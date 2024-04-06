Первый тайм

8' Кики попал по ноге Рассказову. Арбитр зафиксировал фол со стороны игрока "Урала".

7' Бевеев сделал передачу на ход Ишкову, но она оказалась слишком сильной. Удар от ворот выполнит Ломаев.

6' Длинный перевод на правый фланг атаки последовал у "Крыльев Советов", но Орозко до мяча не добрался.

5' Кики с разворота пробил по воротам "Крыльев" с линии штрафной, но попал точно в руки Ломаеву.

4' Ишков выполнил подачу от углового флажка в чужую штрафную, но не получилось у "Урала" нанести удар по воротам.

3' Активно начинают команды. "Крылья" сейчас держат мяч, но пока не могут выбраться со своей половины поля - "Урал" хорош в прессинге.