Тур: 28. Стадион: Фолькспаркштадион. Зрители: 47000
2:1
Конец матча
0'
1:0
34' ГолБенеш Ласло
1:1
45' ГолАхе Рагнар
57' Желтая карточкаТуре Альмами
2:1
60' ГолПореба Лукаш
73' Желтая карточкаКёнигсдёрффер Рансфорд
90' Желтая карточкаФридхельм Фанкел
90'+6
Ход матча
34'
1:0
45'
1:1
57'
60'
2:1
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 16
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
474 Количество передач 330
-
59 Владение мячом, % 41
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
20
Немет
Ондраш
33
Эльведи
Ян
26
Калоч
Филип
16
Нихус
Юлиан
17
Опоку
Аарон
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
14 Рейс ЛюдовитЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
31 Цолински БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гамбург
Кайзерслаутерн
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|16 (1)
|0.57
|Бенеш Ласло
|13 (3)
|0.46
|Мухайм Миро
|5
|0.18
|Джатта Бейкери
|4
|0.14
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.11
|Ферай Иммануэль
|3
|0.11
|Рейс Людовит
|2
|0.07
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.07
|Мефферт Йонас
|1
|0.04
|Хайер Моритц
|1
|0.04
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|Рамос Гильерме
|1
|0.04
|Пореба Лукаш
|1
|0.04
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|15
|0.54
|Риттер Марлон
|5
|0.18
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.14
|Тачи Ричмонд
|3
|0.11
|Бойд Терренс
|2
|0.07
|Опоку Аарон
|2
|0.07
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.07
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.04
|Редондо Кенни
|1
|0.04
|Циммер Жан
|1
|0.04
|Рашль Тобиас
|1
|0.04
|Туре Альмами
|1
|0.04
|Эльведи Ян
|1
|0.04
|Симакала Ба-Муака
|1
|0.04
|Стожилкович Филип
|1
|0.04
|Нихус Юлиан
|1
|0.04
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайер Моритц
|7
|1
|Хаджикадунич Деннис
|7
|1
|Мефферт Йонас
|8
|0
|Мухайм Миро
|5
|1
|Рамос Гильерме
|5
|1
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Ферай Иммануэль
|4
|0
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Риттер Марлон
|5
|0
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|Редондо Кенни
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Циммер Жан
|3
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Калоч Филип
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Фридхельм Фанкел
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Туре Альмами
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Кайзерслаутерн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
9
11
Гамбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Кайзерслаутерн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
18
Упущенные победы
19
22
Гамбург
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Кайзерслаутерн
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
14% (4)
46% (13)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
19
Упущенные победы
28
33
Голы по времени матча
Забито
32
16
17 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
2
6%
2
13%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
9
28%
6
38%
31-45
7
22%
2
13%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
6
19%
2
13%
76-90
Пропущено
16
29
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
4
25%
2
7%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
3
19%
6
21%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
3
19%
9
31%
61-75
3
19%
2
7%
76-90
Забито
23
26
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
2
9%
4
15%
1-15
2
9%
8
31%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
6
26%
5
19%
61-75
7
30%
6
23%
76-90
Пропущено
21
29
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
5
24%
1
3%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
4
19%
9
31%
46-60
2
10%
8
28%
61-75
6
29%
5
17%
76-90
Забито
55
42
23 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 14
1 Не забивали 6
4
7%
6
14%
1-15
8
15%
10
24%
16-30
11
20%
7
17%
31-45
11
20%
4
10%
46-60
8
15%
7
17%
61-75
13
24%
8
19%
76-90
Пропущено
37
58
18 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 39
9 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 27
9
24%
3
5%
1-15
5
14%
8
14%
16-30
4
11%
8
14%
31-45
5
14%
15
26%
46-60
5
14%
17
29%
29%
61-75
9
24%
7
12%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2
Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2
Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1
Результаты матчей
Гамбург
Кайзерслаутерн
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
5:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
5
1 раз 7%
3
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 43%
1
9 раз 32%
3
5 раз 18%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
3
8 раз 29%
0
5 раз 18%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
59
77
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
86
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
271
Больше Меньше
235
1810
1117
622
919
127
127
127
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|18 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (9)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6