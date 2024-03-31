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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Страсбург
2:0
Конец матча
Ренн
0'
17' Желтая карточка
Террье Мартен
23' Желтая карточка
Матусива Азор
1:0
71' Гол
Сеная Марвин
2:0
73' Гол
Себас Жереми
76' Желтая карточка
Делен Тома
90'+9

Ход матча

17'
 
Террье Мартен
23'
 
Матусива Азор
53'
Себас Жереми
Эмега Эмануэль
 
57'
 
Мюинга Арно
Матусива Азор
71'
Сеная Марвин
1:0
73'
Себас Жереми
(Баква Дилан)
2:0
74'
 
Белосьян Женуэль
Теате Артур
75'
 
Ле Фе Энцо
Дуэ Дезире
75'
Мванга Жуниор
Гамейро Кевин
 
76'
Делен Тома
 
83'
 
Салах Ибрагим
Террье Мартен
83'
 
Ридер Фабиан
Сантамария Батист
90'
Абубакар Али
Сантос Андрей
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 326 Количество передач 482
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Страсбург 17.5% (21)
X 33.3% (40)
Ренн 49.2% (59)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Беллаароуч
Алаа
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
13
Соу
Саиду
28
Сеная
Марвин
8
Сантос
Андрей
19
Диарра
Хабиб
3
Делен
Тома
26
Баква
Дилан
10
Эмега
Эмануэль
9
Гамейро
Кевин
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
4
Ву
Кристофер
5
Теате
Артур
23
Омари
Вармед
6
Матусива
Азор
8
Сантамария
Батист
14
Буриго
Бенжамен
10
Гуйри
Амин
7
Террье
Мартен
33
Дуэ
Дезире
Страсбург
3-4-3
Ренн
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Ренн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
3:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
78

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 7 0.26
Гамейро Кевин 3 (1) 0.11
Мотиба Лебо 3 0.11
Баква Дилан 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Сахи Дион 2 0.07
Диарра Хабиб 2 (1) 0.07
Себас Жереми 2 0.07
Делен Тома 1 0.04
Сеная Марвин 1 0.04
Мванга Жуниор 1 0.04
Гильберт Фредерик 1 0.04
Абакар Силла 1 0.04
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 7 (5) 0.26
Террье Мартен 6 0.22
Мюинга Арно 6 (2) 0.22
Гуйри Амин 5 0.19
Блас Людовик 4 (1) 0.15
Дуэ Дезире 3 0.11
Салах Ибрагим 3 0.11
Трюффер Адриен 1 0.04
Ассиньон Лоренс 1 0.04
Доку Жереми 1 0.04
Ву Кристофер 1 0.04
Теате Артур 1 0.04
Омари Вармед 1 0.04
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баква Дилан 4 1
Сеная Марвин 4 1
Сиссоко Ибраима 5 0
Делен Тома 5 0
Дукуре Исмаэль 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Абакар Силла 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Соу Саиду 1 0
Сантос Андрей 1 0
Нзингула Рабби 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Мюинга Арно 4 0
Трюффер Адриен 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Блас Людовик 3 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Теате Артур 2 0
Сейду Алиду 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Дуэ Дезире 2 0
Дуэ Гела 0 1
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Матусива Азор 1 0
Террье Мартен 1 0
Гуйри Амин 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Результаты матчей

Страсбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Ренн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
7
Страсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Ренн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

12
25
Страсбург
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Ренн
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

17
32

Голы по времени матча

Забито

15
14
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
5%
3
23%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
37%
2
15%
31-45
6
32%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
1
5%
4
31%
76-90

Забито

14
28
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
2
14%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
14%
2
7%
31-45
2
14%
6
21%
46-60
1
7%
5
18%
61-75
7
50%
7
25%
76-90

Пропущено

21
18
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
6
29%
6
33%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
2
10%
3
17%
76-90

Забито

29
42
7 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
3
10%
6
14%
1-15
2
7%
7
17%
16-30
2
7%
5
12%
31-45
4
14%
9
21%
46-60
7
24%
5
12%
61-75
11
38%
10
24%
76-90

Пропущено

40
31
23 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
4
10%
3
10%
1-15
6
15%
1
3%
16-30
13
33%
8
26%
31-45
10
25%
4
13%
46-60
4
10%
8
26%
61-75
3
8%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0
Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0
Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3
ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0

Результаты матчей

Страсбург
Ренн

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
1 раз 4%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
20
7
9
18
1.5
12
15
1
26
2.5
6
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 27 17 9 1 62 - 23 60
2.
Брест
 Заявка 27 14 8 5 37 - 20 50
3.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
4.
Лилль
 Заявка 27 12 10 5 39 - 24 46
5.
Ницца
 Заявка 27 12 7 8 28 - 22 43
6.
Ланс
 Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
7.
Марсель
 0:0 Заявка 27 10 10 7 40 - 28 40
8.
Реймс
 Заявка 27 11 6 10 35 - 36 39
9.
Ренн
 Заявка 27 10 9 8 40 - 33 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 27 8 8 11 32 - 36 32
12.
Страсбург
 Заявка 27 8 8 11 30 - 39 32
13.
Монпелье
 Заявка 27 7 9 11 37 - 42 29
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 27 6 9 12 26 - 35 27
16.
Лорьян
 Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17.
Мец
 Заявка 27 6 5 16 25 - 44 23
18.
Клермон
 Заявка 27 4 8 15 21 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 13 9 3 1 25 - 7 30
2.
Марсель
 0:0 Заявка 14 8 6 0 24 - 7 30
3.
ПСЖ
 0:0 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Страсбург
 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 14 9 5 0 29 - 9 32
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 12 - 15 15
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
14.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
16.
Марсель
 0:0 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Брассье Лилиан 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Ву Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      Абубакар Али из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Ву Кристофер заработал фол
    • 93'
      Ву Кристофер выиграл воздушное противоборство у Мванга Жуниор.
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Дуэ Гела из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Делен Тома.
    • 91'
      Сеная Марвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • 91'
      Ренн пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Страсбург 17.5% (21)
    X 33.3% (40)
    Ренн 49.2% (59)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 2:0 Ренн

    Исход игры
    Страсбург
    17.5% (21)
    Ничья
    33.3% (40)
    Ренн
    49.2% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (54)
    Меньше
    53.45% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    34.2% (41)
    1:1 Ничья
    31.7% (38)
    0:1 Ренн
    10.8% (13)
    2:1 Страсбург
    8.3% (10)
    1:0 Страсбург
    6.7% (8)
    2:0 Страсбург
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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