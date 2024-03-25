Тур: 40. Стадион: Элланд Роуд.
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Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Росеньор Лиам
История личных встреч
Лидс
Халл Сити
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.13
Среднее время на гол
51
80
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Среднее время на гол
120
72
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.25
1.19
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
72
75
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саммервилл Крисенсио
|16 (2)
|0.41
|Джеймс Дэниэл
|12
|0.31
|Пиру Йоэл
|11 (2)
|0.28
|Ньонто Вильфред
|7
|0.18
|Бэмфорд Патрик
|7
|0.18
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0.15
|Стрёйк Паскаль
|3 (1)
|0.08
|Грэй Арчи
|1
|0.03
|Эйлинг Люк
|1
|0.03
|Байрам Сэм
|1
|0.03
|Робертс Коннор II
|1
|0.03
|Купер Лиам
|1
|0.03
|Синистерра Луис
|1
|0.03
|Энтони Джейдон
|1
|0.03
|Фернандес Матео
|1
|0.03
|Фирпо Жуниор
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Шеклтон Джейми
|0
|0
|Груев Илия
|0
|0
Халл Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коннолли Аарон
|8
|0.21
|Туфан Озан
|8 (2)
|0.21
|Филоджин-Байдейс Джейден
|7
|0.18
|Делап Лиам
|7
|0.18
|Твайн Скотт
|4 (1)
|0.11
|Карвалью Фабиу
|4
|0.11
|Мортон Тайлер
|3
|0.08
|Гривз Джейкоб
|2
|0.05
|Траоре Адама II
|2
|0.05
|Слейтер Риган
|2
|0.05
|Зарури Анасс
|2
|0.05
|Джонс Альфи
|1
|0.03
|Койл Льюи
|1
|0.03
|Огайо Ноа
|1
|0.03
|Сери Жан-Мишель
|0
|0
|Кристи Сайрус
|0
|0
|Доэрти Грэг
|0
|0
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Маклафлин Шон
|0
|0
|Джайлз Райан
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|8
|0
|Родон Джо
|6
|1
|Саммервилл Крисенсио
|6
|0
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0
|Груев Илия
|5
|0
|Мелье Иллан
|3
|1
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|Фирпо Жуниор
|3
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Камара Глен
|2
|0
|Шеклтон Джейми
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Грэй Арчи
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Пиру Йоэл
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Халл Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гривз Джейкоб
|9
|0
|Сери Жан-Мишель
|8
|0
|Мортон Тайлер
|5
|1
|Филоджин-Байдейс Джейден
|6
|0
|Джонс Альфи
|5
|0
|Делап Лиам
|5
|0
|Коннолли Аарон
|4
|0
|Туфан Озан
|4
|0
|Оллсоп Райан
|3
|0
|Кристи Сайрус
|3
|0
|Траоре Адама II
|3
|0
|Койл Льюи
|3
|0
|Твайн Скотт
|3
|0
|Слейтер Риган
|3
|0
|Доэрти Грэг
|2
|0
|Винагре Рубен
|2
|0
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0
|Ейенга-Локило Джейсон
|2
|0
|Якоб Мэтти
|2
|0
|Ингрэм Мэтт
|1
|0
|Карвалью Фабиу
|1
|0
|Маклафлин Шон
|1
|0
|Джайлз Райан
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Халл Сити
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
4
9
Лидс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
20% (4)
60% (12)
Халл Сити
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
29
24
Лидс
67.7%
32.3%
21 победа 10 поражений
Первый тайм
41% (16)
36% (14)
23% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (14)
28% (11)
36% (14)
Халл Сити
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
32% (12)
37% (14)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
17
17
Упущенные победы
33
33
Голы по времени матча
Забито
40
25
22 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
7
18%
4
16%
1-15
4
10%
4
16%
16-30
11
28%
5
20%
31-45
6
15%
1
4%
46-60
5
13%
6
24%
61-75
7
18%
5
20%
76-90
Пропущено
13
27
9 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
4
31%
5
19%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
1
8%
3
11%
46-60
2
15%
7
26%
61-75
1
8%
6
22%
76-90
Забито
32
27
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
9
28%
5
19%
1-15
2
6%
6
22%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
5
16%
3
11%
61-75
8
25%
4
15%
76-90
Пропущено
17
22
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
2
12%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
9
53%
6
27%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
4
24%
6
27%
76-90
Забито
72
52
37 В 1-м тайме 28
35 Во 2-м тайме 24
23 Забивали первыми 17
5 Не забивали 7
16
22%
9
17%
1-15
6
8%
10
19%
16-30
15
21%
9
17%
31-45
10
14%
6
12%
46-60
10
14%
9
17%
61-75
15
21%
9
17%
76-90
Пропущено
30
49
20 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 29
6
20%
7
14%
1-15
2
7%
6
12%
16-30
12
40%
9
18%
31-45
2
7%
4
8%
46-60
3
10%
11
22%
61-75
5
17%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0
Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1 Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3 Лидс - Бирмингем 3:0 Вест Бромвич - Лидс 1:0 Престон Норт Энд - Лидс 2:1
Халл Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Халл Сити - Сток Сити 0:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Халл Сити - Бирмингем 1:1 Престон Норт Энд - Халл Сити 0:0
Халл Сити - Вест Бромвич 1:1 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Хаддерсфилд Таун - Халл Сити 1:2 Ротерхэм - Халл Сити 1:2 Халл Сити - Суонси 0:1 Халл Сити - Миллуолл 1:0 Сандерленд - Халл Сити 0:1 Бирмингем - Халл Сити 2:1 Халл Сити - Норвич 1:2 Халл Сити - Бирмингем 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити 3:1 Халл Сити - Блэкберн 3:2 Халл Сити - Сандерленд 0:1 Бристоль Сити - Халл Сити 3:2 Халл Сити - Кардифф Сити 3:0 Мидлсбро - Халл Сити 1:2
Результаты матчей
Лидс
Халл Сити
Точный счет
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
2
1 раз 5%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:2
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
2
9 раз 50%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 18%
2:1
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
8 раз 21%
1:1
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 28%
2
9 раз 23%
3
9 раз 23%
0
6 раз 15%
4
4 раза 10%
1
16 раз 42%
2
10 раз 26%
0
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Лидс
Халл Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
164
136
515
811
416
217
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
153
911
108
515
117
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
336
Больше Меньше
317
2217
1523
1326
533
435
236
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|39
|25
|9
|5
|81 - 49
|84
|2.
|Заявка
|39
|25
|8
|6
|72 - 30
|83
|3.
|Заявка
|38
|26
|4
|8
|74 - 34
|82
|4.
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|74 - 48
|74
|5.
|Заявка
|39
|19
|10
|10
|60 - 37
|67
|6.
|Заявка
|39
|19
|7
|13
|71 - 55
|64
|7.
|Заявка
|38
|16
|12
|10
|62 - 44
|60
|8.
|Заявка
|38
|17
|8
|13
|52 - 54
|59
|9.
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|53 - 48
|58
|10.
|Заявка
|39
|16
|7
|16
|54 - 53
|55
|11.
|Заявка
|39
|16
|5
|18
|43 - 53
|53
|12.
|Заявка
|39
|15
|6
|18
|50 - 45
|51
|13.
|Заявка
|39
|14
|8
|17
|43 - 45
|50
|14.
|Заявка
|39
|12
|13
|14
|55 - 53
|49
|15.
|Заявка
|39
|12
|11
|16
|49 - 59
|47
|16.
|Заявка
|39
|12
|8
|19
|37 - 53
|44
|17.
|Заявка
|39
|11
|11
|17
|37 - 51
|44
|18.
|Заявка
|39
|11
|10
|18
|38 - 51
|43
|19.
|Заявка
|39
|11
|9
|19
|51 - 65
|42
|20.
|Заявка
|39
|10
|11
|18
|55 - 64
|41
|21.
|Заявка
|39
|11
|6
|22
|31 - 62
|39
|22.
|Заявка
|39
|10
|9
|20
|43 - 61
|39
|23.
|Заявка
|39
|8
|15
|16
|43 - 64
|39
|24.
|Заявка
|39
|3
|11
|25
|30 - 80
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|4
|0
|41 - 12
|49
|2.
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|53 - 29
|46
|3.
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|39 - 19
|44
|4.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|31 - 14
|42
|5.
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|35 - 13
|40
|6.
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|46 - 25
|39
|7.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|31 - 31
|34
|8.
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|29 - 17
|32
|9.
|Заявка
|19
|10
|1
|8
|29 - 22
|31
|10.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|23 - 20
|30
|11.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|23 - 24
|30
|12.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|38 - 33
|28
|13.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|27 - 22
|28
|14.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|26 - 24
|27
|15.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|16.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 21
|25
|17.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 26
|23
|18.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|26 - 31
|23
|19.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|17 - 28
|23
|20.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|14 - 24
|22
|21.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|31 - 28
|22
|22.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 31
|22
|23.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 30
|21
|24.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|17 - 24
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|39 - 21
|42
|2.
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|28 - 20
|38
|3.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|28 - 23
|35
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|31 - 18
|34
|5.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 26
|30
|6.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|34 - 32
|30
|7.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 27
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|24 - 25
|27
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 23
|25
|10.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|29 - 23
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 33
|24
|12.
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|20 - 29
|23
|13.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|15 - 21
|22
|14.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 29
|22
|15.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 23
|21
|16.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|32 - 36
|20
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 25
|20
|18.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|21 - 23
|20
|19.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 34
|19
|20.
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|19 - 33
|17
|21.
|Заявка
|19
|4
|1
|14
|10 - 38
|13
|22.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|17 - 31
|13
|23.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|17 - 37
|12
|24.
|Заявка
|20
|0
|4
|16
|13 - 56
|4
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет в Первую лигу
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|21 (3)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|19 (10)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|19 (7)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|16 (8)
|Сандерленд
|Кларк Джек
|15 (4)
|Сток Сити
|Пирсон Бен
|1 12
|КПР
|Колбэк Джек
|1 11
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 11
|Сандерленд
|Хьюм Трай
|1 11
|Ипсвич
|Морси Сэм
|12
Прогнозы на матч Лидс - Халл Сити
Исход игры
Лидс
95% (19)
Ничья
0% (0)
Халл Сити
5% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (12)
Меньше
36.84% (7)
Обе команды забьют
Да
63.16% (12)
Нет
36.84% (7)
Популярный счёт
2:1 Лидс
60% (12)
1:0 Лидс
20% (4)
2:0 Лидс
15% (3)
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