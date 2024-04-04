Тур: 23. Стадион: Ростов Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Карпин Валерий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ростов
Сочи
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
25
3
Голов в среднем за матч
4.17
0.75
Среднее время на гол
21
120
Всего голов
29
8
Голов в среднем за матч
2.9
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
31
112
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|6
|0.29
|Мохебби Мохаммад
|6
|0.29
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.29
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.14
|Щетинин Кирилл
|2
|0.1
|Глебов Данил
|2
|0.1
|Уткин Даниил
|1
|0.05
|Миронов Алексей
|1
|0.05
|Вахания Илья
|1
|0.05
|Тугарев Роман
|1
|0.05
|Лангович Андрей
|1
|0.05
|Комаров Иван
|1
|0.05
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Роналдо
|0
|0
|Чернов Евгений
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|5
|0.24
|Джорджевич Лука
|2
|0.1
|Нобоа Кристиан
|2 (2)
|0.1
|Бурмистров Никита
|2
|0.1
|Дркушич Ваня
|2
|0.1
|Игнатьев Иван
|2 (1)
|0.1
|Силвейра Мигел
|1
|0.05
|Юсупов Артур
|1
|0.05
|Медведев Юрий II
|1
|0.05
|Алвес Марсело
|1
|0.05
|Кравцов Кирилл
|1
|0.05
|Сауль Гуарирапа
|1
|0.05
|Маргасов Тимофей
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|5
|1
|Байрамян Хорен
|6
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Голенков Егор
|3
|0
|Прохин Данила
|3
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Мохебби Мохаммад
|2
|0
|Комаров Иван
|2
|0
|Сако Умар
|2
|0
|Лангович Андрей
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Чернов Евгений
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Вахания Илья
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Марсело
|4
|2
|Юсупов Артур
|5
|0
|Кравцов Кирилл
|3
|1
|Джорджевич Лука
|4
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Заика Кирилл
|2
|0
|Крамарич Мартин
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Литвинов Вячеслав
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Сааведра Игнасио
|2
|0
|Кордова Серхио
|0
|1
|Заболотный Николай
|1
|0
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Медведев Юрий II
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Сочи
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
5
Ростов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сочи
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
7
13
Ростов
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (14)
24% (5)
10% (2)
Сочи
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
20
9
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 17
3
15%
2
22%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
20%
1
11%
31-45
5
25%
2
22%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
3
33%
76-90
Пропущено
11
19
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
18%
2
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
7
37%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
6
32%
76-90
Забито
12
14
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
4
33%
4
29%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
5
25%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
1
5%
5
36%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
6
30%
2
14%
76-90
Забито
32
23
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
3
9%
3
13%
1-15
6
19%
5
22%
16-30
8
25%
3
13%
31-45
6
19%
3
13%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
7
22%
5
22%
76-90
Пропущено
31
33
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
7
23%
3
9%
1-15
5
16%
2
6%
16-30
3
10%
12
36%
31-45
2
6%
6
18%
46-60
7
23%
2
6%
61-75
7
23%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1
Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1
Сочи
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Балтика - Сочи 0:0
Факел - Сочи 0:0 Сочи - Тюмень 2:1 Сочи - Нефтчи Фергана 2:2 Сочи - Нефтчи 0:1 Сочи - Нефтчи Фергана 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 Сочи - Славия София 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Сочи - Сочи (мол.) 3:0 Сочи - Оренбург 1:1 Сочи - Крылья Советов 0:2 Зенит - Сочи 3:0 Сочи - Рубин 0:2 Сочи - Динамо Москва 3:3 Сочи - Факел 2:0 Пари НН - Сочи 1:0
Результаты матчей
Ростов
Сочи
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
11 раз 52%
1
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ростов
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
46
38
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
47
37
29
19
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
1011
1011
615
417
318
120
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|40 - 19
|41
|2.
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|31 - 18
|40
|3.
|Заявка
|21
|10
|8
|3
|34 - 27
|38
|4.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|36 - 27
|33
|5.
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|33 - 28
|33
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 26
|32
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|20 - 24
|32
|8.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|37 - 32
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|32 - 31
|30
|10.
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|17 - 19
|28
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|18 - 20
|26
|12.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 27
|20
|13.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 33
|20
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|21 - 29
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|14 - 25
|17
|16.
|Заявка
|21
|3
|5
|13
|21 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|27 - 14
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|8.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 13
|21
|9.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 16
|8
|11.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|12.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|4 - 14
|5
|15.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 20
|5
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Краснодар
|Черников Александр
|9
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов - Сочи
Исход игры
Ростов
84.2% (48)
Ничья
1.8% (1)
Сочи
14% (8)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (30)
Меньше
34.78% (16)
Обе команды забьют
Да
63.04% (29)
Нет
36.96% (17)
Популярный счёт
2:1 Ростов
36.8% (21)
2:0 Ростов
14% (8)
1:0 Ростов
14% (8)
1:2 Сочи
7% (4)
3:1 Ростов
3.5% (2)
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