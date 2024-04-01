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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Манчестер Сити
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 38
Манчестер Сити 86.8% (33)
X 10.5% (4)
Астон Вилла 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Астон Вилла
10.50
6.56
9.50
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Все Коэффициенты
Манчестер Сити
Астон Вилла

История личных встреч

Манчестер Сити
Астон Вилла

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.2%
4.8%
19%
16 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

30 матчей

70%
13.3%
16.7%
21 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

53.3%
36.7%
10%
16 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:6
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
К
0:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
КЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

3.21
1.69

Среднее время на гол

28
53

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1
0.79

Среднее время на гол

90
114

Всего голов

61
38

Голов в среднем за матч

2.03
1.27

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

44
71

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 18 (3) 0.62
Фоден Фил 11 0.38
Альварес Хулиан 8 (1) 0.28
Родри Эрнандес 6 0.21
Силва Бернарду 6 0.21
Грилиш Джек 3 0.1
Доку Жереми 2 0.07
Аке Натан 2 0.07
Аканджи Мануэль 2 0.07
Де Брёйне Кевин 1 0.03
Бобб Оскар 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Льюис Рико 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 16 0.53
Соарес Дуглас 9 (4) 0.3
Бэйли Леон 8 0.27
Макгинн Джон 6 0.2
Диаби Мусса 5 0.17
Кэш Мэтти 2 0.07
Морено Алекс 2 0.07
Дзаньоло Николо 2 0.07
Дуран Джон 2 0.07
Торрес Пау II 2 0.07
Тилеманс Юри 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Рамси Джакоб 1 0.03
Дендонкер Леандер 1 0.03
Конса Эзри 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 7 0
Эдерсон Мораес 5 0
Грилиш Джек 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 7 1
Камара Бубакар I 7 1
Соарес Дуглас 8 0
Дзаньоло Николо 7 0
Динь Люка 6 0
Кэш Мэтти 6 0
Конса Эзри 5 0
Дуран Джон 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Бэйли Леон 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Карлос Диего Сантос 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Диаби Мусса 1 0
Роджерс Морган 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Астон Вилла
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

6
8
Манчестер Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Астон Вилла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

28
33
Манчестер Сити
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Астон Вилла
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

34
41

Голы по времени матча

Забито

33
26
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
4
12%
3
12%
1-15
6
18%
10
38%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
4
12%
3
12%
46-60
5
15%
3
12%
61-75
8
24%
5
19%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
23%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
3
23%
4
18%
61-75
5
38%
3
14%
76-90

Забито

30
36
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
7%
3
8%
1-15
5
17%
7
19%
16-30
3
10%
4
11%
31-45
6
20%
4
11%
46-60
7
23%
9
25%
61-75
7
23%
9
25%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
4
20%
16-30
5
33%
3
15%
31-45
1
7%
6
30%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
3
20%
4
20%
76-90

Забито

63
62
26 В 1-м тайме 29
37 Во 2-м тайме 33
19 Забивали первыми 15
3 Не забивали 3
6
10%
6
10%
1-15
11
17%
17
27%
16-30
9
14%
6
10%
31-45
10
16%
7
11%
46-60
12
19%
12
19%
61-75
15
24%
14
23%
76-90

Пропущено

28
42
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 23
3
11%
4
10%
1-15
3
11%
7
17%
16-30
7
25%
4
10%
31-45
1
4%
13
31%
46-60
6
21%
7
17%
61-75
8
29%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Астон Вилла

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:3
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 31%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
10
5
1.5
9
6
5
10
2.5
8
7
2
13
3.5
4
11
2
13
4.5
1
14
1
14
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
3
9
5
1.5
8
7
7
7
2.5
3
12
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
26
4
19
10
1.5
17
13
12
17
2.5
11
19
3
26
3.5
5
25
2
27
4.5
2
28
1
28
5.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 29 20 7 2 67 - 27 67
2.
Арсенал
 Заявка 29 20 5 4 70 - 24 65
3.
Манчестер Сити
 Заявка 29 19 7 3 63 - 28 64
4.
Астон Вилла
 Заявка 30 18 5 7 62 - 42 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 29 17 5 7 61 - 43 56
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 15 3 11 40 - 40 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 30 12 8 10 49 - 54 44
8.
Ньюкасл
 Заявка 29 13 4 12 63 - 51 43
9.
Брайтон
 Заявка 29 11 9 9 51 - 46 42
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 12 5 12 42 - 46 41
11.
Челси
 Заявка 28 11 7 10 49 - 47 40
12.
Фулхэм
 Заявка 30 11 6 13 46 - 47 39
13.
Борнмут
 Заявка 29 10 8 11 44 - 54 38
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 34 - 49 30
15.
Брентфорд
 Заявка 30 7 6 17 42 - 55 27
16.
Эвертон
 Заявка 29 8 7 14 30 - 41 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 8 16 36 - 52 22
18.
Лутон Таун
 Заявка 30 5 7 18 44 - 63 22
19.
Бёрнли
 Заявка 30 4 6 20 31 - 65 18
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 29 3 6 20 27 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 15 12 3 0 40 - 13 39
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 5 0 34 - 12 35
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 10 2 3 38 - 19 32
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 22 22
13.
Борнмут
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
14.
Брентфорд
 Заявка 15 4 5 6 25 - 30 17
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 4 4 7 20 - 22 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 20 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 2 8 20 - 25 17
11.
Брайтон
 Заявка 15 4 3 8 23 - 30 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 5 7 15 - 29 14
13.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 15 - 23 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 4 9 22 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 57 минут.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.6% пользователей.
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    • Прогнозы 38
    Манчестер Сити 86.8% (33)
    X 10.5% (4)
    Астон Вилла 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Астон Вилла
    10.50
    6.56
    9.50
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Астон Вилла

    Исход игры
    Манчестер Сити
    86.8% (33)
    Ничья
    10.5% (4)
    Астон Вилла
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (23)
    Меньше
    37.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (23)
    Нет
    37.84% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    31.6% (12)
    2:0 Манчестер Сити
    18.4% (7)
    3:1 Манчестер Сити
    10.5% (4)
    1:0 Манчестер Сити
    10.5% (4)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
    3:0 Манчестер Сити
    5.3% (2)
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