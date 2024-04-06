Тур: 23. Стадион: Екатеринбург Арена.
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Итало
55
Аюпов
Тимур
97
Ишков
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 ИталоЗащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ишков ИльяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмВратарь
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Влут РайНападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Попов ПавелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Урал
Крылья Советов
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
22 матча
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.1
1.08
Среднее время на гол
81
83
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.42
1.6
Среднее время на гол
63
56
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.27
1.32
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
70
68
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|5
|0.24
|Бикфалви Эрик
|3
|0.14
|Каштанов Алексей
|3 (2)
|0.14
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.1
|Бегич Сильвие
|2
|0.1
|Аюпов Тимур
|1
|0.05
|Гильерме Шеттине
|1
|0.05
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.05
|Ишков Илья
|1
|0.05
|Кулаков Денис
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
|Дмитриев Игорь
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|8 (4)
|0.38
|Салтыков Никита
|4
|0.19
|Шитов Владислав
|4
|0.19
|Ежов Роман
|3 (1)
|0.14
|Костанца Фернандо
|3 (1)
|0.14
|Писарский Владимир
|3
|0.14
|Рассказов Николай
|2
|0.1
|Рахманович Амар
|2
|0.1
|Горшков Юрий
|2
|0.1
|Бабкин Сергей
|2
|0.1
|Бейл Гленн
|1
|0.05
|Зотов Георгий
|1
|0.05
|Карпицкий Егор
|1
|0.05
|Хубулов Владимир
|1
|0.05
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|7
|0
|Гильерме Шеттине
|3
|1
|Кулаков Денис
|4
|0
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|Егорычев Андрей
|1
|1
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Газинский Юрий
|0
|1
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Филипенко Егор
|1
|0
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Нейва Кристиан
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Итало
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|9
|0
|Бейл Гленн
|5
|1
|Рахманович Амар
|5
|0
|Солдатенков Александр
|2
|1
|Ежов Роман
|3
|0
|Гарре Бенхамин
|3
|0
|Евгеньев Роман
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Горшков Юрий
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
|Игорь Осинькин
|1
|0
Результаты матчей
Урал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Крылья Советов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
6
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Крылья Советов
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
5
27
Урал
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Крылья Советов
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
9
33
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
8%
3
30%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
33%
5
50%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
4
22%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
4
25%
6
33%
76-90
Забито
8
27
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
1
13%
6
22%
1-15
2
25%
3
11%
16-30
1
13%
4
15%
31-45
3
38%
1
4%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
1
13%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Забито
20
37
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 4
2
10%
9
24%
1-15
4
20%
4
11%
16-30
3
15%
4
11%
31-45
6
30%
1
3%
46-60
0
0%
6
16%
61-75
5
25%
13
35%
76-90
Пропущено
32
32
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
4
13%
6
19%
1-15
4
13%
6
19%
16-30
6
19%
3
9%
31-45
3
9%
4
13%
46-60
8
25%
4
13%
61-75
7
22%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4
Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1
Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1
Результаты матчей
Урал
Крылья Советов
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Урал
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
101
46
83
28
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
73
29
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
174
615
1110
219
615
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|40 - 19
|41
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|31 - 18
|40
|3.
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|34 - 27
|38
|4.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|36 - 27
|33
|5.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|33 - 28
|33
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 26
|32
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|20 - 24
|32
|8.
|0:0 Заявка
|22
|8
|7
|7
|37 - 32
|31
|9.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|32 - 31
|30
|10.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|17 - 19
|28
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|18 - 20
|26
|12.
|0:0 Заявка
|22
|5
|6
|11
|19 - 33
|21
|13.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 27
|20
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 29
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|14 - 25
|17
|16.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|21 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|6.
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|9.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|13.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|8.
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 20
|5
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Краснодар
|Черников Александр
|9
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал 0:0 Крылья Советов
Исход игры
Урал
33.7% (57)
Ничья
42.6% (72)
Крылья Советов
23.7% (40)
Тотал 2.5
Больше
27.42% (34)
Меньше
72.58% (90)
Обе команды забьют
Да
75% (93)
Нет
25% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.1% (61)
2:1 Урал
13.6% (23)
1:0 Урал
8.9% (15)
0:1 Крылья Советов
6.5% (11)
1:2 Крылья Советов
4.1% (7)
5:0 Урал
1.2% (2)
2:2 Ничья
1.2% (2)
0:2 Крылья Советов
1.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!