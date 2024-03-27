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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 40. Стадион: .
Лестер
 
Позже
Норвич
Прогнозы 19
Лестер 100% (19)
X 0% (0)
Норвич 0% (0)
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Лестер
Ничья
Норвич
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История личных встреч

Лестер
Норвич

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Ч
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
1:2
Ч
2:3
Ч
4:3
Ч
4:0
Ч
0:0

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

2.2
1.57

Среднее время на гол

40
57

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.8

Среднее время на гол

78
112

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.58
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 13 (4) 0.34
Дьюсбери-Холл Кирнан 10 (1) 0.26
Мавидиди Стефи 10 (2) 0.26
Дака Патсон 7 (3) 0.18
Ихеаначо Келечи 5 (2) 0.13
Макатир Кейси 5 0.13
Фатаву Абдул 3 0.08
Рикарду Перейра II 3 0.08
Ндиди Уилфред 2 0.05
Джастин Джеймс 2 0.05
Кэннон Томас 2 0.05
Вестергор Янник 2 0.05
Уинкс Гарри 2 0.05
Фас Ваут 2 0.05
Казадеи Чезаре 2 0.05
Акгюн Юнус 1 0.03
Нельсон Бен 1 0.03
Маркал-Мадивадуа Ванья 1 0.03
Прат Деннис 0 0
Дойл Каллум 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарджент Джош 14 0.36
Роу Джонатан 12 0.31
Габриэл Барбоза 10 0.26
Барнс Эшли 6 (1) 0.15
Фасснахт Кристиан 6 0.15
Айда Адам 6 (1) 0.15
Сайнс Борха 4 0.1
Уи-Чжо Хван 3 0.08
Стэйси Джек 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Соренсен Якоб 1 0.03
Нуньес Марселино 1 0.03
Батт Дэнни 1 0.03
Даффи Шейн 1 0.03
Маккаллум Сэм 1 0.03
Яннулис Димитрис 0 0
Эрнандес Онел 0 0
Гибсон Бен 0 0
Ван Хойдонк Сидней 0 0
Плахета Пшемыслав 0 0
Фишер Келлен 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 10 0
Рикарду Перейра II 8 0
Уинкс Гарри 8 0
Фатаву Абдул 5 1
Дьюсбери-Холл Кирнан 6 0
Мавидиди Стефи 5 0
Варди Джейми 4 0
Фас Ваут 4 0
Ндиди Уилфред 3 0
Джастин Джеймс 3 0
Чодури Хамза 3 0
Хермансен Мадс 2 0
Нельсон Бен 2 0
Макатир Кейси 2 0
Мареска Энцо 1 0
Коуди Конор 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Дойл Каллум 1 0
Казадеи Чезаре 1 0
Кэннон Томас 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маклин Кенни 9 0
Даффи Шейн 8 0
Гибсон Бен 6 0
Яннулис Димитрис 6 0
Нуньес Марселино 6 0
Сайнс Борха 2 2
Стэйси Джек 5 0
Габриэл Барбоза 5 0
Роу Джонатан 5 0
Барнс Эшли 4 0
Фасснахт Кристиан 4 0
Гиббс Лиам 3 0
Эрнандес Онел 2 0
Айда Адам 2 0
Сарджент Джош 2 0
Маккаллум Сэм 2 0
Хэнли Грант 1 0
Соренсен Якоб 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Спринджетт Тони 1 0
Фишер Келлен 1 0

Результаты матчей

Лестер
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Норвич
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
25% (5)
60% (12)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

2
19
Лестер
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
35% (7)
65% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Норвич
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

38
34
Лестер
50%
50%
17 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (7)
37% (14)
45% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (18)
24% (9)
29% (11)
Норвич
28.1%
71.9%
9 побед 23 поражения
Первый тайм
23% (9)
33% (13)
44% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (9)
26% (10)
51% (20)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

40
53

Голы по времени матча

Забито

34
31
8 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
23 Не забивали 23
4
12%
4
13%
1-15
1
3%
9
29%
29%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
9
26%
5
16%
46-60
6
18%
2
6%
61-75
11
32%
7
23%
76-90

Пропущено

14
37
7 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
2
14%
2
5%
1-15
1
7%
7
19%
16-30
4
29%
13
35%
31-45
3
21%
6
16%
46-60
1
7%
1
3%
61-75
3
21%
8
22%
76-90

Забито

40
39
21 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 11
20 Не забивали 21
7
18%
4
10%
1-15
9
23%
5
13%
16-30
5
13%
7
18%
31-45
3
8%
9
23%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
9
23%
9
23%
76-90

Пропущено

20
19
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
2
10%
3
16%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
3
15%
3
16%
61-75
9
45%
5
26%
76-90

Забито

74
70
29 В 1-м тайме 33
45 Во 2-м тайме 37
27 Забивали первыми 21
5 Не забивали 5
11
15%
8
11%
1-15
10
14%
14
20%
16-30
8
11%
11
16%
31-45
12
16%
14
20%
46-60
13
18%
7
10%
61-75
20
27%
16
23%
76-90

Пропущено

34
56
13 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 28
4
12%
5
9%
1-15
4
12%
9
16%
16-30
5
15%
16
29%
31-45
5
15%
9
16%
46-60
4
12%
4
7%
61-75
12
35%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1
Лестер - КПР 1:2 Борнмут - Лестер 0:1 Лидс - Лестер 3:1 Лестер - Мидлсбро 1:2 Лестер - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Уотфорд - Лестер 1:2 Сток Сити - Лестер 0:5 Лестер - Суонси 3:1 Лестер - Бирмингем 3:0 Лестер - Ипсвич 1:1 Ковентри - Лестер 3:1 Миллуолл - Лестер 2:3 Лестер - Хаддерсфилд Таун 4:1 Кардифф Сити - Лестер 0:2 Ипсвич - Лестер 1:1 Лестер - Ротерхэм 3:0
Норвич
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвич - Плимут 2:1 Сток Сити - Норвич 0:3 Норвич - Ротерхэм 5:0 Мидлсбро - Норвич 3:1
Норвич - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Норвич 1:1 Норвич - Кардифф Сити 4:1 Норвич - Уотфорд 4:2 КПР - Норвич 2:2 Норвич - Ковентри 2:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Лидс - Норвич 1:0 Норвич - Вест Бромвич 2:0 Бристоль Роверс - Норвич 1:3 Халл Сити - Норвич 1:2 Норвич - Бристоль Роверс 1:1 Норвич - Саутгемптон 1:1 Миллуолл - Норвич 1:0 Вест Бромвич - Норвич 1:0 Норвич - Хаддерсфилд Таун 2:0

Результаты матчей

Лестер
Норвич

Точный счет

2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:2
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:2
6 раз 16%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:4
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 15%
2:1
5 раз 13%
3:1
4 раза 10%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 32%
1
11 раз 29%
3
6 раз 16%
0
4 раза 11%
4
4 раза 11%
5
1 раз 3%
2
13 раз 33%
1
12 раз 31%
0
5 раз 13%
3
4 раза 10%
4
4 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лестер
Норвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
18
2
11
7
1.5
12
8
6
12
2.5
5
15
2
16
3.5
3
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
16
3
12
8
1.5
10
9
5
15
2.5
4
15
3
17
3.5
2
17
1
19
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
34
4
0.5
Больше Меньше
34
5
23
15
1.5
22
17
11
27
2.5
9
30
5
33
3.5
5
34
1
37
4.5
1
38
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ипсвич
 Заявка 39 25 9 5 81 - 49 84
2.
Лидс
 Заявка 39 25 8 6 72 - 30 83
3.
Лестер
 Заявка 38 26 4 8 74 - 34 82
4.
Саутгемптон
 Заявка 37 22 8 7 74 - 48 74
5.
Вест Бромвич
 Заявка 39 19 10 10 60 - 37 67
6.
Норвич
 Заявка 39 19 7 13 71 - 55 64
7.
Ковентри
 Заявка 38 16 12 10 62 - 44 60
8.
Престон Норт Энд
 Заявка 38 17 8 13 52 - 54 59
9.
Халл Сити
 Заявка 38 16 10 12 53 - 48 58
10.
Мидлсбро
 Заявка 39 16 7 16 54 - 53 55
11.
Кардифф Сити
 Заявка 39 16 5 18 43 - 53 53
12.
Сандерленд
 Заявка 39 15 6 18 50 - 45 51
13.
Бристоль Сити
 Заявка 39 14 8 17 43 - 45 50
14.
Уотфорд
 Заявка 39 12 13 14 55 - 53 49
15.
Суонси
 Заявка 39 12 11 16 49 - 59 47
16.
Сток Сити
 Заявка 39 12 8 19 37 - 53 44
17.
Миллуолл
 Заявка 39 11 11 17 37 - 51 44
18.
КПР
 Заявка 39 11 10 18 38 - 51 43
19.
Блэкберн
 Заявка 39 11 9 19 51 - 65 42
20.
Плимут
 Заявка 39 10 11 18 55 - 64 41
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 39 11 6 22 31 - 62 39
22.
Бирмингем
 Заявка 39 10 9 20 43 - 61 39
23.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 39 8 15 16 43 - 64 39
24.
Ротерхэм
 Заявка 39 3 11 25 30 - 80 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 19 15 4 0 41 - 12 49
2.
Ипсвич
 Заявка 19 14 4 1 53 - 29 46
3.
Норвич
 Заявка 20 14 2 4 39 - 19 44
4.
Вест Бромвич
 Заявка 19 13 3 3 31 - 14 42
5.
Лестер
 Заявка 18 13 1 4 35 - 13 40
6.
Саутгемптон
 Заявка 19 12 3 4 46 - 25 39
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 20 10 4 6 31 - 31 34
8.
Ковентри
 Заявка 18 8 8 2 29 - 17 32
9.
Сандерленд
 Заявка 19 10 1 8 29 - 22 31
10.
Бристоль Сити
 Заявка 20 9 3 8 23 - 20 30
11.
Кардифф Сити
 Заявка 20 9 3 8 23 - 24 30
12.
Плимут
 Заявка 19 8 4 7 38 - 33 28
13.
Халл Сити
 Заявка 20 7 7 6 27 - 22 28
14.
Бирмингем
 Заявка 19 7 6 6 26 - 24 27
15.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 20 7 5 8 21 - 24 26
16.
Мидлсбро
 Заявка 19 7 4 8 20 - 21 25
17.
Суонси
 Заявка 19 6 5 8 22 - 26 23
18.
Блэкберн
 Заявка 20 6 5 9 26 - 31 23
19.
Миллуолл
 Заявка 20 6 5 9 17 - 28 23
20.
Сток Сити
 Заявка 19 6 4 9 14 - 24 22
21.
Уотфорд
 Заявка 20 5 7 8 31 - 28 22
22.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 20 5 7 8 24 - 31 22
23.
КПР
 Заявка 20 5 6 9 23 - 30 21
24.
Ротерхэм
 Заявка 19 3 7 9 17 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 20 13 3 4 39 - 21 42
2.
Ипсвич
 Заявка 20 11 5 4 28 - 20 38
3.
Саутгемптон
 Заявка 18 10 5 3 28 - 23 35
4.
Лидс
 Заявка 20 10 4 6 31 - 18 34
5.
Халл Сити
 Заявка 18 9 3 6 26 - 26 30
6.
Мидлсбро
 Заявка 20 9 3 8 34 - 32 30
7.
Ковентри
 Заявка 20 8 4 8 33 - 27 28
8.
Уотфорд
 Заявка 19 7 6 6 24 - 25 27
9.
Престон Норт Энд
 Заявка 18 7 4 7 21 - 23 25
10.
Вест Бромвич
 Заявка 20 6 7 7 29 - 23 25
11.
Суонси
 Заявка 20 6 6 8 27 - 33 24
12.
Кардифф Сити
 Заявка 19 7 2 10 20 - 29 23
13.
КПР
 Заявка 19 6 4 9 15 - 21 22
14.
Сток Сити
 Заявка 20 6 4 10 23 - 29 22
15.
Миллуолл
 Заявка 19 5 6 8 20 - 23 21
16.
Норвич
 Заявка 19 5 5 9 32 - 36 20
17.
Бристоль Сити
 Заявка 19 5 5 9 20 - 25 20
18.
Сандерленд
 Заявка 20 5 5 10 21 - 23 20
19.
Блэкберн
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 19 3 8 8 19 - 33 17
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 19 4 1 14 10 - 38 13
22.
Плимут
 Заявка 20 2 7 11 17 - 31 13
23.
Бирмингем
 Заявка 20 3 3 14 17 - 37 12
24.
Ротерхэм
 Заявка 20 0 4 16 13 - 56 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
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Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 21 (3)
Саутгемптон Армстронг Адам 19 (10)
Плимут Уиттакер Морган 19 (7)
Лидс Саммервилл Крисенсио 16 (8)
Сандерленд Кларк Джек 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Пирсон Бен 1 12
КПР Колбэк Джек 1 11
Сток Сити Томпсон Джордан 1 11
Сандерленд Хьюм Трай 1 11
Ипсвич Морси Сэм 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 5 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 19
    Лестер 100% (19)
    X 0% (0)
    Норвич 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Норвич
    4.70
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    4.32
    4.90
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    Прогнозы на матч Лестер - Норвич

    Исход игры
    Лестер
    100% (21)
    Ничья
    0% (0)
    Норвич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (11)
    Меньше
    45% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    55% (11)
    Нет
    45% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    47.6% (10)
    1:0 Лестер
    28.6% (6)
    2:0 Лестер
    14.3% (3)
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