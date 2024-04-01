Тур: 40. Стадион: Портман Роад.
1:2
Первый тайм: 43'
0'
1:0
13' ГолДэвис Лейф
1:1
14' ГолАдамс Че
16' Желтая карточкаМорси Сэм
1:2
23' ГолАрмстронг Адам
Ход матча
13'
1:0
16'
23'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
10
Чаплин
Конор
24
Мур
Киффер
31
Базуну
Гэвин
35
Беднарек
Ян
14
Бри
Джеймс
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Тейлор ДжекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Трэвис ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Основной состав
-
31 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ламли ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ротуэлл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Мара СекуНападающий
-
36 Брукс ДэвидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
История личных встреч
Ипсвич
Саутгемптон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
2.25
Среднее время на гол
77
40
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.1
1.6
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
56
Бомбардиры внутри турнира
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаплин Конор
|13
|0.33
|Бродхед Нейтан
|12
|0.3
|Хатчинсон Омари
|7
|0.18
|Хирст Джордж
|6 (1)
|0.15
|Мур Киффер
|6
|0.15
|Бёрнс Уэс
|5
|0.13
|Харнесс Маркус
|4
|0.1
|Аль-Хамади Али
|4 (1)
|0.1
|Джексон Кэйден
|3
|0.08
|Дэвис Лейф
|2
|0.05
|Морси Сэм
|2
|0.05
|Сармиенто Джереми
|2
|0.05
|Луонго Массимо
|2
|0.05
|Ладапо Фредди
|2
|0.05
|Тейлор Джек
|2
|0.05
|Уильямс Брендон
|2
|0.05
|Берджесс Кэмерон
|1
|0.03
|Кларк Гарри
|1
|0.03
|Вулфенден Люк
|1
|0.03
|Эдмундсон Джордж
|0
|0
|Туанзебе Аксел
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Адам
|20 (4)
|0.53
|Адамс Че
|11
|0.29
|Эдози Самуэль
|6
|0.16
|Фрейзер Райан
|6
|0.16
|Армстронг Стюарт
|4
|0.11
|Смоллбоун Уильям
|4
|0.11
|Ротуэлл Джо
|4
|0.11
|Мара Секу
|3
|0.08
|Арибо Джо
|3
|0.08
|Алькарас Карлос
|3
|0.08
|Брукс Дэвид
|2
|0.05
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0.05
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0.05
|Беднарек Ян
|2
|0.05
|Даунс Флинн
|1
|0.03
|Телла Нейтан
|1
|0.03
|Сулемана Камалдин
|0
|0
|Мэннинг Райан
|0
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|0
|0
|Бри Джеймс
|0
|0
Карточки
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|13
|0
|Луонго Массимо
|9
|0
|Бёрнс Уэс
|6
|0
|Чаплин Конор
|6
|0
|Кларк Гарри
|6
|0
|Вулфенден Люк
|5
|0
|Уильямс Брендон
|5
|0
|Дэвис Лейф
|5
|0
|Гладки Вацлав
|4
|0
|Берджесс Кэмерон
|3
|0
|Хирст Джордж
|3
|0
|Бродхед Нейтан
|3
|0
|Болл Доминик
|2
|0
|Харнесс Маркус
|2
|0
|Джексон Кэйден
|2
|0
|Эдмундсон Джордж
|2
|0
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|Тейлор Джек
|2
|0
|Сармиенто Джереми
|2
|0
|Хатчинсон Омари
|2
|0
|Донасьен Жануа
|1
|0
|Скарлетт Дейн
|1
|0
|Аль-Хамади Али
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беднарек Ян
|8
|0
|Мэннинг Райан
|8
|0
|Даунс Флинн
|8
|0
|Смоллбоун Уильям
|8
|0
|Чарльз Ши
|6
|1
|Стивенс Джек
|5
|0
|Армстронг Стюарт
|5
|0
|Армстронг Адам
|5
|0
|Арибо Джо
|5
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|1
|Фрейзер Райан
|4
|0
|Адамс Че
|4
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|Алькарас Карлос
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|3
|0
|Телла Нейтан
|2
|0
|Эдози Самуэль
|2
|0
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Базуну Гэвин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Результаты матчей
Ипсвич
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Саутгемптон
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
6
7
Ипсвич
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Саутгемптон
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
8
1
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
25
42
Ипсвич
60%
40%
18 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (14)
33% (13)
31% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
36% (14)
31% (12)
Саутгемптон
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
28
16
Упущенные победы
31
49
Голы по времени матча
Забито
52
27
26 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 14
22 Не забивали 20
8
15%
4
15%
1-15
7
13%
4
15%
16-30
11
21%
6
22%
31-45
7
13%
4
15%
46-60
4
8%
3
11%
61-75
15
29%
6
22%
76-90
Пропущено
30
24
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 13
7
23%
3
13%
1-15
6
20%
1
4%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
5
17%
7
29%
29%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
7
23%
7
29%
29%
76-90
Забито
30
45
15 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 13
21 Не забивали 19
3
10%
8
18%
1-15
6
20%
6
13%
16-30
6
20%
6
13%
31-45
2
7%
6
13%
46-60
4
13%
6
13%
61-75
9
30%
13
29%
76-90
Пропущено
18
26
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
6
33%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
22%
7
27%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
2
11%
6
23%
61-75
4
22%
4
15%
76-90
Забито
82
72
41 В 1-м тайме 34
41 Во 2-м тайме 38
20 Забивали первыми 27
4 Не забивали 2
11
13%
12
17%
1-15
13
16%
10
14%
16-30
17
21%
12
17%
31-45
9
11%
10
14%
46-60
8
10%
9
13%
61-75
24
29%
29%
19
26%
76-90
Пропущено
48
50
26 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 27
13
27%
7
14%
1-15
6
13%
4
8%
16-30
7
15%
11
22%
31-45
7
15%
9
18%
46-60
4
8%
8
16%
61-75
11
23%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ипсвич
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2
Плимут - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Бирмингем 3:1 Ипсвич - Ротерхэм 4:3 Суонси - Ипсвич 1:2 Миллуолл - Ипсвич 0:4 Ипсвич - Вест Бромвич 2:2 Престон Норт Энд - Ипсвич 3:2 Ипсвич - Мейдстон Юнайтед 1:2 Лестер - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Сандерленд 2:1 Уимблдон - Ипсвич 1:3 Сток Сити - Ипсвич 0:0 Ипсвич - КПР 0:0 Ипсвич - Лестер 1:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Ипсвич - Норвич 2:2
Саутгемптон
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0
Саутгемптон - Миллуолл 1:2 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0 Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Суонси - Саутгемптон 1:3 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Саутгемптон - Уолсолл 4:0 Норвич - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Плимут 2:1 Саутгемптон - Суонси 5:0 КПР - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Блэкберн 4:0
Результаты матчей
Ипсвич
Саутгемптон
Точный счет
3:2
4 раза 21%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
3
8 раз 42%
2
5 раз 26%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%
Точный счет
0:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
1
8 раз 40%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 13%
3:2
5 раз 13%
2:2
4 раза 10%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 33%
1
9 раз 23%
3
8 раз 21%
0
4 раза 10%
4
4 раза 10%
6
1 раз 3%
1
15 раз 41%
2
10 раз 27%
4
5 раз 14%
3
3 раза 8%
0
2 раза 5%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Ипсвич
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
181
172
127
127
811
415
613
118
217
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
171
911
810
119
216
119
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
354
Больше Меньше
352
2613
2017
1326
1027
534
730
138
235
138
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|39
|27
|4
|8
|77 - 35
|85
|2.
|1:2 Заявка
|40
|25
|9
|6
|82 - 51
|84
|3.
|Заявка
|39
|25
|8
|6
|72 - 30
|83
|4.
|2:1 Заявка
|38
|23
|8
|7
|76 - 49
|77
|5.
|Заявка
|40
|19
|11
|10
|62 - 39
|68
|6.
|Заявка
|40
|19
|7
|14
|72 - 58
|64
|7.
|Заявка
|39
|16
|12
|11
|63 - 46
|60
|8.
|Заявка
|39
|17
|8
|14
|52 - 55
|59
|9.
|Заявка
|38
|16
|10
|12
|53 - 48
|58
|10.
|Заявка
|40
|17
|7
|16
|56 - 53
|58
|11.
|Заявка
|40
|17
|5
|18
|45 - 54
|56
|12.
|Заявка
|40
|15
|8
|17
|44 - 45
|53
|13.
|Заявка
|40
|15
|6
|19
|51 - 50
|51
|14.
|Заявка
|40
|12
|14
|14
|57 - 55
|50
|15.
|Заявка
|40
|12
|11
|17
|49 - 60
|47
|16.
|Заявка
|40
|12
|10
|18
|39 - 51
|46
|17.
|Заявка
|40
|12
|9
|19
|56 - 66
|45
|18.
|Заявка
|40
|12
|9
|19
|38 - 54
|45
|19.
|Заявка
|40
|11
|11
|18
|38 - 53
|44
|20.
|Заявка
|40
|11
|9
|20
|44 - 61
|42
|21.
|Заявка
|40
|10
|11
|19
|55 - 65
|41
|22.
|Заявка
|40
|8
|16
|16
|44 - 65
|40
|23.
|Заявка
|40
|11
|6
|23
|31 - 64
|39
|24.
|Заявка
|40
|4
|11
|25
|32 - 81
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|4
|0
|41 - 12
|49
|2.
|1:2 Заявка
|20
|14
|4
|2
|54 - 31
|46
|3.
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|39 - 19
|44
|4.
|Заявка
|19
|14
|1
|4
|38 - 14
|43
|5.
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|33 - 16
|43
|6.
|2:1 Заявка
|19
|12
|3
|4
|46 - 25
|39
|7.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|31 - 31
|34
|8.
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 19
|32
|9.
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|30 - 27
|31
|10.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|23 - 20
|30
|11.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|23 - 24
|30
|12.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 24
|30
|13.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|38 - 34
|28
|14.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|22 - 21
|28
|15.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|27 - 22
|28
|16.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|21 - 24
|26
|17.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|22 - 27
|23
|18.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|26 - 31
|23
|19.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|15 - 25
|23
|20.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|17 - 28
|23
|21.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|31 - 28
|22
|22.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 31
|22
|23.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|23 - 30
|21
|24.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 25
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|39 - 21
|42
|2.
|2:1 Заявка
|19
|11
|5
|3
|30 - 24
|38
|3.
|1:2 Заявка
|20
|11
|5
|4
|28 - 20
|38
|4.
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|31 - 18
|34
|5.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 26
|30
|6.
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|34 - 32
|30
|7.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|33 - 27
|28
|8.
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|26 - 27
|28
|9.
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|22 - 30
|26
|10.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|21 - 24
|25
|11.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|16 - 21
|25
|12.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|29 - 23
|25
|13.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 33
|24
|14.
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 25
|23
|15.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 35
|22
|16.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 29
|22
|17.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 25
|21
|18.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|21 - 23
|20
|19.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|33 - 39
|20
|20.
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 34
|18
|21.
|Заявка
|20
|4
|1
|15
|10 - 40
|13
|22.
|Заявка
|20
|2
|7
|11
|17 - 31
|13
|23.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|17 - 37
|12
|24.
|Заявка
|20
|0
|4
|16
|13 - 56
|4
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет в Первую лигу
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|23 (4)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|20 (10)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|19 (7)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|16 (8)
|Сандерленд
|Кларк Джек
|15 (4)
|Сток Сити
|Пирсон Бен
|1 12
|Ипсвич
|Морси Сэм
|13
|КПР
|Колбэк Джек
|1 11
|Сток Сити
|Томпсон Джордан
|1 11
|Сандерленд
|Хьюм Трай
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ипсвич 1:2 Саутгемптон
Исход игры
Ипсвич
51.2% (62)
Ничья
29.8% (36)
Саутгемптон
19% (23)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (64)
Меньше
45.76% (54)
Обе команды забьют
Да
78.81% (93)
Нет
21.19% (25)
Популярный счёт
2:1 Ипсвич
28.9% (35)
1:1 Ничья
25.6% (31)
1:0 Ипсвич
13.2% (16)
1:2 Саутгемптон
12.4% (15)
3:2 Ипсвич
3.3% (4)
2:2 Ничья
3.3% (4)
3:1 Ипсвич
2.5% (3)
0:1 Саутгемптон
2.5% (3)
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