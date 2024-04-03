Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Эспен ван Э на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Эспен ван Э нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Херенвен

47' Николаеску Йон получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Влап Михел получил желтую карточку от судьи

44' Матч возобновлен

44' Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Эспен ван Э из команды Херенвен толкнул локтем оппонента. Это Проппер Робин заработал фол

43' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Влап Михел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Оливер Бреуде сделал результативную передачу.

38' Г О О О О Л - Сахрауи Осам из команды Херенвен левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

37' Даан Ротс пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

37' Игра в одни ворота сейчас. Твенте доминирует и владеет мячом

36' Г О О О О О Л - Проппер Робин из команды Твенте легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

34' Удар от ворот произведет Херенвен

33' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Кёлерт Матс пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

30' Сахрауи Осам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Хорошую попытку сделал Сахрауи Осам . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Забив гол, Херенвен сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

21' Г О О О О О О Л - Николаеску Йон из команды Херенвен с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

20' Матиас Кьело из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Садилек Михал получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Садилек Михал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

15' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Судья сигнализирует, что Эспен ван Э из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Матиас Кьело

13' Г О О О О Л - Даан Ротс забивает ударом с левой ноги!

13' Эспен ван Э из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Херенвен

10' Ван Волфсвинкель Рикки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Ван Волфсвинкель Рикки не смог попасть в створ ударом издали

8' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Сахрауи Осам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Твенте начинает с центра поля

1' Судья начинает матч