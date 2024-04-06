Тур: 28. Стадион: Европа-парк-Штадион. Зрители: 33200 Главный судья: Зиберт Даниэль
1:4
Конец матча
0'
0:1
2' ГолАйдара Амаду
0:2
18' ГолОпенда Лои
0:2
41' Не забитый пенальтиХёлер Лукас
0:3
44' ГолОпенда Лои
0:4
54' ГолШешко Беньямин
1:4
59' ГолГрифо Винченцо
64' Желтая карточкаХёлер Лукас
65' Желтая карточкаШлагер Ксавер
68' Желтая карточкаРаум Давид
73' Желтая карточкаОрбан Вилли
75' Желтая карточкаХенрихс Бенджамин
79' Желтая карточкаДоан Рицу
90' Желтая карточкаШаллаи Роланд
90'+6
Ход матча
2'
0:1
18'
0:2
41'
0:2
44'
0:3
54'
0:4
59'
64'
65'
68'
73'
79'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
409 Количество передач 496
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
РБ Лейпциг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
160%
40%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед
19 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.3
0.78
Среднее время на гол
69
115
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
2.44
1.8
Среднее время на гол
36
50
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.84
1.32
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
48
68
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|8 (6)
|0.29
|Хёлер Лукас
|7 (1)
|0.25
|Грегорич Михаэль
|6
|0.21
|Доан Рицу
|4
|0.14
|Шаллаи Роланд
|3
|0.11
|Рохль Мерлин
|2
|0.07
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.04
|Хёфлер Николас
|1
|0.04
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.04
|Гульде Мануэль
|1
|0.04
|Кюблер Лукас
|1
|0.04
|Филипп Максимилиан
|1
|0.04
|Линхарт Филипп
|1
|0.04
|Кайтель Янник
|1
|0.04
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|21 (2)
|0.75
|Шешко Беньямин
|8
|0.29
|Симонс Хави
|7
|0.25
|Поульсен Юссуф
|5
|0.18
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0.14
|Ольмо Дани
|3
|0.11
|Раум Давид
|2
|0.07
|Форсберг Эмиль
|2
|0.07
|Айдара Амаду
|2
|0.07
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.07
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.04
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|Кампль Кевин
|1
|0.04
|Клостерманн Лукас
|1
|0.04
|Люкеба Кастелло
|1
|0.04
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|8
|1
|Гульде Мануэль
|4
|1
|Хёлер Лукас
|5
|0
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Рохль Мерлин
|3
|1
|Кюблер Лукас
|4
|0
|Шаллаи Роланд
|4
|0
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|7
|0
|Симонс Хави
|7
|0
|Шлагер Ксавер
|6
|0
|Айдара Амаду
|5
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|3
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
РБ Лейпциг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
14
9
Фрайбург
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
РБ Лейпциг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
22
4
Упущенные победы
8
29
Фрайбург
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
РБ Лейпциг
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
48% (13)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
22
38
Голы по времени матча
Забито
24
26
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
4
17%
2
8%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
7
29%
29%
3
12%
31-45
2
8%
6
23%
46-60
2
8%
9
35%
61-75
7
29%
29%
4
15%
76-90
Пропущено
22
24
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
5
23%
2
8%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
5
21%
61-75
3
14%
4
17%
76-90
Забито
16
31
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
13%
7
23%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
4
25%
5
16%
46-60
4
25%
5
16%
61-75
1
6%
5
16%
76-90
Пропущено
25
11
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
16%
2
18%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
4
36%
31-45
3
12%
2
18%
46-60
4
16%
2
18%
61-75
7
28%
1
9%
76-90
Забито
40
57
20 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
6
15%
9
16%
1-15
4
10%
6
11%
16-30
10
25%
8
14%
31-45
6
15%
11
19%
46-60
6
15%
14
25%
61-75
8
20%
9
16%
76-90
Пропущено
47
35
24 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
9
19%
4
11%
1-15
8
17%
4
11%
16-30
7
15%
9
26%
31-45
6
13%
6
17%
46-60
7
15%
7
20%
61-75
10
21%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0
Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1
Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2
Результаты матчей
Фрайбург
РБ Лейпциг
Точный счет
3:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
2
9 раз 33%
3
6 раз 22%
0
4 раза 15%
1
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
94
113
310
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
121
410
85
113
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
234
1314
198
423
1017
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|4
|0
|69 - 19
|76
|2.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|80 - 36
|60
|3.
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|63 - 34
|57
|4.
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|55 - 32
|53
|5.
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|64 - 33
|53
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|44 - 43
|36
|8.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|40 - 52
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 52
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|41 - 49
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|12.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|25 - 43
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|15.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|33 - 58
|26
|16.
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|26 - 46
|23
|17.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|23 - 49
|22
|18.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|28 - 71
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|3.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|32 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|13.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 35
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 37
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|23 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|21 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Вердер
|Дукш Марвин
|9
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 1:4 РБ Лейпциг
Исход игры
Фрайбург
8.7% (11)
Ничья
15% (19)
РБ Лейпциг
76.4% (97)
Тотал 2.5
Больше
78.51% (95)
Меньше
21.49% (26)
Обе команды забьют
Да
85.95% (104)
Нет
14.05% (17)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
55.1% (70)
1:1 Ничья
7.1% (9)
0:1 РБ Лейпциг
7.1% (9)
2:2 Ничья
5.5% (7)
2:1 Фрайбург
5.5% (7)
0:2 РБ Лейпциг
4.7% (6)
1:3 РБ Лейпциг
4.7% (6)
2:3 РБ Лейпциг
2.4% (3)
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