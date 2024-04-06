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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Сочи
Прогнозы 140
Ростов 83.6% (117)
X 6.4% (9)
Сочи 10% (14)
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Ростов
Сочи

История личных встреч

Ростов
Сочи

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
WЗКР
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
10:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

25
3

Голов в среднем за матч

4.17
0.75

Среднее время на гол

21
120

Всего голов

29
8

Голов в среднем за матч

2.9
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

31
112

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 6 0.29
Мохебби Мохаммад 6 0.29
Осипенко Максим 6 (4) 0.29
Комличенко Николай 3 (1) 0.14
Щетинин Кирилл 2 0.1
Глебов Данил 2 0.1
Уткин Даниил 1 0.05
Миронов Алексей 1 0.05
Вахания Илья 1 0.05
Тугарев Роман 1 0.05
Лангович Андрей 1 0.05
Комаров Иван 1 0.05
Байрамян Хорен 0 0
Роналдо 0 0
Чернов Евгений 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 5 0.24
Джорджевич Лука 2 0.1
Нобоа Кристиан 2 (2) 0.1
Бурмистров Никита 2 0.1
Дркушич Ваня 2 0.1
Игнатьев Иван 2 (1) 0.1
Силвейра Мигел 1 0.05
Юсупов Артур 1 0.05
Медведев Юрий II 1 0.05
Алвес Марсело 1 0.05
Кравцов Кирилл 1 0.05
Сауль Гуарирапа 1 0.05
Маргасов Тимофей 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 5 1
Байрамян Хорен 6 0
Комличенко Николай 4 0
Тугарев Роман 2 1
Голенков Егор 3 0
Прохин Данила 3 0
Акбашев Роман 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Мохебби Мохаммад 2 0
Комаров Иван 2 0
Сако Умар 2 0
Лангович Андрей 0 1
Роналдо 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Чернов Евгений 1 0
Осипенко Максим 1 0
Вахания Илья 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Марсело 4 2
Юсупов Артур 5 0
Кравцов Кирилл 3 1
Джорджевич Лука 4 0
Нобоа Кристиан 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Заика Кирилл 2 0
Крамарич Мартин 2 0
Миладинович Иван 2 0
Литвинов Вячеслав 2 0
Батырев Амир 2 0
Сааведра Игнасио 2 0
Кордова Серхио 0 1
Заболотный Николай 1 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Медведев Юрий II 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Дркушич Ваня 1 0

Результаты матчей

Ростов
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Сочи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
5
Ростов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сочи
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

7
13
Ростов
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (14)
24% (5)
10% (2)
Сочи
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

20
9
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 17
3
15%
2
22%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
5
25%
2
22%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
3
33%
76-90

Пропущено

11
19
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
18%
2
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
7
37%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
6
32%
76-90

Забито

12
14
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
4
33%
4
29%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
25%
2
14%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
5
25%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
1
5%
5
36%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
6
30%
2
14%
76-90

Забито

32
23
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
3
9%
3
13%
1-15
6
19%
5
22%
16-30
8
25%
3
13%
31-45
6
19%
3
13%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
7
22%
5
22%
76-90

Пропущено

31
33
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
7
23%
3
9%
1-15
5
16%
2
6%
16-30
3
10%
12
36%
31-45
2
6%
6
18%
46-60
7
23%
2
6%
61-75
7
23%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1
Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1
Сочи
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0
Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0

Результаты матчей

Ростов
Сочи

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
11 раз 52%
1
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ростов
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
4
6
3
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
4
7
3
7
1.5
2
9
1
9
2.5
1
10
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
10
11
10
11
1.5
6
15
4
17
2.5
3
18
1
20
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 22 12 7 3 35 - 21 43
2.
Зенит
 Заявка 21 12 5 4 40 - 19 41
3.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 8 3 34 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 8 9 4 36 - 27 33
5.
Локомотив Москва
 Заявка 21 8 9 4 33 - 28 33
6.
Крылья Советов
 Заявка 22 9 6 7 39 - 33 33
7.
Спартак Москва
 Заявка 21 9 5 7 27 - 26 32
8.
Рубин
 Заявка 21 9 5 7 20 - 24 32
9.
Ростов
 Заявка 21 8 6 7 32 - 31 30
10.
Пари НН
 Заявка 22 8 4 10 20 - 23 28
11.
Факел
 Заявка 21 6 8 7 18 - 20 26
12.
Ахмат
 Заявка 21 5 5 11 20 - 27 20
13.
Оренбург
 Заявка 21 4 8 9 21 - 29 20
14.
Урал
 Заявка 22 5 5 12 20 - 35 20
15.
Балтика
 Заявка 21 4 5 12 14 - 25 17
16.
Сочи
 Заявка 21 3 5 13 21 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 7 3 2 17 - 11 24
4.
Пари НН
 Заявка 11 7 2 2 16 - 9 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 16 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Локомотив Москва
 Заявка 12 5 6 1 18 - 13 21
9.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
10.
Балтика
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
11.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 10 - 15 15
12.
Факел
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
13.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
14.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
15.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 13 - 18 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Краснодар
 Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
8.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
9.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
10.
Ахмат
 Заявка 11 2 2 7 7 - 16 8
11.
Урал
 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
12.
Оренбург
 Заявка 12 1 5 6 10 - 19 8
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Пари НН
 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
15.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
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Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Краснодар Кордоба Джон 11 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 10 (2)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
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Топ нарушителей
Краснодар Черников Александр 10
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Урал Бегич Сильвие 8
Весь список
  • До матча
  • Судья
    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:

    Судья: Кукуляк Евгений Лазаревич (Калуга).
    Помощник судьи: Шаламберидзе Константин Иосифович (Москва).
    Помощник судьи: Чельцов Дмитрий Вячеславович (Москва).
    Резервный судья: Аверьянов Константин Алексеевич (Санкт-Петербург).
    Делегат: Суворов Иван Алексеевич (Москва).
    Инспектор: Мацюра Сергей Григорьевич (Хабаровск).
    ВАР: Любимов Артём Михайлович (Санкт-Петербург).
    АВАР: Галимов Роман Рафаилович (Улан-Удэ).
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 23-м туре Российско премьер-лиги "Ростов" сыграет на своём поле против "Сочи". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2024, осталось 15 минут.



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  • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 140
Ростов 83.6% (117)
X 6.4% (9)
Сочи 10% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Сочи
2.03
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4.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ростов - Сочи

Исход игры
Ростов
82.9% (121)
Ничья
6.2% (9)
Сочи
11% (16)
Тотал 2.5
Больше
61.48% (75)
Меньше
38.52% (47)
Обе команды забьют
Да
64.75% (79)
Нет
35.25% (43)
Популярный счёт
2:1 Ростов
37.7% (55)
1:0 Ростов
14.4% (21)
2:0 Ростов
13.7% (20)
3:1 Ростов
5.5% (8)
1:2 Сочи
3.4% (5)
1:1 Ничья
3.4% (5)
2:3 Сочи
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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