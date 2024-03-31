Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Игрок из команды Ренн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

83' Баква Дилан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Диарра Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Хорошую попытку сделал Террье Мартен . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Люка Перрен пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

81' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Баква Дилан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Мюинга Арно из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

77' Удар от ворот произведет Страсбург

77' Сантамария Батист из команды Ренн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

77' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Делен Тома совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Г О О О О Л - Себас Жереми забивает с левой ноги!

71' Г О О О О Л - Сеная Марвин забивает ударом с левой ноги!

71' Хорошую попытку сделал Баква Дилан . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Делен Тома из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Удар от ворот произведет Страсбург

67' Удар от ворот произведет Страсбург

66' Мюинга Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Гильберт Фредерик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Беллаароуч Алаа взял и забрал мяч на выходе

64' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

62' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Баква Дилан получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Баква Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удар от ворот произведет Страсбург

57' Удар от ворот произведет Страсбург

57' Удар от ворот произведет Ренн

56' Гильберт Фредерик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' Хорошую попытку сделал Сантос Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Хорошую попытку сделал Себас Жереми . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Страсбург

52' Эмега Эмануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Диарра Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Диарра Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.