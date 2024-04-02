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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Урал
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 63
Урал 39.7% (25)
X 41.3% (26)
Крылья Советов 19% (12)
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Урал
Крылья Советов

История личных встреч

Урал
Крылья Советов

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

22 матча

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ТМК
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ТМК
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.1
1.08

Среднее время на гол

81
83

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.42
1.6

Среднее время на гол

63
56

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.27
1.32

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

70
68

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 5 0.24
Бикфалви Эрик 3 0.14
Каштанов Алексей 3 (2) 0.14
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.1
Бегич Сильвие 2 0.1
Аюпов Тимур 1 0.05
Гильерме Шеттине 1 0.05
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.05
Ишков Илья 1 0.05
Кулаков Денис 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0
Дмитриев Игорь 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.38
Салтыков Никита 4 0.19
Шитов Владислав 4 0.19
Ежов Роман 3 (1) 0.14
Костанца Фернандо 3 (1) 0.14
Писарский Владимир 3 0.14
Рассказов Николай 2 0.1
Рахманович Амар 2 0.1
Горшков Юрий 2 0.1
Бабкин Сергей 2 0.1
Бейл Гленн 1 0.05
Зотов Георгий 1 0.05
Карпицкий Егор 1 0.05
Хубулов Владимир 1 0.05
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 7 0
Гильерме Шеттине 3 1
Кулаков Денис 4 0
Аюпов Тимур 4 0
Помазун Илья 3 0
Мишкич Даниэль 3 0
Егорычев Андрей 1 1
Бевеев Мингиян 2 0
Газинский Юрий 0 1
Бикфалви Эрик 1 0
Филипенко Егор 1 0
Сиссе Ибраима 1 0
Нейва Кристиан 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Итало 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Ишков Илья 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 9 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 5 0
Солдатенков Александр 2 1
Ежов Роман 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Евгеньев Роман 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Горшков Юрий 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Барач Матео 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0

Результаты матчей

Урал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Крылья Советов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
6
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Крылья Советов
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

5
27
Урал
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Крылья Советов
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

9
33

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
8%
3
30%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
33%
5
50%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
4
22%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
4
25%
6
33%
76-90

Забито

8
27
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
1
13%
6
22%
1-15
2
25%
3
11%
16-30
1
13%
4
15%
31-45
3
38%
1
4%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
1
13%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
5
31%
2
14%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Забито

20
37
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 4
2
10%
9
24%
1-15
4
20%
4
11%
16-30
3
15%
4
11%
31-45
6
30%
1
3%
46-60
0
0%
6
16%
61-75
5
25%
13
35%
76-90

Пропущено

32
32
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
4
13%
6
19%
1-15
4
13%
6
19%
16-30
6
19%
3
9%
31-45
3
9%
4
13%
46-60
8
25%
4
13%
61-75
7
22%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4
Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1
Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1

Результаты матчей

Урал
Крылья Советов

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Урал
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
10
1
4
6
1.5
8
3
2
8
2.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
17
4
6
15
1.5
11
10
2
19
2.5
6
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 12 5 4 40 - 19 41
2.
Краснодар
 Заявка 21 11 7 3 31 - 18 40
3.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 8 3 34 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 8 9 4 36 - 27 33
5.
Локомотив Москва
 Заявка 21 8 9 4 33 - 28 33
6.
Спартак Москва
 Заявка 21 9 5 7 27 - 26 32
7.
Рубин
 Заявка 21 9 5 7 20 - 24 32
8.
Крылья Советов
 Заявка 21 8 6 7 37 - 32 30
9.
Ростов
 Заявка 21 8 6 7 32 - 31 30
10.
Пари НН
 Заявка 21 8 4 9 17 - 19 28
11.
Факел
 Заявка 21 6 8 7 18 - 20 26
12.
Ахмат
 Заявка 21 5 5 11 20 - 27 20
13.
Урал
 Заявка 21 5 5 11 19 - 33 20
14.
Оренбург
 Заявка 21 4 8 9 21 - 29 20
15.
Балтика
 Заявка 21 4 5 12 14 - 25 17
16.
Сочи
 Заявка 21 3 5 13 21 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
4.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 16 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
9.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
10.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
11.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
13.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
15.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 11 3 5 3 14 - 12 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
15.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
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Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Краснодар Черников Александр 9
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 6
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2024, осталось 2 дня 5 часов 54 минуты.



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  • 39 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 63
    Урал 39.7% (25)
    X 41.3% (26)
    Крылья Советов 19% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Крылья Советов
    2.65
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    3.60
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    2.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал - Крылья Советов

    Исход игры
    Урал
    39.7% (25)
    Ничья
    41.3% (26)
    Крылья Советов
    19% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.36% (17)
    Меньше
    69.64% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    69.64% (39)
    Нет
    30.36% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.1% (24)
    2:1 Урал
    15.9% (10)
    1:0 Урал
    14.3% (9)
    0:1 Крылья Советов
    9.5% (6)
    1:2 Крылья Советов
    6.3% (4)
    5:0 Урал
    3.2% (2)
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