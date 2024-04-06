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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Карлсруэ
2:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
1:0
2' Гол
Франке Марсель
18' Желтая карточка
Франке Марсель
24' Желтая карточка
Валь Хауке
1:1
37' Гол
Ирвайн Джексон
2:1
69' Гол
Небель Пауль
77' Вторая желтая карточка
Валь Хауке
80' Желтая карточка
Гондорф Жером
90' Желтая карточка
Штиндль Ларс
90' Желтая карточка
Древес Патрик
90'+6

Ход матча

2'
Франке Марсель
1:0
18'
Франке Марсель
 
24'
 
Валь Хауке
37'
1:1
Ирвайн Джексон
(Хартель Марсель)
67'
Бурнич Дженис
Йенсен Леон
 
67'
Шлойзенер Фабиан
Зивзивадзе Буду
 
69'
Небель Пауль
(Шлойзенер Фабиан)
2:1
71'
 
Афолайян Оладапо
Саад Элиас
71'
 
Аменийдо Этьенн
Кемляйн Алеша
77'
 
Валь Хауке
80'
Гондорф Жером
 
84'
 
Альберс Андреас
Рицка Ларс
90'
 
Мауридес Жуниор
Эггештайн Йоханнес
90'
Штиндль Ларс
Небель Пауль
 
90'
Рапп Николай
Гондорф Жером
 
90'
Штиндль Ларс
 
90'
Древес Патрик
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 1
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 340 Количество передач 593
  • 43 Владение мячом, % 58
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
20
Херольд
Дэвид
26
Небель
Пауль
8
Гондорф
Жером
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
9
Матанович
Игорь
11
Зивзивадзе
Буду
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
5
Валь
Хауке
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
36
Кемляйн
Алеша
21
Рицка
Ларс
26
Саад
Элиас
10
Хартель
Марсель
11
Эггештайн
Йоханнес
Карлсруэ
4-4-2
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Карлсруэ
Санкт-Паули

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
4:4
Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
0:3
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
0:4
Б2
0:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
0:4

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.1
1.55

Среднее время на гол

81
58

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.55
1.7

Среднее время на гол

58
52

Всего голов

28
34

Голов в среднем за матч

1.33
1.62

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

67
55

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 11 0.39
Зивзивадзе Буду 10 0.36
Ванитцек Марвин 8 (2) 0.29
Шлойзенер Фабиан 7 0.25
Небель Пауль 4 0.14
Штиндль Ларс 3 0.11
Йенсен Леон 2 0.07
Франке Марсель 2 0.07
Бурнич Дженис 2 0.07
Гондорф Жером 1 0.04
Херольд Дэвид 1 0.04
Бормут Робин 1 0.04
Кобальд Кристоф 1 0.04
Байфус Марцель 1 0.04
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Тиеде Марко 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 15 (3) 0.54
Эггештайн Йоханнес 7 0.25
Саад Элиас 7 0.25
Афолайян Оладапо 6 0.21
Ирвайн Джексон 4 0.14
Меткалф Коннор 3 0.11
Салиакас Манолис 2 0.07
Рицка Ларс 2 0.07
Смит Эрик 1 0.04
Аменийдо Этьенн 1 0.04
Треу Филипп 1 0.04
Бухальфа Карло 1 0.04
Кемляйн Алеша 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 7 0
Франке Марсель 5 0
Ванитцек Марвин 5 0
Бурнич Дженис 5 0
Небель Пауль 5 0
Гондорф Жером 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Хайзе Филип 3 0
Бормут Робин 3 0
Штиндль Ларс 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Рапп Николай 2 0
Тиеде Марко 1 0
Древес Патрик 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саад Элиас 6 1
Ирвайн Джексон 6 0
Салиакас Манолис 5 0
Смит Эрик 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Валь Хауке 3 1
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Джигала Адам 2 0
Fabian Huerzeler 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Василь Никола 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Санкт-Паули
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

9
6
Карлсруэ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Санкт-Паули
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

14
27
Карлсруэ
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (16)
21% (6)
21% (6)
Санкт-Паули
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

23
33

Голы по времени матча

Забито

35
23
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
7
20%
3
13%
1-15
4
11%
6
26%
16-30
6
17%
5
22%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
4
11%
3
13%
61-75
8
23%
2
9%
76-90

Пропущено

20
18
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
1
5%
3
17%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
7
35%
5
28%
61-75
1
5%
8
44%
76-90

Забито

20
27
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
6
30%
4
15%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
3
15%
6
22%
31-45
5
25%
5
19%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
5
25%
7
26%
76-90

Пропущено

24
11
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 8
7
29%
29%
0
0%
1-15
2
8%
3
27%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
3
13%
5
45%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
3
13%
1
9%
76-90

Забито

55
50
27 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 18
6 Не забивали 5
13
24%
7
14%
1-15
5
9%
9
18%
16-30
9
16%
11
22%
31-45
11
20%
9
18%
46-60
4
7%
5
10%
61-75
13
24%
9
18%
76-90

Пропущено

44
29
23 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 19
8
18%
3
10%
1-15
8
18%
3
10%
16-30
7
16%
3
10%
31-45
5
11%
6
21%
46-60
12
27%
5
17%
61-75
4
9%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0
Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2

Результаты матчей

Карлсруэ
Санкт-Паули

Точный счет

2:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
6 раз 21%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
0
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
7
1 раз 4%
2
11 раз 39%
1
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
3
12
3
1.5
9
5
5
10
2.5
4
10
3
12
3.5
2
12
1
14
4.5
2
12
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
8
6
4
9
2.5
2
12
2
11
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
23
5
18
10
1.5
17
11
9
19
2.5
6
22
5
23
3.5
3
25
1
27
4.5
2
26
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 28 16 9 3 51 - 28 57
2.
Хольштайн Киль
 28 17 4 7 55 - 34 55
3.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
4.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
5.
Ганновер 96
 27 11 10 6 50 - 35 43
6.
Карлсруэ
 28 11 9 8 57 - 42 42
7.
Герта
 28 11 8 9 56 - 48 41
8.
Гройтер Фюрт
 27 11 6 10 38 - 39 39
9.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
13.
Шальке 04
 27 9 4 14 42 - 54 31
14.
Ганза
 28 9 4 15 27 - 44 31
15.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
16.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
17.
Кайзерслаутерн
 28 8 5 15 44 - 56 29
18.
Оснабрюк
 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
4.
Гройтер Фюрт
 14 8 3 3 26 - 16 27
5.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Кайзерслаутерн
 14 2 4 8 18 - 27 10
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 18 (4)
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
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