Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Команда Тулуза имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Матч возобновлен

51' Кассерес Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Армугом Йоэль получил желтую карточку от судьи

47' Чам Мухаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Чам Мухаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Бутубба Биляль пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Удар от ворот произведет Тулуза

40' Чам Мухаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Удар от ворот произведет Тулуза

34' Чам Мухаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Клермон

26' Коста Логан не смог попасть в створ ударом издали

25' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Чам Мухаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Сьерро Венсан получил желтую карточку от судьи

16' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

15' Кофрие Максимилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Бутубба Биляль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Удар от ворот произведет Тулуза

11' Бутубба Биляль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Г О О О О О Л - Сьерро Венсан из команды Тулуза забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Massamba Ndiaye прыгнул не в ту сторону.

7' Даллинга Тийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Кофрие Максимилиано получил желтую карточку от судьи

3' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Клермон

2' Даллинга Тийс нанес удар головой, но Massamba Ndiaye спокойно отбил мяч.

2' Суасо Габриэль из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Клермон начинает с центра поля