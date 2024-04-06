  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Нюрнберг
0:4
Второй тайм: 84'
Хольштайн Киль
0'
5' Желтая карточка
Хунгбо Джозеф
12' Вторая желтая карточка
Хунгбо Джозеф
0:1
20' Гол
Marko Ivezic
30' Желтая карточка
Бернхардссон Александер
0:2
34' Гол
Матино Сюто
42' Желтая карточка
Кастроп Йенс
0:3
43' Гол
Бернхардссон Александер
45' Желтая карточка
Гиамера Ян
0:4
79' Гол
Nicolai Remberg

Ход матча

5'
Хунгбо Джозеф
 
12'
Хунгбо Джозеф
 
20'
0:1
Marko Ivezic
(Зандер Филипп)
30'
 
Бернхардссон Александер
32'
 
Шульц Марвин
Коменда Марко
34'
0:2
Матино Сюто
(Скрибски Стивен)
42'
Кастроп Йенс
 
43'
0:3
Бернхардссон Александер
(Скрибски Стивен)
45'
Гиамера Ян
 
46'
Векессер Эрик
Окунуки Кандзи
 
46'
Голлер Беньямин
Узун Кан
 
61'
 
Nicolai Remberg
Бернхардссон Александер
61'
 
Юханссон Карл
Эррас Патрик
69'
Валентини Энрико
Гиамера Ян
 
72'
Думан Тайлан
Кастроп Йенс
 
79'
0:4
Nicolai Remberg
79'
Маркес Иван
Флик Флориан
 
80'
 
Арп Янн-Фите
Скрибски Стивен
80'
 
Киркесков Миккель
Роте Том

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 12
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Хольштайн Киль
3.70
3.67
Реклама, olimp.bet
2.14
Все Коэффициенты
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
6
Флик
Флориан
23
Хунгбо
Джозеф
17
Кастроп
Йенс
42
Узун
Кан
11
Окунуки
Кандзи
36
Шлаймер
Лукас
1
Вайнер
Тимон
6
Marko
Ivezic
4
Эррас
Патрик
3
Коменда
Марко
17
Беккер
Тимо
16
Зандер
Филипп
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
11
Бернхардссон
Александер
7
Скрибски
Стивен
13
Матино
Сюто
Нюрнберг
4-1-4-1
Хольштайн Киль
3-4-3

История личных встреч

Нюрнберг
Хольштайн Киль

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
2:3
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:3
Б2
2:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.8

Среднее время на гол

67
50

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.55
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узун Кан 15 (3) 0.54
Шлаймер Лукас 4 0.14
Окунуки Кандзи 3 0.11
Кастроп Йенс 3 0.11
Хандверкер Тим 2 (1) 0.07
Андерссон Себастьян 2 0.07
Голлер Беньямин 2 0.07
Хаяси Даити 2 0.07
Гиамера Ян 1 0.04
Лохкемпер Феликс 1 0.04
Флик Флориан 1 0.04
Маркес Иван 1 0.04
Браун Натаниэль 0 0
Векессер Эрик 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 9 (3) 0.32
Пихлер Бенедикт 7 0.25
Матино Сюто 5 (1) 0.18
Беккер Тимо 5 (1) 0.18
Арп Янн-Фите 5 0.18
Холтби Льюис 4 0.14
Порат Финн 4 0.14
Роте Том 2 0.07
Зандер Филипп 2 0.07
Бернхардссон Александер 2 0.07
Стернер Йонас 2 0.07
Шульц Марвин 1 0.04
Меес Джошуа 1 0.04
Nicolai Remberg 1 0.04
Фридьонссон Хольмберт 1 0.04
Эррас Патрик 1 0.04
Marko Ivezic 1 0.04
Niklas Niehoff 1 0.04

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 10 2
Хорн Яннес 7 0
Маркес Иван 5 1
Гиамера Ян 6 0
Матения Кристиан 3 1
Хунгбо Джозеф 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Флик Флориан 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Узун Кан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Векессер Эрик 2 0
Думан Тайлан 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Ельч Финн 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 7 0
Роте Том 7 0
Зандер Филипп 6 0
Порат Финн 5 0
Шульц Марвин 3 1
Nicolai Remberg 4 0
Беккер Тимо 3 0
Юханссон Карл II 1 1
Скрибски Стивен 2 0
Эррас Патрик 2 0
Меес Джошуа 2 0
Симакала Ба-Муака 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Marko Ivezic 2 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Marcel Rapp 1 0
Коменда Марко 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Стернер Йонас 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Хольштайн Киль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
6
Нюрнберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Хольштайн Киль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

16
19
Нюрнберг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
Хольштайн Киль
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
15% (4)
41% (11)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

23
16

Упущенные победы

23
25

Голы по времени матча

Забито

17
24
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
1
6%
1
4%
1-15
2
12%
6
25%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
5
29%
29%
7
29%
29%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
3
18%
5
21%
76-90

Пропущено

21
12
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
3
14%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
7
33%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Забито

20
27
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
3
15%
2
7%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
7
35%
5
19%
31-45
1
5%
9
33%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
4
20%
3
11%
76-90

Пропущено

28
22
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
11%
3
14%
1-15
5
18%
2
9%
16-30
3
11%
4
18%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
3
11%
5
23%
61-75
8
29%
6
27%
76-90

Забито

37
51
17 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 16
5 Не забивали 1
4
11%
3
6%
1-15
3
8%
10
20%
16-30
10
27%
9
18%
31-45
6
16%
16
31%
46-60
7
19%
5
10%
61-75
7
19%
8
16%
76-90

Пропущено

49
34
22 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 16
6
12%
5
15%
1-15
6
12%
4
12%
16-30
10
20%
6
18%
31-45
9
18%
4
12%
46-60
5
10%
7
21%
61-75
13
27%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3

Результаты матчей

Нюрнберг
Хольштайн Киль

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
1
10 раз 37%
2
9 раз 33%
3
5 раз 19%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
13
1
6
7
1.5
9
5
2
11
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
7
6
3
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
26
1
11
16
1.5
16
11
5
22
2.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 27 16 9 2 50 - 26 57
2.
Хольштайн Киль
 4:0 28 17 4 7 55 - 34 55
3.
Гамбург
 2:1 28 14 6 8 53 - 39 48
4.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
5.
Ганновер 96
 27 11 10 6 50 - 35 43
6.
Герта
 28 11 8 9 56 - 48 41
7.
Гройтер Фюрт
 27 11 6 10 38 - 39 39
8.
Карлсруэ
 27 10 9 8 55 - 41 39
9.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
10.
Нюрнберг
 0:4 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 0:0 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Магдебург
 0:0 28 8 8 12 38 - 44 32
13.
Шальке 04
 27 9 4 14 42 - 54 31
14.
Ганза
 28 9 4 15 27 - 44 31
15.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
16.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
17.
Кайзерслаутерн
 1:2 28 8 5 15 44 - 56 29
18.
Оснабрюк
 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 2:1 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 14 8 3 3 26 - 16 27
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 4:0 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 0:0 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 1:2 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 0:4 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 0:0 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4:0 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 0:0 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 0:4 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 2:1 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Магдебург
 0:0 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Кайзерслаутерн
 1:2 14 2 4 8 18 - 27 10
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 18 (4)
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (9)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Хольштайн Киль.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.09. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.09 ПОСТАВИТЬ
    Лучшие коэффициенты
    Нюрнберг
    Ничья
    Хольштайн Киль
    3.70
    3.67
    Реклама, olimp.bet
    2.14
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Нюрнберг 0:4 Хольштайн Киль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Нюрнберг
    Хольштайн Киль
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный