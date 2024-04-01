Гарри Уинкс в касание приложился низом с линии штрафной площади, но слишком простой это оказался удар для Энгуса Ганна.

Абдул Фатаву потерпел неудачу в обработке мяча в атаке "Лестера" на правом фланге. В результате аут вбросит "Норвич".

Подача хозяев с левого фланга прилетела точно в перчатки к Энгусу Ганну. Надо было что-то поинтереснее "лисам" придумать.

Стефи Мавидиди слишком далеко убежал за пределы поля на левом полуфланге, успев выполнить кросс от лицевой линии также в руки вратаря соперника.

В атаке у "Норвича" неточность. Эшли Барнс из центра отдавал передачу на правый фланг на Джека Стэйси, и мяч покинул поле за боковую линию.

Уилфреду Ндиди впереди на правом фланге оставалось лишь проконтролировать, чтобы мяч выкатился за лицевую линию для углового "Лестера".

Абдул Фатаву подал корнер "лисов" с правого фланга в область между дальней штангой и дальним углом вратарской. Мяч надёжно поймал Энгус Ганн.

Показывают Гарри Уинкса крупным планом. Только что он сработал на левом фланге чужой половины поля, где выбил мяч в аут.

Габриэл Барбоза где-то в середине своей половины поля нарушил правила против Кирнана Дьюсбери-Холла, совершив толчок в адрес оппонента.

Абдул Фатаву отнял себе мяч перед чужой штрафной площадкой, но удар в условиях высокой плотности нанести не сумел, а владение осталось уже у "Лестера".

Янник Вестергор выполнил закидушку на правый фланг по диагонали на Абдула Фатаву, оказавшегося в положении "вне игры".

Закидушка последовала от гостей из глубины поля в штрафную площадь "лисов", где мяч свободно забрал Мадс Хермансен.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! КИРНАН ДЬЮСБЕРИ-ХОЛЛ! Ваут Фас выполнил невысокий заброс с правого полуфланга, и мяч вернулся к нему назад. Тогда уже Уилфред Ндиди закинул на дальний край вратарской, откуда Стефи Мавидиди сбросил вторым этажом, и Кирнан Дьюсбери-Холл также головой переправил сферу в сетку.

Шейн Даффи нарушил правила на правом фланге обороны, срубив стремившегося вперёд Кирнана Дьюсбери-Холла. Жёлтая карточка за этот фол демонстрируется.

"Лестер" полностью владеет инициативой. "Норвичу" трудно на данном отрезке матча помышлять об атаке.

27' Подача с левого фланга следует у "Лестера", Кирнан Дьюсбери-Холл её выполняет, и Стефи Мавидиди играет головой, пробивает гораздо выше створа.

26' Вот действительно "лисы" удачно вступили в отбор. Правда, дальше всё спокойно в нападении у команды хозяев.

25' На своей половине поля разыгрывает мяч "Норвич". Не боятся "канарейки" потерять мяч, а может, стоит опасаться этого?

24' Абдул Фатаву осуществил подачу с правой стороны в атаке "Лестера", и не удалось толком хозяевам выиграть верховую борьбу. Мяч заметался по штрафной площадке без опасного момента.

22' "Лестеру" важно сейчас сконцентрироваться должным образом в обороне, чтобы не позволить себе развалиться сзади.

21' Борху Сайнса проникающей передачей по левому полуфлангу выводили на свидание с Мадсом Хермансеном, но вратарь "Лестера" вовремя выдвинулся на мяч и не допустил второго пропущенного гола.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ГАБРИЭЛ БАРБОЗА!

Марселино Нуньес исполнил угловой гостей с правого фланга невысоко на ближнюю штангу, откуда Габриэл Барбоза ногой поразил цель.

19' Ваут Фас сейчас выступает волнорезом в своей штрафной площадке, прерывая прострел с правого фланга на первый угловой "Норвича" в матче.

18' Ваут Фас снова мелко нарушает правила в середине поля. Тактические фолы. Так можно по совокупности понабирать их и до жёлтой карточки.