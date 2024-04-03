Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Херенвен

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Волфсвинкель Рикки получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Ван Волфсвинкель Рикки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Юнювар Наджи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Твенте

85' Уэбстер Чарли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновится спорным мячом

77' Эспен ван Э получил травму и заменен. Уэбстер Чарли выходит на поле.

76' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Волфсвинкель Рикки получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Херенвен

75' Матч возобновлен

75' Эспен ван Э на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Ван Волфсвинкель Рикки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Хорошую попытку сделал Стейн Сем . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Эйтинг Карел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Влап Михел пробует нанести удар издали, но Мики ван дер Харт держит все под контролем

70' Удар от ворот произведет Твенте

70' Эспен ван Э нанес удар, но тот был заблокирован.

69' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Херенвен

66' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Сампстед Альфонс получил желтую карточку от судьи

60' Удар от ворот произведет Твенте

59' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Команда Херенвен сравняла счет! Игра продолжается!

57' После проверки VAR судья не изменил решения - Херенвен пробьет пенальти!

57' Г О О О О О Л - Хайе Том из команды Херенвен забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ларс Уннерсталль прыгнул не в ту сторону.

55' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Херенвен

53' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

52' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

49' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля