Тур: 28. Стадион: BBBank Wildpark.
2:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолФранке Марсель
18' Желтая карточкаФранке Марсель
24' Желтая карточкаВаль Хауке
1:1
37' ГолИрвайн Джексон
2:1
69' ГолНебель Пауль
77' Вторая желтая карточкаВаль Хауке
80' Желтая карточкаГондорф Жером
90' Желтая карточкаШтиндль Ларс
90' Желтая карточкаДревес Патрик
90'+6
Ход матча
2'
1:0
18'
24'
37'
69'
2:1
77'
80'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 1
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
340 Количество передач 593
-
43 Владение мячом, % 58
26
Небель
Пауль
25
Джигала
Адам
21
Рицка
Ларс
26
Саад
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шеллер ТьяркПолузащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Карлсруэ
Санкт-Паули
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
21 матч
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.1
1.55
Среднее время на гол
81
58
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.55
1.7
Среднее время на гол
58
52
Всего голов
28
34
Голов в среднем за матч
1.33
1.62
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
67
55
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|11
|0.39
|Зивзивадзе Буду
|10
|0.36
|Ванитцек Марвин
|8 (2)
|0.29
|Шлойзенер Фабиан
|7
|0.25
|Небель Пауль
|4
|0.14
|Штиндль Ларс
|3
|0.11
|Йенсен Леон
|2
|0.07
|Франке Марсель
|2
|0.07
|Бурнич Дженис
|2
|0.07
|Гондорф Жером
|1
|0.04
|Херольд Дэвид
|1
|0.04
|Бормут Робин
|1
|0.04
|Кобальд Кристоф
|1
|0.04
|Байфус Марцель
|1
|0.04
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Тиеде Марко
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|15 (3)
|0.54
|Эггештайн Йоханнес
|7
|0.25
|Саад Элиас
|7
|0.25
|Афолайян Оладапо
|6
|0.21
|Ирвайн Джексон
|4
|0.14
|Меткалф Коннор
|3
|0.11
|Салиакас Манолис
|2
|0.07
|Рицка Ларс
|2
|0.07
|Смит Эрик
|1
|0.04
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.04
|Треу Филипп
|1
|0.04
|Бухальфа Карло
|1
|0.04
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|7
|0
|Франке Марсель
|5
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Бурнич Дженис
|5
|0
|Небель Пауль
|5
|0
|Гондорф Жером
|4
|0
|Юнг Себастьян
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Бормут Робин
|3
|0
|Штиндль Ларс
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Древес Патрик
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саад Элиас
|6
|1
|Ирвайн Джексон
|6
|0
|Салиакас Манолис
|5
|0
|Смит Эрик
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Валь Хауке
|3
|1
|Афолайян Оладапо
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Fabian Huerzeler
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Санкт-Паули
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
9
6
Карлсруэ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Санкт-Паули
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
14
27
Карлсруэ
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (16)
21% (6)
21% (6)
Санкт-Паули
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
23
33
Голы по времени матча
Забито
35
23
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 16
7
20%
3
13%
1-15
4
11%
6
26%
16-30
6
17%
5
22%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
4
11%
3
13%
61-75
8
23%
2
9%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
1
5%
3
17%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
7
35%
5
28%
61-75
1
5%
8
44%
76-90
Забито
20
27
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
6
30%
4
15%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
3
15%
6
22%
31-45
5
25%
5
19%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
5
25%
7
26%
76-90
Пропущено
24
11
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 8
7
29%
29%
0
0%
1-15
2
8%
3
27%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
3
13%
5
45%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
3
13%
1
9%
76-90
Забито
55
50
27 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 18
6 Не забивали 5
13
24%
7
14%
1-15
5
9%
9
18%
16-30
9
16%
11
22%
31-45
11
20%
9
18%
46-60
4
7%
5
10%
61-75
13
24%
9
18%
76-90
Пропущено
44
29
23 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 19
8
18%
3
10%
1-15
8
18%
3
10%
16-30
7
16%
3
10%
31-45
5
11%
6
21%
46-60
12
27%
5
17%
61-75
4
9%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0
Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2
Результаты матчей
Карлсруэ
Санкт-Паули
Точный счет
2:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
6 раз 21%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
0
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
7
1 раз 4%
2
11 раз 39%
1
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
123
95
510
410
312
212
114
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
67
86
49
212
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
235
1810
1711
919
622
523
325
127
226
127
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|18 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6