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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 19606 Главный судья: Гозубуик Сердар
Утрехт
5:1
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
32' Желтая карточка
Ван Ден Берг Дэйв
1:0
47' Гол
Ламмерс Сэм
2:0
49' Гол
Тоорнстра Йенс
2:1
60' Гол
Тай Леннарт
3:1
77' Гол
Лидберг Исак
4:1
79' Гол
Лидберг Исак
5:1
87' Гол
Блейк Адриан
90'+3

Ход матча

32'
 
Ван Ден Берг Дэйв
46'
Ван дер Марел Марк
Вестерлунн Никлас
 
46'
Лидберг Исак
Бауссайд Отман
 
46'
 
Ван дер Ватер Силвестр
Ван Полен Брам
46'
Фрауло Оскар
Боздоган Джан
 
47'
Ламмерс Сэм
1:0
49'
Тоорнстра Йенс
(Йенсен Виктор)
2:0
60'
2:1
Тай Леннарт
63'
 
Веллиос Апостолос
Намли Юнес
63'
 
Ван Дер Хар Дамиан
Лам Томас
76'
 
Mohamed Oukhattou
Крастев Филип
77'
Лидберг Исак
(Фрауло Оскар)
3:1
79'
Лидберг Исак
4:1
83'
Икбал Зидан
Йенсен Виктор
 
83'
Блейк Адриан
Ламмерс Сэм
 
86'
 
Фонтана Энтони
Эль-Аззузи Ануар
87'
Блейк Адриан
(Фрауло Оскар)
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 494 Количество передач 461
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Баркас
Василис
23
Вестерлунн
Никлас
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
34
Фламинго
Райан
6
Боздоган
Джан
18
Тоорнстра
Йенс
7
Йенсен
Виктор
26
Бауссайд
Отман
9
Ламмерс
Сэм
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
6
Эль-Аззузи
Ануар
23
Рейндерс
Элиано
50
Крастев
Филип
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
9
Тай
Леннарт
7
Намли
Юнес
Утрехт
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-1-4-1

История личных встреч

Утрехт
ПЕК Зволле

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

27 матчей

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
5:1
Э
3:3
Э
1:1
ТМК
3:3
Э
3:3
Э
3:1
Э
4:3
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
К
1:2
Э
1:1
ЛЕ
5:2
ЛЕ
0:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
ТМС
5:1

Голы

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

2.62
1.43

Среднее время на гол

34
63

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.23

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

55
36

Голов в среднем за матч

2.04
1.33

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

44
67

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 5 0.18
Ламмерс Сэм 5 (1) 0.18
Бут Тейлор 5 0.18
Тоорнстра Йенс 4 0.14
Лидберг Исак 3 0.11
Бауссайд Отман 3 0.11
Фрауло Оскар 2 0.07
Фламинго Райан 2 0.07
Сёнтьенс Матс 1 0.04
Рамселар Барт 1 0.04
Боздоган Джан 1 0.04
Виргевер Ник 1 0.04
Ван дер Хорн Майк 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Ромени Оле 1 0.04
Блейк Адриан 1 0.04
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Азаркан Маруан 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 11 0.39
Ван Ден Берг Дэйв 5 0.18
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.18
Намли Юнес 4 0.14
Веланас Одиссеус 3 0.11
Веллиос Апостолос 3 0.11
Рейндерс Элиано 3 0.11
Лам Томас 1 0.04
Крастев Филип 1 0.04
Бюрместер Зико 0 0
Ван Полен Брам 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 5 0
Фрауло Оскар 4 0
Фламинго Райан 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Боздоган Джан 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Тер Авест Хидде 1 0
Лидберг Исак 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 7 0
Ван Полен Брам 6 0
Ван Ден Берг Дэйв 6 0
Веллиос Апостолос 4 0
Лам Томас 4 0
Намли Юнес 4 0
Веланас Одиссеус 4 0
Эль-Аззузи Ануар 2 1
Керстен Сэм 3 0
Дрёйф Ферди 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Тай Леннарт 1 0
Томас Райан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Крастев Филип 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0

Результаты матчей

Утрехт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
ПЕК Зволле
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

7
11
Утрехт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
ПЕК Зволле
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
21

Упущенные победы

9
8
Утрехт
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
ПЕК Зволле
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
24

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

26
24
7 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
0
0%
1
4%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
6
23%
6
25%
46-60
5
19%
5
21%
61-75
8
31%
9
38%
76-90

Пропущено

21
27
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
14%
1
4%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
6
29%
5
19%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
4
19%
13
48%
76-90

Забито

12
15
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
5
42%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
6
40%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
4
16%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
6
35%
2
8%
31-45
2
12%
5
20%
46-60
4
24%
6
24%
61-75
4
24%
5
20%
76-90

Забито

38
39
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
5
13%
2
5%
1-15
6
16%
4
10%
16-30
5
13%
3
8%
31-45
7
18%
8
21%
46-60
7
18%
11
28%
61-75
8
21%
11
28%
76-90

Пропущено

38
52
14 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 36
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
4
11%
5
10%
1-15
1
3%
5
10%
16-30
9
24%
6
12%
31-45
8
21%
10
19%
46-60
8
21%
8
15%
61-75
8
21%
18
35%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0
Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0
ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1

Результаты матчей

Утрехт
ПЕК Зволле

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Утрехт
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
2
12
4
10
2.5
4
10
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
6
8
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
23
5
9
19
1.5
8
20
5
23
2.5
2
26
4
24
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 28 24 3 1 84 - 16 75
2.
Фейеноорд
 Заявка 27 20 5 2 73 - 23 65
3.
Твенте
 3:3 Заявка 28 17 6 5 53 - 28 57
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 28 15 7 6 56 - 30 52
5.
Аякс
 Заявка 27 12 8 7 63 - 53 44
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 28 11 10 7 56 - 43 43
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 27 11 7 9 41 - 35 40
8.
Утрехт
 Заявка 28 10 9 9 38 - 38 39
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 28 10 7 11 41 - 39 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 28 9 8 11 34 - 49 35
11.
Херенвен
 3:3 Заявка 28 9 6 13 46 - 53 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 27 7 10 10 27 - 44 31
13.
Хераклес
 Заявка 28 8 5 15 38 - 59 29
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 28 7 7 14 36 - 55 28
15.
Валвейк
 Заявка 27 6 5 16 27 - 47 23
16.
Эксельсиор
 Заявка 28 4 10 14 39 - 62 22
17.
Витесс
 Заявка 28 4 5 19 22 - 59 17
18.
Волендам
 Заявка 27 3 6 18 27 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 3:3 Заявка 14 11 1 2 28 - 14 34
3.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 36 - 10 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Херенвен
 3:3 Заявка 14 6 3 5 27 - 22 21
11.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 3 3 8 13 - 27 12
17.
Витесс
 Заявка 14 1 5 8 10 - 23 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
Твенте
 3:3 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
10.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 7 4 25 - 26 16
12.
Херенвен
 3:3 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 14 2 2 10 13 - 31 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Хераклес Брюнс Томас 7
Алмере Сити Якобс Йоей 7
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