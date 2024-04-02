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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 59
Пари НН 11.9% (7)
X 11.9% (7)
Краснодар 76.3% (45)
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Пари НН
Краснодар

История личных встреч

Пари НН
Краснодар

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

14 матчей

21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

К
3:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
К
1:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.43

Среднее время на гол

78
210

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

2
1.71

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.57
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
84

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 4 0.19
Калинский Николай 3 (1) 0.14
Зе Турбо Жозе 2 0.1
Боселли Хуан 1 0.05
Трошечкин Александр 1 0.05
Гоцук Кирилл 1 0.05
Каккоев Никита 1 0.05
Кутателадзе Николоз 1 0.05
Стоцкий Дмитрий 1 0.05
Сулейманов Тимур 1 0.05
Александров Виктор 1 0.05
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 9 0.43
Сперцян Эдуард 8 (5) 0.38
Олусегун Олакунле 3 0.14
Ахметов Ильзат 2 0.1
Батчи Жоау 1 0.05
Кайо Панталеао 1 0.05
Черников Александр 1 0.05
Кади 1 0.05
Ленини Пина 1 0.05
Кривцов Никита 1 0.05
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0
Баньяц Михайло 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 5 1
Гоцук Кирилл 3 2
Каккоев Никита 5 0
Майга Мамаду 5 0
Калинский Николай 4 0
Трошечкин Александр 4 0
Стаматов Матео 3 0
Нигматуллин Артур 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 9 0
Олусегун Олакунле 4 1
Сперцян Эдуард 5 0
Олаcа Лукас 4 0
Батчи Жоау 4 0
Кордоба Джон 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Кади 3 0
Кайо Панталеао 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Ленини Пина 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ивич Владимир 1 0
Виктор Са 1 0
Тормена Витор 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Баньяц Михайло 1 0

Результаты матчей

Пари НН
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Краснодар
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
6
Пари НН
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Краснодар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

2
15
Пари НН
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Краснодар
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

3
21

Голы по времени матча

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
31%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
50%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
25%
2
15%
76-90

Забито

4
15
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
50%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
5
33%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
4
50%
76-90

Забито

18
28
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 14
10 Не забивали 3
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
5
28%
6
21%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
4
22%
7
25%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
4
19%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
4
22%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1
Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0
Краснодар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1
Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2

Результаты матчей

Пари НН
Краснодар

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
7 раз 33%
2:0
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
8 раз 38%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
6
4
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
8
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
19
2
5
16
1.5
10
11
1
20
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 12 5 4 40 - 19 41
2.
Краснодар
 Заявка 21 11 7 3 31 - 18 40
3.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 8 3 34 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 8 9 4 36 - 27 33
5.
Локомотив Москва
 Заявка 21 8 9 4 33 - 28 33
6.
Спартак Москва
 Заявка 21 9 5 7 27 - 26 32
7.
Рубин
 Заявка 21 9 5 7 20 - 24 32
8.
Крылья Советов
 Заявка 21 8 6 7 37 - 32 30
9.
Ростов
 Заявка 21 8 6 7 32 - 31 30
10.
Пари НН
 Заявка 21 8 4 9 17 - 19 28
11.
Факел
 Заявка 21 6 8 7 18 - 20 26
12.
Ахмат
 Заявка 21 5 5 11 20 - 27 20
13.
Урал
 Заявка 21 5 5 11 19 - 33 20
14.
Оренбург
 Заявка 21 4 8 9 21 - 29 20
15.
Балтика
 Заявка 21 4 5 12 14 - 25 17
16.
Сочи
 Заявка 21 3 5 13 21 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
4.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 16 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
9.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
10.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
11.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
13.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
15.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 11 3 5 3 14 - 12 14
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
15.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Краснодар Черников Александр 9
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Спартак Москва Хлусевич Даниил 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2024, осталось 2 дня 8 часов 23 минуты.



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    Пари НН 11.9% (7)
    X 11.9% (7)
    Краснодар 76.3% (45)
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    Пари НН
    Ничья
    Краснодар
    3.80
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    3.50
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    2.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - Краснодар

    Исход игры
    Пари НН
    11.5% (7)
    Ничья
    11.5% (7)
    Краснодар
    77% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.21% (33)
    Меньше
    29.79% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    78.72% (37)
    Нет
    21.28% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    37.7% (23)
    0:1 Краснодар
    11.5% (7)
    1:1 Ничья
    8.2% (5)
    1:3 Краснодар
    6.6% (4)
    2:1 Пари НН
    3.3% (2)
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    Пари НН
    Краснодар
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