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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 33200 Главный судья: Зиберт Даниэль
Фрайбург
1:4
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
0:1
2' Гол
Айдара Амаду
0:2
18' Гол
Опенда Лои
0:2
41' Не забитый пенальти
Хёлер Лукас
0:3
44' Гол
Опенда Лои
0:4
54' Гол
Шешко Беньямин
1:4
59' Гол
Грифо Винченцо
64' Желтая карточка
Хёлер Лукас
65' Желтая карточка
Шлагер Ксавер
68' Желтая карточка
Раум Давид
73' Желтая карточка
Орбан Вилли
75' Желтая карточка
Хенрихс Бенджамин
79' Желтая карточка
Доан Рицу
90' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
90'+6

Ход матча

2'
0:1
Айдара Амаду
(Опенда Лои)
18'
0:2
Опенда Лои
(Ольмо Дани)
41'
Хёлер Лукас
0:2
44'
0:3
Опенда Лои
46'
Грифо Винченцо
Грегорич Михаэль
 
46'
Сильдиллия Килианн
Кюблер Лукас
 
54'
0:4
Шешко Беньямин
(Опенда Лои)
59'
Грифо Винченцо
(Гюнтер Кристиан)
1:4
64'
Хёлер Лукас
 
65'
 
Шлагер Ксавер
68'
 
Раум Давид
73'
 
Орбан Вилли
75'
Шаллаи Роланд
Хёлер Лукас
 
75'
 
Хенрихс Бенджамин
75'
 
Симакан Мохамед
Хенрихс Бенджамин
76'
 
Баумгартнер Кристоф
Ольмо Дани
79'
Доан Рицу
 
83'
 
Зайвальд Николас
Айдара Амаду
83'
 
Элмас Эльиф
Шешко Беньямин
86'
Филипп Максимилиан
Кайтель Янник
 
86'
Макенго Жорди
Рохль Мерлин
 
90'
 
Клостерманн Лукас
Симонс Хави
90'
Шаллаи Роланд
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 409 Количество передач 496
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Фрайбург 8.7% (11)
X 15% (19)
РБ Лейпциг 76.4% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
14
Кайтель
Янник
5
Гульде
Мануэль
42
Доан
Рицу
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
34
Рохль
Мерлин
9
Хёлер
Лукас
38
Грегорич
Михаэль
1
Гулачи
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
7
Ольмо
Дани
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
Фрайбург
3-4-2-1
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Фрайбург
РБ Лейпциг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

160%
40%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед

19 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед

История матчей

Б
3:1
Б
0:1
К
1:5
Б
3:1
К
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:1
Б
4:0
Б
1:4
Б2
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.3
0.78

Среднее время на гол

69
115

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

2.44
1.8

Среднее время на гол

36
50

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.84
1.32

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
68

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 8 (6) 0.29
Хёлер Лукас 7 (1) 0.25
Грегорич Михаэль 6 0.21
Доан Рицу 4 0.14
Шаллаи Роланд 3 0.11
Рохль Мерлин 2 0.07
Вайсхаупт Ноа 1 0.04
Хёфлер Николас 1 0.04
Гюнтер Кристиан 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 0.04
Гульде Мануэль 1 0.04
Кюблер Лукас 1 0.04
Филипп Максимилиан 1 0.04
Линхарт Филипп 1 0.04
Кайтель Янник 1 0.04
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 21 (2) 0.75
Шешко Беньямин 8 0.29
Симонс Хави 7 0.25
Поульсен Юссуф 5 0.18
Баумгартнер Кристоф 4 0.14
Ольмо Дани 3 0.11
Раум Давид 2 0.07
Форсберг Эмиль 2 0.07
Айдара Амаду 2 0.07
Вернер Тимо 2 (1) 0.07
Хенрихс Бенджамин 1 0.04
Симакан Мохамед 1 0.04
Кампль Кевин 1 0.04
Клостерманн Лукас 1 0.04
Люкеба Кастелло 1 0.04
Шлагер Ксавер 0 0
Зайвальд Николас 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 8 1
Гульде Мануэль 4 1
Хёлер Лукас 5 0
Эггештайн Максимилиан 5 0
Рохль Мерлин 3 1
Кюблер Лукас 4 0
Шаллаи Роланд 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Грифо Винченцо 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Доан Рицу 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 7 0
Симонс Хави 7 0
Шлагер Ксавер 6 0
Айдара Амаду 5 0
Раум Давид 5 0
Опенда Лои 4 0
Розе Марко 3 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Люкеба Кастелло 3 0
Орбан Вилли 2 0
Хенрихс Бенджамин 2 0
Зайвальд Николас 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
РБ Лейпциг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

14
9
Фрайбург
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
РБ Лейпциг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

22
4

Упущенные победы

8
29
Фрайбург
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
РБ Лейпциг
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
48% (13)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

22
38

Голы по времени матча

Забито

24
26
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
4
17%
2
8%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
7
29%
29%
3
12%
31-45
2
8%
6
23%
46-60
2
8%
9
35%
61-75
7
29%
29%
4
15%
76-90

Пропущено

22
24
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
5
23%
2
8%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
5
21%
61-75
3
14%
4
17%
76-90

Забито

16
31
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
13%
7
23%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
3
19%
5
16%
31-45
4
25%
5
16%
46-60
4
25%
5
16%
61-75
1
6%
5
16%
76-90

Пропущено

25
11
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
16%
2
18%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
3
12%
4
36%
31-45
3
12%
2
18%
46-60
4
16%
2
18%
61-75
7
28%
1
9%
76-90

Забито

40
57
20 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 34
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
6
15%
9
16%
1-15
4
10%
6
11%
16-30
10
25%
8
14%
31-45
6
15%
11
19%
46-60
6
15%
14
25%
61-75
8
20%
9
16%
76-90

Пропущено

47
35
24 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
9
19%
4
11%
1-15
8
17%
4
11%
16-30
7
15%
9
26%
31-45
6
13%
6
17%
46-60
7
15%
7
20%
61-75
10
21%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0
Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1
Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2

Результаты матчей

Фрайбург
РБ Лейпциг

Точный счет

3:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
2
9 раз 33%
3
6 раз 22%
0
4 раза 15%
1
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
9
4
1.5
11
3
3
10
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
1
4
10
1.5
8
5
1
13
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
23
4
13
14
1.5
19
8
4
23
2.5
10
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 28 24 4 0 69 - 19 76
2.
Бавария
 Заявка 28 19 3 6 80 - 36 60
3.
Штутгарт
 Заявка 27 18 3 6 63 - 34 57
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 16 5 7 64 - 33 53
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Аугсбург
 Заявка 27 9 9 9 44 - 43 36
8.
Фрайбург
 Заявка 28 10 6 12 40 - 52 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Хайденхайм
 Заявка 28 8 9 11 41 - 49 33
11.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
12.
Унион Берлин
 Заявка 28 8 5 15 25 - 43 29
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 Заявка 28 5 11 12 33 - 58 26
16.
Майнц
 Заявка 28 4 11 13 26 - 46 23
17.
Кёльн
 Заявка 28 4 10 14 23 - 49 22
18.
Дармштадт
 Заявка 28 2 8 18 28 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
8.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
3.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
4.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
13.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 23 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 21 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
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    Прогнозы 127
    Фрайбург 8.7% (11)
    X 15% (19)
    РБ Лейпциг 76.4% (97)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 1:4 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Фрайбург
    8.7% (11)
    Ничья
    15% (19)
    РБ Лейпциг
    76.4% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.51% (95)
    Меньше
    21.49% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    85.95% (104)
    Нет
    14.05% (17)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    55.1% (70)
    1:1 Ничья
    7.1% (9)
    0:1 РБ Лейпциг
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    5.5% (7)
    2:1 Фрайбург
    5.5% (7)
    0:2 РБ Лейпциг
    4.7% (6)
    1:3 РБ Лейпциг
    4.7% (6)
    2:3 РБ Лейпциг
    2.4% (3)
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