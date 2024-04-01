Тур: 31. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Инглэнд Даррен
Позже
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
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Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
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- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Астон Вилла
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.2%
4.8%
19%
16 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
30 матчей
70%
13.3%
16.7%
21 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
53.3%
36.7%
10%
16 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
16 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
27
Голов в среднем за матч
3.21
1.69
Среднее время на гол
28
53
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1
0.79
Среднее время на гол
90
114
Всего голов
61
38
Голов в среднем за матч
2.03
1.27
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
44
71
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|0.62
|Фоден Фил
|11
|0.38
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.28
|Родри Эрнандес
|6
|0.21
|Силва Бернарду
|6
|0.21
|Грилиш Джек
|3
|0.1
|Доку Жереми
|2
|0.07
|Аке Натан
|2
|0.07
|Аканджи Мануэль
|2
|0.07
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.03
|Бобб Оскар
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Льюис Рико
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|16
|0.53
|Соарес Дуглас
|9 (4)
|0.3
|Бэйли Леон
|8
|0.27
|Макгинн Джон
|6
|0.2
|Диаби Мусса
|5
|0.17
|Кэш Мэтти
|2
|0.07
|Морено Алекс
|2
|0.07
|Дзаньоло Николо
|2
|0.07
|Дуран Джон
|2
|0.07
|Торрес Пау II
|2
|0.07
|Тилеманс Юри
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Рамси Джакоб
|1
|0.03
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Конса Эзри
|1
|0.03
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|8
|1
|Силва Бернарду
|7
|0
|Эдерсон Мораес
|5
|0
|Грилиш Джек
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|7
|1
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Соарес Дуглас
|8
|0
|Дзаньоло Николо
|7
|0
|Динь Люка
|6
|0
|Кэш Мэтти
|6
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Дуран Джон
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Роджерс Морган
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Астон Вилла
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
6
8
Манчестер Сити
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Астон Вилла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
28
33
Манчестер Сити
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
52% (15)
28% (8)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Астон Вилла
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
34
41
Голы по времени матча
Забито
33
26
16 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
4
12%
3
12%
1-15
6
18%
10
38%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
4
12%
3
12%
46-60
5
15%
3
12%
61-75
8
24%
5
19%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
23%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
0
0%
7
32%
46-60
3
23%
4
18%
61-75
5
38%
3
14%
76-90
Забито
30
36
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
7%
3
8%
1-15
5
17%
7
19%
16-30
3
10%
4
11%
31-45
6
20%
4
11%
46-60
7
23%
9
25%
61-75
7
23%
9
25%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
4
20%
16-30
5
33%
3
15%
31-45
1
7%
6
30%
46-60
3
20%
3
15%
61-75
3
20%
4
20%
76-90
Забито
63
62
26 В 1-м тайме 29
37 Во 2-м тайме 33
19 Забивали первыми 15
3 Не забивали 3
6
10%
6
10%
1-15
11
17%
17
27%
16-30
9
14%
6
10%
31-45
10
16%
7
11%
46-60
12
19%
12
19%
61-75
15
24%
14
23%
76-90
Пропущено
28
42
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 23
3
11%
4
10%
1-15
3
11%
7
17%
16-30
7
25%
4
10%
31-45
1
4%
13
31%
46-60
6
21%
7
17%
61-75
8
29%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1
Результаты матчей
Манчестер Сити
Астон Вилла
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:3
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 31%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
105
96
510
87
213
411
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
123
95
87
77
312
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
264
1910
1713
1217
1119
326
525
227
228
128
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|67 - 27
|67
|2.
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|70 - 24
|65
|3.
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|63 - 28
|64
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|61 - 43
|56
|6.
|Заявка
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|51 - 46
|42
|10.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|42 - 46
|41
|11.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|12.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|13.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 54
|38
|14.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 49
|30
|15.
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|42 - 55
|27
|16.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|30 - 41
|25
|17.
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|36 - 52
|22
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|44 - 63
|22
|19.
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|31 - 65
|18
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|40 - 13
|39
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|34 - 12
|35
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|37 - 19
|34
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 19
|32
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|14.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|25 - 30
|17
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 22
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 25
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 30
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 29
|14
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|22 - 37
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|15 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Астон Вилла
Исход игры
Манчестер Сити
86.8% (33)
Ничья
10.5% (4)
Астон Вилла
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (23)
Меньше
37.84% (14)
Обе команды забьют
Да
62.16% (23)
Нет
37.84% (14)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
31.6% (12)
2:0 Манчестер Сити
18.4% (7)
3:1 Манчестер Сити
10.5% (4)
1:0 Манчестер Сити
10.5% (4)
1:1 Ничья
7.9% (3)
3:0 Манчестер Сити
5.3% (2)
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