Тур: 28. Стадион: Абе Ленстра. Главный судья: Alex Bos
0'
0:1
11' ГолВан Волфсвинкель Рикки
0:2
13' ГолДаан Ротс
1:2
21' ГолНиколаеску Йон
1:3
36' ГолПроппер Робин
2:3
38' ГолСахрауи Осам
44' Желтая карточкаВлап Михел
45' Желтая карточкаНиколаеску Йон
3:3
57' ПенальтиХайе Том
61' Желтая карточкаСампстед Альфонс
90'+9
Ход матча
11'
13'
0:2
21'
1:2
36'
1:3
38'
2:3
44'
45'
57'
3:3
61'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
1 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
337 Количество передач 507
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хайе
Том
10
Лойзу
Лойзос
40
Ван
Эе
Эспен
20
Сахрауи
Осам
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Твенте
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
60%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
36 матчей
30.6%
22.2%
47.2%
11 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
27.8%
58.3%
13.9%
10 побед 21 ничья 5 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.53
1.12
Среднее время на гол
58
80
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
1.76
1.63
Среднее время на гол
51
55
Всего голов
59
50
Голов в среднем за матч
1.64
1.39
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
54
64
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|9
|0.32
|Сахрауи Осам
|7
|0.25
|Брауэрс Люк
|6
|0.21
|Николаеску Йон
|5
|0.18
|Хайе Том
|4 (3)
|0.14
|Тахири Анас
|3 (3)
|0.11
|Ольссон Симон
|2
|0.07
|Кёлерт Матс
|2
|0.07
|Бохневич Павел
|2
|0.07
|Нуннели Че
|1
|0.04
|Волемарк Патрик
|1
|0.04
|Ван Бик Свен
|1
|0.04
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.04
|Уэбстер Чарли
|1
|0.04
|Брауде Оливер
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|12 (1)
|0.43
|Ван Волфсвинкель Рикки
|12 (1)
|0.43
|Угальде Манфред
|7
|0.25
|Даан Ротс
|5
|0.18
|Боаду Мирон
|3
|0.11
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.11
|Влап Михел
|2
|0.07
|Бренет Джошуа
|2
|0.07
|Юнювар Наджи
|2
|0.07
|Проппер Робин
|2
|0.07
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Регер Юри
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлерт Матс
|5
|0
|Хайе Том
|3
|1
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Волемарк Патрик
|3
|0
|Брауде Оливер
|3
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Тахири Анас
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Николаеску Йон
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|6
|1
|Проппер Робин
|6
|0
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Смал Гийс
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Уннерсталл Ларс
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Регер Юри
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Боаду Мирон
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Твенте
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
8
Херенвен
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Твенте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
24
3
Упущенные победы
15
27
Херенвен
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
18% (5)
32% (9)
Твенте
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
26
5
Упущенные победы
25
35
Голы по времени матча
Забито
28
26
15 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
4
14%
8
31%
1-15
5
18%
2
8%
16-30
6
21%
6
23%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
7
25%
1
4%
61-75
2
7%
7
27%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
15%
16-30
5
24%
1
8%
31-45
4
19%
4
31%
46-60
2
10%
3
23%
61-75
4
19%
3
23%
76-90
Забито
19
28
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
2
11%
4
14%
1-15
4
21%
3
11%
16-30
2
11%
5
18%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
4
21%
2
7%
61-75
6
32%
10
36%
76-90
Пропущено
31
14
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
10%
3
21%
1-15
6
19%
1
7%
16-30
3
10%
3
21%
31-45
3
10%
2
14%
46-60
11
35%
1
7%
61-75
5
16%
4
29%
76-90
Забито
47
54
23 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
6
13%
12
22%
1-15
9
19%
5
9%
16-30
8
17%
11
20%
31-45
5
11%
6
11%
46-60
11
23%
3
6%
61-75
8
17%
17
31%
76-90
Пропущено
52
27
23 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 18
5
10%
3
11%
1-15
10
19%
3
11%
16-30
8
15%
4
15%
31-45
7
13%
6
22%
46-60
13
25%
4
15%
61-75
9
17%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0
Волендам - Херенвен 0:4 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Херенвен - Аякс 3:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 3:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 Эксельсиор - Херенвен 3:0 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Витесс - Херенвен 1:0 Херенвен - Волендам 1:2 ПСВ - Херенвен 2:0 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Херенвен - Фортуна Ситтард 3:0 Витесс - Херенвен 1:3 Аякс - Херенвен 4:1 Херенвен - ВВВ-Венло 5:1
Твенте
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2
Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1
Результаты матчей
Херенвен
Твенте
Точный счет
3:0
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
0:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 29%
0
7 раз 25%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
1 раз 4%
3
9 раз 32%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
1
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
95
95
68
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
68
95
311
59
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
226
1513
1810
919
1117
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|84 - 16
|75
|2.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|73 - 23
|65
|3.
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|53 - 28
|57
|4.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|56 - 30
|52
|5.
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|63 - 53
|44
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|56 - 43
|43
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|41 - 35
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|38 - 38
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 39
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 49
|35
|11.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|46 - 53
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|27 - 44
|31
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|38 - 59
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|36 - 55
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 47
|23
|16.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|39 - 62
|22
|17.
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|18.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|27 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 22
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|25 - 26
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Хераклес
|Брюнс Томас
|7
|Алмере Сити
|Якобс Йоей
|7