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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Штутгарт
Прогнозы 51
Боруссия Д 74.5% (38)
X 17.6% (9)
Штутгарт 7.8% (4)
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Боруссия Д
Ничья
Штутгарт
4.05
4.08
3.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Боруссия Д
Штутгарт

История личных встреч

Боруссия Д
Штутгарт

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
13%
26.1%
14 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 10 побед

31 матч

58.1%
22.6%
19.3%
18 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.8%
32.3%
12.9%
17 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

К
2:0
Б
2:1
Б
3:3
Б
5:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:4
Б
3:0
Б
2:1
Б
0:3
К
1:3
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
6:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
4:4
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:2

Голы

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

2.71
2.12

Среднее время на гол

33
42

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.53
1.36

Среднее время на гол

58
66

Всего голов

64
55

Голов в среднем за матч

2.06
1.77

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

43
50

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 11 (3) 0.41
Мален Дониэлл 11 0.41
Брандт Юлиан 6 0.22
Ройс Марко 4 0.15
Рюэрсон Юлиан 4 0.15
Адейеми Карим 3 0.11
Хуммельс Матс 3 0.11
Мукоко Юссуфа 3 0.11
Забитцер Марсель 2 0.07
Джан Эмре 2 (2) 0.07
Шлоттербек Нико 2 0.07
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.04
Матсен Ян 1 0.04
Санчо Джедон 1 0.04
Зюле Никлас 1 0.04
Нмеча Феликс 0 0
Аллер Себастьян 0 0
Вольф Мариус 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 23 (4) 0.85
Ундав Дениз 15 0.56
Фюрих Крис 7 0.26
Мийо Энцо 5 (1) 0.19
Левелинг Джейми 3 0.11
Мвумпа Силас 3 0.11
Миттельштедт Максимилиан 2 0.07
Вагноман Жоша 2 0.07
Штиллер Анджело 1 0.04
Дауд Махмуд 1 0.04
Загаду Дан-Аксель 1 0.04
Штенцель Паскаль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Ито Хироки 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Мален Дониэлл 5 0
Забитцер Марсель 3 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 4 0
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Адейеми Карим 3 0
Матсен Ян 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Кобель Грегор 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 8 0
Антон Вальдемар 5 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Ундав Дениз 3 0
Руо Антони 3 0
Фюрих Крис 2 0
Вагноман Жоша 2 0
Мийо Энцо 2 0
Штиллер Анджело 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Ито Хироки 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Штутгарт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

8
2
Боруссия Д
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Штутгарт
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

27
40
Боруссия Д
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
11% (3)
44% (12)
Штутгарт
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

35
42

Голы по времени матча

Забито

29
24
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
4
14%
5
21%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
7
24%
3
13%
31-45
2
7%
3
13%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
7
24%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
6
35%
2
11%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
4
24%
6
32%
61-75
3
18%
5
26%
76-90

Забито

28
42
14 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 11
14 Не забивали 13
5
18%
1
2%
1-15
3
11%
10
24%
16-30
6
21%
8
19%
31-45
4
14%
5
12%
46-60
1
4%
12
29%
61-75
9
32%
6
14%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Забито

57
66
30 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 36
19 Забивали первыми 20
2 Не забивали 3
9
16%
6
9%
1-15
8
14%
13
20%
16-30
13
23%
11
17%
31-45
6
11%
8
12%
46-60
5
9%
15
23%
61-75
16
28%
13
20%
76-90

Пропущено

30
31
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 17
8
27%
3
10%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
1
3%
6
19%
46-60
7
23%
8
26%
61-75
5
17%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2
Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0
Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3
Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0

Результаты матчей

Боруссия Д
Штутгарт

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
6 раз 22%
4
4 раза 15%
0
2 раза 7%
3
10 раз 37%
2
7 раз 26%
1
4 раза 15%
0
3 раза 11%
5
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
1.5
12
2
5
8
2.5
8
6
2
11
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3
8
6
1.5
8
5
5
9
2.5
5
8
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
24
3
16
11
1.5
20
7
10
17
2.5
13
14
4
23
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 27 23 4 0 68 - 19 73
2.
Бавария
 Заявка 27 19 3 5 78 - 33 60
3.
Штутгарт
 Заявка 27 18 3 6 63 - 34 57
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 15 5 7 60 - 32 50
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 10 11 6 42 - 35 41
7.
Фрайбург
 Заявка 27 10 6 11 39 - 48 36
8.
Аугсбург
 Заявка 27 9 9 9 44 - 43 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Вердер
 Заявка 27 8 6 13 35 - 43 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 27 7 9 11 38 - 47 30
12.
Унион Берлин
 Заявка 27 8 5 14 25 - 42 29
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 Заявка 27 5 11 11 32 - 56 26
16.
Майнц
 Заявка 27 3 11 13 22 - 46 20
17.
Кёльн
 Заявка 27 3 10 14 21 - 48 19
18.
Дармштадт
 Заявка 27 2 8 17 28 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 6 6 1 22 - 12 24
7.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
8.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
9.
Фрайбург
 Заявка 13 5 5 3 24 - 22 20
10.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 30 - 11 35
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
3.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
4.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
13.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 1 5 7 13 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 23 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Штутгарт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 23 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 31 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    Боруссия Д 74.5% (38)
    X 17.6% (9)
    Штутгарт 7.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Штутгарт
    4.05
    4.08
    3.00
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Штутгарт

    Исход игры
    Боруссия Д
    74.5% (38)
    Ничья
    17.6% (9)
    Штутгарт
    7.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    70.21% (33)
    Нет
    29.79% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    31.4% (16)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    2:0 Боруссия Д
    9.8% (5)
    1:0 Боруссия Д
    9.8% (5)
    3:2 Боруссия Д
    5.9% (3)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    3:1 Боруссия Д
    3.9% (2)
    3:0 Боруссия Д
    3.9% (2)
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