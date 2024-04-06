Тур: 28. Стадион: Ursapharm-Arena.
0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
23'
31'
31'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
21
Paul
Stock
17
Ваннер
Пауль
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
24
Югоне
Жан
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
10 Сека ДжейсонНападающий
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эльвeрсберг
Магдебург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paul Stock
|6
|0.21
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.21
|Jannik Rochelt
|4
|0.14
|Ваннер Пауль
|4
|0.14
|Manuel Feil
|3
|0.11
|Фагир Вахид
|3
|0.11
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.11
|Maurice Neubauer
|2
|0.07
|Боямба Джозеф
|2
|0.07
|Вандермерш Юго
|1
|0.04
|Semih Sahin
|1
|0.04
|Сикингер Карло
|1
|0.04
|Якель Фредерик
|1
|0.04
|Коррейя Марсель
|1
|0.04
|Мартинович Доминик
|1
|0.04
|Robin Fellhauer
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.18
|Атик Бариш
|4
|0.14
|Гнака Силас
|4
|0.14
|Кастаньос Люк
|4
|0.14
|Бокхорн Эберт
|3
|0.11
|Кремпицки Коннор
|3
|0.11
|Эль-Ханкури Мохамед
|3 (1)
|0.11
|Арслан Ахмет
|2
|0.07
|Ито Тацуя
|2
|0.07
|Сека Джейсон
|1
|0.04
|Конде Амара
|1
|0.04
|Белль-Белль Леон
|1
|0.04
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.04
|Tobias Mueller
|1
|0.04
|Югоне Жан
|1
|0.04
|Emir Kuhinja
|1
|0.04
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.04
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|8
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|5
|0
|Maurice Neubauer
|4
|0
|Jannik Rochelt
|4
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Luca Duerholtz
|3
|0
|Manuel Feil
|3
|0
|Robin Fellhauer
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Мартинович Доминик
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Эль-Ханкури Мохамед
|5
|0
|Бокхорн Эберт
|5
|0
|Белль-Белль Леон
|5
|0
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Tobias Mueller
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Шулер Лука
|2
|1
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Магдебург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
8
Эльвeрсберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Магдебург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
15
20
Эльвeрсберг
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Магдебург
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
19
28
Голы по времени матча
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
5
36%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
8
44%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
6%
2
14%
76-90
Пропущено
22
24
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
18%
4
17%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
5
23%
5
21%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
6
27%
2
8%
76-90
Забито
21
25
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
14%
2
8%
1-15
5
24%
4
16%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
4
19%
6
24%
76-90
Пропущено
26
19
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
12%
3
16%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
7
27%
2
11%
61-75
5
19%
4
21%
76-90
Забито
39
39
20 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
5
13%
3
8%
1-15
7
18%
9
23%
16-30
8
21%
5
13%
31-45
10
26%
7
18%
46-60
4
10%
7
18%
61-75
5
13%
8
21%
76-90
Пропущено
48
43
22 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 21
7
15%
7
16%
1-15
6
13%
6
14%
16-30
9
19%
8
19%
31-45
6
13%
9
21%
46-60
9
19%
7
16%
61-75
11
23%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3
Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2
Магдебург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1
Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Магдебург
Точный счет
2:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
122
67
59
310
311
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
76
77
49
113
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
198
1314
918
423
522
225
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|9
|2
|50 - 26
|57
|2.
|2:0
|28
|17
|4
|7
|53 - 34
|55
|3.
|1:0
|28
|14
|6
|8
|52 - 38
|48
|4.
|27
|13
|7
|7
|59 - 35
|46
|5.
|27
|11
|10
|6
|50 - 35
|43
|6.
|28
|11
|8
|9
|56 - 48
|41
|7.
|27
|11
|6
|10
|38 - 39
|39
|8.
|27
|10
|9
|8
|55 - 41
|39
|9.
|28
|11
|6
|11
|43 - 48
|39
|10.
|0:2
|28
|10
|7
|11
|38 - 50
|37
|11.
|0:0
|28
|10
|6
|12
|39 - 48
|36
|12.
|0:0
|28
|8
|8
|12
|38 - 44
|32
|13.
|27
|9
|4
|14
|42 - 54
|31
|14.
|28
|9
|4
|15
|27 - 44
|31
|15.
|28
|8
|7
|13
|31 - 38
|31
|16.
|27
|9
|3
|15
|30 - 39
|30
|17.
|0:1
|28
|8
|5
|15
|43 - 55
|29
|18.
|27
|4
|9
|14
|25 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|5
|0
|28 - 10
|32
|2.
|1:0
|14
|10
|0
|4
|30 - 16
|30
|3.
|14
|8
|3
|3
|26 - 16
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|29 - 13
|26
|5.
|14
|7
|5
|2
|34 - 18
|26
|6.
|2:0
|14
|8
|1
|5
|27 - 22
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|8.
|14
|6
|5
|3
|35 - 20
|23
|9.
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|10.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|24 - 20
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|0:1
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|0:2
|14
|5
|4
|5
|18 - 22
|19
|15.
|14
|5
|3
|6
|21 - 23
|18
|16.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|17.
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|18.
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|2.
|13
|7
|4
|2
|22 - 16
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|36 - 17
|25
|4.
|14
|6
|3
|5
|22 - 25
|21
|5.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|21 - 26
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|7.
|0:2
|14
|5
|3
|6
|20 - 28
|18
|8.
|1:0
|14
|4
|6
|4
|22 - 22
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|10.
|15
|4
|2
|9
|17 - 23
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|21 - 23
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|13.
|14
|3
|2
|9
|9 - 23
|11
|14.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|15.
|0:1
|14
|2
|4
|8
|17 - 26
|10
|16.
|14
|2
|4
|8
|14 - 33
|10
|17.
|13
|3
|0
|10
|10 - 22
|9
|18.
|13
|2
|1
|10
|16 - 35
|7
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|18 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (9)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6