Тур: 28. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
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Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия Д
Штутгарт
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
13%
26.1%
14 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 10 побед
31 матч
58.1%
22.6%
19.3%
18 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.8%
32.3%
12.9%
17 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.2%
22.6%
32.2%
14 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
36
Голов в среднем за матч
2.71
2.12
Среднее время на гол
33
42
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.53
1.36
Среднее время на гол
58
66
Всего голов
64
55
Голов в среднем за матч
2.06
1.77
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
43
50
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|11 (3)
|0.41
|Мален Дониэлл
|11
|0.41
|Брандт Юлиан
|6
|0.22
|Ройс Марко
|4
|0.15
|Рюэрсон Юлиан
|4
|0.15
|Адейеми Карим
|3
|0.11
|Хуммельс Матс
|3
|0.11
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.11
|Забитцер Марсель
|2
|0.07
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.07
|Шлоттербек Нико
|2
|0.07
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.04
|Матсен Ян
|1
|0.04
|Санчо Джедон
|1
|0.04
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Аллер Себастьян
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|23 (4)
|0.85
|Ундав Дениз
|15
|0.56
|Фюрих Крис
|7
|0.26
|Мийо Энцо
|5 (1)
|0.19
|Левелинг Джейми
|3
|0.11
|Мвумпа Силас
|3
|0.11
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0.07
|Вагноман Жоша
|2
|0.07
|Штиллер Анджело
|1
|0.04
|Дауд Махмуд
|1
|0.04
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.04
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Мален Дониэлл
|5
|0
|Забитцер Марсель
|3
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|4
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Матсен Ян
|3
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|8
|0
|Антон Вальдемар
|5
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|Ундав Дениз
|3
|0
|Руо Антони
|3
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Вагноман Жоша
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Штиллер Анджело
|2
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Штутгарт
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
8
2
Боруссия Д
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Штутгарт
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
27
40
Боруссия Д
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
11% (3)
44% (12)
Штутгарт
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
35
42
Голы по времени матча
Забито
29
24
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
4
14%
5
21%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
7
24%
3
13%
31-45
2
7%
3
13%
46-60
4
14%
3
13%
61-75
7
24%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
6
35%
2
11%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
4
24%
6
32%
61-75
3
18%
5
26%
76-90
Забито
28
42
14 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 11
14 Не забивали 13
5
18%
1
2%
1-15
3
11%
10
24%
16-30
6
21%
8
19%
31-45
4
14%
5
12%
46-60
1
4%
12
29%
61-75
9
32%
6
14%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Забито
57
66
30 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 36
19 Забивали первыми 20
2 Не забивали 3
9
16%
6
9%
1-15
8
14%
13
20%
16-30
13
23%
11
17%
31-45
6
11%
8
12%
46-60
5
9%
15
23%
61-75
16
28%
13
20%
76-90
Пропущено
30
31
17 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 17
8
27%
3
10%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
1
3%
6
19%
46-60
7
23%
8
26%
61-75
5
17%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Бавария - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2
Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0
Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3
Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1 Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0
Результаты матчей
Боруссия Д
Штутгарт
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
5
3 раза 21%
1
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
6 раз 22%
3
6 раз 22%
4
4 раза 15%
0
2 раза 7%
3
10 раз 37%
2
7 раз 26%
1
4 раза 15%
0
3 раза 11%
5
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
122
58
86
211
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
86
85
59
58
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
243
1611
207
1017
1314
423
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|4
|0
|68 - 19
|73
|2.
|Заявка
|27
|19
|3
|5
|78 - 33
|60
|3.
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|63 - 34
|57
|4.
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|55 - 32
|53
|5.
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|60 - 32
|50
|6.
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|42 - 35
|41
|7.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|39 - 48
|36
|8.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|44 - 43
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 52
|33
|10.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 43
|30
|11.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|38 - 47
|30
|12.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 42
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|15.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|32 - 56
|26
|16.
|Заявка
|27
|3
|11
|13
|22 - 46
|20
|17.
|Заявка
|27
|3
|10
|14
|21 - 48
|19
|18.
|Заявка
|27
|2
|8
|17
|28 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 22
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 22
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|13.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 31
|8
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 35
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|23 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Штутгарт
Исход игры
Боруссия Д
74.5% (38)
Ничья
17.6% (9)
Штутгарт
7.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
70.21% (33)
Нет
29.79% (14)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
31.4% (16)
1:1 Ничья
11.8% (6)
2:0 Боруссия Д
9.8% (5)
1:0 Боруссия Д
9.8% (5)
3:2 Боруссия Д
5.9% (3)
2:2 Ничья
5.9% (3)
3:1 Боруссия Д
3.9% (2)
3:0 Боруссия Д
3.9% (2)
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