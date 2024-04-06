Тур: 28. Стадион: Фолькспаркштадион.
1:1
Второй тайм: 60'
Ход матча
34'
1:0
45'
1:1
58'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
20
Немет
Ондраш
33
Эльведи
Ян
26
Калоч
Филип
16
Нихус
Юлиан
17
Опоку
Аарон
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
14 Рейс ЛюдовитЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
31 Цолински БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Кайзерслаутерн
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|16 (1)
|0.57
|Бенеш Ласло
|13 (3)
|0.46
|Мухайм Миро
|5
|0.18
|Джатта Бейкери
|4
|0.14
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.11
|Ферай Иммануэль
|3
|0.11
|Рейс Людовит
|2
|0.07
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.07
|Мефферт Йонас
|1
|0.04
|Хайер Моритц
|1
|0.04
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|Рамос Гильерме
|1
|0.04
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|15
|0.54
|Риттер Марлон
|5
|0.18
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.14
|Тачи Ричмонд
|3
|0.11
|Бойд Терренс
|2
|0.07
|Опоку Аарон
|2
|0.07
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.07
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.04
|Редондо Кенни
|1
|0.04
|Циммер Жан
|1
|0.04
|Рашль Тобиас
|1
|0.04
|Туре Альмами
|1
|0.04
|Эльведи Ян
|1
|0.04
|Симакала Ба-Муака
|1
|0.04
|Стожилкович Филип
|1
|0.04
|Нихус Юлиан
|1
|0.04
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайер Моритц
|7
|1
|Хаджикадунич Деннис
|7
|1
|Мефферт Йонас
|8
|0
|Мухайм Миро
|5
|1
|Рамос Гильерме
|5
|1
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Ферай Иммануэль
|4
|0
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Риттер Марлон
|5
|0
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|Редондо Кенни
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Циммер Жан
|3
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Калоч Филип
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Фридхельм Фанкел
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Кайзерслаутерн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
10
Гамбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Кайзерслаутерн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
18
Упущенные победы
19
22
Гамбург
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Кайзерслаутерн
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
15% (4)
44% (12)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
19
Упущенные победы
28
32
Голы по времени матча
Забито
30
15
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
2
7%
2
13%
1-15
6
20%
2
13%
16-30
8
27%
5
33%
31-45
6
20%
2
13%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
6
20%
2
13%
76-90
Пропущено
15
27
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
4
27%
2
7%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
3
20%
9
33%
61-75
3
20%
2
7%
76-90
Забито
23
26
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
2
9%
4
15%
1-15
2
9%
8
31%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
6
26%
5
19%
61-75
7
30%
6
23%
76-90
Пропущено
21
29
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
5
24%
1
3%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
4
19%
9
31%
46-60
2
10%
8
28%
61-75
6
29%
5
17%
76-90
Забито
53
41
22 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 14
1 Не забивали 6
4
8%
6
15%
1-15
8
15%
10
24%
16-30
10
19%
6
15%
31-45
10
19%
4
10%
46-60
8
15%
7
17%
61-75
13
25%
8
20%
76-90
Пропущено
36
56
17 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 38
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 26
9
25%
3
5%
1-15
5
14%
8
14%
16-30
3
8%
7
13%
31-45
5
14%
14
25%
46-60
5
14%
17
30%
61-75
9
25%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2
Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2
Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1
Результаты матчей
Гамбург
Кайзерслаутерн
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
5
1 раз 8%
3
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 41%
1
9 раз 33%
3
5 раз 19%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
3
8 раз 30%
0
5 раз 19%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
77
58
77
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
112
86
49
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
261
Больше Меньше
225
1710
1116
621
918
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|9
|2
|50 - 26
|57
|2.
|3:0
|28
|17
|4
|7
|54 - 34
|55
|3.
|27
|13
|7
|7
|59 - 35
|46
|4.
|1:1
|28
|13
|7
|8
|52 - 39
|46
|5.
|27
|11
|10
|6
|50 - 35
|43
|6.
|28
|11
|8
|9
|56 - 48
|41
|7.
|27
|11
|6
|10
|38 - 39
|39
|8.
|27
|10
|9
|8
|55 - 41
|39
|9.
|28
|11
|6
|11
|43 - 48
|39
|10.
|0:3
|28
|10
|7
|11
|38 - 51
|37
|11.
|0:0
|28
|10
|6
|12
|39 - 48
|36
|12.
|0:0
|28
|8
|8
|12
|38 - 44
|32
|13.
|27
|9
|4
|14
|42 - 54
|31
|14.
|28
|9
|4
|15
|27 - 44
|31
|15.
|28
|8
|7
|13
|31 - 38
|31
|16.
|27
|9
|3
|15
|30 - 39
|30
|17.
|1:1
|28
|8
|6
|14
|44 - 55
|30
|18.
|27
|4
|9
|14
|25 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|5
|0
|28 - 10
|32
|2.
|1:1
|14
|9
|1
|4
|30 - 17
|28
|3.
|14
|8
|3
|3
|26 - 16
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|29 - 13
|26
|5.
|14
|7
|5
|2
|34 - 18
|26
|6.
|3:0
|14
|8
|1
|5
|27 - 22
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|8.
|14
|6
|5
|3
|35 - 20
|23
|9.
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|10.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|24 - 20
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|1:1
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|0:3
|14
|5
|4
|5
|18 - 23
|19
|15.
|14
|5
|3
|6
|21 - 23
|18
|16.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|17.
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|18.
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|2.
|13
|7
|4
|2
|22 - 16
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|36 - 17
|25
|4.
|14
|6
|3
|5
|22 - 25
|21
|5.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|21 - 26
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|7.
|0:3
|14
|5
|3
|6
|20 - 28
|18
|8.
|1:1
|14
|4
|6
|4
|22 - 22
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|10.
|15
|4
|2
|9
|17 - 23
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|21 - 23
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|13.
|14
|3
|2
|9
|9 - 23
|11
|14.
|1:1
|14
|2
|5
|7
|18 - 26
|11
|15.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|16.
|14
|2
|4
|8
|14 - 33
|10
|17.
|13
|3
|0
|10
|10 - 22
|9
|18.
|13
|2
|1
|10
|16 - 35
|7
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|18 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (9)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6