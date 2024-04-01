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  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 40. Стадион: .
Лидс
1:0
Первый тайм: 24'
Халл Сити
0'
1:0
9' Гол
Байрам Сэм

Ход матча

9'
Байрам Сэм
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 122
Лидс 87.7% (107)
X 8.2% (10)
Халл Сити 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Халл Сити
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мелье
Иллан
25
Байрам
Сэм
14
Родон
Джо
4
Ампаду
Этан
3
Фирпо
Жуниор
8
Камара
Глен
22
Грэй
Арчи
20
Джеймс
Дэниэл
24
Рюттер
Жоржиньо
10
Саммервилл
Крисенсио
9
Бэмфорд
Патрик
17
Оллсоп
Райан
2
Койл
Льюи
5
Джонс
Альфи
15
Мортон
Тайлер
3
Джайлз
Райан
27
Слейтер
Риган
24
Сери
Жан-Мишель
23
Филоджин-Байдейс
Джейден
50
Эмюр
Абдулкадир
7
Туфан
Озан
45
Карвалью
Фабиу
Лидс
4-2-3-1
Халл Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Лидс
Халл Сити

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Ч
0:0
КЛ
1:1
Ч
0:4
Ч
2:0
Ч
0:2
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
2:0
Ч
2:3
Ч
0:0
Ч
4:1
Ч
2:2
Ч
2:2

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Среднее время на гол

51
80

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.25
1.19

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

72
75

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 16 (2) 0.4
Джеймс Дэниэл 12 0.3
Пиру Йоэл 11 (2) 0.28
Ньонто Вильфред 7 0.18
Бэмфорд Патрик 7 0.18
Рюттер Жоржиньо 6 0.15
Стрёйк Паскаль 3 (1) 0.08
Байрам Сэм 2 0.05
Грэй Арчи 1 0.03
Эйлинг Люк 1 0.03
Робертс Коннор II 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Синистерра Луис 1 0.03
Энтони Джейдон 1 0.03
Фернандес Матео 1 0.03
Фирпо Жуниор 0 0
Камара Глен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Шеклтон Джейми 0 0
Груев Илия 0 0
Халл Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коннолли Аарон 8 0.21
Туфан Озан 8 (2) 0.21
Филоджин-Байдейс Джейден 7 0.18
Делап Лиам 7 0.18
Твайн Скотт 4 (1) 0.1
Карвалью Фабиу 4 0.1
Мортон Тайлер 3 0.08
Гривз Джейкоб 2 0.05
Траоре Адама II 2 0.05
Слейтер Риган 2 0.05
Зарури Анасс 2 0.05
Джонс Альфи 1 0.03
Койл Льюи 1 0.03
Огайо Ноа 1 0.03
Сери Жан-Мишель 0 0
Кристи Сайрус 0 0
Доэрти Грэг 0 0
Эмюр Абдулкадир 0 0
Маклафлин Шон 0 0
Джайлз Райан 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 8 0
Родон Джо 6 1
Саммервилл Крисенсио 6 0
Рюттер Жоржиньо 6 0
Груев Илия 5 0
Мелье Иллан 3 1
Джеймс Дэниэл 4 0
Фирпо Жуниор 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Байрам Сэм 2 0
Камара Глен 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Грэй Арчи 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Пиру Йоэл 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Халл Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гривз Джейкоб 9 0
Сери Жан-Мишель 8 0
Мортон Тайлер 5 1
Филоджин-Байдейс Джейден 6 0
Джонс Альфи 5 0
Делап Лиам 5 0
Коннолли Аарон 4 0
Туфан Озан 4 0
Оллсоп Райан 3 0
Кристи Сайрус 3 0
Траоре Адама II 3 0
Койл Льюи 3 0
Твайн Скотт 3 0
Слейтер Риган 3 0
Доэрти Грэг 2 0
Винагре Рубен 2 0
Сайяд Аллахьяр 2 0
Ейенга-Локило Джейсон 2 0
Якоб Мэтти 2 0
Ингрэм Мэтт 1 0
Карвалью Фабиу 1 0
Маклафлин Шон 1 0
Джайлз Райан 1 0

Результаты матчей

Лидс
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Халл Сити
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

4
9
Лидс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
20% (4)
60% (12)
Халл Сити
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

29
24
Лидс
67.7%
32.3%
21 победа 10 поражений
Первый тайм
41% (16)
36% (14)
23% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (14)
28% (11)
36% (14)
Халл Сити
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
32% (12)
37% (14)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

17
17

Упущенные победы

33
33

Голы по времени матча

Забито

40
25
22 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
7
18%
4
16%
1-15
4
10%
4
16%
16-30
11
28%
5
20%
31-45
6
15%
1
4%
46-60
5
13%
6
24%
61-75
7
18%
5
20%
76-90

Пропущено

13
27
9 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
4
31%
5
19%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
1
8%
3
11%
46-60
2
15%
7
26%
61-75
1
8%
6
22%
76-90

Забито

32
27
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
9
28%
5
19%
1-15
2
6%
6
22%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
5
16%
3
11%
61-75
8
25%
4
15%
76-90

Пропущено

17
22
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
2
12%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
9
53%
6
27%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
4
24%
6
27%
76-90

Забито

72
52
37 В 1-м тайме 28
35 Во 2-м тайме 24
23 Забивали первыми 17
5 Не забивали 7
16
22%
9
17%
1-15
6
8%
10
19%
16-30
15
21%
9
17%
31-45
10
14%
6
12%
46-60
10
14%
9
17%
61-75
15
21%
9
17%
76-90

Пропущено

30
49
20 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 29
6
20%
7
14%
1-15
2
7%
6
12%
16-30
12
40%
9
18%
31-45
2
7%
4
8%
46-60
3
10%
11
22%
61-75
5
17%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0
Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1 Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3 Лидс - Бирмингем 3:0 Вест Бромвич - Лидс 1:0 Престон Норт Энд - Лидс 2:1
Халл Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Халл Сити - Сток Сити 0:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Халл Сити - Бирмингем 1:1 Престон Норт Энд - Халл Сити 0:0
Халл Сити - Вест Бромвич 1:1 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Хаддерсфилд Таун - Халл Сити 1:2 Ротерхэм - Халл Сити 1:2 Халл Сити - Суонси 0:1 Халл Сити - Миллуолл 1:0 Сандерленд - Халл Сити 0:1 Бирмингем - Халл Сити 2:1 Халл Сити - Норвич 1:2 Халл Сити - Бирмингем 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити 3:1 Халл Сити - Блэкберн 3:2 Халл Сити - Сандерленд 0:1 Бристоль Сити - Халл Сити 3:2 Халл Сити - Кардифф Сити 3:0 Мидлсбро - Халл Сити 1:2

Результаты матчей

Лидс
Халл Сити

Точный счет

1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
2
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:2
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
2
9 раз 50%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 18%
2:1
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
8 раз 21%
1:1
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 28%
2
9 раз 23%
3
9 раз 23%
0
6 раз 15%
4
4 раза 10%
1
16 раз 42%
2
10 раз 26%
0
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Лидс
Халл Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
16
4
13
6
1.5
5
15
8
11
2.5
4
16
2
17
3.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
15
3
9
11
1.5
10
8
5
15
2.5
1
17
2
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
6
0.5
Больше Меньше
31
7
22
17
1.5
15
23
13
26
2.5
5
33
4
35
3.5
2
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ипсвич
 Заявка 40 26 9 5 84 - 51 87
2.
Лидс
 1:0 Заявка 40 26 8 6 73 - 30 86
3.
Лестер
 Заявка 39 27 4 8 77 - 35 85
4.
Саутгемптон
 Заявка 38 22 8 8 76 - 51 74
5.
Вест Бромвич
 Заявка 40 19 11 10 62 - 39 68
6.
Норвич
 Заявка 40 19 7 14 72 - 58 64
7.
Ковентри
 Заявка 39 16 12 11 63 - 46 60
8.
Престон Норт Энд
 Заявка 39 17 8 14 52 - 55 59
9.
Халл Сити
 0:1 Заявка 39 16 10 13 53 - 49 58
10.
Мидлсбро
 Заявка 40 17 7 16 56 - 53 58
11.
Кардифф Сити
 Заявка 40 17 5 18 45 - 54 56
12.
Бристоль Сити
 Заявка 40 15 8 17 44 - 45 53
13.
Сандерленд
 Заявка 40 15 6 19 51 - 50 51
14.
Уотфорд
 Заявка 40 12 14 14 57 - 55 50
15.
Суонси
 Заявка 40 12 11 17 49 - 60 47
16.
КПР
 Заявка 40 12 10 18 39 - 51 46
17.
Блэкберн
 Заявка 40 12 9 19 56 - 66 45
18.
Сток Сити
 Заявка 40 12 9 19 38 - 54 45
19.
Миллуолл
 Заявка 40 11 11 18 38 - 53 44
20.
Бирмингем
 Заявка 40 11 9 20 44 - 61 42
21.
Плимут
 Заявка 40 10 11 19 55 - 65 41
22.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 40 8 16 16 44 - 65 40
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 40 11 6 23 31 - 64 39
24.
Ротерхэм
 Заявка 40 4 11 25 32 - 81 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 1:0 Заявка 20 16 4 0 42 - 12 52
2.
Ипсвич
 Заявка 20 15 4 1 56 - 31 49
3.
Норвич
 Заявка 20 14 2 4 39 - 19 44
4.
Лестер
 Заявка 19 14 1 4 38 - 14 43
5.
Вест Бромвич
 Заявка 20 13 4 3 33 - 16 43
6.
Саутгемптон
 Заявка 19 12 3 4 46 - 25 39
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 20 10 4 6 31 - 31 34
8.
Ковентри
 Заявка 19 8 8 3 30 - 19 32
9.
Сандерленд
 Заявка 20 10 1 9 30 - 27 31
10.
Бристоль Сити
 Заявка 20 9 3 8 23 - 20 30
11.
Кардифф Сити
 Заявка 20 9 3 8 23 - 24 30
12.
Бирмингем
 Заявка 20 8 6 6 27 - 24 30
13.
Плимут
 Заявка 20 8 4 8 38 - 34 28
14.
Мидлсбро
 Заявка 20 8 4 8 22 - 21 28
15.
Халл Сити
 0:1 Заявка 20 7 7 6 27 - 22 28
16.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 20 7 5 8 21 - 24 26
17.
Суонси
 Заявка 20 6 5 9 22 - 27 23
18.
Блэкберн
 Заявка 20 6 5 9 26 - 31 23
19.
Сток Сити
 Заявка 20 6 5 9 15 - 25 23
20.
Миллуолл
 Заявка 20 6 5 9 17 - 28 23
21.
Уотфорд
 Заявка 20 5 7 8 31 - 28 22
22.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 20 5 7 8 24 - 31 22
23.
КПР
 Заявка 20 5 6 9 23 - 30 21
24.
Ротерхэм
 Заявка 20 4 7 9 19 - 25 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 20 13 3 4 39 - 21 42
2.
Ипсвич
 Заявка 20 11 5 4 28 - 20 38
3.
Саутгемптон
 Заявка 19 10 5 4 30 - 26 35
4.
Лидс
 1:0 Заявка 20 10 4 6 31 - 18 34
5.
Халл Сити
 0:1 Заявка 19 9 3 7 26 - 27 30
6.
Мидлсбро
 Заявка 20 9 3 8 34 - 32 30
7.
Ковентри
 Заявка 20 8 4 8 33 - 27 28
8.
Уотфорд
 Заявка 20 7 7 6 26 - 27 28
9.
Кардифф Сити
 Заявка 20 8 2 10 22 - 30 26
10.
Престон Норт Энд
 Заявка 19 7 4 8 21 - 24 25
11.
КПР
 Заявка 20 7 4 9 16 - 21 25
12.
Вест Бромвич
 Заявка 20 6 7 7 29 - 23 25
13.
Суонси
 Заявка 20 6 6 8 27 - 33 24
14.
Бристоль Сити
 Заявка 20 6 5 9 21 - 25 23
15.
Блэкберн
 Заявка 20 6 4 10 30 - 35 22
16.
Сток Сити
 Заявка 20 6 4 10 23 - 29 22
17.
Миллуолл
 Заявка 20 5 6 9 21 - 25 21
18.
Сандерленд
 Заявка 20 5 5 10 21 - 23 20
19.
Норвич
 Заявка 20 5 5 10 33 - 39 20
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 20 3 9 8 20 - 34 18
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 20 4 1 15 10 - 40 13
22.
Плимут
 Заявка 20 2 7 11 17 - 31 13
23.
Бирмингем
 Заявка 20 3 3 14 17 - 37 12
24.
Ротерхэм
 Заявка 20 0 4 16 13 - 56 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 23 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 20 (10)
Плимут Уиттакер Морган 19 (7)
Лидс Саммервилл Крисенсио 16 (8)
Сандерленд Кларк Джек 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Пирсон Бен 1 12
Ипсвич Морси Сэм 13
КПР Колбэк Джек 1 11
Сток Сити Томпсон Джордан 1 11
Сандерленд Хьюм Трай 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    26'
    Туфан забрался в офсайд.
  • Опасный момент
    25'
    Джеймс слева прорвался в штрафную площадь и прострелил на Бэмфорда, который с четырёх метров в касание пробил выше ворот.
  • 24'
    Саммервилл на левом фланге организовал интересную атаку, но хозяева переборщили с передачами перед штрафной площадью и мяч потеряли.
  • 23'
    Туфан откликнулся на длинный заброс вперёд, но Мелье вышел вовремя к линии штрафной площади и первым оказался на мяче.
  • 22'
    Байрам на правом фланге не смог сделать точный пас вперёд на Джеймса.
  • Угловой
    21'
    Разыграли гости угловой удар. Навес слева к воротам нейтрализован Рюттером, который выбил мяч за боковую линию поля.
  • 20'
    Эмюр справа вошёл в штрафную площадь и прострелил к дальней штанге, где Байрам выбил мяч за пределы поля.
  • 18'
    Слейтер на правом фланге на развороте ушёл от Ампаду, но его подача получилась точно в руки Мелье.
  • 17'
    "Лидс" постепенно начинает применять прессинг на чужой половине поля и заставляет гостей отодвигаться к своей штрафной площади.
  • 16'
    Ещё следует отметить, что при очень плотной игре с обеих сторон в центре поля очень мало фолов в стартовые минуты встречи.
  • 14'
    "Халл Сити" стал больше контролировать мяч, но проходит всё это без попыток обострений впереди.
  • 13'
    Вторым моментом не в пользу гостей является то, что в текущем календарном году "Лидс" также не проигрывал. Удастся ли "Халл Сити" прервать эти серии хозяев?
  • 12'
    Отметим, что "Лидс" в текущем сезоне не проигрывал дома. А ведь это уже матч сорокового тура.
  • 11'
    Гости заиграли активнее, но смогли только подержать мяч на чужой половине поля.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БАЙРАМ!!! Рюттер слева отправил к воротам Саммервилла. Удар Крисенсио с острого угла отразил Оллсоп. Мяч по высокой дуге отлетел к дальней штанге, где набежавший на добивание Байрам открыл счёт в матче.
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    • 8'
      Без опасных моментов проходят первые минуты встречи. Соперники играют плотно в обороне и не позволяют никому выходить на ударную позицию.
    • 7'
      Оллсоп выскочил за пределы штрафной площади, перехватил передачу соперников и очень сильно отправил мяч на чужую половину поля.
    • 6'
      Бэмфорд в центре поля красиво ушёл от трёх соперников и откатил мяч на свою половину поля на Рюттера.
    • 5'
      Джеймс справа сделал пас в штрафную площадь на Грэя, который в касание пробил выше ворот.
    • 4'
      Не получаются пока атаки у хозяев. Уж слишком сильные передачи вперёд следуют на Бэмфорда.
    • 3'
      Туфан на левом фланге сумел сыграть на перехвате, но точный пас в касание на Филоджин-Байдейса исполнить не смог.
    • 2'
      "Лидс" играет в белой форме, "Халл Сити" - в оранжевой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Элланд Роуд"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча сорокового тура Английского чемпионшипа, в котором сыграют «Лидс» и «Халл Сити». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится победой Халл Сити.
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    Прогнозы 122
    Лидс 87.7% (107)
    X 8.2% (10)
    Халл Сити 4.1% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Халл Сити
    7.90
    7.80
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    7.74
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лидс 1:0 Халл Сити

    Исход игры
    Лидс
    87.7% (107)
    Ничья
    8.2% (10)
    Халл Сити
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.85% (60)
    Меньше
    49.15% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    58.47% (69)
    Нет
    41.53% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    38.5% (47)
    2:0 Лидс
    22.1% (27)
    1:0 Лидс
    17.2% (21)
    3:1 Лидс
    9% (11)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    1:2 Халл Сити
    1.6% (2)
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