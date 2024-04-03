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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Манчестер Сити
3:1
Второй тайм: 63'
Астон Вилла
0'
1:0
11' Гол
Родри Эрнандес
1:1
20' Гол
Дуран Джон
32' Желтая карточка
Грилиш Джек
38' Желтая карточка
Соарес Дуглас
2:1
45' Гол
Фоден Фил
3:1
62' Гол
Фоден Фил

Ход матча

11'
Родри Эрнандес
(Доку Жереми)
1:0
20'
1:1
Дуран Джон
(Роджерс Морган)
32'
Грилиш Джек
 
38'
 
Соарес Дуглас
45'
Фоден Фил
2:1
62'
Фоден Фил
(Родри Эрнандес)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 335 Количество передач 179
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 138
Манчестер Сити 87% (120)
X 8.7% (12)
Астон Вилла 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Сити
Ничья
Астон Вилла
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Ортега
Штефан
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
82
Льюис
Рико
16
Родри
Эрнандес
11
Доку
Жереми
47
Фоден
Фил
20
Силва
Бернарду
10
Грилиш
Джек
19
Альварес
Хулиан
25
Ольсен
Робин
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
17
Ленгле
Клеман
12
Динь
Люка
47
Ироэгбунам
Тим
6
Соарес
Дуглас
19
Диаби
Мусса
27
Роджерс
Морган
22
Дзаньоло
Николо
24
Дуран
Джон
Манчестер Сити
3-2-4-1
Астон Вилла
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Астон Вилла

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.2%
4.8%
19%
16 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

30 матчей

70%
13.3%
16.7%
21 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

53.3%
36.7%
10%
16 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:6
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
К
0:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
КЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

3.21
1.69

Среднее время на гол

28
53

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1
0.79

Среднее время на гол

90
114

Всего голов

61
38

Голов в среднем за матч

2.03
1.27

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

44
71

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 18 (3) 0.6
Фоден Фил 12 0.4
Альварес Хулиан 8 (1) 0.27
Родри Эрнандес 7 0.23
Силва Бернарду 6 0.2
Грилиш Джек 3 0.1
Доку Жереми 2 0.07
Аке Натан 2 0.07
Аканджи Мануэль 2 0.07
Де Брёйне Кевин 1 0.03
Бобб Оскар 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Льюис Рико 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 16 0.52
Соарес Дуглас 9 (4) 0.29
Бэйли Леон 8 0.26
Макгинн Джон 6 0.19
Диаби Мусса 5 0.16
Дуран Джон 3 0.1
Кэш Мэтти 2 0.06
Морено Алекс 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Торрес Пау II 2 0.06
Тилеманс Юри 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Рамси Джакоб 1 0.03
Дендонкер Леандер 1 0.03
Конса Эзри 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Роджерс Морган 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 7 0
Грилиш Джек 6 0
Эдерсон Мораес 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 9 0
Макгинн Джон 7 1
Камара Бубакар I 7 1
Дзаньоло Николо 7 0
Динь Люка 6 0
Кэш Мэтти 6 0
Конса Эзри 5 0
Дуран Джон 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Бэйли Леон 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Карлос Диего Сантос 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Диаби Мусса 1 0
Роджерс Морган 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Астон Вилла
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

6
8
Манчестер Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Астон Вилла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

28
33
Манчестер Сити
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Астон Вилла
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

34
41

Голы по времени матча

Забито

33
26
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
4
12%
3
12%
1-15
6
18%
10
38%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
4
12%
3
12%
46-60
5
15%
3
12%
61-75
8
24%
5
19%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
23%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
3
23%
4
18%
61-75
5
38%
3
14%
76-90

Забито

30
36
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
7%
3
8%
1-15
5
17%
7
19%
16-30
3
10%
4
11%
31-45
6
20%
4
11%
46-60
7
23%
9
25%
61-75
7
23%
9
25%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
4
20%
16-30
5
33%
3
15%
31-45
1
7%
6
30%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
3
20%
4
20%
76-90

Забито

63
62
26 В 1-м тайме 29
37 Во 2-м тайме 33
19 Забивали первыми 15
3 Не забивали 3
6
10%
6
10%
1-15
11
17%
17
27%
16-30
9
14%
6
10%
31-45
10
16%
7
11%
46-60
12
19%
12
19%
61-75
15
24%
14
23%
76-90

Пропущено

28
42
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 23
3
11%
4
10%
1-15
3
11%
7
17%
16-30
7
25%
4
10%
31-45
1
4%
13
31%
46-60
6
21%
7
17%
61-75
8
29%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Астон Вилла

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:3
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 31%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
10
5
1.5
9
6
5
10
2.5
8
7
2
13
3.5
4
11
2
13
4.5
1
14
1
14
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
9
5
1.5
8
7
7
7
2.5
3
12
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
26
4
19
10
1.5
17
13
12
17
2.5
11
19
3
26
3.5
5
25
2
27
4.5
2
28
1
28
5.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 21 5 4 72 - 24 68
2.
Ливерпуль
 Заявка 29 20 7 2 67 - 27 67
3.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 30 20 7 3 65 - 29 67
4.
Астон Вилла
 1:2 Заявка 31 18 5 8 63 - 44 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 15 3 11 40 - 40 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 31 12 9 10 50 - 55 45
8.
Ньюкасл
 Заявка 30 13 5 12 64 - 52 44
9.
Брайтон
 Заявка 30 11 10 9 51 - 46 43
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 12 6 12 43 - 47 42
11.
Борнмут
 Заявка 30 11 8 11 45 - 54 41
12.
Челси
 Заявка 28 11 7 10 49 - 47 40
13.
Фулхэм
 Заявка 31 11 6 14 47 - 50 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 7 9 14 34 - 50 30
15.
Брентфорд
 Заявка 31 7 7 17 42 - 55 28
16.
Эвертон
 Заявка 30 8 8 14 31 - 42 26
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 31 5 7 19 44 - 65 22
19.
Бёрнли
 Заявка 31 4 7 20 32 - 66 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 29 3 6 20 27 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 15 12 3 0 40 - 13 39
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 16 11 5 0 36 - 13 38
4.
Астон Вилла
 1:2 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
12.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
13.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 22 22
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 1:2 Заявка 16 7 4 5 26 - 25 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 20 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
13.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 2 гола - дубль!
    62'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! ФИЛ ФОДЕН (ДУБЛЬ)!
    Бильярдным ударом поразил цель Фоден. С рикошетом от правой штанги низом в касание с шестнадцати метров после передачи слева от Родри.
  • 61'
    "Астон Вилла" ещё раз атакует левым флангом, откуда следует подача в штрафную площадь "Манчестер Сити", которую ловит Штефан Ортега.
  • 59'
    Николо Дзаньоло пробовал разобраться в левой части чужой штрафной площадки, однако с ним самим разобрался Рубен Диаш.
  • Судья
    59'
    Фил Фоден по центру вошёл в чужую штрафную, пустился на дриблинг и упал на газон, врезавшись в Диего Карлоса. Нет пенальти.
  • Фол, нарушение
    57'
    Бернарду Силва отметился нарушением правил в атаке "Манчестер Сити" на левом фланге, где уронил соперника - Эзри Консу.
  • Опасный момент
    56'
    Дуглас Соарес подал корнер слева на ближний край вратарской, и Джон Дуран пробил головой по воротам, а Штефан Ортега опять оформил спасение.
  • Опасный момент
    55'
    Вот она - контратака "Виллы" с моментом! Мусса Диаби поперечно отдал с правого полуфланга на Дугласа Соареса, чей удар вытащил из-под перекладины Штефан Ортега.
  • 54'
    "Манчестер Сити" имеет целью забить следующий гол в ворота "Астон Виллы", чтобы комфортней могли чувствовать себя "горожане".
  • 53'
    Жереми Доку пробил по чужим воротам с правого полуфланга. Низом последовал удар в ближний угол, и мяч забрал Робин Ольсен.
  • 52'
    "Астон Вилле" нужно ждать свои шансы на контратаках, относиться к ним весьма бережно и расточительно.
  • Судья
    51'
    Родри упал в чужую штрафную площадку, но арбитр показал, что ничего криминального там не произошло. Если что, это был бы штрафной удар, а не пенальти. 
  • 50'
    Штефан Ортега находится в воротах "Манчестер Сити", потому что до сих пор есть повреждение у Эдерсона.
  • Угловой
    49'
    Хулиан Альварес выполнил подачу корнера слева к ближней штанге, а верх оказался выигран футболистом "Астон Виллы". Это Николо Дзаньоло головой сыграл.
  • Опасный момент
    48'
    Опасный момент у "Ман Сити"! Фил Фоден покатил в чужую штрафную на Бернарду Силву, который пробил с разворота в ближний угол, а Робин Ольсен отразил на угловой.
  • 47'
    Без замен обошлись главные тренеры в перерыве матча. Наверняка Гвардиола дал установку своей команде обойтись без неприятных сюрпризов во втором тайме.
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      После углового хозяев с правого фланга дан свисток на перерыв. 2:1 по итогам первого тайма в пользу "Манчестер Сити".
    • Опасный момент
      45'
      Подача с левого фланга следует у "Манчестер Сити", и Хулин Альварес головой пробивает под перекладину, а Робин Ольсен переводит мяч на угловой.
    • 45'
      Фил Фоден пробивал из района правого края вратарской площади, однако удачно для гостей подкатился Люка Динь и накрыл этот удар.
    • Офсайд
      45'
      Грилиш простреливал с левого фланга, была перехвачена эта передача, ну и вообще-то офсайд там был у Джека.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ФИЛ ФОДЕН!
      Блестящее исполнение штрафного от Фодена! Нашёл Фил дырку в стенке "Астон Виллы" и направил мяч в неё, а дальше игровой снаряд внедрился в левый угол ворот бирмингемцев.
    • Дополнительное время
      45'
      +4 минуты к первому тайму.
    • Фол, нарушение
      45'
      Опасный штрафной удар зарабатывает "Манчестер Сити". Дуглас Соарес, имеющий уже жёлтую карточку, уронил перед своей штрафной площадкой Джека Грилиша.
    • 44'
      Сейчас второй тайм проводит лондонский "Арсенал" против "Лутон Таун", тот матч тоже имеет важное значение в смысле распределения команд в первой тройке. Можно сказать, что и в первой четвёрке, с учётом "Астон Виллы".
    • Травма, повреждение
      43'
      Джон Дуран оказался на газоне после столкновения с соперником, держится за затылок. Присутствие врачей на поле не требуется. Спорный мяч.
    • 42'
      У Джека Грилиша гости без фола отобрали мяч на половине поля "Астон Виллы". Стоило чуть замешкаться игроку "Сити", как потеря владения случилась.
    • 41'
      "Астон Вилла" вообще-то на небольшое количество очков отстаёт от "Манчестер Сити" в таблице, так что это центральный матч 31-го тура АПЛ.
    • 40'
      Жереми Доку не пошёл в хороший дриблинг на правом фланге, где несколько соперников перед ним выстроились. Осталось при этом владение у "небесно-голубых".
    • Опасный момент
      39'
      Долго готовилось исполнение штрафного удара у "Манчестер Сити", и в итоге Хулиан Альварес нанёс прямой выстрел, подкинул мяч над левой девяткой. 
    • Желтая карточка
      37'
      "Астон Вилла" провела ответную атаку, а тут уже обороняться она вынуждена. Дуглас Соарес перед своей штрафной площадью зацепил Джека Грилиша и получил жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      37'
      Опасный момент у хозяев! Хулиана Альвареса вывели на ударную позицию к правому углу вратарской, и тот пробил по воротам, а Робин Ольсен спас свои ворота.
    • 35'
      "Астон Вилла", естественно, и дальше будет полагаться на игру вторым номером на контратаки. Это же изначально планировалось. 
    • 34'
      Эрлинг Холанн - такой игрок, который может любой эпизод превратить в гол. Возможно, как раз такого исполнителя сейчас не хватает "Сити" на футбольном поле.
    • Желтая карточка
      32'
      Джек Грилиш на чужой половине сфолил против Дугласа Соареса, не согласился с решением арбитра зафиксировать нарушение правил и получил жёлтую карточку за споры.
    • Фол, нарушение
      31'
      Морган Роджер нарушил правила против Рико Льюиса. Арбитр свистнул фол, но не показал жёлтую карточку.
    • 30'
      Во втором тайме, наверное, Хосеп Гвардиола выпустит на замену Эрлинга Холанна, тем более если "Манчестер Сити" не будет выигрывать к тому времени.
    • 28'
      5 (2) - 3 (1). Это статистика по ударам (в створ). Неплохо она для "Астон Виллы" выглядит на "Этихаде".
    • 27'
      Целиком "Астон Вилла" на своей половине поля, встречает она одну за другой позиционные атаки "Манчестер Сити".
    • 26'
      Потеря очков сегодня никак не нужна "Манчестер Сити" в свете борьбы за чемпионство, ведь команда Гвардиолы не лидирует в чемпионате Англии.
    • Судья
      25'
      Грилиш хотел, чтобы угловой был назначен. По мнению Грилиша, мяча коснулся Робин Ольсен. Но вынос от ворот будет, судья такое решение принял.
    • Опасный момент
      24'
      Джек Грилиш пробил с левого полуфланга с отскоками от газона рядом с дальней штангой, опасно это смотрелось.
    • 23'
      Жереми Доку ускорился на правом фланге к лицевой линии и выполнил доставку во вратарскую площадку в руки Робина Ольсена.
    • Судья
      22'
      И снова, как и в случае с голом "Манчестер Сити", забитый мяч засчитан после паузы. Судья указал на центр поля. Счёт 1:1.
    • Видеоповтор
      21'
      Система ВАР проверяет взятие гола на предмет вероятного офсайда.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ДЖОН ДУРАН!
      Сравнивает счёт "Астон Вилла! Джон Дуран на левом крыле атаки обыгрался с Морганом Роджерсом и отправил мяч в сетку низом под дальнюю штангу.
    • 18'
      Жереми Доку нанёс удар по воротам с правого фланга, и мяч высоко взмыл в воздух, прежде чем опуститься в перчатки Робина Ольсена.
    • Фол, нарушение
      17'
      С левого фланга идёт атака у "Манчестер Сити", мяч навешивается на линию вратарской, но отбиваются благополучно "вилланы".
    • 17'
      Что касается процентного соотношения владения мячом, то у "Манчестер Сити" 55 процентов, а у "Астон Виллы" 45 процентов.
    • Офсайд
      15'
      Дуглас Соарес выполнил передачу в штрафную площадь "Манчестер Сити", и опасно было, но в офсайде оказался Джон Дуран.
    • Судья
      13'
      Видеопроверка закончена, гол засчитан, "Манчестер Сити" минимально вышел вперёд в счёте в домашнем матче с "Астон Вилллой".
    • Видеоповтор
      12'
      Система ВАР проверяет взятие ворот на предмет возможного офсайда у Жереми Доку на правом фланге.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! РОДРИ!
      Открывают счёт хозяева! Жереми Доку получил передачу на правом фланге и выполнил прострельную передачу, а Родри на опережение отправил мяч в сетку.
    • 10'
      Родри прицелился к чужим воротам примерно с линии штрафной площади с левого полуфланга. Низом пробил он в ближний угол в руки Робина Ольсена.
    • 9'
      Инициативой владеет "Манчестер Сити", и это не должно удивлять кого-либо. Команда Хосепа Гвардиолы не изменяет себе в этом плане.
    • 8'
      На правом фланге хозяева заработали штрафной удар. Последовала подача с этого стандартного положения, и мяч поймал Робин Ольсен.
    • 7'
      В запасе находится Холанн. Вряд ли там есть какое-то недопонимание с Гвардиолой. Наверное, берегут Эрлинга на всякий случай, тем более Лига чемпионов на следующей неделе.
    • 6'
      "Манчестер Сити" владеет мячом на чужой половине поля, с правого фланга пытаются создать опасно, однако справляются "вилланы".
    • 5'
      Эрлинга Холанна сегодня нет в стартовом составе «Манчестер Сити». Что ж, бывает и такое.
    • Опасный момент
      4'
      Джек Грилиш забросил к левому углу вратарской на Хулиана Альвареса, который не смог забить оттуда, но всё равно вроде в положении "вне игры" он находился.
    • 3'
      "Манчестер Сити" играет в бело-голубой форме, а у "Астон Виллы" бордово-синяя расцветка.
    • Угловой
      2'
      Заработали гости угловой на левом фланге. Дуглас Соарес выполнил подачу со стандарта, а Рубен Диаш перехватывает этот мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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