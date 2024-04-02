Тур: 31. Стадион: Виталити. Главный судья: Скотт Грэм
1:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаАндерсен Йоаким
45' Undefined phrase: football_event_Эзе Эберечи
59' Желтая карточкаХьюз Уилл
63' Желтая карточкаТавернер Маркус
68' Желтая карточкаСеменьо Антуан
1:0
79' ГолКлюйверт Джастин
90' Желтая карточкаКелли Ллойд
90'+6
Ход матча
35'
45'
59'
63'
68'
79'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
428 Количество передач 448
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Смит
Адам
14
Скотт
Алекс
10
Кристи
Райан
11
Уттара
Данго
20
Уортон
Адам
19
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Полузащитник
-
18 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Эзе ЭберечиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Озо ДэвидПолузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Борнмут
Кристал Пэлас
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.57
1.43
Среднее время на гол
157
63
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Среднее время на гол
52
70
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.14
1.36
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
78
66
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|17 (1)
|0.57
|Семеньо Антуан
|7
|0.23
|Клюйверт Джастин
|5
|0.17
|Сенеси Маркос
|3
|0.1
|Тавернер Маркус
|2
|0.07
|Биллинг Филип
|2
|0.07
|Синистерра Луис
|2
|0.07
|Брукс Дэвид
|1
|0.03
|Скотт Алекс
|1
|0.03
|Унал Энес
|1
|0.03
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Мур Киффер
|1
|0.03
|Забарный Илья
|1
|0.03
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Мефам Крис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|6 (2)
|0.2
|Олисе Майкл
|6 (1)
|0.2
|Эзе Эберечи
|6 (1)
|0.2
|Эдуар Одсонн
|6
|0.2
|Айю Джордан
|4
|0.13
|Андерсен Йоаким
|2
|0.07
|Митчелл Тайрик
|1
|0.03
|Шлупп Джеффри
|1
|0.03
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|Ричардс Крис
|1
|0.03
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Франса Матеус
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|8
|0
|Семеньо Антуан
|6
|0
|Кук Льюис
|4
|1
|Биллинг Филип
|3
|1
|Смит Адам
|4
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Кристи Райан
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Забарный Илья
|4
|0
|Соланке Доминик
|3
|0
|Тавернер Маркус
|3
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|7
|1
|Хефферсон Лерма
|7
|0
|Андерсен Йоаким
|5
|0
|Митчелл Тайрик
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Ричардс Крис
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Уортон Адам
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Кристал Пэлас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
7
12
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Кристал Пэлас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
18
14
Борнмут
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Кристал Пэлас
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
17% (5)
40% (12)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
26
12
Упущенные победы
25
26
Голы по времени матча
Забито
20
16
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
3
15%
4
25%
46-60
6
30%
3
19%
61-75
6
30%
4
25%
76-90
Пропущено
25
29
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
8%
5
17%
1-15
5
20%
2
7%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
4
16%
2
7%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
7
28%
13
45%
76-90
Забито
24
20
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
5
21%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
5
21%
4
20%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
5
21%
4
20%
76-90
Пропущено
28
19
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
14%
3
16%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
5
18%
3
16%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
7
25%
9
47%
76-90
Забито
44
36
15 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
7
16%
4
11%
1-15
5
11%
5
14%
16-30
3
7%
4
11%
31-45
8
18%
8
22%
46-60
10
23%
7
19%
61-75
11
25%
8
22%
76-90
Пропущено
53
48
22 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
6
11%
8
17%
1-15
7
13%
4
8%
16-30
9
17%
4
8%
31-45
9
17%
5
10%
46-60
8
15%
5
10%
61-75
14
26%
22
46%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2
Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1
Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1
Результаты матчей
Борнмут
Кристал Пэлас
Точный счет
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Точный счет
3:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
3:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
16 раз 53%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
104
79
59
214
410
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
133
77
214
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
237
1416
723
525
426
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|67 - 27
|67
|2.
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|70 - 24
|65
|3.
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|63 - 28
|64
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6.
|Заявка
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 55
|45
|8.
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|64 - 52
|44
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|51 - 46
|42
|10.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|43 - 47
|42
|11.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|45 - 54
|41
|12.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|13.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|47 - 50
|39
|14.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 50
|30
|15.
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|42 - 55
|27
|16.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|26
|17.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|44 - 63
|22
|19.
|Заявка
|31
|4
|7
|20
|32 - 66
|19
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|40 - 13
|39
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|34 - 12
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|37 - 19
|34
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|11.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|13.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 30
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|22 - 37
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|15 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 1:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Борнмут
69.7% (85)
Ничья
23.8% (29)
Кристал Пэлас
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.65% (64)
Меньше
44.35% (51)
Обе команды забьют
Да
76.52% (88)
Нет
23.48% (27)
Популярный счёт
2:1 Борнмут
45.9% (56)
1:1 Ничья
19.7% (24)
1:0 Борнмут
18.9% (23)
1:2 Кристал Пэлас
4.1% (5)
2:0 Борнмут
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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