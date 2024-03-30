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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Вест Хэм
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 41
Вест Хэм 12.2% (5)
X 34.1% (14)
Тоттенхэм 53.7% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Тоттенхэм
3.95
4.10
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3.00
Все Коэффициенты
Вест Хэм
Тоттенхэм

История личных встреч

Вест Хэм
Тоттенхэм

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 18 побед

37 матчей

32.4%
16.2%
51.4%
12 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

21.6%
40.5%
37.9%
8 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

29.7%
21.6%
48.7%
11 побед 8 ничьих 18 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ТМК
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ТМС
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.17
1.21

Среднее время на гол

77
74

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.89
1.33

Среднее время на гол

47
67

Всего голов

57
47

Голов в среднем за матч

1.54
1.27

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 15 0.5
Кудус Мохаммед 7 0.23
Соучек Томаш 6 0.2
Уорд-Праус Джеймс 5 (2) 0.17
Антонио Майкл 4 0.13
Пакета Лукас 3 (1) 0.1
Зума Курт 2 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Альварес Эдсон 1 0.03
Ингс Дэнни 1 0.03
Корне Максвелл 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Мавропанос Константинос 1 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 15 (1) 0.52
Ришарлисон 10 0.34
Кулушевски Деян 6 0.21
Мэддисон Джеймс 4 0.14
Джонсон Бреннан 4 0.14
Ромеро Кристиан 4 0.14
Сарр Пап Матар 3 0.1
Удоги Дестини 2 0.07
Вернер Тимо 2 0.07
Ло Чельсо Джовани 2 0.07
Дэвис Бен 1 0.03
Бентанкур Родриго 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ван де Вен Микки 1 0.03
Велиз Алехо 1 0.03
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Цоуфал Владимир 6 1
Эмерсон Палмиери 7 0
Пакета Лукас 7 0
Соучек Томаш 6 0
Кудус Мохаммед 6 0
Антонио Майкл 4 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Дэвид Мойес 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Джонсон Бен 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 8 2
Удоги Дестини 6 1
Сарр Пап Матар 6 0
Кулушевски Деян 6 0
Ромеро Кристиан 4 1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
Бентанкур Родриго 4 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Скипп Оливер 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Тоттенхэм
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

9
16
Вест Хэм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

16
24
Вест Хэм
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
17% (5)
37% (11)
Тоттенхэм
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
14% (4)
45% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

28
14

Упущенные победы

25
40

Голы по времени матча

Забито

26
31
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
6
23%
5
16%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
2
8%
6
19%
46-60
6
23%
6
19%
61-75
5
19%
5
16%
76-90

Пропущено

21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
14%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
5
24%
4
18%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
4
19%
6
27%
76-90

Забито

24
28
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
1
4%
4
14%
1-15
5
21%
3
11%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
7
29%
29%
7
25%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
5
21%
9
32%
76-90

Пропущено

32
23
11 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
3
9%
2
9%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
6
19%
3
13%
46-60
2
6%
6
26%
61-75
13
41%
7
30%
76-90

Забито

50
59
22 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 18
6 Не забивали 1
7
14%
9
15%
1-15
8
16%
7
12%
16-30
7
14%
8
14%
31-45
9
18%
13
22%
46-60
9
18%
8
14%
61-75
10
20%
14
24%
76-90

Пропущено

53
45
20 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 24
6
11%
5
11%
1-15
5
9%
4
9%
16-30
9
17%
8
18%
31-45
10
19%
6
13%
46-60
6
11%
9
20%
61-75
17
32%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2
Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Тоттенхэм

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
8 раз 57%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
7 раз 23%
0
6 раз 20%
3
6 раз 20%
4
1 раз 3%
2
15 раз 52%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
11
4
4
11
2.5
4
11
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
1
9
6
1.5
11
3
3
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
28
1
17
13
1.5
22
7
7
23
2.5
7
22
1
29
3.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 30 18 5 7 62 - 42 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 29 17 5 7 61 - 43 56
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 15 3 11 40 - 40 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 30 12 8 10 49 - 54 44
8.
Ньюкасл
 Заявка 29 13 4 12 63 - 51 43
9.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 12 5 12 42 - 46 41
11.
Челси
 Заявка 28 11 7 10 49 - 47 40
12.
Фулхэм
 Заявка 30 11 6 13 46 - 47 39
13.
Борнмут
 Заявка 29 10 8 11 44 - 54 38
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 34 - 49 30
15.
Брентфорд
 Заявка 30 7 6 17 42 - 55 27
16.
Эвертон
 Заявка 29 8 7 14 30 - 41 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 8 16 36 - 52 22
18.
Лутон Таун
 Заявка 30 5 7 18 44 - 63 22
19.
Бёрнли
 Заявка 30 4 6 20 31 - 65 18
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 29 3 6 20 27 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 10 2 3 38 - 19 32
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 22 22
13.
Борнмут
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
14.
Брентфорд
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 4 4 7 20 - 22 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 20 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 2 8 20 - 25 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 5 7 15 - 29 14
13.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 15 - 23 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 4 9 22 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 9 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 41.5% пользователей.
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    • Прогнозы 41
    Вест Хэм 12.2% (5)
    X 34.1% (14)
    Тоттенхэм 53.7% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.95
    4.10
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    3.00
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Тоттенхэм

    Исход игры
    Вест Хэм
    12.2% (5)
    Ничья
    34.1% (14)
    Тоттенхэм
    53.7% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (24)
    Меньше
    40% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (36)
    Нет
    10% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    41.5% (17)
    1:1 Ничья
    29.3% (12)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
    1:0 Вест Хэм
    4.9% (2)
    2:3 Тоттенхэм
    4.9% (2)
    2:1 Вест Хэм
    4.9% (2)
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    Тоттенхэм
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