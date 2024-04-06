  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 31961
Нюрнберг
0:4
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
5' Желтая карточка
Хунгбо Джозеф
12' Вторая желтая карточка
Хунгбо Джозеф
0:1
20' Гол
Marko Ivezic
30' Желтая карточка
Бернхардссон Александер
0:2
34' Гол
Матино Сюто
42' Желтая карточка
Кастроп Йенс
0:3
43' Гол
Бернхардссон Александер
45' Желтая карточка
Гиамера Ян
0:4
79' Гол
Nicolai Remberg
90'+3
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
6
Флик
Флориан
23
Хунгбо
Джозеф
17
Кастроп
Йенс
42
Узун
Кан
11
Окунуки
Кандзи
36
Шлаймер
Лукас
1
Вайнер
Тимон
6
Marko
Ivezic
4
Эррас
Патрик
3
Коменда
Марко
17
Беккер
Тимо
16
Зандер
Филипп
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
11
Бернхардссон
Александер
7
Скрибски
Стивен
13
Матино
Сюто
Нюрнберг
4-1-4-1
Хольштайн Киль
3-4-3

История личных встреч

Нюрнберг
Хольштайн Киль

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
2:3
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:3
Б2
2:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.8

Среднее время на гол

67
50

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.55
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узун Кан 15 (3) 0.54
Шлаймер Лукас 4 0.14
Окунуки Кандзи 3 0.11
Кастроп Йенс 3 0.11
Хандверкер Тим 2 (1) 0.07
Андерссон Себастьян 2 0.07
Голлер Беньямин 2 0.07
Хаяси Даити 2 0.07
Гиамера Ян 1 0.04
Лохкемпер Феликс 1 0.04
Флик Флориан 1 0.04
Маркес Иван 1 0.04
Браун Натаниэль 0 0
Векессер Эрик 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 9 (3) 0.32
Пихлер Бенедикт 7 0.25
Матино Сюто 5 (1) 0.18
Беккер Тимо 5 (1) 0.18
Арп Янн-Фите 5 0.18
Холтби Льюис 4 0.14
Порат Финн 4 0.14
Роте Том 2 0.07
Зандер Филипп 2 0.07
Nicolai Remberg 2 0.07
Бернхардссон Александер 2 0.07
Стернер Йонас 2 0.07
Шульц Марвин 1 0.04
Меес Джошуа 1 0.04
Фридьонссон Хольмберт 1 0.04
Эррас Патрик 1 0.04
Marko Ivezic 1 0.04
Niklas Niehoff 1 0.04

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 10 2
Хорн Яннес 7 0
Маркес Иван 5 1
Гиамера Ян 6 0
Матения Кристиан 3 1
Хунгбо Джозеф 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Флик Флориан 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Узун Кан 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Векессер Эрик 2 0
Думан Тайлан 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Ельч Финн 2 0
Филь Кристиан 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 7 0
Роте Том 7 0
Зандер Филипп 6 0
Порат Финн 5 0
Шульц Марвин 3 1
Nicolai Remberg 4 0
Беккер Тимо 3 0
Юханссон Карл II 1 1
Скрибски Стивен 2 0
Эррас Патрик 2 0
Меес Джошуа 2 0
Симакала Ба-Муака 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Матино Сюто 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Marko Ivezic 2 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Marcel Rapp 1 0
Коменда Марко 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Стернер Йонас 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Хольштайн Киль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
6
Нюрнберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Хольштайн Киль
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

2
8

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

16
19
Нюрнберг
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Хольштайн Киль
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
14% (4)
39% (11)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

23
16

Упущенные победы

23
25

Голы по времени матча

Забито

17
28
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
1
6%
1
4%
1-15
2
12%
7
25%
16-30
3
18%
6
21%
31-45
5
29%
29%
7
25%
46-60
3
18%
1
4%
61-75
3
18%
6
21%
76-90

Пропущено

25
12
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
3
12%
2
17%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
9
36%
2
17%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
6
24%
2
17%
76-90

Забито

20
27
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
15%
2
7%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
7
35%
5
19%
31-45
1
5%
9
33%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
4
20%
3
11%
76-90

Пропущено

28
22
11 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
11%
3
14%
1-15
5
18%
2
9%
16-30
3
11%
4
18%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
3
11%
5
23%
61-75
8
29%
6
27%
76-90

Забито

37
55
17 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 17
6 Не забивали 1
4
11%
3
5%
1-15
3
8%
11
20%
16-30
10
27%
11
20%
31-45
6
16%
16
29%
29%
46-60
7
19%
5
9%
61-75
7
19%
9
16%
76-90

Пропущено

53
34
25 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 16
6
11%
5
15%
1-15
7
13%
4
12%
16-30
12
23%
6
18%
31-45
9
17%
4
12%
46-60
5
9%
7
21%
61-75
14
26%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Нюрнберг 1:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3

Результаты матчей

Нюрнберг
Хольштайн Киль

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

2:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
3
5 раз 18%
4
3 раза 11%
0
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
9
5
2
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
8
6
3
11
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
27
1
11
17
1.5
17
11
5
23
2.5
8
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 27 16 9 2 50 - 26 57
2.
Хольштайн Киль
 28 17 4 7 55 - 34 55
3.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
4.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
5.
Ганновер 96
 27 11 10 6 50 - 35 43
6.
Герта
 28 11 8 9 56 - 48 41
7.
Гройтер Фюрт
 27 11 6 10 38 - 39 39
8.
Карлсруэ
 27 10 9 8 55 - 41 39
9.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
13.
Шальке 04
 27 9 4 14 42 - 54 31
14.
Ганза
 28 9 4 15 27 - 44 31
15.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
16.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
17.
Кайзерслаутерн
 28 8 5 15 44 - 56 29
18.
Оснабрюк
 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 14 8 3 3 26 - 16 27
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Кайзерслаутерн
 14 2 4 8 18 - 27 10
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 18 (4)
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (9)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Гиамера Ян получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Скрибски Стивен сделал результативную передачу.
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    • 5'
      Джозеф Хунбо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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