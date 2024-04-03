Тур: 28. Стадион: Галгенваард. Зрители: 19606 Главный судья: Гозубуик Сердар
5:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаВан Ден Берг Дэйв
1:0
47' ГолЛаммерс Сэм
2:0
49' ГолТоорнстра Йенс
2:1
60' ГолТай Леннарт
3:1
77' ГолЛидберг Исак
4:1
79' ГолЛидберг Исак
5:1
87' ГолБлейк Адриан
90'+3
Ход матча
47'
1:0
49'
2:0
60'
2:1
77'
3:1
79'
4:1
87'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
494 Количество передач 461
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Виргевер
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
-
37 Лидберг ИсакНападающий
-
15 Блейк АдрианНападающий
-
44 Joshua Mukeh
-
-
45 Nazjir Held
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Утрехт
ПЕК Зволле
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
27 матчей
44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
18.5%
37.1%
12 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
2.62
1.43
Среднее время на гол
34
63
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.23
Среднее время на гол
60
73
Всего голов
55
36
Голов в среднем за матч
2.04
1.33
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
44
67
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|5
|0.18
|Ламмерс Сэм
|5 (1)
|0.18
|Бут Тейлор
|5
|0.18
|Тоорнстра Йенс
|4
|0.14
|Лидберг Исак
|3
|0.11
|Бауссайд Отман
|3
|0.11
|Фрауло Оскар
|2
|0.07
|Фламинго Райан
|2
|0.07
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.04
|Рамселар Барт
|1
|0.04
|Боздоган Джан
|1
|0.04
|Виргевер Ник
|1
|0.04
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Ромени Оле
|1
|0.04
|Блейк Адриан
|1
|0.04
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|11
|0.39
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0.18
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.18
|Намли Юнес
|4
|0.14
|Веланас Одиссеус
|3
|0.11
|Веллиос Апостолос
|3
|0.11
|Рейндерс Элиано
|3
|0.11
|Лам Томас
|1
|0.04
|Крастев Филип
|1
|0.04
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Ван Полен Брам
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хорн Майк
|5
|0
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Фламинго Райан
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Боздоган Джан
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|7
|0
|Ван Полен Брам
|6
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|6
|0
|Веллиос Апостолос
|4
|0
|Лам Томас
|4
|0
|Намли Юнес
|4
|0
|Веланас Одиссеус
|4
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|2
|1
|Керстен Сэм
|3
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Тай Леннарт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Крастев Филип
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
ПЕК Зволле
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
11
Утрехт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
ПЕК Зволле
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
21
Упущенные победы
9
8
Утрехт
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
ПЕК Зволле
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
24
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
26
24
7 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
0
0%
1
4%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
6
23%
6
25%
46-60
5
19%
5
21%
61-75
8
31%
9
38%
76-90
Пропущено
21
27
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
14%
1
4%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
6
29%
5
19%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
4
19%
13
48%
76-90
Забито
12
15
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
5
42%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
6
40%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
17
25
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
4
16%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
6
35%
2
8%
31-45
2
12%
5
20%
46-60
4
24%
6
24%
61-75
4
24%
5
20%
76-90
Забито
38
39
16 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
5
13%
2
5%
1-15
6
16%
4
10%
16-30
5
13%
3
8%
31-45
7
18%
8
21%
46-60
7
18%
11
28%
61-75
8
21%
11
28%
76-90
Пропущено
38
52
14 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 36
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
4
11%
5
10%
1-15
1
3%
5
10%
16-30
9
24%
6
12%
31-45
8
21%
10
19%
46-60
8
21%
8
15%
61-75
8
21%
18
35%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0
Алмере Сити - Утрехт 1:1 Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0
ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1
Результаты матчей
Утрехт
ПЕК Зволле
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Утрехт
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
59
212
410
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
122
410
68
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
235
919
820
523
226
424
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|84 - 16
|75
|2.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|73 - 23
|65
|3.
|3:3 Заявка
|28
|17
|6
|5
|53 - 28
|57
|4.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|56 - 30
|52
|5.
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|63 - 53
|44
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|56 - 43
|43
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|41 - 35
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|38 - 38
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 39
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 49
|35
|11.
|3:3 Заявка
|28
|9
|6
|13
|46 - 53
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|27 - 44
|31
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|38 - 59
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|36 - 55
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 47
|23
|16.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|39 - 62
|22
|17.
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|18.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|27 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|3:3 Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|3:3 Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 22
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|3:3 Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|25 - 26
|16
|12.
|3:3 Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Хераклес
|Брюнс Томас
|7
|Алмере Сити
|Якобс Йоей
|7