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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 40. Стадион: .
Ипсвич
1:2
Первый тайм: 43'
Саутгемптон
0'
1:0
13' Гол
Дэвис Лейф
1:1
14' Гол
Адамс Че
16' Желтая карточка
Морси Сэм
1:2
23' Гол
Армстронг Адам

Ход матча

13'
Дэвис Лейф
(Морси Сэм)
1:0
14'
1:1
Адамс Че
(Арибо Джо)
16'
Морси Сэм
 
23'
1:2
Армстронг Адам
(Армстронг Стюарт)
36'
Аль-Хамади Али
Мур Киффер
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогнозы 120
Ипсвич 50.8% (61)
X 30% (36)
Саутгемптон 19.2% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ипсвич
Ничья
Саутгемптон
5.16
4.36
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Гладки
Вацлав
40
Туанзебе
Аксел
6
Вулфенден
Люк
15
Берджесс
Кэмерон
3
Дэвис
Лейф
5
Морси
Сэм
25
Луонго
Массимо
19
Джексон
Кэйден
10
Чаплин
Конор
20
Хатчинсон
Омари
24
Мур
Киффер
31
Базуну
Гэвин
21
Харвуд-Беллис
Тэйлор
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
14
Бри
Джеймс
7
Арибо
Джо
4
Даунс
Флинн
17
Армстронг
Стюарт
9
Армстронг
Адам
10
Адамс
Че
26
Фрейзер
Райан
Ипсвич
4-2-3-1
Саутгемптон
4-3-3

История личных встреч

Ипсвич
Саутгемптон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

История матчей

Ч
0:1
К
0:1
К
1:1
Ч
1:1
Ч
2:5
К
2:1
Ч
0:3
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
2:0

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
2.25

Среднее время на гол

77
40

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.1
1.6

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
56

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаплин Конор 13 0.33
Бродхед Нейтан 12 0.3
Хатчинсон Омари 7 0.18
Хирст Джордж 6 (1) 0.15
Мур Киффер 6 0.15
Бёрнс Уэс 5 0.13
Харнесс Маркус 4 0.1
Аль-Хамади Али 4 (1) 0.1
Джексон Кэйден 3 0.08
Дэвис Лейф 2 0.05
Морси Сэм 2 0.05
Сармиенто Джереми 2 0.05
Луонго Массимо 2 0.05
Ладапо Фредди 2 0.05
Тейлор Джек 2 0.05
Уильямс Брендон 2 0.05
Берджесс Кэмерон 1 0.03
Кларк Гарри 1 0.03
Вулфенден Люк 1 0.03
Эдмундсон Джордж 0 0
Туанзебе Аксел 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 20 (4) 0.53
Адамс Че 11 0.29
Эдози Самуэль 6 0.16
Фрейзер Райан 6 0.16
Армстронг Стюарт 4 0.11
Смоллбоун Уильям 4 0.11
Ротуэлл Джо 4 0.11
Мара Секу 3 0.08
Арибо Джо 3 0.08
Алькарас Карлос 3 0.08
Брукс Дэвид 2 0.05
Уокер-Питерс Кайл 2 0.05
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0.05
Беднарек Ян 2 0.05
Даунс Флинн 1 0.03
Телла Нейтан 1 0.03
Сулемана Камалдин 0 0
Мэннинг Райан 0 0
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Бри Джеймс 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 13 0
Луонго Массимо 9 0
Бёрнс Уэс 6 0
Чаплин Конор 6 0
Кларк Гарри 6 0
Вулфенден Люк 5 0
Уильямс Брендон 5 0
Дэвис Лейф 5 0
Гладки Вацлав 4 0
Берджесс Кэмерон 3 0
Хирст Джордж 3 0
Бродхед Нейтан 3 0
Болл Доминик 2 0
Харнесс Маркус 2 0
Джексон Кэйден 2 0
Эдмундсон Джордж 2 0
Туанзебе Аксел 2 0
Тейлор Джек 2 0
Сармиенто Джереми 2 0
Хатчинсон Омари 2 0
Донасьен Жануа 1 0
Скарлетт Дейн 1 0
Аль-Хамади Али 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беднарек Ян 8 0
Мэннинг Райан 8 0
Даунс Флинн 8 0
Смоллбоун Уильям 8 0
Чарльз Ши 6 1
Стивенс Джек 5 0
Армстронг Стюарт 5 0
Армстронг Адам 5 0
Арибо Джо 5 0
Сулемана Камалдин 3 1
Фрейзер Райан 4 0
Адамс Че 4 0
Уокер-Питерс Кайл 4 0
Алькарас Карлос 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 3 0
Телла Нейтан 2 0
Эдози Самуэль 2 0
Ротуэлл Джо 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Базуну Гэвин 1 0
Мара Секу 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Саутгемптон
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

6
7
Ипсвич
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Саутгемптон
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

8
1

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

25
42
Ипсвич
60%
40%
18 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (14)
33% (13)
31% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
36% (14)
31% (12)
Саутгемптон
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

28
16

Упущенные победы

31
49

Голы по времени матча

Забито

52
27
26 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 14
22 Не забивали 20
8
15%
4
15%
1-15
7
13%
4
15%
16-30
11
21%
6
22%
31-45
7
13%
4
15%
46-60
4
8%
3
11%
61-75
15
29%
6
22%
76-90

Пропущено

30
24
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 13
7
23%
3
13%
1-15
6
20%
1
4%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
5
17%
7
29%
29%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
7
23%
7
29%
29%
76-90

Забито

30
45
15 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 13
21 Не забивали 19
3
10%
8
18%
1-15
6
20%
6
13%
16-30
6
20%
6
13%
31-45
2
7%
6
13%
46-60
4
13%
6
13%
61-75
9
30%
13
29%
76-90

Пропущено

18
26
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
6
33%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
22%
7
27%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
2
11%
6
23%
61-75
4
22%
4
15%
76-90

Забито

82
72
41 В 1-м тайме 34
41 Во 2-м тайме 38
20 Забивали первыми 27
4 Не забивали 2
11
13%
12
17%
1-15
13
16%
10
14%
16-30
17
21%
12
17%
31-45
9
11%
10
14%
46-60
8
10%
9
13%
61-75
24
29%
29%
19
26%
76-90

Пропущено

48
50
26 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 27
13
27%
7
14%
1-15
6
13%
4
8%
16-30
7
15%
11
22%
31-45
7
15%
9
18%
46-60
4
8%
8
16%
61-75
11
23%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2
Плимут - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Бирмингем 3:1 Ипсвич - Ротерхэм 4:3 Суонси - Ипсвич 1:2 Миллуолл - Ипсвич 0:4 Ипсвич - Вест Бромвич 2:2 Престон Норт Энд - Ипсвич 3:2 Ипсвич - Мейдстон Юнайтед 1:2 Лестер - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Сандерленд 2:1 Уимблдон - Ипсвич 1:3 Сток Сити - Ипсвич 0:0 Ипсвич - КПР 0:0 Ипсвич - Лестер 1:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Ипсвич - Норвич 2:2
Саутгемптон
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0
Саутгемптон - Миллуолл 1:2 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0 Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Суонси - Саутгемптон 1:3 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Саутгемптон - Уолсолл 4:0 Норвич - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Плимут 2:1 Саутгемптон - Суонси 5:0 КПР - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Блэкберн 4:0

Результаты матчей

Ипсвич
Саутгемптон

Точный счет

3:2
4 раза 21%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

3
8 раз 42%
2
5 раз 26%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%

Точный счет

0:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
8 раз 40%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 13%
3:2
5 раз 13%
2:2
4 раза 10%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 33%
1
9 раз 23%
3
8 раз 21%
0
4 раза 10%
4
4 раза 10%
6
1 раз 3%
1
15 раз 41%
2
10 раз 27%
4
5 раз 14%
3
3 раза 8%
0
2 раза 5%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
18
1
17
2
1.5
12
7
12
7
2.5
8
11
4
15
3.5
6
13
1
18
4.5
2
17
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
17
1
9
11
1.5
8
10
1
19
2.5
2
16
1
19
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
4
0.5
Больше Меньше
35
2
26
13
1.5
20
17
13
26
2.5
10
27
5
34
3.5
7
30
1
38
4.5
2
35
1
38
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 39 27 4 8 77 - 35 85
2.
Ипсвич
 1:2 Заявка 40 25 9 6 82 - 51 84
3.
Лидс
 Заявка 39 25 8 6 72 - 30 83
4.
Саутгемптон
 2:1 Заявка 38 23 8 7 76 - 49 77
5.
Вест Бромвич
 Заявка 40 19 11 10 62 - 39 68
6.
Норвич
 Заявка 40 19 7 14 72 - 58 64
7.
Ковентри
 Заявка 39 16 12 11 63 - 46 60
8.
Престон Норт Энд
 Заявка 39 17 8 14 52 - 55 59
9.
Халл Сити
 Заявка 38 16 10 12 53 - 48 58
10.
Мидлсбро
 Заявка 40 17 7 16 56 - 53 58
11.
Кардифф Сити
 Заявка 40 17 5 18 45 - 54 56
12.
Бристоль Сити
 Заявка 40 15 8 17 44 - 45 53
13.
Сандерленд
 Заявка 40 15 6 19 51 - 50 51
14.
Уотфорд
 Заявка 40 12 14 14 57 - 55 50
15.
Суонси
 Заявка 40 12 11 17 49 - 60 47
16.
КПР
 Заявка 40 12 10 18 39 - 51 46
17.
Блэкберн
 Заявка 40 12 9 19 56 - 66 45
18.
Сток Сити
 Заявка 40 12 9 19 38 - 54 45
19.
Миллуолл
 Заявка 40 11 11 18 38 - 53 44
20.
Бирмингем
 Заявка 40 11 9 20 44 - 61 42
21.
Плимут
 Заявка 40 10 11 19 55 - 65 41
22.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 40 8 16 16 44 - 65 40
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 40 11 6 23 31 - 64 39
24.
Ротерхэм
 Заявка 40 4 11 25 32 - 81 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 19 15 4 0 41 - 12 49
2.
Ипсвич
 1:2 Заявка 20 14 4 2 54 - 31 46
3.
Норвич
 Заявка 20 14 2 4 39 - 19 44
4.
Лестер
 Заявка 19 14 1 4 38 - 14 43
5.
Вест Бромвич
 Заявка 20 13 4 3 33 - 16 43
6.
Саутгемптон
 2:1 Заявка 19 12 3 4 46 - 25 39
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 20 10 4 6 31 - 31 34
8.
Ковентри
 Заявка 19 8 8 3 30 - 19 32
9.
Сандерленд
 Заявка 20 10 1 9 30 - 27 31
10.
Бристоль Сити
 Заявка 20 9 3 8 23 - 20 30
11.
Кардифф Сити
 Заявка 20 9 3 8 23 - 24 30
12.
Бирмингем
 Заявка 20 8 6 6 27 - 24 30
13.
Плимут
 Заявка 20 8 4 8 38 - 34 28
14.
Мидлсбро
 Заявка 20 8 4 8 22 - 21 28
15.
Халл Сити
 Заявка 20 7 7 6 27 - 22 28
16.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 20 7 5 8 21 - 24 26
17.
Суонси
 Заявка 20 6 5 9 22 - 27 23
18.
Блэкберн
 Заявка 20 6 5 9 26 - 31 23
19.
Сток Сити
 Заявка 20 6 5 9 15 - 25 23
20.
Миллуолл
 Заявка 20 6 5 9 17 - 28 23
21.
Уотфорд
 Заявка 20 5 7 8 31 - 28 22
22.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 20 5 7 8 24 - 31 22
23.
КПР
 Заявка 20 5 6 9 23 - 30 21
24.
Ротерхэм
 Заявка 20 4 7 9 19 - 25 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 20 13 3 4 39 - 21 42
2.
Саутгемптон
 2:1 Заявка 19 11 5 3 30 - 24 38
3.
Ипсвич
 1:2 Заявка 20 11 5 4 28 - 20 38
4.
Лидс
 Заявка 20 10 4 6 31 - 18 34
5.
Халл Сити
 Заявка 18 9 3 6 26 - 26 30
6.
Мидлсбро
 Заявка 20 9 3 8 34 - 32 30
7.
Ковентри
 Заявка 20 8 4 8 33 - 27 28
8.
Уотфорд
 Заявка 20 7 7 6 26 - 27 28
9.
Кардифф Сити
 Заявка 20 8 2 10 22 - 30 26
10.
Престон Норт Энд
 Заявка 19 7 4 8 21 - 24 25
11.
КПР
 Заявка 20 7 4 9 16 - 21 25
12.
Вест Бромвич
 Заявка 20 6 7 7 29 - 23 25
13.
Суонси
 Заявка 20 6 6 8 27 - 33 24
14.
Бристоль Сити
 Заявка 20 6 5 9 21 - 25 23
15.
Блэкберн
 Заявка 20 6 4 10 30 - 35 22
16.
Сток Сити
 Заявка 20 6 4 10 23 - 29 22
17.
Миллуолл
 Заявка 20 5 6 9 21 - 25 21
18.
Сандерленд
 Заявка 20 5 5 10 21 - 23 20
19.
Норвич
 Заявка 20 5 5 10 33 - 39 20
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 20 3 9 8 20 - 34 18
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 20 4 1 15 10 - 40 13
22.
Плимут
 Заявка 20 2 7 11 17 - 31 13
23.
Бирмингем
 Заявка 20 3 3 14 17 - 37 12
24.
Ротерхэм
 Заявка 20 0 4 16 13 - 56 4
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Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 23 (4)
Саутгемптон Армстронг Адам 20 (10)
Плимут Уиттакер Морган 19 (7)
Лидс Саммервилл Крисенсио 16 (8)
Сандерленд Кларк Джек 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Пирсон Бен 1 12
Ипсвич Морси Сэм 13
КПР Колбэк Джек 1 11
Сток Сити Томпсон Джордан 1 11
Сандерленд Хьюм Трай 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    43'
    Фрейзер на левом фланге при приёме мяча подыграл рукой.
  • Фол, нарушение
    42'
    Адамс у чужой штрафной площади попытался сыграть на перехвате, но мяч попал в руку Че.
  • Фол, нарушение
    41'
    Дэвис у центрального круга сзади врезался в Арибо.
  • 40'
    Хатчинсон на линии штрафной площади остановил мяч грудью, но у него из-за спины выскочил Бри и откинул сферу на Базуну.
  • Фол, нарушение
    38'
    Адам Армстронг в центральном круга подтолкнул в спину Дэвиса.
  • 37'
    "Саутгемптон" снова принялся в центре поля короткими передачами разыгрывать мяч.
  • Замена
    36'
    Замена в составе "Ипсвича": вместо Киффера Мура на поле вышел Али Аль-Хамади.
  • Травма, повреждение
    35'
    Мур снова прилёг на газон. Видимо, Киффер не сможет продолжить встречу.
  • 34'
    Джексон слева навесил к дальней штанге, где Хатчинсон головой с трудом добрался до мяча и пробить в сторону ворот не смог.
  • Травма, повреждение
    32'
    Муру потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
  • 31'
    Дэвис слева прошёл вперёд и сделал пас в центр, где Чаплин с линии штрафной площади пробил точно в Базуну.
  • 30'
    Бри слева со штрафного подачу к дальней штанге исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    29'
    Туанзебе у угла штрафной площади сыграл рукой.
  • Фол, нарушение
    28'
    Адамс слишком агрессивно пошёл на Гладки. Арбитр остановил встречу свистком.
  • 27'
    Ударов в створ ворот к середине тайма 1-2. Стопроцентная реализация сегодня с обеих сторон.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      26'
      Хатчинсон у угла чужой штрафной площади нарушил правила.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:2!!!
      АДАМ АРМСТРОНГ!!! Стюарт Армстронг слева прошёл вперёд и выдал отличный пас направо, где Адам Армстронг опередил Дэвиса и с одиннадцати метров пробил в дальний угол.
    • 23'
      "Саутгемптон" неспешно развивает свою атаку, переводя мяч с одного фланга на другой.
    • Фол, нарушение
      22'
      Вулфенден у центрального круга ударил сзади по ногам Адамса.
    • 21'
      "Саутгемптон" с мячом всё чаще стал отходить на свою половину поля.
    • 20'
      Фрейзер слева прострелил на Арибо, который замешкался и его удар соперники заблокировали.
    • 19'
      "Ипсвич" старается прессинговать соперников на чужой половине поля.
    • 18'
      Удар Бри справа со штрафного опасным не получился.
    • Желтая карточка
      17'
      Морси у угла штрафной площади сбил Даунса и получил жёлтую карточку.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      АДАМС!!! Быстро гости сравняли счёт. После передачи справа Арибо протолкнул мяч в центр на Адамса, который и переправил его в сетку с семи метров.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ДЭВИС!!! Морси исполнил заброс налево в штрафную площадь на Дэвиса, который мощнейшим ударом направил мяч в ближнюю "девятку".
    • 12'
      Арибо справа не стал доставлять мяч к воротам.
    • 11'
      Дэвис слева с двадцати трёх метров пробил значительно правее ворот.
    • 10'
      Постепенно "Саутгемптон" начал подбираться к штрафной площади хозяев. Пробуют гости бить по воротам издали.
    • 9'
      Даунс слева с двадцати двух метров низом пробил левее ворот.
    • 8'
      Удар Адама Армстронга справа с двадцати трёх метров заблокировали защитники "Ипсвича".
    • 7'
      Подача Бри слева со штрафного опасной не получилась. Хозяева выбили мяч к центральному кругу, откуда следующую атаку и начнёт "Саутгемптон".
    • Фол, нарушение
      6'
      Вулфенден на фланге ударил сзади по ногам Адамса.
    • 5'
      Подачу Мура слева в штрафную площадь гости заблокировали. Хозяева будет бросать аут.
    • 4'
      В первые минуты встречи более активен "Саутгемптон". Выражается это в контроле мяча в центре поля. Продвижение вперёд соперникам пока не удаётся.
    • Фол, нарушение
      3'
      Морси в центре поля подтолкнул в спину Стюарта Армстронга.
    • 2'
      "Ипсвич" играет в синих футболках и белых трусах, "Саутгемптон" - в красно-белых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Портман Роад"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча сорокового тура Английского чемпионшипа, в котором сыграют «Ипсвич» и «Саутгемптон». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 28.9% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Ипсвич 50.8% (61)
    X 30% (36)
    Саутгемптон 19.2% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ипсвич
    Ничья
    Саутгемптон
    5.16
    4.36
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    2.65
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ипсвич 1:2 Саутгемптон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ипсвич 1:2 Саутгемптон

    Исход игры
    Ипсвич
    51.2% (62)
    Ничья
    29.8% (36)
    Саутгемптон
    19% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.24% (64)
    Меньше
    45.76% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    78.81% (93)
    Нет
    21.19% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Ипсвич
    28.9% (35)
    1:1 Ничья
    25.6% (31)
    1:0 Ипсвич
    13.2% (16)
    1:2 Саутгемптон
    12.4% (15)
    3:2 Ипсвич
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    3:1 Ипсвич
    2.5% (3)
    0:1 Саутгемптон
    2.5% (3)
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