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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Эльвeрсберг
0:0
Первый тайм: 43'
Магдебург
0'
23' Желтая карточка
Robin Fellhauer
31' Желтая карточка
Maurice Neubauer

Ход матча

23'
Robin Fellhauer
 
31'
Maurice Neubauer
 
31'
 
Конде Амара
Югоне Жан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Магдебург
2.38
3.82
3.25
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Все Коэффициенты
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
21
Paul
Stock
14
Robin
Fellhauer
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
7
Бокхорн
Эберт
25
Гнака
Силас
24
Югоне
Жан
19
Белль-Белль
Леон
17
Нолленбергер
Александер
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Эльвeрсберг
Магдебург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paul Stock 6 0.21
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.21
Jannik Rochelt 4 0.14
Ваннер Пауль 4 0.14
Manuel Feil 3 0.11
Фагир Вахид 3 0.11
Якобсен Торе 3 (2) 0.11
Maurice Neubauer 2 0.07
Боямба Джозеф 2 0.07
Вандермерш Юго 1 0.04
Semih Sahin 1 0.04
Сикингер Карло 1 0.04
Якель Фредерик 1 0.04
Коррейя Марсель 1 0.04
Мартинович Доминик 1 0.04
Robin Fellhauer 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.18
Атик Бариш 4 0.14
Гнака Силас 4 0.14
Кастаньос Люк 4 0.14
Бокхорн Эберт 3 0.11
Кремпицки Коннор 3 0.11
Эль-Ханкури Мохамед 3 (1) 0.11
Арслан Ахмет 2 0.07
Ито Тацуя 2 0.07
Сека Джейсон 1 0.04
Конде Амара 1 0.04
Белль-Белль Леон 1 0.04
Амаечи Ксавьер 1 0.04
Tobias Mueller 1 0.04
Югоне Жан 1 0.04
Emir Kuhinja 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.04

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 8 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Maurice Neubauer 4 0
Jannik Rochelt 4 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Luca Duerholtz 3 0
Manuel Feil 3 0
Robin Fellhauer 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Конрад Кевин 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Мартинович Доминик 1 0
Фагир Вахид 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Эль-Ханкури Мохамед 5 0
Бокхорн Эберт 5 0
Белль-Белль Леон 5 0
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Tobias Mueller 4 0
Сека Джейсон 4 0
Шулер Лука 2 1
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Магдебург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
8
Эльвeрсберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Магдебург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

15
20
Эльвeрсберг
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Магдебург
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

19
28

Голы по времени матча

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
5
36%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
8
44%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
6%
2
14%
76-90

Пропущено

22
24
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
18%
4
17%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
5
23%
5
21%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
6
27%
2
8%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
14%
2
8%
1-15
5
24%
4
16%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
4
19%
6
24%
76-90

Пропущено

26
19
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
12%
3
16%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
7
27%
2
11%
61-75
5
19%
4
21%
76-90

Забито

39
39
20 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
5
13%
3
8%
1-15
7
18%
9
23%
16-30
8
21%
5
13%
31-45
10
26%
7
18%
46-60
4
10%
7
18%
61-75
5
13%
8
21%
76-90

Пропущено

48
43
22 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 21
7
15%
7
16%
1-15
6
13%
6
14%
16-30
9
19%
8
19%
31-45
6
13%
9
21%
46-60
9
19%
7
16%
61-75
11
23%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3
Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2
Магдебург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1
Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Магдебург

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
5
9
3
10
2.5
3
11
1
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
7
7
1.5
4
9
1
13
2.5
2
11
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
19
8
13
14
1.5
9
18
4
23
2.5
5
22
2
25
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 27 16 9 2 50 - 26 57
2.
Хольштайн Киль
 2:0 28 17 4 7 53 - 34 55
3.
Гамбург
 1:0 28 14 6 8 52 - 38 48
4.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
5.
Ганновер 96
 27 11 10 6 50 - 35 43
6.
Герта
 28 11 8 9 56 - 48 41
7.
Гройтер Фюрт
 27 11 6 10 38 - 39 39
8.
Карлсруэ
 27 10 9 8 55 - 41 39
9.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
10.
Нюрнберг
 0:2 28 10 7 11 38 - 50 37
11.
Эльвeрсберг
 0:0 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Магдебург
 0:0 28 8 8 12 38 - 44 32
13.
Шальке 04
 27 9 4 14 42 - 54 31
14.
Ганза
 28 9 4 15 27 - 44 31
15.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
16.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
17.
Кайзерслаутерн
 0:1 28 8 5 15 43 - 55 29
18.
Оснабрюк
 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 1:0 14 10 0 4 30 - 16 30
3.
Гройтер Фюрт
 14 8 3 3 26 - 16 27
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 2:0 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 0:0 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 0:1 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 0:2 14 5 4 5 18 - 22 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 0:0 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2:0 14 9 3 2 26 - 12 30
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 0:0 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 0:2 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 1:0 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Магдебург
 0:0 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Кайзерслаутерн
 0:1 14 2 4 8 17 - 26 10
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 18 (4)
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (9)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Магдебург
2.38
3.82
3.25
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Магдебург
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