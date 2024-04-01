Тур: 40. Стадион: Кинг Пауэр.
Ход матча
20'
34'
35'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
3
Фас
Ваут
18
Фатаву
Абдул
20
Дака
Патсон
28
Ганн
Энгус
23
Маклин
Кенни
10
Барнс
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фатаву АбдулНападающий
-
20 Дака ПатсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Чодури ХамзаЗащитник
-
29 Акгюн ЮнусПолузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Основной состав
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Барнс ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лонг ДжорджВратарь
-
21 Батт ДэнниЗащитник
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Або КеннетНападающий
-
43 Finley Welch
-
Главный тренер: Вагнер Давид
История личных встреч
Лестер
Норвич
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
2.2
1.57
Среднее время на гол
40
57
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
0.8
Среднее время на гол
78
112
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.58
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|13 (4)
|0.33
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|10 (1)
|0.26
|Мавидиди Стефи
|10 (2)
|0.26
|Дака Патсон
|7 (3)
|0.18
|Ихеаначо Келечи
|5 (2)
|0.13
|Макатир Кейси
|5
|0.13
|Фатаву Абдул
|3
|0.08
|Рикарду Перейра II
|3
|0.08
|Ндиди Уилфред
|2
|0.05
|Джастин Джеймс
|2
|0.05
|Кэннон Томас
|2
|0.05
|Вестергор Янник
|2
|0.05
|Уинкс Гарри
|2
|0.05
|Фас Ваут
|2
|0.05
|Казадеи Чезаре
|2
|0.05
|Акгюн Юнус
|1
|0.03
|Нельсон Бен
|1
|0.03
|Маркал-Мадивадуа Ванья
|1
|0.03
|Прат Деннис
|0
|0
|Дойл Каллум
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарджент Джош
|14
|0.35
|Роу Джонатан
|12
|0.3
|Габриэл Барбоза
|11
|0.28
|Барнс Эшли
|6 (1)
|0.15
|Фасснахт Кристиан
|6
|0.15
|Айда Адам
|6 (1)
|0.15
|Сайнс Борха
|4
|0.1
|Уи-Чжо Хван
|3
|0.08
|Стэйси Джек
|1
|0.03
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|Нуньес Марселино
|1
|0.03
|Соренсен Якоб
|1
|0.03
|Батт Дэнни
|1
|0.03
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|Маккаллум Сэм
|1
|0.03
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Эрнандес Онел
|0
|0
|Гибсон Бен
|0
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|0
|0
|Плахета Пшемыслав
|0
|0
|Фишер Келлен
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергор Янник
|10
|0
|Рикарду Перейра II
|8
|0
|Уинкс Гарри
|8
|0
|Фатаву Абдул
|5
|1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|6
|0
|Мавидиди Стефи
|5
|0
|Варди Джейми
|4
|0
|Фас Ваут
|4
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Джастин Джеймс
|3
|0
|Чодури Хамза
|3
|0
|Хермансен Мадс
|2
|0
|Нельсон Бен
|2
|0
|Макатир Кейси
|2
|0
|Мареска Энцо
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Дойл Каллум
|1
|0
|Казадеи Чезаре
|1
|0
|Кэннон Томас
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маклин Кенни
|9
|0
|Даффи Шейн
|8
|0
|Гибсон Бен
|6
|0
|Яннулис Димитрис
|6
|0
|Нуньес Марселино
|6
|0
|Сайнс Борха
|2
|2
|Стэйси Джек
|5
|0
|Габриэл Барбоза
|5
|0
|Роу Джонатан
|5
|0
|Барнс Эшли
|4
|0
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|Гиббс Лиам
|3
|0
|Эрнандес Онел
|2
|0
|Айда Адам
|2
|0
|Сарджент Джош
|2
|0
|Маккаллум Сэм
|2
|0
|Хэнли Грант
|1
|0
|Соренсен Якоб
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Спринджетт Тони
|1
|0
|Фишер Келлен
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Норвич
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
2
19
Лестер
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
35% (7)
65% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Норвич
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
38
34
Лестер
50%
50%
17 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (7)
37% (14)
45% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (18)
24% (9)
29% (11)
Норвич
28.1%
71.9%
9 побед 23 поражения
Первый тайм
23% (9)
33% (13)
44% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (9)
26% (10)
51% (20)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
40
53
Голы по времени матча
Забито
34
31
8 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
4
12%
4
13%
1-15
1
3%
9
29%
29%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
9
26%
5
16%
46-60
6
18%
2
6%
61-75
11
32%
7
23%
76-90
Пропущено
14
37
7 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
2
14%
2
5%
1-15
1
7%
7
19%
16-30
4
29%
13
35%
31-45
3
21%
6
16%
46-60
1
7%
1
3%
61-75
3
21%
8
22%
76-90
Забито
40
39
21 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
7
18%
4
10%
1-15
9
23%
5
13%
16-30
5
13%
7
18%
31-45
3
8%
9
23%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
9
23%
9
23%
76-90
Пропущено
20
19
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
10%
3
16%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
9
45%
5
26%
76-90
Забито
74
70
29 В 1-м тайме 33
45 Во 2-м тайме 37
27 Забивали первыми 21
5 Не забивали 5
11
15%
8
11%
1-15
10
14%
14
20%
16-30
8
11%
11
16%
31-45
12
16%
14
20%
46-60
13
18%
7
10%
61-75
20
27%
16
23%
76-90
Пропущено
34
56
13 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 28
4
12%
5
9%
1-15
4
12%
9
16%
16-30
5
15%
16
29%
31-45
5
15%
9
16%
46-60
4
12%
4
7%
61-75
12
35%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1
Лестер - КПР 1:2 Борнмут - Лестер 0:1 Лидс - Лестер 3:1 Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2 Сток Сити - Лестер 0:5 Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Кардифф Сити - Лестер 0:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0
Норвич
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвич - Плимут 2:1 Сток Сити - Норвич 0:3 Норвич - Ротерхэм 5:0 Мидлсбро - Норвич 3:1
Норвич - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Норвич 1:1 Норвич - Кардифф Сити 4:1 Норвич - Уотфорд 4:2 КПР - Норвич 2:2 Норвич - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Лидс - Норвич 1:0 Норвич - Вест Бромвич 2:0 Бристоль Роверс - Норвич 1:3 Халл Сити - Норвич 1:2 Норвич - Бристоль Роверс 1:1 Норвич - Саутгемптон 1:1 Миллуолл - Норвич 1:0 Вест Бромвич - Норвич 1:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0
Результаты матчей
Лестер
Норвич
Точный счет
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:2
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:2
6 раз 16%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:4
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 15%
2:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 10%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 32%
1
11 раз 29%
3
6 раз 16%
0
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
2
13 раз 33%
1
12 раз 31%
0
5 раз 13%
3
4 раза 10%
4
4 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лестер
Норвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
182
117
128
612
515
216
317
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
163
128
109
515
415
317
217
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
344
Больше Меньше
345
2315
2217
1127
930
533
534
137
138
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|39
|25
|9
|5
|81 - 49
|84
|2.
|1:1 Заявка
|39
|26
|5
|8
|75 - 35
|83
|3.
|Заявка
|39
|25
|8
|6
|72 - 30
|83
|4.
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|74 - 48
|74
|5.
|Заявка
|39
|19
|10
|10
|60 - 37
|67
|6.
|1:1 Заявка
|40
|19
|8
|13
|72 - 56
|65
|7.
|Заявка
|38
|16
|12
|10
|62 - 44
|60
|8.
|Заявка
|38
|17
|8
|13
|52 - 54
|59
|9.
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|53 - 48
|58
|10.
|Заявка
|39
|16
|7
|16
|54 - 53
|55
|11.
|Заявка
|39
|16
|5
|18
|43 - 53
|53
|12.
|Заявка
|39
|15
|6
|18
|50 - 45
|51
|13.
|Заявка
|39
|14
|8
|17
|43 - 45
|50
|14.
|Заявка
|39
|12
|13
|14
|55 - 53
|49
|15.
|Заявка
|39
|12
|11
|16
|49 - 59
|47
|16.
|Заявка
|39
|12
|8
|19
|37 - 53
|44
|17.
|Заявка
|39
|11
|11
|17
|37 - 51
|44
|18.
|Заявка
|39
|11
|10
|18
|38 - 51
|43
|19.
|Заявка
|39
|11
|9
|19
|51 - 65
|42
|20.
|Заявка
|39
|10
|11
|18
|55 - 64
|41
|21.
|Заявка
|39
|11
|6
|22
|31 - 62
|39
|22.
|Заявка
|39
|10
|9
|20
|43 - 61
|39
|23.
|Заявка
|39
|8
|15
|16
|43 - 64
|39
|24.
|Заявка
|39
|3
|11
|25
|30 - 80
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|4
|0
|41 - 12
|49
|2.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|53 - 29
|46
|3.
|1:1 Заявка
|20
|14
|2
|4
|39 - 19
|44
|4.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|31 - 14
|42
|5.
|1:1 Заявка
|19
|13
|2
|4
|36 - 14
|41
|6.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|46 - 25
|39
|7.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|31 - 31
|34
|8.
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|29 - 17
|32
|9.
|Заявка
|19
|10
|1
|8
|29 - 22
|31
|10.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|23 - 20
|30
|11.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|23 - 24
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|38 - 33
|28
|13.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|27 - 22
|28
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 24
|27
|15.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|16.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 21
|25
|17.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 26
|23
|18.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|26 - 31
|23
|19.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|17 - 28
|23
|20.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|14 - 24
|22
|21.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|31 - 28
|22
|22.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 31
|22
|23.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 30
|21
|24.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|17 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|20
|13
|3
|4
|39 - 21
|42
|2.
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|28 - 20
|38
|3.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|28 - 23
|35
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|31 - 18
|34
|5.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 26
|30
|6.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|34 - 32
|30
|7.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 27
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 25
|27
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 23
|25
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|29 - 23
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 33
|24
|12.
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|20 - 29
|23
|13.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|15 - 21
|22
|14.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 29
|22
|15.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 23
|21
|16.
|1:1 Заявка
|20
|5
|6
|9
|33 - 37
|21
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 25
|20
|18.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|21 - 23
|20
|19.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 34
|19
|20.
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 33
|17
|21.
|Заявка
|19
|4
|1
|14
|10 - 38
|13
|22.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|17 - 31
|13
|23.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|17 - 37
|12
|24.
|Заявка
|20
|0
|4
|16
|13 - 56
|4
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет в Первую лигу
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|21 (3)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|19 (10)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|19 (7)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|16 (8)
|Сандерленд
|Кларк Джек
|15 (4)
|Сток Сити
|Пирсон Бен
|1 12
|КПР
|Колбэк Джек
|1 11
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 11
|Сандерленд
|Хьюм Трай
|1 11
|Ипсвич
|Морси Сэм
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лестер 1:1 Норвич
Исход игры
Лестер
90.1% (109)
Ничья
7.4% (9)
Норвич
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.96% (77)
Меньше
33.04% (38)
Обе команды забьют
Да
73.04% (84)
Нет
26.96% (31)
Популярный счёт
2:1 Лестер
55.4% (67)
1:0 Лестер
17.4% (21)
2:0 Лестер
8.3% (10)
1:1 Ничья
5.8% (7)
3:1 Лестер
4.1% (5)
3:2 Лестер
1.7% (2)
1:2 Норвич
1.7% (2)
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