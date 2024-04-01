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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 40. Стадион: .
Лестер
1:1
Первый тайм: 43'
Норвич
0'
0:1
20' Гол
Габриэл Барбоза
1:1
34' Гол
Дьюсбери-Холл Кирнан
35' Желтая карточка
Даффи Шейн

Ход матча

10'
 
Даффи Шейн
Соренсен Якоб
20'
0:1
Габриэл Барбоза
(Нуньес Марселино)
34'
Дьюсбери-Холл Кирнан
(Мавидиди Стефи)
1:1
35'
 
Даффи Шейн

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 121
Лестер 90.1% (109)
X 7.4% (9)
Норвич 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Норвич
4.90
4.38
5.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хермансен
Мадс
21
Рикарду
Перейра
II
3
Фас
Ваут
23
Вестергор
Янник
5
Дойл
Каллум
25
Ндиди
Уилфред
8
Уинкс
Гарри
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
18
Фатаву
Абдул
20
Дака
Патсон
10
Мавидиди
Стефи
28
Ганн
Энгус
3
Стэйси
Джек
19
Соренсен
Якоб
6
Гибсон
Бен
15
Маккаллум
Сэм
26
Нуньес
Марселино
23
Маклин
Кенни
17
Габриэл
Барбоза
10
Барнс
Эшли
7
Сайнс
Борха
9
Сарджент
Джош
Лестер
4-3-3
Норвич
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Норвич

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Ч
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
1:2
Ч
2:3
Ч
4:3
Ч
4:0
Ч
0:0

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

2.2
1.57

Среднее время на гол

40
57

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.8

Среднее время на гол

78
112

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.58
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 13 (4) 0.33
Дьюсбери-Холл Кирнан 10 (1) 0.26
Мавидиди Стефи 10 (2) 0.26
Дака Патсон 7 (3) 0.18
Ихеаначо Келечи 5 (2) 0.13
Макатир Кейси 5 0.13
Фатаву Абдул 3 0.08
Рикарду Перейра II 3 0.08
Ндиди Уилфред 2 0.05
Джастин Джеймс 2 0.05
Кэннон Томас 2 0.05
Вестергор Янник 2 0.05
Уинкс Гарри 2 0.05
Фас Ваут 2 0.05
Казадеи Чезаре 2 0.05
Акгюн Юнус 1 0.03
Нельсон Бен 1 0.03
Маркал-Мадивадуа Ванья 1 0.03
Прат Деннис 0 0
Дойл Каллум 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарджент Джош 14 0.35
Роу Джонатан 12 0.3
Габриэл Барбоза 11 0.28
Барнс Эшли 6 (1) 0.15
Фасснахт Кристиан 6 0.15
Айда Адам 6 (1) 0.15
Сайнс Борха 4 0.1
Уи-Чжо Хван 3 0.08
Стэйси Джек 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Нуньес Марселино 1 0.03
Соренсен Якоб 1 0.03
Батт Дэнни 1 0.03
Даффи Шейн 1 0.03
Маккаллум Сэм 1 0.03
Яннулис Димитрис 0 0
Эрнандес Онел 0 0
Гибсон Бен 0 0
Ван Хойдонк Сидней 0 0
Плахета Пшемыслав 0 0
Фишер Келлен 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 10 0
Рикарду Перейра II 8 0
Уинкс Гарри 8 0
Фатаву Абдул 5 1
Дьюсбери-Холл Кирнан 6 0
Мавидиди Стефи 5 0
Варди Джейми 4 0
Фас Ваут 4 0
Ндиди Уилфред 3 0
Джастин Джеймс 3 0
Чодури Хамза 3 0
Хермансен Мадс 2 0
Нельсон Бен 2 0
Макатир Кейси 2 0
Мареска Энцо 1 0
Коуди Конор 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Дойл Каллум 1 0
Казадеи Чезаре 1 0
Кэннон Томас 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маклин Кенни 9 0
Даффи Шейн 8 0
Гибсон Бен 6 0
Яннулис Димитрис 6 0
Нуньес Марселино 6 0
Сайнс Борха 2 2
Стэйси Джек 5 0
Габриэл Барбоза 5 0
Роу Джонатан 5 0
Барнс Эшли 4 0
Фасснахт Кристиан 4 0
Гиббс Лиам 3 0
Эрнандес Онел 2 0
Айда Адам 2 0
Сарджент Джош 2 0
Маккаллум Сэм 2 0
Хэнли Грант 1 0
Соренсен Якоб 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Спринджетт Тони 1 0
Фишер Келлен 1 0

Результаты матчей

Лестер
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Норвич
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

2
19
Лестер
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
35% (7)
65% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Норвич
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

38
34
Лестер
50%
50%
17 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (7)
37% (14)
45% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (18)
24% (9)
29% (11)
Норвич
28.1%
71.9%
9 побед 23 поражения
Первый тайм
23% (9)
33% (13)
44% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (9)
26% (10)
51% (20)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

40
53

Голы по времени матча

Забито

34
31
8 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
4
12%
4
13%
1-15
1
3%
9
29%
29%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
9
26%
5
16%
46-60
6
18%
2
6%
61-75
11
32%
7
23%
76-90

Пропущено

14
37
7 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
2
14%
2
5%
1-15
1
7%
7
19%
16-30
4
29%
13
35%
31-45
3
21%
6
16%
46-60
1
7%
1
3%
61-75
3
21%
8
22%
76-90

Забито

40
39
21 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
7
18%
4
10%
1-15
9
23%
5
13%
16-30
5
13%
7
18%
31-45
3
8%
9
23%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
9
23%
9
23%
76-90

Пропущено

20
19
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
10%
3
16%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
9
45%
5
26%
76-90

Забито

74
70
29 В 1-м тайме 33
45 Во 2-м тайме 37
27 Забивали первыми 21
5 Не забивали 5
11
15%
8
11%
1-15
10
14%
14
20%
16-30
8
11%
11
16%
31-45
12
16%
14
20%
46-60
13
18%
7
10%
61-75
20
27%
16
23%
76-90

Пропущено

34
56
13 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 28
4
12%
5
9%
1-15
4
12%
9
16%
16-30
5
15%
16
29%
31-45
5
15%
9
16%
46-60
4
12%
4
7%
61-75
12
35%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1
Лестер - КПР 1:2 Борнмут - Лестер 0:1 Лидс - Лестер 3:1 Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2 Сток Сити - Лестер 0:5 Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Кардифф Сити - Лестер 0:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0
Норвич
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвич - Плимут 2:1 Сток Сити - Норвич 0:3 Норвич - Ротерхэм 5:0 Мидлсбро - Норвич 3:1
Норвич - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Норвич 1:1 Норвич - Кардифф Сити 4:1 Норвич - Уотфорд 4:2 КПР - Норвич 2:2 Норвич - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Лидс - Норвич 1:0 Норвич - Вест Бромвич 2:0 Бристоль Роверс - Норвич 1:3 Халл Сити - Норвич 1:2 Норвич - Бристоль Роверс 1:1 Норвич - Саутгемптон 1:1 Миллуолл - Норвич 1:0 Вест Бромвич - Норвич 1:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0

Результаты матчей

Лестер
Норвич

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:2
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:2
6 раз 16%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:4
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 15%
2:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 10%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 32%
1
11 раз 29%
3
6 раз 16%
0
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
2
13 раз 33%
1
12 раз 31%
0
5 раз 13%
3
4 раза 10%
4
4 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лестер
Норвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
18
2
11
7
1.5
12
8
6
12
2.5
5
15
2
16
3.5
3
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
16
3
12
8
1.5
10
9
5
15
2.5
4
15
3
17
3.5
2
17
1
19
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
4
0.5
Больше Меньше
34
5
23
15
1.5
22
17
11
27
2.5
9
30
5
33
3.5
5
34
1
37
4.5
1
38
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ипсвич
 Заявка 39 25 9 5 81 - 49 84
2.
Лестер
 1:1 Заявка 39 26 5 8 75 - 35 83
3.
Лидс
 Заявка 39 25 8 6 72 - 30 83
4.
Саутгемптон
 Заявка 37 22 8 7 74 - 48 74
5.
Вест Бромвич
 Заявка 39 19 10 10 60 - 37 67
6.
Норвич
 1:1 Заявка 40 19 8 13 72 - 56 65
7.
Ковентри
 Заявка 38 16 12 10 62 - 44 60
8.
Престон Норт Энд
 Заявка 38 17 8 13 52 - 54 59
9.
Халл Сити
 Заявка 38 16 10 12 53 - 48 58
10.
Мидлсбро
 Заявка 39 16 7 16 54 - 53 55
11.
Кардифф Сити
 Заявка 39 16 5 18 43 - 53 53
12.
Сандерленд
 Заявка 39 15 6 18 50 - 45 51
13.
Бристоль Сити
 Заявка 39 14 8 17 43 - 45 50
14.
Уотфорд
 Заявка 39 12 13 14 55 - 53 49
15.
Суонси
 Заявка 39 12 11 16 49 - 59 47
16.
Сток Сити
 Заявка 39 12 8 19 37 - 53 44
17.
Миллуолл
 Заявка 39 11 11 17 37 - 51 44
18.
КПР
 Заявка 39 11 10 18 38 - 51 43
19.
Блэкберн
 Заявка 39 11 9 19 51 - 65 42
20.
Плимут
 Заявка 39 10 11 18 55 - 64 41
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 39 11 6 22 31 - 62 39
22.
Бирмингем
 Заявка 39 10 9 20 43 - 61 39
23.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 39 8 15 16 43 - 64 39
24.
Ротерхэм
 Заявка 39 3 11 25 30 - 80 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 19 15 4 0 41 - 12 49
2.
Ипсвич
 Заявка 19 14 4 1 53 - 29 46
3.
Норвич
 1:1 Заявка 20 14 2 4 39 - 19 44
4.
Вест Бромвич
 Заявка 19 13 3 3 31 - 14 42
5.
Лестер
 1:1 Заявка 19 13 2 4 36 - 14 41
6.
Саутгемптон
 Заявка 19 12 3 4 46 - 25 39
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 20 10 4 6 31 - 31 34
8.
Ковентри
 Заявка 18 8 8 2 29 - 17 32
9.
Сандерленд
 Заявка 19 10 1 8 29 - 22 31
10.
Бристоль Сити
 Заявка 20 9 3 8 23 - 20 30
11.
Кардифф Сити
 Заявка 20 9 3 8 23 - 24 30
12.
Плимут
 Заявка 19 8 4 7 38 - 33 28
13.
Халл Сити
 Заявка 20 7 7 6 27 - 22 28
14.
Бирмингем
 Заявка 19 7 6 6 26 - 24 27
15.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 20 7 5 8 21 - 24 26
16.
Мидлсбро
 Заявка 19 7 4 8 20 - 21 25
17.
Суонси
 Заявка 19 6 5 8 22 - 26 23
18.
Блэкберн
 Заявка 20 6 5 9 26 - 31 23
19.
Миллуолл
 Заявка 20 6 5 9 17 - 28 23
20.
Сток Сити
 Заявка 19 6 4 9 14 - 24 22
21.
Уотфорд
 Заявка 20 5 7 8 31 - 28 22
22.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 20 5 7 8 24 - 31 22
23.
КПР
 Заявка 20 5 6 9 23 - 30 21
24.
Ротерхэм
 Заявка 19 3 7 9 17 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 1:1 Заявка 20 13 3 4 39 - 21 42
2.
Ипсвич
 Заявка 20 11 5 4 28 - 20 38
3.
Саутгемптон
 Заявка 18 10 5 3 28 - 23 35
4.
Лидс
 Заявка 20 10 4 6 31 - 18 34
5.
Халл Сити
 Заявка 18 9 3 6 26 - 26 30
6.
Мидлсбро
 Заявка 20 9 3 8 34 - 32 30
7.
Ковентри
 Заявка 20 8 4 8 33 - 27 28
8.
Уотфорд
 Заявка 19 7 6 6 24 - 25 27
9.
Престон Норт Энд
 Заявка 18 7 4 7 21 - 23 25
10.
Вест Бромвич
 Заявка 20 6 7 7 29 - 23 25
11.
Суонси
 Заявка 20 6 6 8 27 - 33 24
12.
Кардифф Сити
 Заявка 19 7 2 10 20 - 29 23
13.
КПР
 Заявка 19 6 4 9 15 - 21 22
14.
Сток Сити
 Заявка 20 6 4 10 23 - 29 22
15.
Миллуолл
 Заявка 19 5 6 8 20 - 23 21
16.
Норвич
 1:1 Заявка 20 5 6 9 33 - 37 21
17.
Бристоль Сити
 Заявка 19 5 5 9 20 - 25 20
18.
Сандерленд
 Заявка 20 5 5 10 21 - 23 20
19.
Блэкберн
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 19 3 8 8 19 - 33 17
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 19 4 1 14 10 - 38 13
22.
Плимут
 Заявка 20 2 7 11 17 - 31 13
23.
Бирмингем
 Заявка 20 3 3 14 17 - 37 12
24.
Ротерхэм
 Заявка 20 0 4 16 13 - 56 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 21 (3)
Саутгемптон Армстронг Адам 19 (10)
Плимут Уиттакер Морган 19 (7)
Лидс Саммервилл Крисенсио 16 (8)
Сандерленд Кларк Джек 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Пирсон Бен 1 12
КПР Колбэк Джек 1 11
Сток Сити Томпсон Джордан 1 11
Сандерленд Хьюм Трай 1 11
Ипсвич Морси Сэм 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Абдул Фатаву подал корнер "лисов" с правого фланга в область между дальней штангой и дальним углом вратарской. Мяч надёжно поймал Энгус Ганн.
  • Угловой
    42'
    Уилфреду Ндиди впереди на правом фланге оставалось лишь проконтролировать, чтобы мяч выкатился за лицевую линию для углового "Лестера".
  • 41'
    В атаке у "Норвича" неточность. Эшли Барнс из центра отдавал передачу на правый фланг на Джека Стэйси, и мяч покинул поле за боковую линию.
  • 40'
    Стефи Мавидиди слишком далеко убежал за пределы поля на левом полуфланге, успев выполнить кросс от лицевой линии также в руки вратаря соперника.
  • 39'
    Подача хозяев с левого фланга прилетела точно в перчатки к Энгусу Ганну. Надо было что-то поинтереснее "лисам" придумать.
  • 38'
    Абдул Фатаву потерпел неудачу в обработке мяча в атаке "Лестера" на правом фланге. В результате аут вбросит "Норвич".
  • 37'
    Гарри Уинкс в касание приложился низом с линии штрафной площади, но слишком простой это оказался удар для Энгуса Ганна.
  • 36'
    "Лестер" полностью владеет инициативой. "Норвичу" трудно на данном отрезке матча помышлять об атаке.
  • Желтая карточка
    35'
    Шейн Даффи нарушил правила на правом фланге обороны, срубив стремившегося вперёд Кирнана Дьюсбери-Холла. Жёлтая карточка за этот фол демонстрируется.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! КИРНАН ДЬЮСБЕРИ-ХОЛЛ!
    Ваут Фас выполнил невысокий заброс с правого полуфланга, и мяч вернулся к нему назад. Тогда уже Уилфред Ндиди закинул на дальний край вратарской, откуда Стефи Мавидиди сбросил вторым этажом, и Кирнан Дьюсбери-Холл также головой переправил сферу в сетку.
  • 32'
    Закидушка последовала от гостей из глубины поля в штрафную площадь "лисов", где мяч свободно забрал Мадс Хермансен.
  • Офсайд
    31'
    Янник Вестергор выполнил закидушку на правый фланг по диагонали на Абдула Фатаву, оказавшегося в положении "вне игры".
  • 30'
    Абдул Фатаву отнял себе мяч перед чужой штрафной площадкой, но удар в условиях высокой плотности нанести не сумел, а владение осталось уже у "Лестера".
  • Фол, нарушение
    29'
    Габриэл Барбоза где-то в середине своей половины поля нарушил правила против Кирнана Дьюсбери-Холла, совершив толчок в адрес оппонента.
  • 28'
    Показывают Гарри Уинкса крупным планом. Только что он сработал на левом фланге чужой половины поля, где выбил мяч в аут.
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    • Опасный момент
      27'
      Подача с левого фланга следует у "Лестера", Кирнан Дьюсбери-Холл её выполняет, и Стефи Мавидиди играет головой, пробивает гораздо выше створа.
    • 26'
      Вот действительно "лисы" удачно вступили в отбор. Правда, дальше всё спокойно в нападении у команды хозяев.
    • 25'
      На своей половине поля разыгрывает мяч "Норвич". Не боятся "канарейки" потерять мяч, а может, стоит опасаться этого?
    • 24'
      Абдул Фатаву осуществил подачу с правой стороны в атаке "Лестера", и не удалось толком хозяевам выиграть верховую борьбу. Мяч заметался по штрафной площадке без опасного момента.
    • 22'
      "Лестеру" важно сейчас сконцентрироваться должным образом в обороне, чтобы не позволить себе развалиться сзади.
    • Опасный момент
      21'
      Борху Сайнса проникающей передачей по левому полуфлангу выводили на свидание с Мадсом Хермансеном, но вратарь "Лестера" вовремя выдвинулся на мяч и не допустил второго пропущенного гола.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ГАБРИЭЛ БАРБОЗА!
      Марселино Нуньес исполнил угловой гостей с правого фланга невысоко на ближнюю штангу, откуда Габриэл Барбоза ногой поразил цель.
    • Угловой
      19'
      Ваут Фас сейчас выступает волнорезом в своей штрафной площадке, прерывая прострел с правого фланга на первый угловой "Норвича" в матче.
    • Фол, нарушение
      18'
      Ваут Фас снова мелко нарушает правила в середине поля. Тактические фолы. Так можно по совокупности понабирать их и до жёлтой карточки.
    • Угловой
      17'
      Корнер "Лестера" с правого фланга и последующий подбор мяча "лисами" завершились дальним ударом Гарри Уинкса правее створа ворот "Норвича".
    • Судья
      16'
      Абдул Фатаву по зоне правого инсайда отдал пас Уилфреду Ндиди, чью подачу защитник гостей (рукой?) прервал на угловой удар. Пенальти не будет.
    • Угловой
      15'
      Энгус Ганн покинул пределы своей штрафной площади. Патсон Дака с острого угла слева не смог поразить пустые ворота. Как раз Ганн заблокировал мяч на угловой, не ставший интересным.
    • 14'
      У "Норвича" произошёл вход в чужую штрафную с левого фланга, а затем заброс случился к ближней штанге аккурат в руки Мадса Хермансена.
    • 13'
      Стефи Мавидиди выполнил подачу с левого края. Не сказать, что мяч летел низко, но Энгус Ганн спокойно выловил игровой снаряд.
    • Фол, нарушение
      12'
      Габриэл Барбоза теперь мелко сфолил в середине поля. Нарушение в другую сторону. Кирнан Дьюсбери-Холл обрёл себя на газоне.
    • Фол, нарушение
      11'
      Ваут Фас нарушил правила в районе центрального круга. У "Норвича" со штрафного пошёл заброс на правый фланг без дальнейшего обострения.
    • Замена
      10'
      Вынужденная замена у "Лестера". Якоб Соренсен покидает поле из-за повреждения. Шейн Даффи вступает в игру вместо.
    • 9'
      Абдул Фатаву подключил по правому полуфлангу атаки хозяев Уилфреда Ндиди, который не смог сохранить мяч в поле либо заработать угловой.
    • Фол, нарушение
      8'
      Теперь штрафной удар заработал "Лестер" на левом фланге. Кирнан Дьюсбери-Холл там спешил к мячу, и его уронил Марселино Нуньес.
    • Угловой
      7'
      Казалось, что проникающая передача Рикарду Перейры отправится за лицевую линию, но мяч изменил свою траекторию, и "Лестер" смог добиться углового на левом фланге.
    • 6'
      Стефи Мавидиди не удалось подцепить заброс партнёра на левом фланге атаки "Лестера", здесь сфера ушла за боковую линию.
    • 5'
      Кирнан Дьюсбери-Холл запутался в своих же финтах в левой части чужой штрафной площадки, поэтому выпустил мяч за лицевую линию. 
    • Угловой
      4'
      Непонятная ошибка "Норвича" на своей половине поля. Габриэл Барбоза в простой ситуации отправил мяч за лицевую линию. "Лестер" разыграл угловой слева без опасности.
    • 3'
      Кенни Маклин осуществил подачу с левого фланга на подступы к штрафной площади "Лестера" - безадресное решение было выбрано.
    • 2'
      "Лестер"  играет в синей форме, а у "Норвича" жёлто-зелёная расцветка.
    • Травма, повреждение
      1'
      Яннику Вестергору понадобилась медицинская помощь после столкновения в центре поля с соперником. Джон Сарджент вошёл в стык с Вестергором.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В матче 40-го тура Чемпионшипа "Лестер" сыграет с "Норвичем". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 121
    Лестер 90.1% (109)
    X 7.4% (9)
    Норвич 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Норвич
    4.90
    4.38
    5.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер 1:1 Норвич

    Исход игры
    Лестер
    90.1% (109)
    Ничья
    7.4% (9)
    Норвич
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.96% (77)
    Меньше
    33.04% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    73.04% (84)
    Нет
    26.96% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    55.4% (67)
    1:0 Лестер
    17.4% (21)
    2:0 Лестер
    8.3% (10)
    1:1 Ничья
    5.8% (7)
    3:1 Лестер
    4.1% (5)
    3:2 Лестер
    1.7% (2)
    1:2 Норвич
    1.7% (2)
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    Лестер
    Норвич
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