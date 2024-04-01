Эмюр справа вошёл в штрафную площадь и прострелил к дальней штанге, где Байрам выбил мяч за пределы поля.

Разыграли гости угловой удар. Навес слева к воротам нейтрализован Рюттером, который выбил мяч за боковую линию поля.

Байрам на правом фланге не смог сделать точный пас вперёд на Джеймса.

Туфан откликнулся на длинный заброс вперёд, но Мелье вышел вовремя к линии штрафной площади и первым оказался на мяче.

Саммервилл на левом фланге организовал интересную атаку, но хозяева переборщили с передачами перед штрафной площадью и мяч потеряли.

Джеймс слева прорвался в штрафную площадь и прострелил на Бэмфорда, который с четырёх метров в касание пробил выше ворот.

18' Слейтер на правом фланге на развороте ушёл от Ампаду, но его подача получилась точно в руки Мелье.

17' "Лидс" постепенно начинает применять прессинг на чужой половине поля и заставляет гостей отодвигаться к своей штрафной площади.

16' Ещё следует отметить, что при очень плотной игре с обеих сторон в центре поля очень мало фолов в стартовые минуты встречи.

14' "Халл Сити" стал больше контролировать мяч, но проходит всё это без попыток обострений впереди.

13' Вторым моментом не в пользу гостей является то, что в текущем календарном году "Лидс" также не проигрывал. Удастся ли "Халл Сити" прервать эти серии хозяев?

12' Отметим, что "Лидс" в текущем сезоне не проигрывал дома. А ведь это уже матч сорокового тура.

11' Гости заиграли активнее, но смогли только подержать мяч на чужой половине поля.