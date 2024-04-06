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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 8864
Эльвeрсберг
0:0
Конец матча
Магдебург
0'
23' Желтая карточка
Robin Fellhauer
31' Желтая карточка
Maurice Neubauer
52' Желтая карточка
Tobias Mueller
71' Желтая карточка
Сикингер Карло
90'+5

Ход матча

23'
Robin Fellhauer
 
31'
Maurice Neubauer
 
31'
 
Конде Амара
Югоне Жан
46'
 
Ито Тацуя
Шулер Лука
52'
 
Tobias Mueller
61'
 
Тейшейра Брайан
Нолленбергер Александер
71'
Сикингер Карло
 
71'
Мартинович Доминик
Ваннер Пауль
 
75'
Якобсен Торе
Paul Stock
 
82'
Lukas Pinckert
Manuel Feil
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 388 Количество передач 521
  • 43 Владение мячом, % 57
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
21
Paul
Stock
14
Robin
Fellhauer
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
7
Бокхорн
Эберт
25
Гнака
Силас
24
Югоне
Жан
19
Белль-Белль
Леон
17
Нолленбергер
Александер
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Эльвeрсберг
Магдебург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paul Stock 6 0.21
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.21
Jannik Rochelt 4 0.14
Ваннер Пауль 4 0.14
Manuel Feil 3 0.11
Фагир Вахид 3 0.11
Якобсен Торе 3 (2) 0.11
Maurice Neubauer 2 0.07
Боямба Джозеф 2 0.07
Вандермерш Юго 1 0.04
Semih Sahin 1 0.04
Сикингер Карло 1 0.04
Якель Фредерик 1 0.04
Коррейя Марсель 1 0.04
Мартинович Доминик 1 0.04
Robin Fellhauer 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.18
Атик Бариш 4 0.14
Гнака Силас 4 0.14
Кастаньос Люк 4 0.14
Бокхорн Эберт 3 0.11
Кремпицки Коннор 3 0.11
Эль-Ханкури Мохамед 3 (1) 0.11
Арслан Ахмет 2 0.07
Ито Тацуя 2 0.07
Сека Джейсон 1 0.04
Конде Амара 1 0.04
Белль-Белль Леон 1 0.04
Амаечи Ксавьер 1 0.04
Tobias Mueller 1 0.04
Югоне Жан 1 0.04
Emir Kuhinja 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.04

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 9 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Maurice Neubauer 4 0
Jannik Rochelt 4 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Luca Duerholtz 3 0
Manuel Feil 3 0
Robin Fellhauer 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Конрад Кевин 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Мартинович Доминик 1 0
Фагир Вахид 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Tobias Mueller 5 0
Эль-Ханкури Мохамед 5 0
Бокхорн Эберт 5 0
Белль-Белль Леон 5 0
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Сека Джейсон 4 0
Шулер Лука 2 1
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Магдебург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
8
Эльвeрсберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Магдебург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

15
20
Эльвeрсберг
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
25% (7)
39% (11)
Магдебург
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

19
28

Голы по времени матча

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
5
36%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
8
44%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
6%
2
14%
76-90

Пропущено

22
24
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
18%
4
17%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
5
23%
5
21%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
6
27%
2
8%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
3
14%
2
8%
1-15
5
24%
4
16%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
4
19%
6
24%
76-90

Пропущено

26
19
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
12%
3
16%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
7
27%
2
11%
61-75
5
19%
4
21%
76-90

Забито

39
39
20 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 12
8 Не забивали 9
5
13%
3
8%
1-15
7
18%
9
23%
16-30
8
21%
5
13%
31-45
10
26%
7
18%
46-60
4
10%
7
18%
61-75
5
13%
8
21%
76-90

Пропущено

48
43
22 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 21
7
15%
7
16%
1-15
6
13%
6
14%
16-30
9
19%
8
19%
31-45
6
13%
9
21%
46-60
9
19%
7
16%
61-75
11
23%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3
Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2
Магдебург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1
Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Магдебург

Точный счет

0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
0
8 раз 29%
1
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
5
9
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
7
7
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
19
9
13
15
1.5
9
19
4
24
2.5
5
23
2
26
3.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 27 16 9 2 50 - 26 57
2.
Хольштайн Киль
 28 17 4 7 55 - 34 55
3.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
4.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
5.
Ганновер 96
 27 11 10 6 50 - 35 43
6.
Герта
 28 11 8 9 56 - 48 41
7.
Гройтер Фюрт
 27 11 6 10 38 - 39 39
8.
Карлсруэ
 27 10 9 8 55 - 41 39
9.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
13.
Шальке 04
 27 9 4 14 42 - 54 31
14.
Ганза
 28 9 4 15 27 - 44 31
15.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
16.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
17.
Кайзерслаутерн
 28 8 5 15 44 - 56 29
18.
Оснабрюк
 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 14 8 3 3 26 - 16 27
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Кайзерслаутерн
 14 2 4 8 18 - 27 10
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 18 (4)
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (9)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
  • 52'
    Тобиас Мюллер получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Шулер Лука уходит с поля. Ито Тацуя выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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