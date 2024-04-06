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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Гамбург
1:1
Второй тайм: 60'
Кайзерслаутерн
0'
1:0
34' Гол
Бенеш Ласло
1:1
45' Гол
Ахе Рагнар
58' Желтая карточка
Туре Альмами

Ход матча

34'
Бенеш Ласло
1:0
45'
1:1
Ахе Рагнар
(Опоку Аарон)
46'
Джатта Бейкери
Сухонен Ансси
 
58'
 
Туре Альмами

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Кайзерслаутерн
4.20
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4.43
5.02
Все Коэффициенты
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
33
Каттербах
Ноа
23
Мефферт
Йонас
6
Пореба
Лукаш
8
Бенеш
Ласло
36
Сухонен
Ансси
20
Немет
Ондраш
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
32
Химмельман
Робин
6
Туре
Альмами
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
15
Пухач
Тымотеуш
26
Калоч
Филип
16
Нихус
Юлиан
17
Опоку
Аарон
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
9
Ахе
Рагнар
Гамбург
4-1-2-3
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Гамбург
Кайзерслаутерн

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
3:3
Б2
2:0
Б2
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 16 (1) 0.57
Бенеш Ласло 13 (3) 0.46
Мухайм Миро 5 0.18
Джатта Бейкери 4 0.14
Жан-Люк Домпе 3 0.11
Ферай Иммануэль 3 0.11
Рейс Людовит 2 0.07
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.07
Мефферт Йонас 1 0.04
Хайер Моритц 1 0.04
Хаджикадунич Деннис 1 0.04
Рамос Гильерме 1 0.04
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 15 0.54
Риттер Марлон 5 0.18
Томяк Борис 4 (2) 0.14
Тачи Ричмонд 3 0.11
Бойд Терренс 2 0.07
Опоку Аарон 2 0.07
Краус Кевин II 2 (1) 0.07
Пухач Тымотеуш 1 0.04
Редондо Кенни 1 0.04
Циммер Жан 1 0.04
Рашль Тобиас 1 0.04
Туре Альмами 1 0.04
Эльведи Ян 1 0.04
Симакала Ба-Муака 1 0.04
Стожилкович Филип 1 0.04
Нихус Юлиан 1 0.04
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайер Моритц 7 1
Хаджикадунич Деннис 7 1
Мефферт Йонас 8 0
Мухайм Миро 5 1
Рамос Гильерме 5 1
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Ферай Иммануэль 4 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Рейс Людовит 3 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Нихус Юлиан 6 0
Риттер Марлон 5 0
Пухач Тымотеуш 5 0
Редондо Кенни 4 0
Сольдо Никола 4 0
Циммер Жан 3 0
Эльведи Ян 3 0
Калоч Филип 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Краус Кевин II 2 0
Краль Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Фридхельм Фанкел 1 0

Результаты матчей

Гамбург
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Кайзерслаутерн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
10
Гамбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Кайзерслаутерн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
18

Упущенные победы

19
22
Гамбург
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Кайзерслаутерн
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
19

Упущенные победы

28
32

Голы по времени матча

Забито

30
15
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
2
7%
2
13%
1-15
6
20%
2
13%
16-30
8
27%
5
33%
31-45
6
20%
2
13%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
6
20%
2
13%
76-90

Пропущено

15
27
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
4
27%
2
7%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
3
20%
9
33%
61-75
3
20%
2
7%
76-90

Забито

23
26
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
2
9%
4
15%
1-15
2
9%
8
31%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
6
26%
5
19%
61-75
7
30%
6
23%
76-90

Пропущено

21
29
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
5
24%
1
3%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
4
19%
9
31%
46-60
2
10%
8
28%
61-75
6
29%
5
17%
76-90

Забито

53
41
22 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 14
1 Не забивали 6
4
8%
6
15%
1-15
8
15%
10
24%
16-30
10
19%
6
15%
31-45
10
19%
4
10%
46-60
8
15%
7
17%
61-75
13
25%
8
20%
76-90

Пропущено

36
56
17 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 38
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 26
9
25%
3
5%
1-15
5
14%
8
14%
16-30
3
8%
7
13%
31-45
5
14%
14
25%
46-60
5
14%
17
30%
61-75
9
25%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2
Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2
Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1

Результаты матчей

Гамбург
Кайзерслаутерн

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
5
1 раз 8%
3
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 41%
1
9 раз 33%
3
5 раз 19%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
3
8 раз 30%
0
5 раз 19%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
7
7
5
8
2.5
7
7
1
12
3.5
1
13
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
8
6
1.5
4
9
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
1
0.5
Больше Меньше
22
5
17
10
1.5
11
16
6
21
2.5
9
18
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 27 16 9 2 50 - 26 57
2.
Хольштайн Киль
 3:0 28 17 4 7 54 - 34 55
3.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
4.
Гамбург
 1:1 28 13 7 8 52 - 39 46
5.
Ганновер 96
 27 11 10 6 50 - 35 43
6.
Герта
 28 11 8 9 56 - 48 41
7.
Гройтер Фюрт
 27 11 6 10 38 - 39 39
8.
Карлсруэ
 27 10 9 8 55 - 41 39
9.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
10.
Нюрнберг
 0:3 28 10 7 11 38 - 51 37
11.
Эльвeрсберг
 0:0 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Магдебург
 0:0 28 8 8 12 38 - 44 32
13.
Шальке 04
 27 9 4 14 42 - 54 31
14.
Ганза
 28 9 4 15 27 - 44 31
15.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
16.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
17.
Кайзерслаутерн
 1:1 28 8 6 14 44 - 55 30
18.
Оснабрюк
 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 1:1 14 9 1 4 30 - 17 28
3.
Гройтер Фюрт
 14 8 3 3 26 - 16 27
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 3:0 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 0:0 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 1:1 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 0:3 14 5 4 5 18 - 23 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 0:0 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 3:0 14 9 3 2 27 - 12 30
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 0:0 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 0:3 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 1:1 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Кайзерслаутерн
 1:1 14 2 5 7 18 - 26 11
15.
Магдебург
 0:0 14 2 5 7 14 - 24 11
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 18 (4)
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (9)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Туре Альмами получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Сухонен Ансси уходит с поля. Джатта Бейкери выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Опоку Аарон сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Ахе Рагнар бьет в цель!
  • 34'
    Г О О О О Л - Бенеш Ласло бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Кайзерслаутерн
4.20
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4.43
5.02
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Гамбург
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