Рюэрсон с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Вагноман грамотно сыграл в обороне и угловой выбил мяч на угловой.

Брандт с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Фюллькруг в борьбе с соперником не смог головой направить мяч точно в правый угол ворот.

Фюллькруг по итогам прошлого эпизода неудачно столкнулся с игроком "Штутгарта" и получил небольшое повреждение. Вышли на поле врачи "Боруссии", пауза в игре.

Поднялся Фюллькруг после паузы, Никлас показал, что с ним всё нормально, до перерыва форвард "Боруссии" точно доиграет.

Пять минут добавил Маттиас Йёлленбек к основному времени первого тайма.

Миттельштедт попытался убежать в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Хуммельсом Максимилиан упустил за лицевую линию поля.

Полузащитник "Боруссии" Юлиан Брандт получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля против Левелинга.

Брандт с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Штутгарта" сыграли очень внимательно и спокойно выбили мяч к центру поля.

Матсен пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с левой половины поля, мяч полетел слишком высоко.

Адейеми совершил рывок вперёд по левому флангу и от боковой линии штрафной площади выполнил прострел к линии вратарской, "швабы" вновь внимательно сыграли в обороне и выбили мяч подальше от своих ворот.

Санчо совершил рывок вперёд по левому флангу, но раскачать соперника и войти в штрафную площадь у Джедона не получилось.

Матсен перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и в итоге нарушил правила против Ундава.

Ундав и Матсен в итоге повздорили между собой, Маттиас Йёлленбек попытался всех успокоить, но Матсен не захотел пожимать руку сопернику.

Заканчивается у нас постепенно первый тайм, пока что велика вероятность, что на перерыв команды уйдут при нулях на табло.

Нюбель попал под прессинг в центре штрафной площади, Александр выбил мяч в центр поля в итоге не самым лучшим образом, мяч улетел в аут.

Санчо вошёл в штрафную площадь с правого фланга и под давлением Миттельштедта Джедон выполнил подачу на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

Забитцер из-за пределов штрафной площади плотно пробил под левый угол ворот, мяч полетел с отскоком от газона, Нюбель сыграл не очень уверенно, но всё же поймал его.

Фюрих совершил рывок вперёд по левой половине поля и затем выполнил прострел в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к рывку, мяч в итоге достался Кобелю.

Миттельштедт совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гирасси опередил Шлоттербека и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Полузащитник "Штутгарта" Энцо Мийо получил жёлтую карточку за грубую игру в центральном кругу против Рюэрсона.

Из центра поля последовал заброс на ход Брандту по левой половине поля, но Юлиан забрался в небольшой офсайд.

Левелинг совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Джейми со входа в штрафную площадь от лицевой линии поля выполнил прострел в центр штрафной площади, Рюэрсон грамотно сыграл по позиции и выбил мяч подальше от своих ворот.

Фюрих разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади, Гирасси не успел выскочить из-за спины Хуммельса, чтобы зацепиться за мяч.

Игроки "Боруссии" пока что по большей части всё же вынуждены играть от обороны, но при этом у "Штутгарта" с завершением атак есть проблемы.

Хуммельс из центра поля выполнил заброс на ход Адейеми по центру, Карим зацепился за мяч и убежал от Вагномана, Адейеми вышел один на один с Нюбелем и пробил в левый угол ворот, Александр успел сократить дистанцию и отбил мяч ногой на угловой.

22' Забитцер из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Адейеми, защитники "Штутгарта" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

21' Брандт совершил рывок вперёд по левой половине поля, но в итоге Вагноман удачно сыграл в обороне и выбил мяч из-под ног соперника точно на Нюбеля.

20' "Штутгарт" пока что больше времени проводит с мячом, но дальше центра поля у гостей продвинуться толком не получается.

19' Поднялся Джан после паузы, Эмре показал, что с ним всё более-менее нормально, капитан "Боруссии" вернётся в игру.

18' Джану досталось в верховой борьбе за мяч от Гирасси, Серу высоко выпрыгнул, а Эмре как раз стоял по большому счёту на месте. В итоге форвард "Штутгарт" в игровом эпизоде бедром попал по голове капитану "Боруссии".

17' Брандт с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Фюллькруг головой сбросил мяч на левый угол вратарской, где никого из партнёров по команде не оказалось.

16' Джан из-за пределов штрафной площади на исполнение неплохо пробил в правый угол ворот, Нюбель в прыжке перевёл мяч на угловой.

15' Возобновляется наш матч. Добавим, что сегодня Матс Хуммельс проводит за "Боруссию" уже 500-й матч во всех турнирах.

14' Маттиас Йёлленбек приостановил игру на пару минут из-за обилия дыма на поле, болельщики активно жгут фейерверки.

13' Центральный защитник "Штутгарта" Анджело Штиллер получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Штиллер нарушил правила против Адейеми.

12' Игроки "Штутгарта" на этот раз совсем неудачно разыграли между собой корнер и в итоге "швабы" получили контратаку на свои ворота.

11' Левелинг убежал на правый угол штрафной площади после заброса из центра поля и затем Джейми под давлением Хуммельса пробил по воротам, мяч попал в защитника "Боруссии" и ушёл на угловой.

10' Штиллер в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника нарушил правила против Фюллькруга.

9' Миттельштедт с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Боруссии" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

8' Хуммельс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Гирасси.

7' Адейеми при входе в штрафную площадь с правого фланга наткнулся на Миттельштедта, Маттиас Йёлленбек показал, что нужно играть дальше.

6' Левелинг совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением двух соперников Джейми потерял мяч.

5' Вновь Адейеми на правой половине поля попал под чистый подкат соперника, пока что ответить своей атакой у "Боруссии" никак не получается.

4' Адейеми совершил рывок вперёд по правой половине поля, но Ито великолепно сыграл в подкате и вернул мяч своей команде.

3' Фюрих с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гирасси под давлением соперника головой сбросил мяч к левому углу вратарской, Ито не смог подстроиться под мяч должным образом, чтобы завершить момент ударом по воротам.

2' Сразу же "Штутгарт" пошёл в активный прессинг и за счёт активных действий Ундава гости заработали угловой.