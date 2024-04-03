Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Пенетра Алешандре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Де Вит Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Тактическая замена. Брайан Де Керсмакер уходит с поля и его заменяет Леердам Келвин

83' Тактическая замена. Бриан Лимбомбе уходит с поля и его заменяет Роскен Рубен

82' Удар от ворот произведет Хераклес

81' Матч остановлен

79' Хрустич Айдин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Бриан Лимбомбе нанес удар, но тот был заблокирован.

77' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

76' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Брайан Де Керсмакер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Хорошую попытку сделал Хрустич Айдин . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Хорошую попытку сделал Бриан Лимбомбе. Удар в створ, но вратарь начеку

72' Удар от ворот произведет Хераклес

71' Удар от ворот произведет Хераклес

71' Ван Боммел Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Энгельс Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Удар от ворот произведет Хераклес

69' Аддай Джейден оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Де Вит Дани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Брайан Де Керсмакер ослабляет давление, выбив мяч.

66' Хорошую попытку сделал Хорнкамп Ииц . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Шеперман Сэм из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Хрустич Айдин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Бриан Лимбомбе нанес удар, но тот был заблокирован.

60' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Хераклес

59' Ван Боммел Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Ван Боммел Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Мейнанс Свен пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

57' Бриан Лимбомбе нанес удар, но тот был заблокирован.

57' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Де Вит Дани нанес удар головой, но Майкл Броувер спокойно отбил мяч.

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Мёллер Вольфе Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Мёллер Вольфе Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Игрок из команды АЗ Алкмаар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

52' Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

52' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

52' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Хорнкамп Ииц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Хорошую попытку сделал Шеперман Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Бриан Лимбомбе из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Хорошую попытку сделал Ван Боммел Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Вейинович Марко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Удар от ворот произведет Хераклес

48' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Хераклес

47' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Шеперман Сэм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.