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  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 40. Стадион: .
Лидс
 
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Халл Сити
Прогнозы 18
Лидс 94.4% (17)
X 0% (0)
Халл Сити 5.6% (1)
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Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Халл Сити
7.25
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4.71
6.87
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Халл Сити

История личных встреч

Лидс
Халл Сити

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Ч
0:0
КЛ
1:1
Ч
0:4
Ч
2:0
Ч
0:2
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
2:0
Ч
2:3
Ч
0:0
Ч
4:1
Ч
2:2
Ч
2:2

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Среднее время на гол

51
80

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Среднее время на гол

120
72

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.25
1.19

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

72
75

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 16 (2) 0.41
Джеймс Дэниэл 12 0.31
Пиру Йоэл 11 (2) 0.28
Ньонто Вильфред 7 0.18
Бэмфорд Патрик 7 0.18
Рюттер Жоржиньо 6 0.15
Стрёйк Паскаль 3 (1) 0.08
Грэй Арчи 1 0.03
Эйлинг Люк 1 0.03
Байрам Сэм 1 0.03
Робертс Коннор II 1 0.03
Купер Лиам 1 0.03
Синистерра Луис 1 0.03
Энтони Джейдон 1 0.03
Фернандес Матео 1 0.03
Фирпо Жуниор 0 0
Камара Глен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Шеклтон Джейми 0 0
Груев Илия 0 0
Халл Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коннолли Аарон 8 0.21
Туфан Озан 8 (2) 0.21
Филоджин-Байдейс Джейден 7 0.18
Делап Лиам 7 0.18
Твайн Скотт 4 (1) 0.11
Карвалью Фабиу 4 0.11
Мортон Тайлер 3 0.08
Гривз Джейкоб 2 0.05
Траоре Адама II 2 0.05
Слейтер Риган 2 0.05
Зарури Анасс 2 0.05
Джонс Альфи 1 0.03
Койл Льюи 1 0.03
Огайо Ноа 1 0.03
Сери Жан-Мишель 0 0
Кристи Сайрус 0 0
Доэрти Грэг 0 0
Эмюр Абдулкадир 0 0
Маклафлин Шон 0 0
Джайлз Райан 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 8 0
Родон Джо 6 1
Саммервилл Крисенсио 6 0
Рюттер Жоржиньо 6 0
Груев Илия 5 0
Мелье Иллан 3 1
Джеймс Дэниэл 4 0
Фирпо Жуниор 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Байрам Сэм 2 0
Камара Глен 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Грэй Арчи 2 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Пиру Йоэл 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Халл Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гривз Джейкоб 9 0
Сери Жан-Мишель 8 0
Мортон Тайлер 5 1
Филоджин-Байдейс Джейден 6 0
Джонс Альфи 5 0
Делап Лиам 5 0
Коннолли Аарон 4 0
Туфан Озан 4 0
Оллсоп Райан 3 0
Кристи Сайрус 3 0
Траоре Адама II 3 0
Койл Льюи 3 0
Твайн Скотт 3 0
Слейтер Риган 3 0
Доэрти Грэг 2 0
Винагре Рубен 2 0
Сайяд Аллахьяр 2 0
Ейенга-Локило Джейсон 2 0
Якоб Мэтти 2 0
Ингрэм Мэтт 1 0
Карвалью Фабиу 1 0
Маклафлин Шон 1 0
Джайлз Райан 1 0

Результаты матчей

Лидс
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Халл Сити
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (3)
60% (12)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

4
9
Лидс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
20% (4)
60% (12)
Халл Сити
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

8
2

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

29
24
Лидс
67.7%
32.3%
21 победа 10 поражений
Первый тайм
41% (16)
36% (14)
23% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (14)
28% (11)
36% (14)
Халл Сити
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (10)
47% (18)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
32% (12)
37% (14)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

17
17

Упущенные победы

33
33

Голы по времени матча

Забито

40
25
22 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
7
18%
4
16%
1-15
4
10%
4
16%
16-30
11
28%
5
20%
31-45
6
15%
1
4%
46-60
5
13%
6
24%
61-75
7
18%
5
20%
76-90

Пропущено

13
27
9 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
4
31%
5
19%
1-15
2
15%
3
11%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
1
8%
3
11%
46-60
2
15%
7
26%
61-75
1
8%
6
22%
76-90

Забито

32
27
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
9
28%
5
19%
1-15
2
6%
6
22%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
5
16%
3
11%
61-75
8
25%
4
15%
76-90

Пропущено

17
22
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
2
12%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
9
53%
6
27%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
4
24%
6
27%
76-90

Забито

72
52
37 В 1-м тайме 28
35 Во 2-м тайме 24
23 Забивали первыми 17
5 Не забивали 7
16
22%
9
17%
1-15
6
8%
10
19%
16-30
15
21%
9
17%
31-45
10
14%
6
12%
46-60
10
14%
9
17%
61-75
15
21%
9
17%
76-90

Пропущено

30
49
20 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 29
6
20%
7
14%
1-15
2
7%
6
12%
16-30
12
40%
9
18%
31-45
2
7%
4
8%
46-60
3
10%
11
22%
61-75
5
17%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Уотфорд - Лидс 2:2 Лидс - Миллуолл 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Лидс - Сток Сити 1:0
Хаддерсфилд Таун - Лидс 1:1 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0 Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1 Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3 Лидс - Бирмингем 3:0 Вест Бромвич - Лидс 1:0 Престон Норт Энд - Лидс 2:1
Халл Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Халл Сити - Сток Сити 0:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Халл Сити - Бирмингем 1:1 Престон Норт Энд - Халл Сити 0:0
Халл Сити - Вест Бромвич 1:1 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Хаддерсфилд Таун - Халл Сити 1:2 Ротерхэм - Халл Сити 1:2 Халл Сити - Суонси 0:1 Халл Сити - Миллуолл 1:0 Сандерленд - Халл Сити 0:1 Бирмингем - Халл Сити 2:1 Халл Сити - Норвич 1:2 Халл Сити - Бирмингем 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити 3:1 Халл Сити - Блэкберн 3:2 Халл Сити - Сандерленд 0:1 Бристоль Сити - Халл Сити 3:2 Халл Сити - Кардифф Сити 3:0 Мидлсбро - Халл Сити 1:2

Результаты матчей

Лидс
Халл Сити

Точный счет

1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 25%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
2
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:2
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
2
9 раз 50%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 18%
2:1
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:2
8 раз 21%
1:1
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 28%
2
9 раз 23%
3
9 раз 23%
0
6 раз 15%
4
4 раза 10%
1
16 раз 42%
2
10 раз 26%
0
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Лидс
Халл Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
16
4
13
6
1.5
5
15
8
11
2.5
4
16
2
17
3.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
15
3
9
11
1.5
10
8
5
15
2.5
1
17
2
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
33
6
0.5
Больше Меньше
31
7
22
17
1.5
15
23
13
26
2.5
5
33
4
35
3.5
2
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ипсвич
 Заявка 39 25 9 5 81 - 49 84
2.
Лидс
 Заявка 39 25 8 6 72 - 30 83
3.
Лестер
 Заявка 38 26 4 8 74 - 34 82
4.
Саутгемптон
 Заявка 37 22 8 7 74 - 48 74
5.
Вест Бромвич
 Заявка 39 19 10 10 60 - 37 67
6.
Норвич
 Заявка 39 19 7 13 71 - 55 64
7.
Ковентри
 Заявка 38 16 12 10 62 - 44 60
8.
Престон Норт Энд
 Заявка 38 17 8 13 52 - 54 59
9.
Халл Сити
 Заявка 38 16 10 12 53 - 48 58
10.
Мидлсбро
 Заявка 39 16 7 16 54 - 53 55
11.
Кардифф Сити
 Заявка 39 16 5 18 43 - 53 53
12.
Сандерленд
 Заявка 39 15 6 18 50 - 45 51
13.
Бристоль Сити
 Заявка 39 14 8 17 43 - 45 50
14.
Уотфорд
 Заявка 39 12 13 14 55 - 53 49
15.
Суонси
 Заявка 39 12 11 16 49 - 59 47
16.
Сток Сити
 Заявка 39 12 8 19 37 - 53 44
17.
Миллуолл
 Заявка 39 11 11 17 37 - 51 44
18.
КПР
 Заявка 39 11 10 18 38 - 51 43
19.
Блэкберн
 Заявка 39 11 9 19 51 - 65 42
20.
Плимут
 Заявка 39 10 11 18 55 - 64 41
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 39 11 6 22 31 - 62 39
22.
Бирмингем
 Заявка 39 10 9 20 43 - 61 39
23.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 39 8 15 16 43 - 64 39
24.
Ротерхэм
 Заявка 39 3 11 25 30 - 80 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 19 15 4 0 41 - 12 49
2.
Ипсвич
 Заявка 19 14 4 1 53 - 29 46
3.
Норвич
 Заявка 20 14 2 4 39 - 19 44
4.
Вест Бромвич
 Заявка 19 13 3 3 31 - 14 42
5.
Лестер
 Заявка 18 13 1 4 35 - 13 40
6.
Саутгемптон
 Заявка 19 12 3 4 46 - 25 39
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 20 10 4 6 31 - 31 34
8.
Ковентри
 Заявка 18 8 8 2 29 - 17 32
9.
Сандерленд
 Заявка 19 10 1 8 29 - 22 31
10.
Бристоль Сити
 Заявка 20 9 3 8 23 - 20 30
11.
Кардифф Сити
 Заявка 20 9 3 8 23 - 24 30
12.
Плимут
 Заявка 19 8 4 7 38 - 33 28
13.
Халл Сити
 Заявка 20 7 7 6 27 - 22 28
14.
Бирмингем
 Заявка 19 7 6 6 26 - 24 27
15.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 20 7 5 8 21 - 24 26
16.
Мидлсбро
 Заявка 19 7 4 8 20 - 21 25
17.
Суонси
 Заявка 19 6 5 8 22 - 26 23
18.
Блэкберн
 Заявка 20 6 5 9 26 - 31 23
19.
Миллуолл
 Заявка 20 6 5 9 17 - 28 23
20.
Сток Сити
 Заявка 19 6 4 9 14 - 24 22
21.
Уотфорд
 Заявка 20 5 7 8 31 - 28 22
22.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 20 5 7 8 24 - 31 22
23.
КПР
 Заявка 20 5 6 9 23 - 30 21
24.
Ротерхэм
 Заявка 19 3 7 9 17 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 20 13 3 4 39 - 21 42
2.
Ипсвич
 Заявка 20 11 5 4 28 - 20 38
3.
Саутгемптон
 Заявка 18 10 5 3 28 - 23 35
4.
Лидс
 Заявка 20 10 4 6 31 - 18 34
5.
Халл Сити
 Заявка 18 9 3 6 26 - 26 30
6.
Мидлсбро
 Заявка 20 9 3 8 34 - 32 30
7.
Ковентри
 Заявка 20 8 4 8 33 - 27 28
8.
Уотфорд
 Заявка 19 7 6 6 24 - 25 27
9.
Престон Норт Энд
 Заявка 18 7 4 7 21 - 23 25
10.
Вест Бромвич
 Заявка 20 6 7 7 29 - 23 25
11.
Суонси
 Заявка 20 6 6 8 27 - 33 24
12.
Кардифф Сити
 Заявка 19 7 2 10 20 - 29 23
13.
КПР
 Заявка 19 6 4 9 15 - 21 22
14.
Сток Сити
 Заявка 20 6 4 10 23 - 29 22
15.
Миллуолл
 Заявка 19 5 6 8 20 - 23 21
16.
Норвич
 Заявка 19 5 5 9 32 - 36 20
17.
Бристоль Сити
 Заявка 19 5 5 9 20 - 25 20
18.
Сандерленд
 Заявка 20 5 5 10 21 - 23 20
19.
Блэкберн
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 19 3 8 8 19 - 33 17
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 19 4 1 14 10 - 38 13
22.
Плимут
 Заявка 20 2 7 11 17 - 31 13
23.
Бирмингем
 Заявка 20 3 3 14 17 - 37 12
24.
Ротерхэм
 Заявка 20 0 4 16 13 - 56 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 21 (3)
Саутгемптон Армстронг Адам 19 (10)
Плимут Уиттакер Морган 19 (7)
Лидс Саммервилл Крисенсио 16 (8)
Сандерленд Кларк Джек 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Пирсон Бен 1 12
КПР Колбэк Джек 1 11
Сток Сити Томпсон Джордан 1 11
Сандерленд Хьюм Трай 1 11
Ипсвич Морси Сэм 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Халл Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2024, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.



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  • 12 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 18
    Лидс 94.4% (17)
    X 0% (0)
    Халл Сити 5.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Халл Сити
    7.25
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    4.71
    6.87
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    Прогнозы на матч Лидс - Халл Сити

    Исход игры
    Лидс
    95% (19)
    Ничья
    0% (0)
    Халл Сити
    5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (12)
    Меньше
    36.84% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (12)
    Нет
    36.84% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    60% (12)
    1:0 Лидс
    20% (4)
    2:0 Лидс
    15% (3)
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