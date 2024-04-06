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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Карлсруэ
1:0
Первый тайм: 21'
Санкт-Паули
0'
1:0
3' Гол
Франке Марсель
18' Желтая карточка
Франке Марсель

Ход матча

3'
Франке Марсель
1:0
18'
Франке Марсель
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Санкт-Паули
3.50
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3.75
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4.47
Все Коэффициенты
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
20
Херольд
Дэвид
26
Небель
Пауль
8
Гондорф
Жером
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
9
Матанович
Игорь
11
Зивзивадзе
Буду
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
5
Валь
Хауке
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
36
Кемляйн
Алеша
21
Рицка
Ларс
26
Саад
Элиас
10
Хартель
Марсель
11
Эггештайн
Йоханнес
Карлсруэ
4-4-2
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Карлсруэ
Санкт-Паули

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
4:4
Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
0:4
Б2
0:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
0:4

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.1
1.55

Среднее время на гол

81
58

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.55
1.7

Среднее время на гол

58
52

Всего голов

28
34

Голов в среднем за матч

1.33
1.62

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

67
55

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 11 0.39
Зивзивадзе Буду 10 0.36
Ванитцек Марвин 8 (2) 0.29
Шлойзенер Фабиан 7 0.25
Небель Пауль 3 0.11
Штиндль Ларс 3 0.11
Йенсен Леон 2 0.07
Бурнич Дженис 2 0.07
Гондорф Жером 1 0.04
Франке Марсель 1 0.04
Херольд Дэвид 1 0.04
Бормут Робин 1 0.04
Кобальд Кристоф 1 0.04
Байфус Марцель 1 0.04
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Тиеде Марко 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 15 (3) 0.54
Эггештайн Йоханнес 7 0.25
Саад Элиас 7 0.25
Афолайян Оладапо 6 0.21
Ирвайн Джексон 3 0.11
Меткалф Коннор 3 0.11
Салиакас Манолис 2 0.07
Рицка Ларс 2 0.07
Смит Эрик 1 0.04
Аменийдо Этьенн 1 0.04
Треу Филипп 1 0.04
Бухальфа Карло 1 0.04
Кемляйн Алеша 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 7 0
Ванитцек Марвин 5 0
Бурнич Дженис 5 0
Небель Пауль 5 0
Франке Марсель 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Хайзе Филип 3 0
Гондорф Жером 3 0
Бормут Робин 3 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Рапп Николай 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Тиеде Марко 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саад Элиас 6 1
Ирвайн Джексон 6 0
Салиакас Манолис 5 0
Смит Эрик 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Джигала Адам 2 0
Валь Хауке 2 0
Fabian Huerzeler 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Василь Никола 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Санкт-Паули
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

9
5
Карлсруэ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Санкт-Паули
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

14
27
Карлсруэ
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
22% (6)
22% (6)
Санкт-Паули
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

23
32

Голы по времени матча

Забито

33
22
16 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
6
18%
3
14%
1-15
4
12%
6
27%
16-30
6
18%
4
18%
31-45
6
18%
4
18%
46-60
3
9%
3
14%
61-75
8
24%
2
9%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
5%
2
13%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
7
37%
4
25%
61-75
1
5%
8
50%
76-90

Забито

20
27
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
6
30%
4
15%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
3
15%
6
22%
31-45
5
25%
5
19%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
5
25%
7
26%
76-90

Пропущено

24
11
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 8
7
29%
29%
0
0%
1-15
2
8%
3
27%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
3
13%
5
45%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
3
13%
1
9%
76-90

Забито

53
49
26 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 18
6 Не забивали 5
12
23%
7
14%
1-15
5
9%
9
18%
16-30
9
17%
10
20%
31-45
11
21%
9
18%
46-60
3
6%
5
10%
61-75
13
25%
9
18%
76-90

Пропущено

43
27
22 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 5
22 Не пропускали 18
8
19%
2
7%
1-15
8
19%
3
11%
16-30
6
14%
3
11%
31-45
5
12%
6
22%
46-60
12
28%
4
15%
61-75
4
9%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0
Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2

Результаты матчей

Карлсруэ
Санкт-Паули

Точный счет

2:2
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
6 раз 22%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
1
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
7
1 раз 4%
2
11 раз 41%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
11
3
1.5
9
5
5
9
2.5
4
10
3
11
3.5
2
12
1
13
4.5
2
12
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
8
5
4
9
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
22
5
17
10
1.5
17
10
9
18
2.5
6
21
5
22
3.5
3
24
1
26
4.5
2
25
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 0:1 28 16 9 3 50 - 27 57
2.
Хольштайн Киль
 28 17 4 7 55 - 34 55
3.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
4.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
5.
Ганновер 96
 27 11 10 6 50 - 35 43
6.
Карлсруэ
 1:0 28 11 9 8 56 - 41 42
7.
Герта
 28 11 8 9 56 - 48 41
8.
Гройтер Фюрт
 27 11 6 10 38 - 39 39
9.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
13.
Шальке 04
 27 9 4 14 42 - 54 31
14.
Ганза
 28 9 4 15 27 - 44 31
15.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
16.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
17.
Кайзерслаутерн
 28 8 5 15 44 - 56 29
18.
Оснабрюк
 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 0:1 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Карлсруэ
 1:0 15 8 5 2 35 - 18 29
4.
Гройтер Фюрт
 14 8 3 3 26 - 16 27
5.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
3.
Санкт-Паули
 0:1 14 7 4 3 22 - 17 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 1:0 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Кайзерслаутерн
 14 2 4 8 18 - 27 10
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 18 (4)
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (9)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Санкт-Паули
3.50
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3.75
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