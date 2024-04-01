Замена в составе "Ипсвича": вместо Киффера Мура на поле вышел Али Аль-Хамади.

"Саутгемптон" снова принялся в центре поля короткими передачами разыгрывать мяч.

Адам Армстронг в центральном круга подтолкнул в спину Дэвиса.

Хатчинсон на линии штрафной площади остановил мяч грудью, но у него из-за спины выскочил Бри и откинул сферу на Базуну.

Дэвис у центрального круга сзади врезался в Арибо.

Адамс у чужой штрафной площади попытался сыграть на перехвате, но мяч попал в руку Че.

Фрейзер на левом фланге при приёме мяча подыграл рукой.

Ударов в створ ворот к середине тайма 1-2. Стопроцентная реализация сегодня с обеих сторон.

Адамс слишком агрессивно пошёл на Гладки. Арбитр остановил встречу свистком.

Бри слева со штрафного подачу к дальней штанге исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

Дэвис слева прошёл вперёд и сделал пас в центр, где Чаплин с линии штрафной площади пробил точно в Базуну.

Джексон слева навесил к дальней штанге, где Хатчинсон головой с трудом добрался до мяча и пробить в сторону ворот не смог.

Мур снова прилёг на газон. Видимо, Киффер не сможет продолжить встречу.

26' Хатчинсон у угла чужой штрафной площади нарушил правила.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:2!!!

АДАМ АРМСТРОНГ!!! Стюарт Армстронг слева прошёл вперёд и выдал отличный пас направо, где Адам Армстронг опередил Дэвиса и с одиннадцати метров пробил в дальний угол.

23' "Саутгемптон" неспешно развивает свою атаку, переводя мяч с одного фланга на другой.

22' Вулфенден у центрального круга ударил сзади по ногам Адамса.

21' "Саутгемптон" с мячом всё чаще стал отходить на свою половину поля.

20' Фрейзер слева прострелил на Арибо, который замешкался и его удар соперники заблокировали.

19' "Ипсвич" старается прессинговать соперников на чужой половине поля.

18' Удар Бри справа со штрафного опасным не получился.

17' Морси у угла штрафной площади сбил Даунса и получил жёлтую карточку.