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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 47000
Гамбург
2:1
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
1:0
34' Гол
Бенеш Ласло
1:1
45' Гол
Ахе Рагнар
57' Желтая карточка
Туре Альмами
2:1
60' Гол
Пореба Лукаш
73' Желтая карточка
Кёнигсдёрффер Рансфорд
90' Желтая карточка
Фридхельм Фанкел
90'+6

Ход матча

34'
Бенеш Ласло
1:0
45'
1:1
Ахе Рагнар
(Опоку Аарон)
46'
Джатта Бейкери
Сухонен Ансси
 
57'
 
Туре Альмами
60'
Пореба Лукаш
2:1
63'
Хайер Моритц
Каттербах Ноа
 
63'
Ферай Иммануэль
Пореба Лукаш
 
63'
 
Ганслик Даниэль
Ахе Рагнар
63'
 
Ронштадт Франк
Туре Альмами
73'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
75'
 
Стожилкович Филип
Опоку Аарон
75'
 
Риттер Марлон
Рашль Тобиас
76'
Жан-Люк Домпе
Немет Ондраш
 
82'
 
Абиама Диксон
Тачи Ричмонд
88'
Рамос Гильерме
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
90'
 
Фридхельм Фанкел

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 16
  • 6 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 474 Количество передач 330
  • 59 Владение мячом, % 41
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
33
Каттербах
Ноа
23
Мефферт
Йонас
6
Пореба
Лукаш
8
Бенеш
Ласло
36
Сухонен
Ансси
20
Немет
Ондраш
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
32
Химмельман
Робин
6
Туре
Альмами
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
15
Пухач
Тымотеуш
26
Калоч
Филип
16
Нихус
Юлиан
17
Опоку
Аарон
20
Рашль
Тобиас
29
Тачи
Ричмонд
9
Ахе
Рагнар
Гамбург
4-1-2-3
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Гамбург
Кайзерслаутерн

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
3:3
Б2
2:0
Б2
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 16 (1) 0.57
Бенеш Ласло 13 (3) 0.46
Мухайм Миро 5 0.18
Джатта Бейкери 4 0.14
Жан-Люк Домпе 3 0.11
Ферай Иммануэль 3 0.11
Рейс Людовит 2 0.07
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.07
Мефферт Йонас 1 0.04
Хайер Моритц 1 0.04
Хаджикадунич Деннис 1 0.04
Рамос Гильерме 1 0.04
Пореба Лукаш 1 0.04
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 15 0.54
Риттер Марлон 5 0.18
Томяк Борис 4 (2) 0.14
Тачи Ричмонд 3 0.11
Бойд Терренс 2 0.07
Опоку Аарон 2 0.07
Краус Кевин II 2 (1) 0.07
Пухач Тымотеуш 1 0.04
Редондо Кенни 1 0.04
Циммер Жан 1 0.04
Рашль Тобиас 1 0.04
Туре Альмами 1 0.04
Эльведи Ян 1 0.04
Симакала Ба-Муака 1 0.04
Стожилкович Филип 1 0.04
Нихус Юлиан 1 0.04
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайер Моритц 7 1
Хаджикадунич Деннис 7 1
Мефферт Йонас 8 0
Мухайм Миро 5 1
Рамос Гильерме 5 1
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Ферай Иммануэль 4 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Рейс Людовит 3 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Tim Walter 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Нихус Юлиан 6 0
Риттер Марлон 5 0
Пухач Тымотеуш 5 0
Редондо Кенни 4 0
Сольдо Никола 4 0
Циммер Жан 3 0
Эльведи Ян 3 0
Калоч Филип 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Краус Кевин II 2 0
Краль Юлиан 2 0
Фридхельм Фанкел 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Туре Альмами 1 0
Цолински Бен 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Стожилкович Филип 1 0

Результаты матчей

Гамбург
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Кайзерслаутерн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

9
11
Гамбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Кайзерслаутерн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
18

Упущенные победы

19
22
Гамбург
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Кайзерслаутерн
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
14% (4)
46% (13)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
19

Упущенные победы

28
33

Голы по времени матча

Забито

32
16
17 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
2
6%
2
13%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
9
28%
6
38%
31-45
7
22%
2
13%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
6
19%
2
13%
76-90

Пропущено

16
29
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 13
4
25%
2
7%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
3
19%
6
21%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
3
19%
9
31%
61-75
3
19%
2
7%
76-90

Забито

23
26
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
2
9%
4
15%
1-15
2
9%
8
31%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
6
26%
5
19%
61-75
7
30%
6
23%
76-90

Пропущено

21
29
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
5
24%
1
3%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
4
19%
9
31%
46-60
2
10%
8
28%
61-75
6
29%
5
17%
76-90

Забито

55
42
23 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 14
1 Не забивали 6
4
7%
6
14%
1-15
8
15%
10
24%
16-30
11
20%
7
17%
31-45
11
20%
4
10%
46-60
8
15%
7
17%
61-75
13
24%
8
19%
76-90

Пропущено

37
58
18 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 39
9 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 27
9
24%
3
5%
1-15
5
14%
8
14%
16-30
4
11%
8
14%
31-45
5
14%
15
26%
46-60
5
14%
17
29%
29%
61-75
9
24%
7
12%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2
Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2
Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1

Результаты матчей

Гамбург
Кайзерслаутерн

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
5:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
5
1 раз 7%
3
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 43%
1
9 раз 32%
3
5 раз 18%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
3
8 раз 29%
0
5 раз 18%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
7
7
5
9
2.5
7
7
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
1
0.5
Больше Меньше
23
5
18
10
1.5
11
17
6
22
2.5
9
19
1
27
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 27 16 9 2 50 - 26 57
2.
Хольштайн Киль
 28 17 4 7 55 - 34 55
3.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
4.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
5.
Ганновер 96
 27 11 10 6 50 - 35 43
6.
Герта
 28 11 8 9 56 - 48 41
7.
Гройтер Фюрт
 27 11 6 10 38 - 39 39
8.
Карлсруэ
 27 10 9 8 55 - 41 39
9.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
13.
Шальке 04
 27 9 4 14 42 - 54 31
14.
Ганза
 28 9 4 15 27 - 44 31
15.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
16.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
17.
Кайзерслаутерн
 28 8 5 15 44 - 56 29
18.
Оснабрюк
 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 14 8 3 3 26 - 16 27
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Кайзерслаутерн
 14 2 4 8 18 - 27 10
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 18 (4)
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (9)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Опоку Аарон сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Ахе Рагнар бьет в цель!
    • 34'
      Г О О О О Л - Бенеш Ласло бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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