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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Хераклес
5:0
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
15' Желтая карточка
Де Кеерсмакер Брайан
1:0
19' Гол
Де Кеерсмакер Брайан
34' Желтая карточка
Хоогма Джастин
2:0
38' Пенальти
Хорнкамп Ииц
3:0
40' Пенальти
Хорнкамп Ииц
45' Желтая карточка
Белич Кристиян
4:0
90' Гол
Санкох Мохамед
5:0
90' Гол
Санкох Мохамед
90'+5

Ход матча

15'
Де Кеерсмакер Брайан
 
19'
Де Кеерсмакер Брайан
(Оппегорд Фредрик)
1:0
34'
Хоогма Джастин
 
38'
Хорнкамп Ииц
2:0
40'
Хорнкамп Ииц
3:0
45'
 
Белич Кристиян
46'
 
Ван Боммел Рубен
Гус Ваутер
46'
 
Аддай Джейден
Белич Кристиян
64'
 
Де Вит Меес
Мёллер Вольфе Давид
64'
 
Пенетра Алешандре
Базур Рихедли
65'
Энгельс Марио
Шеперман Сэм
 
82'
 
Поку Эрнест
Ван Бредероде Мирон
83'
Брюин Джорди
Хрустич Айдин
 
83'
Роскен Рубен
Лимбомбе Брайан
 
83'
Леердам Келвин
Де Кеерсмакер Брайан
 
88'
Санкох Мохамед
Хорнкамп Ииц
 
90'
Санкох Мохамед
(Брюин Джорди)
4:0
90'
Санкох Мохамед
(Леердам Келвин)
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 8
  • 10 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 305 Количество передач 551
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
21
Хоогма
Джастин
4
Зонненберг
Свен
22
Оппегорд
Фредрик
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
18
Вейинович
Марко
7
Лимбомбе
Брайан
32
Шеперман
Сэм
20
Хрустич
Айдин
9
Хорнкамп
Ииц
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
3
Гус
Ваутер
25
Базур
Рихедли
18
Мёллер
Вольфе
Давид
14
Белич
Кристиян
8
Класи
Йорди
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
Хераклес
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
АЗ Алкмаар

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
140%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

26 матчей

3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

31 матч

12.9%
6.5%
80.6%
4 победы 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

6.5%
41.9%
51.6%
2 победы 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

16.1%
22.6%
61.3%
5 побед 7 ничьих 19 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
К
4:1
Э
3:2
Э
5:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:2
Э
5:1
Э
3:6
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
4:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:2
Э
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
3:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.31
0.67

Среднее время на гол

68
135

Всего голов

53
27

Голов в среднем за матч

2.94
2.08

Среднее время на гол

30
43

Всего голов

70
39

Голов в среднем за матч

2.26
1.26

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

39
71

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнкамп Ииц 9 (3) 0.32
Санкох Мохамед 6 0.21
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.18
Энгельс Марио 5 0.18
Нанкиши Абденего 3 0.11
Де Кеерсмакер Брайан 2 0.07
Уахим Анас 2 0.07
Лимбомбе Брайан 2 0.07
Брюин Джорди 1 0.04
Хоогма Джастин 1 0.04
Хрустич Айдин 1 0.04
Зонненберг Свен 1 0.04
Роскен Рубен 0 0
Леердам Келвин 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Оппегорд Фредрик 0 0
Бультман Стив 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 25 (1) 0.89
Де Вит Дани 9 (1) 0.32
Ван Боммел Рубен 4 0.14
Сугавара Юкинари 3 0.11
Мейнанс Свен 3 0.11
Лахдо Майкель 3 0.11
Класи Йорди 2 0.07
Инди Мартинс 1 0.04
Одгор Йенс 1 0.04
Мёллер Вольфе Давид 1 0.04
Ван Бредероде Мирон 1 0.04
Данташ Тьягу 1 0.04
Поку Эрнест 0 0
Базур Рихедли 0 0
Садик Ибраим 0 0
Касиус Денсо 0 0
Белич Кристиян 0 0
Пенетра Алешандре 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 7 0
Хоогма Джастин 4 1
Де Кеерсмакер Брайан 5 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Бакбоорд Навайо 4 0
Вейинович Марко 3 0
Зонненберг Свен 3 0
Виекхофф Яннес 3 0
Лимбомбе Брайан 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Роскен Рубен 2 0
Шеперман Сэм 2 0
Хрустич Айдин 1 0
Брюин Джорди 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Оппегорд Фредрик 1 0
Бультман Стив 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 6 0
Базур Рихедли 5 0
Класи Йорди 4 0
Белич Кристиян 4 0
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Инди Мартинс 3 0
Касиус Денсо 0 1
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Гус Ваутер 1 0
Аддай Джейден 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0

Результаты матчей

Хераклес
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
АЗ Алкмаар
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
6
Хераклес
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

27
7

Упущенные победы

10
31
Хераклес
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (18)
11% (3)
25% (7)
АЗ Алкмаар
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

32
10

Упущенные победы

19
37

Голы по времени матча

Забито

26
22
5 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
1
4%
2
9%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
6
23%
5
23%
46-60
9
35%
4
18%
61-75
6
23%
4
18%
76-90

Пропущено

27
16
16 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
4
15%
0
0%
1-15
8
30%
30%
3
19%
16-30
4
15%
4
25%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
3
11%
4
25%
76-90

Забито

13
32
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
15%
9
28%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
2
15%
1
3%
31-45
4
31%
7
22%
46-60
2
15%
4
13%
61-75
3
23%
8
25%
76-90

Пропущено

31
13
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
4
13%
4
31%
1-15
6
19%
1
8%
16-30
4
13%
1
8%
31-45
5
16%
4
31%
46-60
7
23%
1
8%
61-75
5
16%
2
15%
76-90

Забито

39
54
9 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 32
8 Забивали первыми 19
10 Не забивали 5
3
8%
11
20%
1-15
2
5%
8
15%
16-30
4
10%
3
6%
31-45
10
26%
12
22%
46-60
11
28%
8
15%
61-75
9
23%
12
22%
76-90

Пропущено

58
29
30 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 18
8
14%
4
14%
1-15
14
24%
4
14%
16-30
8
14%
5
17%
31-45
10
17%
6
21%
46-60
10
17%
4
14%
61-75
8
14%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0
Хераклес - Алмере Сити 2:2 Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1
АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1

Результаты матчей

Хераклес
АЗ Алкмаар

Точный счет

2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хераклес
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
10
4
3
11
2.5
6
8
1
13
3.5
4
10
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
7
7
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
23
5
12
16
1.5
17
11
4
24
2.5
9
19
2
26
3.5
5
23
2
26
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 28 24 3 1 84 - 16 75
2.
Фейеноорд
 Заявка 27 20 5 2 73 - 23 65
3.
Твенте
 3:3 Заявка 28 17 6 5 53 - 28 57
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 28 15 7 6 56 - 30 52
5.
Аякс
 Заявка 27 12 8 7 63 - 53 44
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 28 11 10 7 56 - 43 43
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 27 11 7 9 41 - 35 40
8.
Утрехт
 Заявка 28 10 9 9 38 - 38 39
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 28 10 7 11 41 - 39 37
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 28 9 8 11 34 - 49 35
11.
Херенвен
 3:3 Заявка 28 9 6 13 46 - 53 33
12.
Алмере Сити
 Заявка 27 7 10 10 27 - 44 31
13.
Хераклес
 Заявка 28 8 5 15 38 - 59 29
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 28 7 7 14 36 - 55 28
15.
Валвейк
 Заявка 27 6 5 16 27 - 47 23
16.
Эксельсиор
 Заявка 28 4 10 14 39 - 62 22
17.
Витесс
 Заявка 28 4 5 19 22 - 59 17
18.
Волендам
 Заявка 27 3 6 18 27 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 3:3 Заявка 14 11 1 2 28 - 14 34
3.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 36 - 10 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 7 4 3 26 - 18 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Утрехт
 Заявка 14 6 5 3 26 - 21 23
10.
Херенвен
 3:3 Заявка 14 6 3 5 27 - 22 21
11.
Хераклес
 Заявка 14 6 3 5 25 - 28 21
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 6 5 14 - 22 15
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 7 5 18 - 24 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 3 3 8 13 - 27 12
17.
Витесс
 Заявка 14 1 5 8 10 - 23 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 12 2 1 48 - 9 38
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
Твенте
 3:3 Заявка 14 6 5 3 25 - 14 23
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 2 6 20 - 17 20
6.
Аякс
 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
8.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 4 4 6 23 - 28 16
10.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 7 4 25 - 26 16
12.
Херенвен
 3:3 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 14 2 2 10 13 - 31 8
18.
Волендам
 Заявка 14 1 5 8 16 - 32 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Хераклес Брюнс Томас 7
Алмере Сити Якобс Йоей 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Хераклес заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Леердам Келвин сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Санкох Мохамед забивает с правой ноги!
  • 94'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • 94'
    Брюин Джорди пробует нанести удар издали, но Мэтью Райан держит все под контролем
  • 93'
    Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • 93'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Зонненберг Свен ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
  • 92'
    Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Бакбоорд Навайо из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хераклес будет все-таки засчитан.
  • 91'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хераклес.
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