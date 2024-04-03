Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Команда Утрехт имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

48' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

47' Удар от ворот произведет Утрехт

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Дэйви ван ден Берг нанес удар, но тот был заблокирован.

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Полен Брам получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Ван Полен Брам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

38' Эль-Каруани Суфьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

34' ШТАНГА! Так было близко к голу - Йенсен Виктор нанес удар в каркас ворот!

34' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Дэйви ван ден Берг получил желтую карточку от судьи

32' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Бауссайд Отман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Крастев Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Боздоган Джан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Хорошую попытку сделал Рейндерс Элиано . Удар в створ, но вратарь начеку

20' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновлен

18' Матч остановлен

17' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновится спорным мячом

16' Матч остановлен

16' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

15' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Тоорнстра Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Бауссайд Отман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

8' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

7' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

3' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

2' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Крастев Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Утрехт начинает с центра поля