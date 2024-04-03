Тур: 28. Стадион: Erve Asito. Главный судья: Линдхут Аллард
5:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаДе Кеерсмакер Брайан
1:0
19' ГолДе Кеерсмакер Брайан
34' Желтая карточкаХоогма Джастин
2:0
38' ПенальтиХорнкамп Ииц
3:0
40' ПенальтиХорнкамп Ииц
45' Желтая карточкаБелич Кристиян
4:0
90' ГолСанкох Мохамед
5:0
90' ГолСанкох Мохамед
90'+5
Ход матча
19'
34'
38'
2:0
40'
3:0
45'
90'
4:0
90'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
5 Удары по воротам 8
-
10 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
305 Количество передач 551
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Шеперман
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Квакман ДэйвПолузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
АЗ Алкмаар
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
140%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
26 матчей
3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
31 матч
12.9%
6.5%
80.6%
4 победы 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
6.5%
41.9%
51.6%
2 победы 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
16.1%
22.6%
61.3%
5 побед 7 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.31
0.67
Среднее время на гол
68
135
Всего голов
53
27
Голов в среднем за матч
2.94
2.08
Среднее время на гол
30
43
Всего голов
70
39
Голов в среднем за матч
2.26
1.26
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
39
71
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнкамп Ииц
|9 (3)
|0.32
|Санкох Мохамед
|6
|0.21
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.18
|Энгельс Марио
|5
|0.18
|Нанкиши Абденего
|3
|0.11
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0.07
|Уахим Анас
|2
|0.07
|Лимбомбе Брайан
|2
|0.07
|Брюин Джорди
|1
|0.04
|Хоогма Джастин
|1
|0.04
|Хрустич Айдин
|1
|0.04
|Зонненберг Свен
|1
|0.04
|Роскен Рубен
|0
|0
|Леердам Келвин
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Оппегорд Фредрик
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|25 (1)
|0.89
|Де Вит Дани
|9 (1)
|0.32
|Ван Боммел Рубен
|4
|0.14
|Сугавара Юкинари
|3
|0.11
|Мейнанс Свен
|3
|0.11
|Лахдо Майкель
|3
|0.11
|Класи Йорди
|2
|0.07
|Инди Мартинс
|1
|0.04
|Одгор Йенс
|1
|0.04
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.04
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.04
|Данташ Тьягу
|1
|0.04
|Поку Эрнест
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Белич Кристиян
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|7
|0
|Хоогма Джастин
|4
|1
|Де Кеерсмакер Брайан
|5
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Бакбоорд Навайо
|4
|0
|Вейинович Марко
|3
|0
|Зонненберг Свен
|3
|0
|Виекхофф Яннес
|3
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Роскен Рубен
|2
|0
|Шеперман Сэм
|2
|0
|Хрустич Айдин
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Оппегорд Фредрик
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|6
|0
|Базур Рихедли
|5
|0
|Класи Йорди
|4
|0
|Белич Кристиян
|4
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Касиус Денсо
|0
|1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Аддай Джейден
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
АЗ Алкмаар
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
6
Хераклес
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
27
7
Упущенные победы
10
31
Хераклес
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (18)
11% (3)
25% (7)
АЗ Алкмаар
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
32
10
Упущенные победы
19
37
Голы по времени матча
Забито
26
22
5 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
1
4%
2
9%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
6
23%
5
23%
46-60
9
35%
4
18%
61-75
6
23%
4
18%
76-90
Пропущено
27
16
16 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
4
15%
0
0%
1-15
8
30%
30%
3
19%
16-30
4
15%
4
25%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
3
11%
4
25%
76-90
Забито
13
32
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
15%
9
28%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
2
15%
1
3%
31-45
4
31%
7
22%
46-60
2
15%
4
13%
61-75
3
23%
8
25%
76-90
Пропущено
31
13
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
4
13%
4
31%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
4
13%
1
8%
31-45
5
16%
4
31%
46-60
7
23%
1
8%
61-75
5
16%
2
15%
76-90
Забито
39
54
9 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 32
8 Забивали первыми 19
10 Не забивали 5
3
8%
11
20%
1-15
2
5%
8
15%
16-30
4
10%
3
6%
31-45
10
26%
12
22%
46-60
11
28%
8
15%
61-75
9
23%
12
22%
76-90
Пропущено
58
29
30 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 18
8
14%
4
14%
1-15
14
24%
4
14%
16-30
8
14%
5
17%
31-45
10
17%
6
21%
46-60
10
17%
4
14%
61-75
8
14%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0
Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1
АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1
Результаты матчей
Хераклес
АЗ Алкмаар
Точный счет
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хераклес
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
95
104
311
68
113
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
113
311
77
113
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
235
1216
1711
424
919
226
523
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|3
|1
|84 - 16
|75
|2.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|73 - 23
|65
|3.
|3:3 Заявка
|28
|17
|6
|5
|53 - 28
|57
|4.
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|56 - 30
|52
|5.
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|63 - 53
|44
|6.
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|56 - 43
|43
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|41 - 35
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|38 - 38
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 39
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 49
|35
|11.
|3:3 Заявка
|28
|9
|6
|13
|46 - 53
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|27 - 44
|31
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|38 - 59
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|36 - 55
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 47
|23
|16.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|39 - 62
|22
|17.
|Заявка
|28
|4
|5
|19
|22 - 59
|17
|18.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|27 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|3:3 Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 21
|23
|10.
|3:3 Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 22
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 28
|21
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|18 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 23
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|48 - 9
|38
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|3:3 Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 14
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|23 - 28
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|25 - 26
|16
|12.
|3:3 Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Хераклес
|Брюнс Томас
|7
|Алмере Сити
|Якобс Йоей
|7