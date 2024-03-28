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  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 40. Стадион: .
Ипсвич
 
Позже
Саутгемптон
Прогнозы 20
Ипсвич 70% (14)
X 15% (3)
Саутгемптон 15% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ипсвич
Ничья
Саутгемптон
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История личных встреч

Ипсвич
Саутгемптон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 1 победа

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа

История матчей

Ч
0:1
К
0:1
К
1:1
Ч
1:1
Ч
2:5
К
2:1
Ч
0:3
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
2:0

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
2.25

Среднее время на гол

77
40

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.1
1.6

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
56

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаплин Конор 13 0.33
Бродхед Нейтан 12 0.31
Хатчинсон Омари 7 0.18
Хирст Джордж 6 (1) 0.15
Мур Киффер 6 0.15
Бёрнс Уэс 5 0.13
Харнесс Маркус 4 0.1
Аль-Хамади Али 4 (1) 0.1
Джексон Кэйден 3 0.08
Морси Сэм 2 0.05
Сармиенто Джереми 2 0.05
Луонго Массимо 2 0.05
Ладапо Фредди 2 0.05
Тейлор Джек 2 0.05
Уильямс Брендон 2 0.05
Дэвис Лейф 1 0.03
Берджесс Кэмерон 1 0.03
Кларк Гарри 1 0.03
Вулфенден Люк 1 0.03
Эдмундсон Джордж 0 0
Туанзебе Аксел 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 19 (4) 0.51
Адамс Че 10 0.27
Эдози Самуэль 6 0.16
Фрейзер Райан 6 0.16
Армстронг Стюарт 4 0.11
Смоллбоун Уильям 4 0.11
Ротуэлл Джо 4 0.11
Мара Секу 3 0.08
Алькарас Карлос 3 0.08
Арибо Джо 3 0.08
Брукс Дэвид 2 0.05
Уокер-Питерс Кайл 2 0.05
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0.05
Беднарек Ян 2 0.05
Даунс Флинн 1 0.03
Телла Нейтан 1 0.03
Сулемана Камалдин 0 0
Мэннинг Райан 0 0
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Бри Джеймс 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 12 0
Луонго Массимо 9 0
Бёрнс Уэс 6 0
Чаплин Конор 6 0
Кларк Гарри 6 0
Вулфенден Люк 5 0
Уильямс Брендон 5 0
Дэвис Лейф 5 0
Гладки Вацлав 4 0
Берджесс Кэмерон 3 0
Хирст Джордж 3 0
Бродхед Нейтан 3 0
Болл Доминик 2 0
Харнесс Маркус 2 0
Джексон Кэйден 2 0
Эдмундсон Джордж 2 0
Туанзебе Аксел 2 0
Тейлор Джек 2 0
Сармиенто Джереми 2 0
Хатчинсон Омари 2 0
Донасьен Жануа 1 0
Скарлетт Дейн 1 0
Аль-Хамади Али 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беднарек Ян 8 0
Мэннинг Райан 8 0
Даунс Флинн 8 0
Смоллбоун Уильям 8 0
Чарльз Ши 6 1
Стивенс Джек 5 0
Армстронг Стюарт 5 0
Армстронг Адам 5 0
Арибо Джо 5 0
Сулемана Камалдин 3 1
Фрейзер Райан 4 0
Адамс Че 4 0
Уокер-Питерс Кайл 4 0
Алькарас Карлос 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 3 0
Телла Нейтан 2 0
Эдози Самуэль 2 0
Ротуэлл Джо 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Базуну Гэвин 1 0
Мара Секу 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Саутгемптон
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

6
7
Ипсвич
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Саутгемптон
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

8
1

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

25
42
Ипсвич
60%
40%
18 побед 12 поражений
Первый тайм
36% (14)
33% (13)
31% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (13)
36% (14)
31% (12)
Саутгемптон
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
38% (14)
30% (11)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
38% (14)
38% (14)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

28
16

Упущенные победы

31
49

Голы по времени матча

Забито

52
27
26 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 14
22 Не забивали 20
8
15%
4
15%
1-15
7
13%
4
15%
16-30
11
21%
6
22%
31-45
7
13%
4
15%
46-60
4
8%
3
11%
61-75
15
29%
6
22%
76-90

Пропущено

30
24
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 13
7
23%
3
13%
1-15
6
20%
1
4%
16-30
3
10%
4
17%
31-45
5
17%
7
29%
29%
46-60
2
7%
2
8%
61-75
7
23%
7
29%
29%
76-90

Забито

30
45
15 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 13
21 Не забивали 19
3
10%
8
18%
1-15
6
20%
6
13%
16-30
6
20%
6
13%
31-45
2
7%
6
13%
46-60
4
13%
6
13%
61-75
9
30%
13
29%
76-90

Пропущено

18
26
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
6
33%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
4
22%
7
27%
31-45
2
11%
2
8%
46-60
2
11%
6
23%
61-75
4
22%
4
15%
76-90

Забито

82
72
41 В 1-м тайме 34
41 Во 2-м тайме 38
20 Забивали первыми 27
4 Не забивали 2
11
13%
12
17%
1-15
13
16%
10
14%
16-30
17
21%
12
17%
31-45
9
11%
10
14%
46-60
8
10%
9
13%
61-75
24
29%
29%
19
26%
76-90

Пропущено

48
50
26 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 27
13
27%
7
14%
1-15
6
13%
4
8%
16-30
7
15%
11
22%
31-45
7
15%
9
18%
46-60
4
8%
8
16%
61-75
11
23%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Плимут - Ипсвич 0:2
Ипсвич - Бирмингем 3:1 Ипсвич - Ротерхэм 4:3 Суонси - Ипсвич 1:2 Миллуолл - Ипсвич 0:4 Ипсвич - Вест Бромвич 2:2 Престон Норт Энд - Ипсвич 3:2 Ипсвич - Мейдстон Юнайтед 1:2 Лестер - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Сандерленд 2:1 Уимблдон - Ипсвич 1:3 Сток Сити - Ипсвич 0:0 Ипсвич - КПР 0:0 Ипсвич - Лестер 1:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Ипсвич - Норвич 2:2 Уотфорд - Ипсвич 1:2
Саутгемптон
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Саутгемптон - Сандерленд 4:2 Бирмингем - Саутгемптон 3:4 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0
Саутгемптон - Миллуолл 1:2 Саутгемптон - Халл Сити 1:2 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:2 Бристоль Сити - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Хаддерсфилд Таун 5:3 Саутгемптон - Уотфорд 3:0 Ротерхэм - Саутгемптон 0:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Суонси - Саутгемптон 1:3 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Саутгемптон - Уолсолл 4:0 Норвич - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Плимут 2:1 Саутгемптон - Суонси 5:0 КПР - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Блэкберн 4:0

Результаты матчей

Ипсвич
Саутгемптон

Точный счет

3:2
4 раза 21%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

3
8 раз 42%
2
5 раз 26%
4
3 раза 16%
0
1 раз 5%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 5%

Точный счет

0:1
5 раз 25%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
8 раз 40%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 13%
3:2
5 раз 13%
2:2
4 раза 10%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
4:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
4:0
2 раза 5%
5:0
2 раза 5%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 33%
1
9 раз 23%
3
8 раз 21%
0
4 раза 10%
4
4 раза 10%
6
1 раз 3%
1
15 раз 41%
2
10 раз 27%
4
5 раз 14%
3
3 раза 8%
0
2 раза 5%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
18
1
17
2
1.5
12
7
12
7
2.5
8
11
4
15
3.5
6
13
1
18
4.5
2
17
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
17
1
9
11
1.5
8
10
1
19
2.5
2
16
1
19
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
4
0.5
Больше Меньше
35
2
26
13
1.5
20
17
13
26
2.5
10
27
5
34
3.5
7
30
1
38
4.5
2
35
1
38
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ипсвич
 Заявка 39 25 9 5 81 - 49 84
2.
Лидс
 Заявка 39 25 8 6 72 - 30 83
3.
Лестер
 Заявка 38 26 4 8 74 - 34 82
4.
Саутгемптон
 Заявка 37 22 8 7 74 - 48 74
5.
Вест Бромвич
 Заявка 39 19 10 10 60 - 37 67
6.
Норвич
 Заявка 39 19 7 13 71 - 55 64
7.
Ковентри
 Заявка 38 16 12 10 62 - 44 60
8.
Престон Норт Энд
 Заявка 38 17 8 13 52 - 54 59
9.
Халл Сити
 Заявка 38 16 10 12 53 - 48 58
10.
Мидлсбро
 Заявка 39 16 7 16 54 - 53 55
11.
Кардифф Сити
 Заявка 39 16 5 18 43 - 53 53
12.
Сандерленд
 Заявка 39 15 6 18 50 - 45 51
13.
Бристоль Сити
 Заявка 39 14 8 17 43 - 45 50
14.
Уотфорд
 Заявка 39 12 13 14 55 - 53 49
15.
Суонси
 Заявка 39 12 11 16 49 - 59 47
16.
Сток Сити
 Заявка 39 12 8 19 37 - 53 44
17.
Миллуолл
 Заявка 39 11 11 17 37 - 51 44
18.
КПР
 Заявка 39 11 10 18 38 - 51 43
19.
Блэкберн
 Заявка 39 11 9 19 51 - 65 42
20.
Плимут
 Заявка 39 10 11 18 55 - 64 41
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 39 11 6 22 31 - 62 39
22.
Бирмингем
 Заявка 39 10 9 20 43 - 61 39
23.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 39 8 15 16 43 - 64 39
24.
Ротерхэм
 Заявка 39 3 11 25 30 - 80 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лидс
 Заявка 19 15 4 0 41 - 12 49
2.
Ипсвич
 Заявка 19 14 4 1 53 - 29 46
3.
Норвич
 Заявка 20 14 2 4 39 - 19 44
4.
Вест Бромвич
 Заявка 19 13 3 3 31 - 14 42
5.
Лестер
 Заявка 18 13 1 4 35 - 13 40
6.
Саутгемптон
 Заявка 19 12 3 4 46 - 25 39
7.
Престон Норт Энд
 Заявка 20 10 4 6 31 - 31 34
8.
Ковентри
 Заявка 18 8 8 2 29 - 17 32
9.
Сандерленд
 Заявка 19 10 1 8 29 - 22 31
10.
Бристоль Сити
 Заявка 20 9 3 8 23 - 20 30
11.
Кардифф Сити
 Заявка 20 9 3 8 23 - 24 30
12.
Плимут
 Заявка 19 8 4 7 38 - 33 28
13.
Халл Сити
 Заявка 20 7 7 6 27 - 22 28
14.
Бирмингем
 Заявка 19 7 6 6 26 - 24 27
15.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 20 7 5 8 21 - 24 26
16.
Мидлсбро
 Заявка 19 7 4 8 20 - 21 25
17.
Суонси
 Заявка 19 6 5 8 22 - 26 23
18.
Блэкберн
 Заявка 20 6 5 9 26 - 31 23
19.
Миллуолл
 Заявка 20 6 5 9 17 - 28 23
20.
Сток Сити
 Заявка 19 6 4 9 14 - 24 22
21.
Уотфорд
 Заявка 20 5 7 8 31 - 28 22
22.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 20 5 7 8 24 - 31 22
23.
КПР
 Заявка 20 5 6 9 23 - 30 21
24.
Ротерхэм
 Заявка 19 3 7 9 17 - 24 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 20 13 3 4 39 - 21 42
2.
Ипсвич
 Заявка 20 11 5 4 28 - 20 38
3.
Саутгемптон
 Заявка 18 10 5 3 28 - 23 35
4.
Лидс
 Заявка 20 10 4 6 31 - 18 34
5.
Халл Сити
 Заявка 18 9 3 6 26 - 26 30
6.
Мидлсбро
 Заявка 20 9 3 8 34 - 32 30
7.
Ковентри
 Заявка 20 8 4 8 33 - 27 28
8.
Уотфорд
 Заявка 19 7 6 6 24 - 25 27
9.
Престон Норт Энд
 Заявка 18 7 4 7 21 - 23 25
10.
Вест Бромвич
 Заявка 20 6 7 7 29 - 23 25
11.
Суонси
 Заявка 20 6 6 8 27 - 33 24
12.
Кардифф Сити
 Заявка 19 7 2 10 20 - 29 23
13.
КПР
 Заявка 19 6 4 9 15 - 21 22
14.
Сток Сити
 Заявка 20 6 4 10 23 - 29 22
15.
Миллуолл
 Заявка 19 5 6 8 20 - 23 21
16.
Норвич
 Заявка 19 5 5 9 32 - 36 20
17.
Бристоль Сити
 Заявка 19 5 5 9 20 - 25 20
18.
Сандерленд
 Заявка 20 5 5 10 21 - 23 20
19.
Блэкберн
 Заявка 19 5 4 10 25 - 34 19
20.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 19 3 8 8 19 - 33 17
21.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 19 4 1 14 10 - 38 13
22.
Плимут
 Заявка 20 2 7 11 17 - 31 13
23.
Бирмингем
 Заявка 20 3 3 14 17 - 37 12
24.
Ротерхэм
 Заявка 20 0 4 16 13 - 56 4
  • — Выход в Премьер-Лигу
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Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 21 (3)
Саутгемптон Армстронг Адам 19 (10)
Плимут Уиттакер Морган 19 (7)
Лидс Саммервилл Крисенсио 16 (8)
Сандерленд Кларк Джек 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Пирсон Бен 1 12
КПР Колбэк Джек 1 11
Сток Сити Томпсон Джордан 1 11
Сандерленд Хьюм Трай 1 11
Ипсвич Морси Сэм 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ипсвич - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2024, осталось 2 дня 12 часов 5 минут.



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  • 10 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 20
    Ипсвич 70% (14)
    X 15% (3)
    Саутгемптон 15% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ипсвич
    Ничья
    Саутгемптон
    2.65
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    3.73
    3.55
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    Прогнозы на матч Ипсвич - Саутгемптон

    Исход игры
    Ипсвич
    70% (14)
    Ничья
    15% (3)
    Саутгемптон
    15% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (10)
    Меньше
    50% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (12)
    Нет
    40% (8)
    Популярный счёт
    1:0 Ипсвич
    30% (6)
    2:1 Ипсвич
    30% (6)
    1:1 Ничья
    15% (3)
    1:2 Саутгемптон
    10% (2)
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