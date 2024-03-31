Тур: 27. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Стина Жереми
0'
17' Желтая карточкаТеррье Мартен
23' Желтая карточкаМатусива Азор
1:0
71' ГолСеная Марвин
2:0
73' ГолСебас Жереми
76' Желтая карточкаДелен Тома
90'+9
Ход матча
17'
23'
71'
1:0
73'
2:0
75'
76'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
326 Количество передач 482
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Соу
Саиду
28
Сеная
Марвин
19
Диарра
Хабиб
26
Баква
Дилан
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
10
Гуйри
Амин
33
Дуэ
Дезире
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
28 Сеная МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Абакар СиллаЗащитник
-
25 Басея СтивенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
-
33 Абубакар АлиНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
52 Rayan Bamba
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Страсбург
Ренн
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
78
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|7
|0.26
|Гамейро Кевин
|3 (1)
|0.11
|Мотиба Лебо
|3
|0.11
|Баква Дилан
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.07
|Сахи Дион
|2
|0.07
|Диарра Хабиб
|2 (1)
|0.07
|Себас Жереми
|2
|0.07
|Делен Тома
|1
|0.04
|Сеная Марвин
|1
|0.04
|Мванга Жуниор
|1
|0.04
|Гильберт Фредерик
|1
|0.04
|Абакар Силла
|1
|0.04
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|7 (5)
|0.26
|Террье Мартен
|6
|0.22
|Мюинга Арно
|6 (2)
|0.22
|Гуйри Амин
|5
|0.19
|Блас Людовик
|4 (1)
|0.15
|Дуэ Дезире
|3
|0.11
|Салах Ибрагим
|3
|0.11
|Трюффер Адриен
|1
|0.04
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.04
|Доку Жереми
|1
|0.04
|Ву Кристофер
|1
|0.04
|Теате Артур
|1
|0.04
|Омари Вармед
|1
|0.04
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Дуэ Гела
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баква Дилан
|4
|1
|Сеная Марвин
|4
|1
|Сиссоко Ибраима
|5
|0
|Делен Тома
|5
|0
|Дукуре Исмаэль
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Эмега Эмануэль
|3
|0
|Мванга Жуниор
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Диарра Хабиб
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Габриэл Анжело
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Соу Саиду
|1
|0
|Сантос Андрей
|1
|0
|Нзингула Рабби
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Мюинга Арно
|4
|0
|Трюффер Адриен
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Блас Людовик
|3
|0
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Дуэ Дезире
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Ренн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
7
Страсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Ренн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
12
25
Страсбург
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Ренн
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
17
32
Голы по времени матча
Забито
15
14
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Пропущено
19
13
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
5%
3
23%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
37%
2
15%
31-45
6
32%
1
8%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
1
5%
4
31%
76-90
Забито
14
28
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
2
14%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
14%
2
7%
31-45
2
14%
6
21%
46-60
1
7%
5
18%
61-75
7
50%
7
25%
76-90
Пропущено
21
18
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
6
29%
6
33%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
2
10%
3
17%
76-90
Забито
29
42
7 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
3
10%
6
14%
1-15
2
7%
7
17%
16-30
2
7%
5
12%
31-45
4
14%
9
21%
46-60
7
24%
5
12%
61-75
11
38%
10
24%
76-90
Пропущено
40
31
23 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
4
10%
3
10%
1-15
6
15%
1
3%
16-30
13
33%
8
26%
31-45
10
25%
4
13%
46-60
4
10%
8
26%
61-75
3
8%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0
Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0
Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3
ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0
Результаты матчей
Страсбург
Ренн
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
1 раз 4%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
68
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
310
310
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
207
918
1215
126
621
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|17
|9
|1
|62 - 23
|60
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 20
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|52 - 38
|49
|4.
|Заявка
|27
|12
|10
|5
|39 - 24
|46
|5.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|28 - 22
|43
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7.
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|40 - 28
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|35 - 36
|39
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|40 - 33
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 36
|32
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|30 - 39
|32
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|37 - 42
|29
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|26 - 42
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 35
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|17.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|25 - 44
|23
|18.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|21 - 50
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 7
|30
|2.
|0:0 Заявка
|14
|8
|6
|0
|24 - 7
|30
|3.
|0:0 Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|9
|5
|0
|29 - 9
|32
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|16.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 2:0 Ренн
Исход игры
Страсбург
17.5% (21)
Ничья
33.3% (40)
Ренн
49.2% (59)
Тотал 2.5
Больше
46.55% (54)
Меньше
53.45% (62)
Обе команды забьют
Да
79.31% (92)
Нет
20.69% (24)
Популярный счёт
1:2 Ренн
34.2% (41)
1:1 Ничья
31.7% (38)
0:1 Ренн
10.8% (13)
2:1 Страсбург
8.3% (10)
1:0 Страсбург
6.7% (8)
2:0 Страсбург
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!