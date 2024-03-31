  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Клермон
0:3
Конец матча
Тулуза
0'
6' Желтая карточка
Кофрие Максимилиано
0:1
8' Пенальти
Сьерро Венсан
18' Желтая карточка
Сьерро Венсан
45' Желтая карточка
Армугом Йоэль
0:2
73' Гол
Даллинга Тийс
78' Желтая карточка
Ivan M'Bahia
0:3
79' Гол
Сьерро Венсан
90'+4

Ход матча

6'
Кофрие Максимилиано
 
8'
0:1
Сьерро Венсан
18'
 
Сьерро Венсан
45'
Армугом Йоэль
 
46'
 
Диарра Мусса
Деслер Миккел
61'
Кейта Хабиб
Аллевина Джим
 
61'
Николсон Шамар
Бутубба Биляль
 
73'
0:2
Даллинга Тийс
(Магри Франк)
74'
 
Абухляль Закария
Магри Франк
77'
Кофрие Максимилиано
Зеффан Мехди
 
77'
Ivan M'Bahia
Бела Жереми
 
78'
Ivan M'Bahia
 
79'
0:3
Сьерро Венсан
(Гбоо Янн)
83'
 
Шмидт Никлас
Гбоо Янн
87'
 
Бабика Шави
Даллинга Тийс
90'
Киэ Грежон
Виржинюс Алан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 12 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 542 Количество передач 438
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Клермон 9.2% (11)
X 41.7% (50)
Тулуза 49.2% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ндиайе
Массамба
2
Зеффан
Мехди
4
Матсима
Крислен
17
Пельмар
Анди
22
Армугом
Йоэль
7
Маньен
Йоанн
5
Кофрие
Максимилиано
11
Аллевина
Джим
10
Чам
Мухаммед
8
Бутубба
Биляль
26
Виржинюс
Алан
50
Рестес
Гийом
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
13
Мависса
Кристиан
3
Деслер
Миккел
17
Суасо
Габриэль
24
Кассерес
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
19
Магри
Франк
37
Гбоо
Янн
9
Даллинга
Тийс
Клермон
4-2-3-1
Тулуза
3-4-2-1

История личных встреч

Клермон
Тулуза

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
2:0
ТМК
0:1
Л2
3:2
Л2
1:1
КЛ
4:2

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.8
0.5

Среднее время на гол

50
180

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 5 (2) 0.19
Николсон Шамар 3 0.11
Аллевина Джим 2 0.07
Конате Шейк 2 0.07
Маньен Йоанн 2 0.07
Киэ Грежон 2 (1) 0.07
Ожье Флоран 1 0.04
Бутубба Биляль 1 0.04
Гоналон Максим 1 0.04
Ветеска Матеуш 1 0.04
Матсима Крислен 1 0.04
Кофрие Максимилиано 0 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 0
Сейду Алиду 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 11 (1) 0.41
Сьерро Венсан 6 (4) 0.22
Магри Франк 4 0.15
Абухляль Закария 3 (1) 0.11
Мависса Кристиан 2 0.07
Хелаберт Сесар 1 0.04
Гбоо Янн 1 0.04
Коста Логан 1 0.04
Шмидт Никлас 1 0.04
Николайсен Расмус 1 0.04
Бабика Шави 1 0.04
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Каманзи Уоррен 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 6 2
Сейду Алиду 6 1
Рашани Эльбасан 3 2
Гастьен Йоан 6 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Гоналон Максим 4 0
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Чам Мухаммед 3 0
Кейта Хабиб 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Армугом Йоэль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Матсима Крислен 1 0
Ivan M'Bahia 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 8 0
Сьерро Венсан 7 0
Коста Логан 6 0
Суасо Габриэль 5 0
Даллинга Тийс 5 0
Спирингс Стейн 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Магри Франк 4 0
Мартинес Карлес 3 0
Деслер Миккел 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Рестес Гийом 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Кебен Кевин 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Мависса Кристиан 1 0

Результаты матчей

Клермон
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Тулуза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
3
Клермон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Тулуза
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

8
13
Клермон
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Тулуза
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
33%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

24
18
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
3
17%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
5
21%
5
28%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
7
29%
29%
5
28%
76-90

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
2
18%
3
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
2
18%
6
33%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
2
18%
3
17%
76-90

Пропущено

21
18
15 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
24%
2
11%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
6
29%
5
28%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
2
10%
6
33%
76-90

Забито

20
32
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 11
13 Не забивали 8
5
25%
6
19%
1-15
1
5%
1
3%
16-30
4
20%
6
19%
31-45
5
25%
6
19%
46-60
3
15%
8
25%
61-75
2
10%
5
16%
76-90

Пропущено

45
36
22 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
7
16%
4
11%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
9
20%
6
17%
31-45
8
18%
8
22%
46-60
6
13%
3
8%
61-75
9
20%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5 Ницца - Клермон 0:0
Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1
Тулуза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тулуза - Лион 2:3 Гавр - Тулуза 1:0 Тулуза - Ницца 2:1 Тулуза - Лилль 3:1
Тулуза - Бенфика 0:0 Монако - Тулуза 1:2 Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2 Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0

Результаты матчей

Клермон
Тулуза

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Клермон
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
2
2
12
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
6
3
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
19
8
5
22
1.5
9
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 26 17 8 1 62 - 23 59
2.
Брест
 Заявка 27 14 8 5 37 - 20 50
3.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
4.
Лилль
 Заявка 27 12 10 5 39 - 24 46
5.
Ницца
 Заявка 27 12 7 8 28 - 22 43
6.
Ланс
 Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
7.
Ренн
 0:0 Заявка 27 10 10 7 40 - 31 40
8.
Марсель
 Заявка 26 10 9 7 40 - 28 39
9.
Реймс
 Заявка 27 11 6 10 35 - 36 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 27 8 8 11 32 - 36 32
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 27 7 9 11 28 - 39 30
13.
Монпелье
 Заявка 27 7 9 11 37 - 42 29
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 27 6 9 12 26 - 35 27
16.
Лорьян
 Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17.
Мец
 Заявка 27 6 5 16 25 - 44 23
18.
Клермон
 Заявка 27 4 8 15 21 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 13 9 3 1 25 - 7 30
2.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
3.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 0:0 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
11.
Страсбург
 0:0 Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
12.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 4 0 29 - 9 31
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Ренн
 0:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
11.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
12.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
14.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
16.
Марсель
 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Брассье Лилиан 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Бела Жереми пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Клермон: 54%, Тулуза: 46%.
  • 90'
    Кейта Хабиб пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем
  • 89'
    Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 89'
    Николсон Шамар пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем
  • 88'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 87'
    Тактическая замена. Даллинга Тийс уходит с поля и его заменяет Бабика Шави
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    Прогнозы 120
    Клермон 9.2% (11)
    X 41.7% (50)
    Тулуза 49.2% (59)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 0:3 Тулуза

    Исход игры
    Клермон
    9.2% (11)
    Ничья
    41.7% (50)
    Тулуза
    49.2% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.57% (34)
    Меньше
    70.43% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    68.7% (79)
    Нет
    31.3% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (45)
    1:2 Тулуза
    24.2% (29)
    0:1 Тулуза
    15.8% (19)
    1:0 Клермон
    5.8% (7)
    0:2 Тулуза
    5.8% (7)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:1 Клермон
    1.7% (2)
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