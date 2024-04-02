Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

48' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Кристал Пэлас отменен из-за положения "вне игры".

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Кристал Пэлас

47' Команда Кристал Пэлас забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

46' Айю Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Биллинг Филип пробил со штрафного прямо в стенку

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Келли Ллойд наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

38' Биллинг Филип из команды Борнмут нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

37' Смит Адам из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Биллинг Филип бьет со штрафного в створ, но Дин Хендерсон держит все под контролем

35' Андерсен Йоаким получил желтую карточку от судьи

34' Хорошую попытку сделал Айю Джордан . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

33' Забарный Илья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Эзе Эберечи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Хорошую попытку сделал Матета Жан-Филипп . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Эзе Эберечи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

24' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Биллинг Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Ох, нехорошо это выглядит. Эзе Эберечи получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Матч возобновлен

17' Эзе Эберечи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Идет дождь, трудные условия для игроков.

14' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

14' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хефферсон Лерма выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Биллинг Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

8' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Эзе Эберечи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Уттара Данго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Удар от ворот произведет Борнмут

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре