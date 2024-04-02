Тур: 23. Стадион: Нижний Новгород.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Юран Сергей
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Пари НН
Краснодар
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
14 матчей
21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.14
0.43
Среднее время на гол
78
210
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
2
1.71
Среднее время на гол
45
52
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.57
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
84
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Севикян Эдгар
|4
|0.19
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.14
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.1
|Боселли Хуан
|1
|0.05
|Трошечкин Александр
|1
|0.05
|Гоцук Кирилл
|1
|0.05
|Каккоев Никита
|1
|0.05
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.05
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.05
|Сулейманов Тимур
|1
|0.05
|Александров Виктор
|1
|0.05
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Кучаев Константин
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|9
|0.43
|Сперцян Эдуард
|8 (5)
|0.38
|Олусегун Олакунле
|3
|0.14
|Ахметов Ильзат
|2
|0.1
|Батчи Жоау
|1
|0.05
|Кайо Панталеао
|1
|0.05
|Черников Александр
|1
|0.05
|Кади
|1
|0.05
|Ленини Пина
|1
|0.05
|Кривцов Никита
|1
|0.05
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|4
|2
|Сергей Юран
|5
|1
|Гоцук Кирилл
|3
|2
|Каккоев Никита
|5
|0
|Майга Мамаду
|5
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Трошечкин Александр
|4
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Шнапцев Максим
|2
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Зе Турбо Жозе
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|9
|0
|Олусегун Олакунле
|4
|1
|Сперцян Эдуард
|5
|0
|Олаcа Лукас
|4
|0
|Батчи Жоау
|4
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Кади
|3
|0
|Кайо Панталеао
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Ленини Пина
|2
|0
|Кривцов Никита
|2
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Виктор Са
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
Результаты матчей
Пари НН
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Краснодар
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
6
Пари НН
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Краснодар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
2
15
Пари НН
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Краснодар
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
3
21
Голы по времени матча
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
4
31%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
50%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
25%
2
15%
76-90
Забито
4
15
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 11
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
50%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
5
33%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
4
50%
76-90
Забито
18
28
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 14
10 Не забивали 3
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
5
28%
6
21%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
1
6%
6
21%
61-75
4
22%
7
25%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
4
19%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
4
22%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1
Пари НН - Ростов 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0
Краснодар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1
Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4 Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2
Результаты матчей
Пари НН
Краснодар
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
8 раз 73%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
7 раз 33%
2:0
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
1
9 раз 43%
2
8 раз 38%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Пари НН
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
64
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
38
Больше Меньше
92
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
192
516
1011
120
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|40 - 19
|41
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|31 - 18
|40
|3.
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|34 - 27
|38
|4.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|36 - 27
|33
|5.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|33 - 28
|33
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 26
|32
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|20 - 24
|32
|8.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|37 - 32
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|32 - 31
|30
|10.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|17 - 19
|28
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|18 - 20
|26
|12.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 27
|20
|13.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 33
|20
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 29
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|14 - 25
|17
|16.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|21 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|9.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 20
|5
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Краснодар
|Черников Александр
|9
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пари НН - Краснодар
Исход игры
Пари НН
11.5% (7)
Ничья
11.5% (7)
Краснодар
77% (47)
Тотал 2.5
Больше
70.21% (33)
Меньше
29.79% (14)
Обе команды забьют
Да
78.72% (37)
Нет
21.28% (10)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
37.7% (23)
0:1 Краснодар
11.5% (7)
1:1 Ничья
8.2% (5)
1:3 Краснодар
6.6% (4)
2:1 Пари НН
3.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!