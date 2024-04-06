Тур: 28. Стадион: Макс-Морлок-Стадион. Зрители: 31961
0:4
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаХунгбо Джозеф
12' Вторая желтая карточкаХунгбо Джозеф
0:1
20' ГолMarko Ivezic
30' Желтая карточкаБернхардссон Александер
0:2
34' ГолМатино Сюто
42' Желтая карточкаКастроп Йенс
0:3
43' ГолБернхардссон Александер
45' Желтая карточкаГиамера Ян
0:4
79' ГолNicolai Remberg
90'+3
Ход матча
12'
20'
0:1
34'
0:2
42'
43'
45'
79'
0:4
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 12
-
1 Удары в створ 7
-
4 Угловые 9
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
261 Количество передач 696
-
36 Владение мячом, % 64
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Узун
Кан
17
Беккер
Тимо
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
13
Матино
Сюто
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
42 Узун КанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
18 Роте ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Нюрнберг
Хольштайн Киль
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.8
Среднее время на гол
67
50
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.55
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узун Кан
|15 (3)
|0.54
|Шлаймер Лукас
|4
|0.14
|Окунуки Кандзи
|3
|0.11
|Кастроп Йенс
|3
|0.11
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.07
|Андерссон Себастьян
|2
|0.07
|Голлер Беньямин
|2
|0.07
|Хаяси Даити
|2
|0.07
|Гиамера Ян
|1
|0.04
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.04
|Флик Флориан
|1
|0.04
|Маркес Иван
|1
|0.04
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|9 (3)
|0.32
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.25
|Матино Сюто
|5 (1)
|0.18
|Беккер Тимо
|5 (1)
|0.18
|Арп Янн-Фите
|5
|0.18
|Холтби Льюис
|4
|0.14
|Порат Финн
|4
|0.14
|Роте Том
|2
|0.07
|Зандер Филипп
|2
|0.07
|Nicolai Remberg
|2
|0.07
|Бернхардссон Александер
|2
|0.07
|Стернер Йонас
|2
|0.07
|Шульц Марвин
|1
|0.04
|Меес Джошуа
|1
|0.04
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.04
|Эррас Патрик
|1
|0.04
|Marko Ivezic
|1
|0.04
|Niklas Niehoff
|1
|0.04
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|10
|2
|Хорн Яннес
|7
|0
|Маркес Иван
|5
|1
|Гиамера Ян
|6
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Хунгбо Джозеф
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Окунуки Кандзи
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Узун Кан
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Валентини Энрико
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Ельч Финн
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|7
|0
|Роте Том
|7
|0
|Зандер Филипп
|6
|0
|Порат Финн
|5
|0
|Шульц Марвин
|3
|1
|Nicolai Remberg
|4
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Эррас Патрик
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Матино Сюто
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Marko Ivezic
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Marcel Rapp
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Хольштайн Киль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
6
Нюрнберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Хольштайн Киль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сухие победы
2
8
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
16
19
Нюрнберг
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Хольштайн Киль
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
14% (4)
39% (11)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
23
16
Упущенные победы
23
25
Голы по времени матча
Забито
17
28
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
1
6%
1
4%
1-15
2
12%
7
25%
16-30
3
18%
6
21%
31-45
5
29%
29%
7
25%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
3
18%
6
21%
76-90
Пропущено
25
12
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
3
12%
2
17%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
9
36%
2
17%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
6
24%
2
17%
76-90
Забито
20
27
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
15%
2
7%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
7
35%
5
19%
31-45
1
5%
9
33%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
4
20%
3
11%
76-90
Пропущено
28
22
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
11%
3
14%
1-15
5
18%
2
9%
16-30
3
11%
4
18%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
3
11%
5
23%
61-75
8
29%
6
27%
76-90
Забито
37
55
17 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 17
6 Не забивали 1
4
11%
3
5%
1-15
3
8%
11
20%
16-30
10
27%
11
20%
31-45
6
16%
16
29%
29%
46-60
7
19%
5
9%
61-75
7
19%
9
16%
76-90
Пропущено
53
34
25 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 16
6
11%
5
15%
1-15
7
13%
4
12%
16-30
12
23%
6
18%
31-45
9
17%
4
12%
46-60
5
9%
7
21%
61-75
14
26%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3
Результаты матчей
Нюрнберг
Хольштайн Киль
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
2:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
3
5 раз 18%
4
3 раза 11%
0
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
68
95
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
59
86
311
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
271
1117
1711
523
820
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|18 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (9)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6