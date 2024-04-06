Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Шлагер Ксавер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Удар от ворот произведет Фрайбург

49' Симонс Хави не смог попасть в створ ударом издали

48' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

45' Кайтель Янник плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

44' Г О О О О Л - Опенда Лои забивает ударом с правой ноги!

43' Шешко Беньямин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Хорошую попытку сделал Эггештайн Максимилиан . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Доан Рицу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

41' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Хёлер Лукас пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

39' После проверки VAR судья изменил решение - Фрайбург пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрайбург

37' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

37' Хёлер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Хёлер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Кайтель Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Симонс Хави навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Хенрихс Бенджамин пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем

35' Ольмо Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

33' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Ох, нехорошо это выглядит. Симонс Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Симонс Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

29' Грегорич Михаэль пробует нанести удар издали, но Петер Гулачи держит все под контролем

28' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Ольмо Дани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Фрайбург

25' Оооо... вот это был удар! Опенда Лои должен был забить с этой позиции.

25' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

19' Кюблер Лукас плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

18' Г О О О О Л - Опенда Лои забивает с правой ноги!

18' Ольмо Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Симонс Хави навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Хёлер Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Гюнтер Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

10' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Фрайбург

9' Айдара Амаду не смог попасть в створ ударом издали

9' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

4' Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

2' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Г О О О О Л - Айдара Амаду забивает с левой ноги!

1' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола