Тур: 31. Стадион: Терф Мур. Зрители: 21528 Главный судья: Брамэлл Томас
1:1
Конец матча
0'
1:0
37' ГолЛарсен Якоб-Бруун
1:1
45' ГолАит-Нури Раян
54' Желтая карточкаСемеду Нелсон
90' Желтая карточкаГомес Жоао
90'+5
Ход матча
37'
1:0
45'
1:1
54'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
469 Количество передач 451
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Эстев
Максим
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
23
Фофана
Датро
17
Фостер
Лайл
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
17
Буэно
Уго
84
Чивоме
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фофана ДатроНападающий
-
17 Фостер ЛайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Чивоме ЛеонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
-
14 Ноа ЛеминаНападающий
- Нападающий
-
45 Барнетт ТайНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бёрнли
Вулверхэмптон
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.16
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
77
95
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|4
|0.13
|Фофана Датро
|4
|0.13
|Амдуни Зеки
|4
|0.13
|Ларсен Якоб-Бруун
|4 (1)
|0.13
|Браунхилл Джош
|3
|0.1
|Одоберт Уилсон
|3
|0.1
|О'Ши Дара
|2
|0.06
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.06
|Каллен Джош
|1
|0.03
|Тэйлор Чарли
|1
|0.03
|Берге Сандер
|1
|0.03
|Колеошо Лука
|1
|0.03
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.03
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.33
|Кунья Матеус
|9 (1)
|0.3
|Лемина Марио
|4
|0.13
|Сарабия Пабло
|3 (1)
|0.1
|Нету Педру
|2
|0.07
|Гомес Жоао
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.07
|Аит-Нури Раян
|2
|0.07
|Калайджич Саша
|2
|0.07
|Килман Макс
|2
|0.07
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|7
|1
|Тэйлор Чарли
|7
|0
|Каллен Джош
|6
|0
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|О'Ши Дара
|5
|0
|Браунхилл Джош
|3
|1
|Ассиньон Лоренс
|3
|1
|Эстев Максим
|3
|0
|Компани Венсан
|1
|1
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|9
|1
|Семеду Нелсон
|8
|0
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Гомес Жоао
|7
|0
|Килман Макс
|6
|0
|Аит-Нури Раян
|6
|0
|Кунья Матеус
|5
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Сарабия Пабло
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Чирева Таванда
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Результаты матчей
Бёрнли
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Вулверхэмптон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
11
8
Бёрнли
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Вулверхэмптон
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
9
15
Бёрнли
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Вулверхэмптон
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
24
18
Упущенные победы
20
23
Голы по времени матча
Забито
18
20
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 19
4
22%
2
10%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
4
22%
7
35%
76-90
Пропущено
34
27
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
5
15%
4
15%
1-15
7
21%
4
15%
16-30
5
15%
5
19%
31-45
3
9%
3
11%
46-60
7
21%
4
15%
61-75
7
21%
7
26%
76-90
Забито
15
21
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
13%
1
5%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
3
20%
4
19%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
3
20%
6
29%
76-90
Пропущено
31
22
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
1
3%
5
23%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
4
13%
6
27%
46-60
5
16%
2
9%
61-75
10
32%
5
23%
76-90
Забито
33
41
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 11
11 Не забивали 6
6
18%
3
7%
1-15
2
6%
5
12%
16-30
7
21%
5
12%
31-45
5
15%
6
15%
46-60
6
18%
9
22%
61-75
7
21%
13
32%
76-90
Пропущено
65
49
29 В 1-м тайме 22
36 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 18
29 Не пропускали 25
6
9%
9
18%
1-15
12
18%
6
12%
16-30
11
17%
7
14%
31-45
7
11%
9
18%
46-60
12
18%
6
12%
61-75
17
26%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2
Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0
Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0
Результаты матчей
Бёрнли
Вулверхэмптон
Точный счет
0:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
5
1 раз 3%
1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
131
412
77
115
212
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
115
510
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
246
922
1317
130
426
130
228
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|67 - 27
|67
|2.
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|70 - 24
|65
|3.
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|63 - 28
|64
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6.
|Заявка
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 55
|45
|8.
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|64 - 52
|44
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|51 - 46
|42
|10.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|43 - 47
|42
|11.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|45 - 54
|41
|12.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|13.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|47 - 50
|39
|14.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 50
|30
|15.
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|42 - 55
|27
|16.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|26
|17.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|44 - 63
|22
|19.
|Заявка
|31
|4
|7
|20
|32 - 66
|19
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|40 - 13
|39
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|34 - 12
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|37 - 19
|34
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|11.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|13.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 30
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|22 - 37
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|15 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон
Исход игры
Бёрнли
22% (27)
Ничья
34.1% (42)
Вулверхэмптон
43.9% (54)
Тотал 2.5
Больше
47.41% (55)
Меньше
52.59% (61)
Обе команды забьют
Да
81.03% (94)
Нет
18.97% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (39)
1:2 Вулверхэмптон
24.4% (30)