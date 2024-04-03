Вот она - контратака "Виллы" с моментом! Мусса Диаби поперечно отдал с правого полуфланга на Дугласа Соареса, чей удар вытащил из-под перекладины Штефан Ортега.

Дуглас Соарес подал корнер слева на ближний край вратарской, и Джон Дуран пробил головой по воротам, а Штефан Ортега опять оформил спасение.

Бернарду Силва отметился нарушением правил в атаке "Манчестер Сити" на левом фланге, где уронил соперника - Эзри Консу.

Фил Фоден по центру вошёл в чужую штрафную, пустился на дриблинг и упал на газон, врезавшись в Диего Карлоса. Нет пенальти.

Николо Дзаньоло пробовал разобраться в левой части чужой штрафной площадки, однако с ним самим разобрался Рубен Диаш.

"Астон Вилла" ещё раз атакует левым флангом, откуда следует подача в штрафную площадь "Манчестер Сити", которую ловит Штефан Ортега.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1! ФИЛ ФОДЕН (ДУБЛЬ)! Бильярдным ударом поразил цель Фоден. С рикошетом от правой штанги низом в касание с шестнадцати метров после передачи слева от Родри.

Без замен обошлись главные тренеры в перерыве матча. Наверняка Гвардиола дал установку своей команде обойтись без неприятных сюрпризов во втором тайме.

Опасный момент у "Ман Сити"! Фил Фоден покатил в чужую штрафную на Бернарду Силву, который пробил с разворота в ближний угол, а Робин Ольсен отразил на угловой.

Хулиан Альварес выполнил подачу корнера слева к ближней штанге, а верх оказался выигран футболистом "Астон Виллы". Это Николо Дзаньоло головой сыграл.

Штефан Ортега находится в воротах "Манчестер Сити", потому что до сих пор есть повреждение у Эдерсона.

Родри упал в чужую штрафную площадку, но арбитр показал, что ничего криминального там не произошло. Если что, это был бы штрафной удар, а не пенальти.

"Астон Вилле" нужно ждать свои шансы на контратаках, относиться к ним весьма бережно и расточительно.

Жереми Доку пробил по чужим воротам с правого полуфланга. Низом последовал удар в ближний угол, и мяч забрал Робин Ольсен.

"Манчестер Сити" имеет целью забить следующий гол в ворота "Астон Виллы", чтобы комфортней могли чувствовать себя "горожане".

Джон Дуран оказался на газоне после столкновения с соперником, держится за затылок. Присутствие врачей на поле не требуется. Спорный мяч.

Сейчас второй тайм проводит лондонский "Арсенал" против "Лутон Таун", тот матч тоже имеет важное значение в смысле распределения команд в первой тройке. Можно сказать, что и в первой четвёрке, с учётом "Астон Виллы".

Опасный штрафной удар зарабатывает "Манчестер Сити". Дуглас Соарес, имеющий уже жёлтую карточку, уронил перед своей штрафной площадкой Джека Грилиша.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ФИЛ ФОДЕН! Блестящее исполнение штрафного от Фодена! Нашёл Фил дырку в стенке "Астон Виллы" и направил мяч в неё, а дальше игровой снаряд внедрился в левый угол ворот бирмингемцев.

Грилиш простреливал с левого фланга, была перехвачена эта передача, ну и вообще-то офсайд там был у Джека.

Фил Фоден пробивал из района правого края вратарской площади, однако удачно для гостей подкатился Люка Динь и накрыл этот удар.

Подача с левого фланга следует у "Манчестер Сити", и Хулин Альварес головой пробивает под перекладину, а Робин Ольсен переводит мяч на угловой.

После углового хозяев с правого фланга дан свисток на перерыв. 2:1 по итогам первого тайма в пользу "Манчестер Сити".

42' У Джека Грилиша гости без фола отобрали мяч на половине поля "Астон Виллы". Стоило чуть замешкаться игроку "Сити", как потеря владения случилась.

41' "Астон Вилла" вообще-то на небольшое количество очков отстаёт от "Манчестер Сити" в таблице, так что это центральный матч 31-го тура АПЛ.

40' Жереми Доку не пошёл в хороший дриблинг на правом фланге, где несколько соперников перед ним выстроились. Осталось при этом владение у "небесно-голубых".

39' Долго готовилось исполнение штрафного удара у "Манчестер Сити", и в итоге Хулиан Альварес нанёс прямой выстрел, подкинул мяч над левой девяткой.

37' "Астон Вилла" провела ответную атаку, а тут уже обороняться она вынуждена. Дуглас Соарес перед своей штрафной площадью зацепил Джека Грилиша и получил жёлтую карточку.

37' Опасный момент у хозяев! Хулиана Альвареса вывели на ударную позицию к правому углу вратарской, и тот пробил по воротам, а Робин Ольсен спас свои ворота.

35' "Астон Вилла", естественно, и дальше будет полагаться на игру вторым номером на контратаки. Это же изначально планировалось.

34' Эрлинг Холанн - такой игрок, который может любой эпизод превратить в гол. Возможно, как раз такого исполнителя сейчас не хватает "Сити" на футбольном поле.

32' Джек Грилиш на чужой половине сфолил против Дугласа Соареса, не согласился с решением арбитра зафиксировать нарушение правил и получил жёлтую карточку за споры.

31' Морган Роджер нарушил правила против Рико Льюиса. Арбитр свистнул фол, но не показал жёлтую карточку.

30' Во втором тайме, наверное, Хосеп Гвардиола выпустит на замену Эрлинга Холанна, тем более если "Манчестер Сити" не будет выигрывать к тому времени.

28' 5 (2) - 3 (1). Это статистика по ударам (в створ). Неплохо она для "Астон Виллы" выглядит на "Этихаде".

27' Целиком "Астон Вилла" на своей половине поля, встречает она одну за другой позиционные атаки "Манчестер Сити".

26' Потеря очков сегодня никак не нужна "Манчестер Сити" в свете борьбы за чемпионство, ведь команда Гвардиолы не лидирует в чемпионате Англии.

25' Грилиш хотел, чтобы угловой был назначен. По мнению Грилиша, мяча коснулся Робин Ольсен. Но вынос от ворот будет, судья такое решение принял.

24' Джек Грилиш пробил с левого полуфланга с отскоками от газона рядом с дальней штангой, опасно это смотрелось.

23' Жереми Доку ускорился на правом фланге к лицевой линии и выполнил доставку во вратарскую площадку в руки Робина Ольсена.

22' И снова, как и в случае с голом "Манчестер Сити", забитый мяч засчитан после паузы. Судья указал на центр поля. Счёт 1:1.

21' Система ВАР проверяет взятие гола на предмет вероятного офсайда.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ДЖОН ДУРАН!

Сравнивает счёт "Астон Вилла! Джон Дуран на левом крыле атаки обыгрался с Морганом Роджерсом и отправил мяч в сетку низом под дальнюю штангу.

18' Жереми Доку нанёс удар по воротам с правого фланга, и мяч высоко взмыл в воздух, прежде чем опуститься в перчатки Робина Ольсена.

17' С левого фланга идёт атака у "Манчестер Сити", мяч навешивается на линию вратарской, но отбиваются благополучно "вилланы".

17' Что касается процентного соотношения владения мячом, то у "Манчестер Сити" 55 процентов, а у "Астон Виллы" 45 процентов.

15' Дуглас Соарес выполнил передачу в штрафную площадь "Манчестер Сити", и опасно было, но в офсайде оказался Джон Дуран.

13' Видеопроверка закончена, гол засчитан, "Манчестер Сити" минимально вышел вперёд в счёте в домашнем матче с "Астон Вилллой".

12' Система ВАР проверяет взятие ворот на предмет возможного офсайда у Жереми Доку на правом фланге.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! РОДРИ!

Открывают счёт хозяева! Жереми Доку получил передачу на правом фланге и выполнил прострельную передачу, а Родри на опережение отправил мяч в сетку.

10' Родри прицелился к чужим воротам примерно с линии штрафной площади с левого полуфланга. Низом пробил он в ближний угол в руки Робина Ольсена.

9' Инициативой владеет "Манчестер Сити", и это не должно удивлять кого-либо. Команда Хосепа Гвардиолы не изменяет себе в этом плане.

8' На правом фланге хозяева заработали штрафной удар. Последовала подача с этого стандартного положения, и мяч поймал Робин Ольсен.

7' В запасе находится Холанн. Вряд ли там есть какое-то недопонимание с Гвардиолой. Наверное, берегут Эрлинга на всякий случай, тем более Лига чемпионов на следующей неделе.

6' "Манчестер Сити" владеет мячом на чужой половине поля, с правого фланга пытаются создать опасно, однако справляются "вилланы".

5' Эрлинга Холанна сегодня нет в стартовом составе «Манчестер Сити». Что ж, бывает и такое.

4' Джек Грилиш забросил к левому углу вратарской на Хулиана Альвареса, который не смог забить оттуда, но всё равно вроде в положении "вне игры" он находился.

3' "Манчестер Сити" играет в бело-голубой форме, а у "Астон Виллы" бордово-синяя расцветка.

2' Заработали гости угловой на левом фланге. Дуглас Соарес выполнил подачу со стандарта, а Рубен Диаш перехватывает этот мяч.