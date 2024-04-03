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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
Херенвен
3:3
Конец матча
Твенте
0'
0:1
11' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
0:2
13' Гол
Даан Ротс
1:2
21' Гол
Николаеску Йон
1:3
36' Гол
Проппер Робин
2:3
38' Гол
Сахрауи Осам
44' Желтая карточка
Влап Михел
45' Желтая карточка
Николаеску Йон
3:3
57' Пенальти
Хайе Том
61' Желтая карточка
Сампстед Альфонс
90'+9

Ход матча

11'
0:1
Ван Волфсвинкель Рикки
(Даан Ротс)
13'
0:2
Даан Ротс
21'
Николаеску Йон
1:2
36'
1:3
Проппер Робин
38'
Сахрауи Осам
(Брауде Оливер)
2:3
44'
 
Влап Михел
45'
Николаеску Йон
 
46'
Ван Амерсфоорт Пелле
Николаеску Йон
 
46'
Волемарк Патрик
Лойзу Лойзос
 
57'
Хайе Том
3:3
61'
 
Сампстед Альфонс
64'
 
Регер Юри
Садилек Михал
64'
 
Эйтинг Карел
Сампстед Альфонс
64'
 
Макс Брюнс
Меес Хилгерс
74'
 
Юнювар Наджи
Стейн Сем
77'
Сахрауи Осам
Ван Эе Эспен
 
77'
Уэбстер Чарли
Нуннели Че
 
84'
 
Эль-Идрис Юнус Та
Даан Ротс
84'
Ван Оттеле Сюб
Хайе Том
 

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 337 Количество передач 507
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
10
Лойзу
Лойзос
40
Ван
Эе
Эспен
20
Сахрауи
Осам
18
Николаеску
Йон
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Херенвен
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Твенте

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

36 матчей

30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

27.8%
58.3%
13.9%
10 побед 21 ничья 5 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

Э
1:0
ЭПОЗВВЛЕ
4:0
ЭПОЗВВЛЕ
1:2
Э
3:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:3
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
1:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:4
Э
1:5
Э
6:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:2
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.53
1.12

Среднее время на гол

58
80

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.76
1.63

Среднее время на гол

51
55

Всего голов

59
50

Голов в среднем за матч

1.64
1.39

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

54
64

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 9 0.32
Сахрауи Осам 7 0.25
Брауэрс Люк 6 0.21
Николаеску Йон 5 0.18
Хайе Том 4 (3) 0.14
Тахири Анас 3 (3) 0.11
Ольссон Симон 2 0.07
Кёлерт Матс 2 0.07
Бохневич Павел 2 0.07
Нуннели Че 1 0.04
Волемарк Патрик 1 0.04
Ван Бик Свен 1 0.04
Карлсбакк Даниэль 1 0.04
Уэбстер Чарли 1 0.04
Брауде Оливер 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 12 (1) 0.43
Ван Волфсвинкель Рикки 12 (1) 0.43
Угальде Манфред 7 0.25
Даан Ротс 5 0.18
Боаду Мирон 3 0.11
Эль-Идрис Юнус Та 3 0.11
Влап Михел 2 0.07
Бренет Джошуа 2 0.07
Юнювар Наджи 2 0.07
Проппер Робин 2 0.07
Садилек Михал 1 0.04
Регер Юри 1 0.04
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Смал Гийс 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлерт Матс 5 0
Хайе Том 3 1
Ван Бик Свен 3 0
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Ольссон Симон 3 0
Волемарк Патрик 3 0
Брауде Оливер 3 0
Бохневич Павел 2 0
Тахири Анас 2 0
Ван Эе Эспен 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Николаеску Йон 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 6 1
Проппер Робин 6 0
Меес Хилгерс 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Смал Гийс 3 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Уннерсталл Ларс 2 0
Влап Михел 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Регер Юри 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Бренет Джошуа 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Боаду Мирон 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0

Результаты матчей

Херенвен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Твенте
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
8
Херенвен
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Твенте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
3

Упущенные победы

15
27
Херенвен
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
18% (5)
32% (9)
Твенте
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

26
5

Упущенные победы

25
35

Голы по времени матча

Забито

28
26
15 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
4
14%
8
31%
1-15
5
18%
2
8%
16-30
6
21%
6
23%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
7
25%
1
4%
61-75
2
7%
7
27%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
15%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
4
19%
4
31%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
4
19%
3
23%
76-90

Забито

19
28
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
2
11%
4
14%
1-15
4
21%
3
11%
16-30
2
11%
5
18%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
4
21%
2
7%
61-75
6
32%
10
36%
76-90

Пропущено

31
14
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
10%
3
21%
1-15
6
19%
1
7%
16-30
3
10%
3
21%
31-45
3
10%
2
14%
46-60
11
35%
1
7%
61-75
5
16%
4
29%
76-90

Забито

47
54
23 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
6
13%
12
22%
1-15
9
19%
5
9%
16-30
8
17%
11
20%
31-45
5
11%
6
11%
46-60
11
23%
3
6%
61-75
8
17%
17
31%
76-90

Пропущено

52
27
23 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 18
5
10%
3
11%
1-15
10
19%
3
11%
16-30
8
15%
4
15%
31-45
7
13%
6
22%
46-60
13
25%
4
15%
61-75
9
17%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0
Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1
Твенте
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2
Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1

Результаты матчей

Херенвен
Твенте

Точный счет

3:0
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:0
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 29%
0
7 раз 25%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
1 раз 4%
3
9 раз 32%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
9
5
6
8
2.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
9
5
3
11
2.5
5
9
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
22
6
15
13
1.5
18
10
9
19
2.5
11
17
1
27
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 28 24 3 1 84 - 16 75
2.
Фейеноорд
 Заявка 27 20 5 2 73 - 23 65
3.
Твенте
 Заявка 28 17 6 5 53 - 28 57
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 28 15 7 6 56 - 30 52
5.
Аякс
 Заявка 27 12 8 7 63 - 53 44
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 28 11 10 7 56 - 43 43
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 27 11 7 9 41 - 35 40
8.
Утрехт
 Заявка 28 10 9 9 38 - 38 39
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 28 10 7 11 41 - 39 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 28 9 8 11 34 - 49 35
11.
Херенвен
 Заявка 28 9 6 13 46 - 53 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 27 7 10 10 27 - 44 31
13.
Хераклес
 Заявка 28 8 5 15 38 - 59 29
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 28 7 7 14 36 - 55 28
15.
Валвейк
 Заявка 27 6 5 16 27 - 47 23
16.
Эксельсиор
 Заявка 28 4 10 14 39 - 62 22
17.
Витесс
 Заявка 28 4 5 19 22 - 59 17
18.
Волендам
 Заявка 27 3 6 18 27 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 Заявка 14 11 1 2 28 - 14 34
3.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 36 - 10 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Херенвен
 Заявка 14 6 3 5 27 - 22 21
11.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 3 3 8 13 - 27 12
17.
Витесс
 Заявка 14 1 5 8 10 - 23 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
Твенте
 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
10.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 7 4 25 - 26 16
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 14 2 2 10 13 - 31 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Хераклес Брюнс Томас 7
Алмере Сити Якобс Йоей 7
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