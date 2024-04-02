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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Скотт Грэм
Борнмут
1:0
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
35' Желтая карточка
Андерсен Йоаким
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Эзе Эберечи
59' Желтая карточка
Хьюз Уилл
63' Желтая карточка
Тавернер Маркус
68' Желтая карточка
Семеньо Антуан
1:0
79' Гол
Клюйверт Джастин
90' Желтая карточка
Келли Ллойд
90'+6

Ход матча

35'
 
Андерсен Йоаким
45'
 
Эзе Эберечи
46'
Семеньо Антуан
Скотт Алекс
 
59'
 
Хьюз Уилл
63'
Тавернер Маркус
 
63'
Керкез Милош
Уттара Данго
 
64'
Клюйверт Джастин
Биллинг Филип
 
68'
Семеньо Антуан
 
70'
 
Озо Дэвид
Хьюз Уилл
70'
 
Шлупп Джеффри
Айю Джордан
79'
Клюйверт Джастин
(Семеньо Антуан)
1:0
86'
 
Эдуар Одсонн
Уортон Адам
90'
Унал Энес
Соланке Доминик
 
90'
Ааронс Макс
Смит Адам
 
90'
Келли Ллойд
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 428 Количество передач 448
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Борнмут 69.7% (85)
X 23.8% (29)
Кристал Пэлас 6.6% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
4
Кук
Льюис
27
Забарный
Илья
5
Келли
Ллойд
29
Биллинг
Филип
14
Скотт
Алекс
16
Тавернер
Маркус
10
Кристи
Райан
11
Уттара
Данго
9
Соланке
Доминик
30
Хендерсон
Дин
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
8
Хефферсон
Лерма
12
Муньос
Даниэль
20
Уортон
Адам
19
Хьюз
Уилл
3
Митчелл
Тайрик
9
Айю
Джордан
14
Матета
Жан-Филипп
10
Эзе
Эберечи
Борнмут
4-2-3-1
Кристал Пэлас
3-4-3

История личных встреч

Борнмут
Кристал Пэлас

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
5:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.57
1.43

Среднее время на гол

157
63

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Среднее время на гол

52
70

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.14
1.36

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

78
66

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 17 (1) 0.57
Семеньо Антуан 7 0.23
Клюйверт Джастин 5 0.17
Сенеси Маркос 3 0.1
Тавернер Маркус 2 0.07
Биллинг Филип 2 0.07
Синистерра Луис 2 0.07
Брукс Дэвид 1 0.03
Скотт Алекс 1 0.03
Унал Энес 1 0.03
Уттара Данго 1 0.03
Мур Киффер 1 0.03
Забарный Илья 1 0.03
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Смит Адам 0 0
Келли Ллойд 0 0
Мефам Крис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 6 (2) 0.2
Олисе Майкл 6 (1) 0.2
Эзе Эберечи 6 (1) 0.2
Эдуар Одсонн 6 0.2
Айю Джордан 4 0.13
Андерсен Йоаким 2 0.07
Митчелл Тайрик 1 0.03
Шлупп Джеффри 1 0.03
Хефферсон Лерма 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Уорд Джоэл 0 0
Гехи Марк 0 0
Муньос Даниэль 0 0
Франса Матеус 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 8 0
Семеньо Антуан 6 0
Кук Льюис 4 1
Биллинг Филип 3 1
Смит Адам 4 0
Нето Мурара 4 0
Кристи Райан 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Забарный Илья 4 0
Соланке Доминик 3 0
Тавернер Маркус 3 0
Керкез Милош 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Келли Ллойд 2 0
Мефам Крис 2 0
Уттара Данго 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 7 1
Хефферсон Лерма 7 0
Андерсен Йоаким 5 0
Митчелл Тайрик 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Хьюз Уилл 4 0
Эдуар Одсонн 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Муньос Даниэль 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Гехи Марк 2 0
Ричардс Крис 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Джонстон Сэм 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Уортон Адам 1 0
Рой Ходжсон 1 0

Результаты матчей

Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Кристал Пэлас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

7
12
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Кристал Пэлас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

18
14
Борнмут
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Кристал Пэлас
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
17% (5)
40% (12)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

25
26

Голы по времени матча

Забито

20
16
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
3
15%
4
25%
46-60
6
30%
3
19%
61-75
6
30%
4
25%
76-90

Пропущено

25
29
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
2
8%
5
17%
1-15
5
20%
2
7%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
4
16%
2
7%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
7
28%
13
45%
76-90

Забито

24
20
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
5
21%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
2
8%
2
10%
31-45
5
21%
4
20%
46-60
4
17%
4
20%
61-75
5
21%
4
20%
76-90

Пропущено

28
19
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
14%
3
16%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
5
18%
0
0%
31-45
5
18%
3
16%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
7
25%
9
47%
76-90

Забито

44
36
15 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
7
16%
4
11%
1-15
5
11%
5
14%
16-30
3
7%
4
11%
31-45
8
18%
8
22%
46-60
10
23%
7
19%
61-75
11
25%
8
22%
76-90

Пропущено

53
48
22 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
6
11%
8
17%
1-15
7
13%
4
8%
16-30
9
17%
4
8%
31-45
9
17%
5
10%
46-60
8
15%
5
10%
61-75
14
26%
22
46%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2
Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1
Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1

Результаты матчей

Борнмут
Кристал Пэлас

Точный счет

0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Точный счет

3:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

3:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
16 раз 53%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
4
7
9
1.5
5
9
2
14
2.5
4
10
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
3
7
7
1.5
2
14
3
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
23
7
14
16
1.5
7
23
5
25
2.5
4
26
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 29 20 7 2 67 - 27 67
2.
Арсенал
 Заявка 29 20 5 4 70 - 24 65
3.
Манчестер Сити
 Заявка 29 19 7 3 63 - 28 64
4.
Астон Вилла
 Заявка 30 18 5 7 62 - 42 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 15 3 11 40 - 40 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 31 12 9 10 50 - 55 45
8.
Ньюкасл
 Заявка 30 13 5 12 64 - 52 44
9.
Брайтон
 Заявка 29 11 9 9 51 - 46 42
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 12 6 12 43 - 47 42
11.
Борнмут
 Заявка 30 11 8 11 45 - 54 41
12.
Челси
 Заявка 28 11 7 10 49 - 47 40
13.
Фулхэм
 Заявка 31 11 6 14 47 - 50 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 7 9 14 34 - 50 30
15.
Брентфорд
 Заявка 30 7 6 17 42 - 55 27
16.
Эвертон
 Заявка 30 8 8 14 31 - 42 26
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 30 5 7 18 44 - 63 22
19.
Бёрнли
 Заявка 31 4 7 20 32 - 66 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 29 3 6 20 27 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 15 12 3 0 40 - 13 39
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 5 0 34 - 12 35
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
12.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
13.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 22 22
14.
Брентфорд
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 20 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 15 4 3 8 23 - 30 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
13.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 4 9 22 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Борнмут вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Борнмут: 50%, Кристал Пэлас: 50%.
  • 96'
    Митчелл Тайрик ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Борнмут начинает контратаку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Борнмут 69.7% (85)
    X 23.8% (29)
    Кристал Пэлас 6.6% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 1:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Борнмут
    69.7% (85)
    Ничья
    23.8% (29)
    Кристал Пэлас
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.65% (64)
    Меньше
    44.35% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    76.52% (88)
    Нет
    23.48% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Борнмут
    45.9% (56)
    1:1 Ничья
    19.7% (24)
    1:0 Борнмут
    18.9% (23)
    1:2 Кристал Пэлас
    4.1% (5)
    2:0 Борнмут
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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