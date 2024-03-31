Тур: 27. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
6' Желтая карточкаКофрие Максимилиано
0:1
8' ПенальтиСьерро Венсан
18' Желтая карточкаСьерро Венсан
45' Желтая карточкаАрмугом Йоэль
0:2
73' ГолДаллинга Тийс
78' Желтая карточкаIvan M'Bahia
0:3
79' ГолСьерро Венсан
90'+4
Ход матча
8'
0:1
18'
45'
73'
0:2
78'
79'
0:3
83'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
12 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
542 Количество передач 438
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Пельмар
Анди
10
Чам
Мухаммед
50
Рестес
Гийом
19
Магри
Франк
37
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Борн ТеоВратарь
-
97 Жаке ДжеремиВратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Бела ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
28 Ivan M'Bahia
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
-
37 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Клермон
Тулуза
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.8
0.5
Среднее время на гол
50
180
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|5 (2)
|0.19
|Николсон Шамар
|3
|0.11
|Аллевина Джим
|2
|0.07
|Конате Шейк
|2
|0.07
|Маньен Йоанн
|2
|0.07
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.07
|Ожье Флоран
|1
|0.04
|Бутубба Биляль
|1
|0.04
|Гоналон Максим
|1
|0.04
|Ветеска Матеуш
|1
|0.04
|Матсима Крислен
|1
|0.04
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|11 (1)
|0.41
|Сьерро Венсан
|6 (4)
|0.22
|Магри Франк
|4
|0.15
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.11
|Мависса Кристиан
|2
|0.07
|Хелаберт Сесар
|1
|0.04
|Гбоо Янн
|1
|0.04
|Коста Логан
|1
|0.04
|Шмидт Никлас
|1
|0.04
|Николайсен Расмус
|1
|0.04
|Бабика Шави
|1
|0.04
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Каманзи Уоррен
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|6
|2
|Сейду Алиду
|6
|1
|Рашани Эльбасан
|3
|2
|Гастьен Йоан
|6
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|1
|Гоналон Максим
|4
|0
|Конате Шейк
|4
|0
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Чам Мухаммед
|3
|0
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Армугом Йоэль
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Матсима Крислен
|1
|0
|Ivan M'Bahia
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|8
|0
|Сьерро Венсан
|7
|0
|Коста Логан
|6
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Даллинга Тийс
|5
|0
|Спирингс Стейн
|4
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Николайсен Расмус
|4
|0
|Магри Франк
|4
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Диарра Мусса
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Рестес Гийом
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Тулуза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
3
Клермон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Тулуза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
8
13
Клермон
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Тулуза
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
18
15
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
33%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
24
18
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
5
21%
5
28%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
7
29%
29%
5
28%
76-90
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
2
18%
3
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
2
18%
6
33%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
2
18%
3
17%
76-90
Пропущено
21
18
15 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
24%
2
11%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
6
29%
5
28%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
2
10%
6
33%
76-90
Забито
20
32
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
13 Не забивали 8
5
25%
6
19%
1-15
1
5%
1
3%
16-30
4
20%
6
19%
31-45
5
25%
6
19%
46-60
3
15%
8
25%
61-75
2
10%
5
16%
76-90
Пропущено
45
36
22 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
7
16%
4
11%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
9
20%
6
17%
31-45
8
18%
8
22%
46-60
6
13%
3
8%
61-75
9
20%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0
Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1
Тулуза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1
Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0
Результаты матчей
Клермон
Тулуза
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Клермон
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
112
212
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
86
310
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
198
522
918
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|8
|1
|62 - 23
|59
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 20
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|52 - 38
|49
|4.
|Заявка
|27
|12
|10
|5
|39 - 24
|46
|5.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|28 - 22
|43
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7.
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|40 - 31
|40
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 28
|39
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|35 - 36
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 36
|32
|12.
|0:0 Заявка
|27
|7
|9
|11
|28 - 39
|30
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|37 - 42
|29
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|26 - 42
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 35
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|17.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|25 - 44
|23
|18.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|21 - 50
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|11.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|12.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|13.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 0:3 Тулуза
Исход игры
Клермон
9.2% (11)
Ничья
41.7% (50)
Тулуза
49.2% (59)
Тотал 2.5
Больше
29.57% (34)
Меньше
70.43% (81)
Обе команды забьют
Да
68.7% (79)
Нет
31.3% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (45)
1:2 Тулуза
24.2% (29)
0:1 Тулуза
15.8% (19)
1:0 Клермон
5.8% (7)
0:2 Тулуза
5.8% (7)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:1 Клермон
1.7% (2)
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