Тур: 31. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Брукс Джон
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Тоттенхэм
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 18 побед
37 матчей
32.4%
16.2%
51.4%
12 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
21.6%
40.5%
37.9%
8 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
29.7%
21.6%
48.7%
11 побед 8 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.17
1.21
Среднее время на гол
77
74
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.89
1.33
Среднее время на гол
47
67
Всего голов
57
47
Голов в среднем за матч
1.54
1.27
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|15
|0.5
|Кудус Мохаммед
|7
|0.23
|Соучек Томаш
|6
|0.2
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (2)
|0.17
|Антонио Майкл
|4
|0.13
|Пакета Лукас
|3 (1)
|0.1
|Зума Курт
|2
|0.07
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Альварес Эдсон
|1
|0.03
|Ингс Дэнни
|1
|0.03
|Корне Максвелл
|1
|0.03
|Агер Наиф
|1
|0.03
|Мавропанос Константинос
|1
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|15 (1)
|0.52
|Ришарлисон
|10
|0.34
|Кулушевски Деян
|6
|0.21
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.14
|Джонсон Бреннан
|4
|0.14
|Ромеро Кристиан
|4
|0.14
|Сарр Пап Матар
|3
|0.1
|Удоги Дестини
|2
|0.07
|Вернер Тимо
|2
|0.07
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.07
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Бентанкур Родриго
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Ван де Вен Микки
|1
|0.03
|Велиз Алехо
|1
|0.03
|Порро Педро
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Цоуфал Владимир
|6
|1
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Пакета Лукас
|7
|0
|Соучек Томаш
|6
|0
|Кудус Мохаммед
|6
|0
|Антонио Майкл
|4
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Агер Наиф
|2
|1
|Зума Курт
|3
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Мавропанос Константинос
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Дэвид Мойес
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|8
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Сарр Пап Матар
|6
|0
|Кулушевски Деян
|6
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|1
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Тоттенхэм
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
9
16
Вест Хэм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
16
24
Вест Хэм
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
17% (5)
37% (11)
Тоттенхэм
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
14% (4)
45% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
28
14
Упущенные победы
25
40
Голы по времени матча
Забито
26
31
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
6
23%
5
16%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
2
8%
6
19%
46-60
6
23%
6
19%
61-75
5
19%
5
16%
76-90
Пропущено
21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
14%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
5
24%
4
18%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
4
19%
6
27%
76-90
Забито
24
28
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
1
4%
4
14%
1-15
5
21%
3
11%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
7
29%
29%
7
25%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
5
21%
9
32%
76-90
Пропущено
32
23
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
3
9%
2
9%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
6
19%
3
13%
46-60
2
6%
6
26%
61-75
13
41%
7
30%
76-90
Забито
50
59
22 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 18
6 Не забивали 1
7
14%
9
15%
1-15
8
16%
7
12%
16-30
7
14%
8
14%
31-45
9
18%
13
22%
46-60
9
18%
8
14%
61-75
10
20%
14
24%
76-90
Пропущено
53
45
20 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 24
6
11%
5
11%
1-15
5
9%
4
9%
16-30
9
17%
8
18%
31-45
10
19%
6
13%
46-60
6
11%
9
20%
61-75
17
32%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2
Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1
Результаты матчей
Вест Хэм
Тоттенхэм
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
8 раз 57%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
1
7 раз 23%
0
6 раз 20%
3
6 раз 20%
4
1 раз 3%
2
15 раз 52%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
114
411
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
131
96
113
312
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
281
1713
227
723
722
129
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|61 - 43
|56
|6.
|Заявка
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|10.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|42 - 46
|41
|11.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|12.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|13.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 54
|38
|14.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 49
|30
|15.
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|42 - 55
|27
|16.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|30 - 41
|25
|17.
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|36 - 52
|22
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|44 - 63
|22
|19.
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|31 - 65
|18
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|37 - 19
|34
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 19
|32
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 22
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 25
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 29
|14
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|22 - 37
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|15 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Вест Хэм - Тоттенхэм
Исход игры
Вест Хэм
12.2% (5)
Ничья
34.1% (14)
Тоттенхэм
53.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
60% (24)
Меньше
40% (16)
Обе команды забьют
Да
90% (36)
Нет
10% (4)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
41.5% (17)
1:1 Ничья
29.3% (12)
2:2 Ничья
4.9% (2)
1:0 Вест Хэм
4.9% (2)
2:3 Тоттенхэм
4.9% (2)
2:1 Вест Хэм
4.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!