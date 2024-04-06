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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Боруссия Д
0:0
Первый тайм: 45+'
Штутгарт
0'
9' Желтая карточка
Штиллер Анджело
26' Желтая карточка
Мийо Энцо
45' Желтая карточка
Брандт Юлиан

Ход матча

9'
 
Штиллер Анджело
26'
 
Мийо Энцо
45'
Брандт Юлиан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 134
Боруссия Д 80.6% (108)
X 15.7% (21)
Штутгарт 3.7% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия Д
Ничья
Штутгарт
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
22
Матсен
Ян
20
Забитцер
Марсель
23
Джан
Эмре
10
Санчо
Джедон
19
Брандт
Юлиан
27
Адейеми
Карим
14
Фюллькруг
Никлас
33
Нюбель
Александр
4
Вагноман
Жоша
6
Штиллер
Анджело
21
Ито
Хироки
18
Левелинг
Джейми
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
8
Мийо
Энцо
26
Ундав
Дениз
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
Боруссия Д
4-2-3-1
Штутгарт
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия Д
Штутгарт

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
13%
26.1%
14 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 10 побед

31 матч

58.1%
22.6%
19.3%
18 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.8%
32.3%
12.9%
17 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
5:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:4
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
К
1:3
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
6:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:2

Голы

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

2.71
2.12

Среднее время на гол

33
42

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.53
1.36

Среднее время на гол

58
66

Всего голов

64
55

Голов в среднем за матч

2.06
1.77

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

43
50

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 11 (3) 0.39
Мален Дониэлл 11 0.39
Брандт Юлиан 6 0.21
Ройс Марко 4 0.14
Рюэрсон Юлиан 4 0.14
Адейеми Карим 3 0.11
Хуммельс Матс 3 0.11
Мукоко Юссуфа 3 0.11
Забитцер Марсель 2 0.07
Джан Эмре 2 (2) 0.07
Шлоттербек Нико 2 0.07
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.04
Матсен Ян 1 0.04
Санчо Джедон 1 0.04
Зюле Никлас 1 0.04
Нмеча Феликс 0 0
Аллер Себастьян 0 0
Вольф Мариус 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 23 (4) 0.82
Ундав Дениз 15 0.54
Фюрих Крис 7 0.25
Мийо Энцо 5 (1) 0.18
Левелинг Джейми 3 0.11
Мвумпа Силас 3 0.11
Миттельштедт Максимилиан 2 0.07
Вагноман Жоша 2 0.07
Штиллер Анджело 1 0.04
Дауд Махмуд 1 0.04
Загаду Дан-Аксель 1 0.04
Штенцель Паскаль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Ито Хироки 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Мален Дониэлл 5 0
Забитцер Марсель 3 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 4 0
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Адейеми Карим 3 0
Матсен Ян 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Кобель Грегор 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 8 0
Антон Вальдемар 5 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Ундав Дениз 3 0
Мийо Энцо 3 0
Штиллер Анджело 3 0
Руо Антони 3 0
Фюрих Крис 2 0
Вагноман Жоша 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Ито Хироки 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Штутгарт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

8
2
Боруссия Д
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Штутгарт
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

27
40
Боруссия Д
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
11% (3)
44% (12)
Штутгарт
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

35
42

Голы по времени матча

Забито

29
24
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
4
14%
5
21%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
7
24%
3
13%
31-45
2
7%
3
13%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
7
24%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
6
35%
2
11%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
4
24%
6
32%
61-75
3
18%
5
26%
76-90

Забито

28
42
14 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 11
14 Не забивали 13
5
18%
1
2%
1-15
3
11%
10
24%
16-30
6
21%
8
19%
31-45
4
14%
5
12%
46-60
1
4%
12
29%
61-75
9
32%
6
14%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Забито

57
66
30 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 36
19 Забивали первыми 20
2 Не забивали 3
9
16%
6
9%
1-15
8
14%
13
20%
16-30
13
23%
11
17%
31-45
6
11%
8
12%
46-60
5
9%
15
23%
61-75
16
28%
13
20%
76-90

Пропущено

30
31
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 17
8
27%
3
10%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
1
3%
6
19%
46-60
7
23%
8
26%
61-75
5
17%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2
Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0
Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3
Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0

Результаты матчей

Боруссия Д
Штутгарт

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
6 раз 22%
4
4 раза 15%
0
2 раза 7%
3
10 раз 37%
2
7 раз 26%
1
4 раза 15%
0
3 раза 11%
5
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
1.5
12
2
5
8
2.5
8
6
2
11
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
8
6
1.5
8
5
5
9
2.5
5
8
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
24
3
16
11
1.5
20
7
10
17
2.5
13
14
4
23
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 28 24 4 0 69 - 19 76
2.
Бавария
 Заявка 28 19 3 6 80 - 36 60
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 28 18 4 6 63 - 34 58
4.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 28 15 9 4 55 - 32 54
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 16 5 7 64 - 33 53
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Аугсбург
 Заявка 27 9 9 9 44 - 43 36
8.
Фрайбург
 Заявка 28 10 6 12 40 - 52 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Хайденхайм
 Заявка 28 8 9 11 41 - 49 33
11.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
12.
Унион Берлин
 Заявка 28 8 5 15 25 - 43 29
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 Заявка 28 5 11 12 33 - 58 26
16.
Майнц
 Заявка 28 4 11 13 26 - 46 23
17.
Кёльн
 Заявка 28 4 10 14 23 - 49 22
18.
Дармштадт
 Заявка 28 2 8 18 28 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 0:0 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 19 27
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
8.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 0:0 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
3.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
4.
Штутгарт
 0:0 Заявка 14 8 1 5 23 - 20 25
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
13.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 23 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 21 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Боруссии" Юлиан Брандт получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Левелинга. 
  • 45'
    Миттельштедт попытался убежать в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Хуммельсом Максимилиан упустил за лицевую линию поля. 
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут добавил Маттиас Йёлленбек к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Поднялся Фюллькруг после паузы, Никлас показал, что с ним всё нормально, до перерыва форвард "Боруссии" точно доиграет. 
  • Травма, повреждение
    43'
    Фюллькруг по итогам прошлого эпизода неудачно столкнулся с игроком "Штутгарта" и получил небольшое повреждение. Вышли на поле врачи "Боруссии", пауза в игре. 
  • Угловой
    42'
    Брандт с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Фюллькруг в борьбе с соперником не смог головой направить мяч точно в правый угол ворот. 
  • 41'
    Рюэрсон с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Вагноман грамотно сыграл в обороне и угловой выбил мяч на угловой. 
  • 40'
    Нюбель попал под прессинг в центре штрафной площади, Александр выбил мяч в центр поля в итоге не самым лучшим образом, мяч улетел в аут. 
  • 39'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, пока что велика вероятность, что на перерыв команды уйдут при нулях на табло. 
  • Судья
    38'
    Ундав и Матсен в итоге повздорили между собой, Маттиас Йёлленбек попытался всех успокоить, но Матсен не захотел пожимать руку сопернику. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Матсен перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и в итоге нарушил правила против Ундава. 
  • 36'
    Санчо совершил рывок вперёд по левому флангу, но раскачать соперника и войти в штрафную площадь у Джедона не получилось. 
  • 35'
    Адейеми совершил рывок вперёд по левому флангу и от боковой линии штрафной площади выполнил прострел к линии вратарской, "швабы" вновь внимательно сыграли в обороне и выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • 34'
    Матсен пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с левой половины поля, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    33'
    Брандт с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Штутгарта" сыграли очень внимательно и спокойно выбили мяч к центру поля. 
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    • Опасный момент
      32'
      Хуммельс из центра поля выполнил заброс на ход Адейеми по центру, Карим зацепился за мяч и убежал от Вагномана, Адейеми вышел один на один с Нюбелем и пробил в левый угол ворот, Александр успел сократить дистанцию и отбил мяч ногой на угловой. 
    • 31'
      Игроки "Боруссии" пока что по большей части всё же вынуждены играть от обороны, но при этом у "Штутгарта" с завершением атак есть проблемы. 
    • 30'
      Фюрих разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади, Гирасси не успел выскочить из-за спины Хуммельса, чтобы зацепиться за мяч. 
    • 29'
      Левелинг совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Джейми со входа в штрафную площадь от лицевой линии поля выполнил прострел в центр штрафной площади, Рюэрсон грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Офсайд
      28'
      Из центра поля последовал заброс на ход Брандту по левой половине поля, но Юлиан забрался в небольшой офсайд. 
    • Желтая карточка
      27'
      Полузащитник "Штутгарта" Энцо Мийо получил жёлтую карточку за грубую игру в центральном кругу против Рюэрсона. 
    • Опасный момент
      26'
      Миттельштедт совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гирасси опередил Шлоттербека и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 25'
      Фюрих совершил рывок вперёд по левой половине поля и затем выполнил прострел в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к рывку, мяч в итоге достался Кобелю. 
    • Опасный момент
      24'
      Забитцер из-за пределов штрафной площади плотно пробил под левый угол ворот, мяч полетел с отскоком от газона, Нюбель сыграл не очень уверенно, но всё же поймал его. 
    • 23'
      Санчо вошёл в штрафную площадь с правого фланга и под давлением Миттельштедта Джедон выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 22'
      Забитцер из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Адейеми, защитники "Штутгарта" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • 21'
      Брандт совершил рывок вперёд по левой половине поля, но в итоге Вагноман удачно сыграл в обороне и выбил мяч из-под ног соперника точно на Нюбеля. 
    • 20'
      "Штутгарт" пока что больше времени проводит с мячом, но дальше центра поля у гостей продвинуться толком не получается. 
    • 19'
      Поднялся Джан после паузы, Эмре показал, что с ним всё более-менее нормально, капитан "Боруссии" вернётся в игру. 
    • Травма, повреждение
      18'
      Джану досталось в верховой борьбе за мяч от Гирасси, Серу высоко выпрыгнул, а Эмре как раз стоял по большому счёту на месте. В итоге форвард "Штутгарт" в игровом эпизоде бедром попал по голове капитану "Боруссии". 
    • Угловой
      17'
      Брандт с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Фюллькруг головой сбросил мяч на левый угол вратарской, где никого из партнёров по команде не оказалось. 
    • Опасный момент
      16'
      Джан из-за пределов штрафной площади на исполнение неплохо пробил в правый угол ворот, Нюбель в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 15'
      Возобновляется наш матч. Добавим, что сегодня Матс Хуммельс проводит за "Боруссию" уже 500-й матч во всех турнирах. 
    • Судья
      14'
      Маттиас Йёлленбек приостановил игру на пару минут из-за обилия дыма на поле, болельщики активно жгут фейерверки.  
    • Желтая карточка
      13'
      Центральный защитник "Штутгарта" Анджело Штиллер получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Штиллер нарушил правила против Адейеми. 
    • Угловой
      12'
      Игроки "Штутгарта" на этот раз совсем неудачно разыграли между собой корнер и в итоге "швабы" получили контратаку на свои ворота. 
    • 11'
      Левелинг убежал на правый угол штрафной площади после заброса из центра поля и затем Джейми под давлением Хуммельса пробил по воротам, мяч попал в защитника "Боруссии" и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Штиллер в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Фюллькруга. 
    • 9'
      Миттельштедт с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Боруссии" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Хуммельс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гирасси. 
    • Судья
      7'
      Адейеми при входе в штрафную площадь с правого фланга наткнулся на Миттельштедта, Маттиас Йёлленбек показал, что нужно играть дальше. 
    • 6'
      Левелинг совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением двух соперников Джейми потерял мяч. 
    • 5'
      Вновь Адейеми на правой половине поля попал под чистый подкат соперника, пока что ответить своей атакой у "Боруссии" никак не получается. 
    • 4'
      Адейеми совершил рывок вперёд по правой половине поля, но Ито великолепно сыграл в подкате и вернул мяч своей команде. 
    • Угловой
      3'
      Фюрих с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гирасси под давлением соперника головой сбросил мяч к левому углу вратарской, Ито не смог подстроиться под мяч должным образом, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • 2'
      Сразу же "Штутгарт" пошёл в активный прессинг и за счёт активных действий Ундава гости заработали угловой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная и непредсказуемая битва в Дортмунде. "Боруссии" обязательно нужно побеждать, чтобы догонять "Штутгарт" в борьбе за третье место в Бундеслиге, но конечно же и "Штутгарт" получил шанс догнать "Баварию", которая сегодня в очередной раз оконфузилась. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 0:0 Штутгарт

    Исход игры
    Боруссия Д
    80.6% (108)
    Ничья
    15.7% (21)
    Штутгарт
    3.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.42% (89)
    Меньше
    24.58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    83.05% (98)
    Нет
    16.95% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    48.5% (65)
    1:1 Ничья
    9% (12)
    2:0 Боруссия Д
    6.7% (9)
    3:2 Боруссия Д
    6% (8)
    1:0 Боруссия Д
    6% (8)
    2:2 Ничья
    4.5% (6)
    3:1 Боруссия Д
    1.5% (2)
    2:3 Штутгарт
    1.5% (2)
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    Боруссия Д
    Штутгарт
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