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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 21528 Главный судья: Брамэлл Томас
Бёрнли
1:1
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
1:0
37' Гол
Ларсен Якоб-Бруун
1:1
45' Гол
Аит-Нури Раян
54' Желтая карточка
Семеду Нелсон
90' Желтая карточка
Гомес Жоао
90'+5

Ход матча

37'
Ларсен Якоб-Бруун
(О'Ши Дара)
1:0
45'
1:1
Аит-Нури Раян
(Сарабия Пабло)
54'
 
Семеду Нелсон
68'
 
Буэно Сантьяго
Буэно Уго
73'
Родригес Джей
Ларсен Якоб-Бруун
 
76'
 
Кунья Матеус
Чивоме Леон
83'
 
Траоре Бубакар
Сарабия Пабло
86'
Бенсон Манюэль
Фостер Лайл
 
90'
 
Гомес Жоао

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 469 Количество передач 451
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Бёрнли 22% (27)
X 34.1% (42)
Вулверхэмптон 43.9% (54)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Мурич
Ариянет
22
Витиньо
Виктор
II
2
О'Ши
Дара
33
Эстев
Максим
3
Тэйлор
Чарли
47
Одоберт
Уилсон
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
34
Ларсен
Якоб-Бруун
23
Фофана
Датро
17
Фостер
Лайл
1
Са
Жозе
22
Семеду
Нелсон
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
17
Буэно
Уго
2
Доэрти
Мэтт
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
3
Аит-Нури
Раян
21
Сарабия
Пабло
84
Чивоме
Леон
Бёрнли
4-4-2
Вулверхэмптон
4-4-1-1

История личных встреч

Бёрнли
Вулверхэмптон

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
2:3

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.16
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

77
95

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.13
Фофана Датро 4 0.13
Амдуни Зеки 4 0.13
Ларсен Якоб-Бруун 4 (1) 0.13
Браунхилл Джош 3 0.1
Одоберт Уилсон 3 0.1
О'Ши Дара 2 0.06
Родригес Джей 2 (1) 0.06
Каллен Джош 1 0.03
Тэйлор Чарли 1 0.03
Берге Сандер 1 0.03
Колеошо Лука 1 0.03
Аль-Дахиль Амин 1 0.03
Гудмундссон Йоханн 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.33
Кунья Матеус 9 (1) 0.3
Лемина Марио 4 0.13
Сарабия Пабло 3 (1) 0.1
Нету Педру 2 0.07
Гомес Жоао 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Аит-Нури Раян 2 0.07
Калайджич Саша 2 0.07
Килман Макс 2 0.07
Доусон Крэйг 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 7 1
Тэйлор Чарли 7 0
Каллен Джош 6 0
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
О'Ши Дара 5 0
Браунхилл Джош 3 1
Ассиньон Лоренс 3 1
Эстев Максим 3 0
Компани Венсан 1 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 9 1
Семеду Нелсон 8 0
Доусон Крэйг 7 0
Гомес Жоао 7 0
Килман Макс 6 0
Аит-Нури Раян 6 0
Кунья Матеус 5 0
Нету Педру 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Сарабия Пабло 2 0
Силва Фабио 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Буэно Уго 1 0
Чирева Таванда 1 0
Фрейзер Натан 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Вулверхэмптон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

11
8
Бёрнли
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Вулверхэмптон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

9
15
Бёрнли
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Вулверхэмптон
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

24
18

Упущенные победы

20
23

Голы по времени матча

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 19
4
22%
2
10%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
4
22%
7
35%
76-90

Пропущено

34
27
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
5
15%
4
15%
1-15
7
21%
4
15%
16-30
5
15%
5
19%
31-45
3
9%
3
11%
46-60
7
21%
4
15%
61-75
7
21%
7
26%
76-90

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
13%
1
5%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
3
20%
4
19%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
3
20%
6
29%
76-90

Пропущено

31
22
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
1
3%
5
23%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
4
13%
6
27%
46-60
5
16%
2
9%
61-75
10
32%
5
23%
76-90

Забито

33
41
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 11
11 Не забивали 6
6
18%
3
7%
1-15
2
6%
5
12%
16-30
7
21%
5
12%
31-45
5
15%
6
15%
46-60
6
18%
9
22%
61-75
7
21%
13
32%
76-90

Пропущено

65
49
29 В 1-м тайме 22
36 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 25
6
9%
9
18%
1-15
12
18%
6
12%
16-30
11
17%
7
14%
31-45
7
11%
9
18%
46-60
12
18%
6
12%
61-75
17
26%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2
Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0
Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0

Результаты матчей

Бёрнли
Вулверхэмптон

Точный счет

0:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
5
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
1
4
12
1.5
7
7
1
15
2.5
2
12
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
5
5
10
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
24
6
9
22
1.5
13
17
1
30
2.5
4
26
1
30
3.5
2
28
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 29 20 7 2 67 - 27 67
2.
Арсенал
 Заявка 29 20 5 4 70 - 24 65
3.
Манчестер Сити
 Заявка 29 19 7 3 63 - 28 64
4.
Астон Вилла
 Заявка 30 18 5 7 62 - 42 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 15 3 11 40 - 40 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 31 12 9 10 50 - 55 45
8.
Ньюкасл
 Заявка 30 13 5 12 64 - 52 44
9.
Брайтон
 Заявка 29 11 9 9 51 - 46 42
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 12 6 12 43 - 47 42
11.
Борнмут
 Заявка 30 11 8 11 45 - 54 41
12.
Челси
 Заявка 28 11 7 10 49 - 47 40
13.
Фулхэм
 Заявка 31 11 6 14 47 - 50 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 7 9 14 34 - 50 30
15.
Брентфорд
 Заявка 30 7 6 17 42 - 55 27
16.
Эвертон
 Заявка 30 8 8 14 31 - 42 26
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 30 5 7 18 44 - 63 22
19.
Бёрнли
 Заявка 31 4 7 20 32 - 66 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 29 3 6 20 27 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 15 12 3 0 40 - 13 39
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 5 0 34 - 12 35
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
12.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
13.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 22 22
14.
Брентфорд
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 20 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 15 4 3 8 23 - 30 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
13.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 4 9 22 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 21528 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Бёрнли: 52%, Вулверхэмптон: 48%.
  • 94'
    Траоре Бубакар наказан за толчок Одоберт Уилсон
  • 94'
    Вулверхэмптон начинает контратаку
  • 94'
    Гомес Жоао ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Бёрнли 22% (27)
    X 34.1% (42)
    Вулверхэмптон 43.9% (54)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Бёрнли
    22% (27)
    Ничья
    34.1% (42)
    Вулверхэмптон
    43.9% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.41% (55)
    Меньше
    52.59% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    81.03% (94)
    Нет
    18.97% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (39)
    1:2 Вулверхэмптон
    24.4% (30)