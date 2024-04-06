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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Майнц
1:0
Первый тайм: 45+'
Дармштадт
0'
1:0
33' Гол
Ханше-Ольсен Андреас
36' Желтая карточка
Торстен Либеркнехт
40' Желтая карточка
Ишервуд Томас

Ход матча

33'
Ханше-Ольсен Андреас
(Чхэ-Сон Ли II)
1:0
36'
 
Торстен Либеркнехт
40'
 
Ишервуд Томас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 128
Майнц 86.7% (111)
X 12.5% (16)
Дармштадт 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Майнц
Ничья
Дармштадт
8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Ван
дер
Берг
Сепп
25
Ханше-Ольсен
Андреас
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
14
Кларер
Кристоф
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
28
Франич
Бартол
7
Ману
Брайдон
17
Юстван
Юлиан
18
Хонзак
Матиас
29
Вильхельмссон
Оскар
27
Скарке
Тим
Майнц
3-4-2-1
Дармштадт
4-1-3-2

История личных встреч

Майнц
Дармштадт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

История матчей

Б
0:0
ТМК
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:3
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 4 (1) 0.14
Чхэ-Сон Ли II 2 0.07
Ажорк Людовик 2 0.07
Каси Антони 2 0.07
Ван дер Берг Сепп 2 0.07
Баррейро Леандро 2 0.07
Амири Надим 1 0.04
Груда Брайан 1 0.04
Видмер Сильван 1 0.04
Кор Доминик 1 0.04
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
Рихтер Марко 1 0.04
Баркок Аймен 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 8 0.29
Мелем Марвин 3 0.11
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.11
Вильхельмссон Оскар 3 0.11
Юстван Юлиан 2 0.07
Пфайффер Лука 1 0.04
Бадер Маттиас 1 0.04
Кларер Кристоф 1 0.04
Хонзак Матиас 1 0.04
Нюрнбергер Фабиан 1 0.04
Сейдель Аарон 1 0.04
Маглица Матей 1 0.04
Холланд Фабиан 0 0
Полтер Себастьян 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 11 1
Ван дер Берг Сепп 8 0
Каси Антони 6 0
Баррейро Леандро 6 0
Видмер Сильван 4 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Ажорк Людовик 4 0
Амири Надим 4 0
Мвене Филлипп 4 0
Чхэ-Сон Ли II 4 0
Краусс Том 4 0
Бель Штефан 3 0
Центнер Робин 3 0
Рихтер Марко 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Баркок Аймен 2 0
Нганкам Жессик 0 1
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Онисиво Карим 1 0
Бо Энриксен 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 6 2
Кларер Кристоф 8 0
Гьясула Клаус 5 1
Холланд Фабиан 4 1
Скарке Тим 5 0
Франич Бартол 5 0
Торстен Либеркнехт 5 0
Циммерман Кристоф 4 0
Мюллер Янник 4 0
Мелем Марвин 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Брунст Александер 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0

Результаты матчей

Майнц
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Дармштадт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
11
Майнц
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Дармштадт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

24
29

Упущенные победы

5
9
Майнц
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Дармштадт
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

24
30

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90

Пропущено

15
31
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
27%
1
3%
1-15
1
7%
5
16%
16-30
1
7%
4
13%
31-45
4
27%
7
23%
46-60
2
13%
9
29%
29%
61-75
3
20%
5
16%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
2
20%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

31
36
14 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
6
19%
5
14%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
4
13%
6
17%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
7
23%
7
19%
61-75
6
19%
7
19%
76-90

Забито

22
28
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 11
3
14%
5
18%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
7
32%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
4
18%
5
18%
76-90

Пропущено

46
67
20 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 40
15 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
10
22%
6
9%
1-15
5
11%
11
16%
16-30
5
11%
10
15%
31-45
8
17%
12
18%
46-60
9
20%
16
24%
61-75
9
20%
12
18%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1
Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0
Дармштадт
(20 матчей)
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 поражений
Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6
Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0

Результаты матчей

Майнц
Дармштадт

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 52%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Майнц
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
6
2
11
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
5
2
12
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
16
11
4
23
1.5
8
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 28 23 5 0 68 - 19 74
2.
Бавария
 1:0 Заявка 28 20 3 5 79 - 33 63
3.
Штутгарт
 Заявка 27 18 3 6 63 - 34 57
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 28 16 5 7 62 - 32 53
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Аугсбург
 Заявка 27 9 9 9 44 - 43 36
8.
Фрайбург
 0:2 Заявка 28 10 6 12 39 - 50 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
11.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 28 8 6 14 25 - 42 30
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 28 7 9 12 38 - 48 30
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 0:0 Заявка 28 5 12 11 32 - 56 27
16.
Майнц
 1:0 Заявка 28 4 11 13 23 - 46 23
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 28 3 11 14 21 - 48 20
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 28 2 8 18 28 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 1:0 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 14 6 3 5 16 - 19 21
8.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
9.
Фрайбург
 0:2 Заявка 14 5 5 4 24 - 24 20
10.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
12.
Бохум
 0:0 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 1:0 Заявка 14 4 4 6 12 - 16 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 14 11 3 0 30 - 11 36
2.
Бавария
 1:0 Заявка 14 9 2 3 32 - 22 29
3.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
4.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 14 7 2 5 30 - 22 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 0:2 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
13.
Кёльн
 0:0 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 0:1 Заявка 14 1 5 8 13 - 32 8
17.
Бохум
 0:0 Заявка 14 1 5 8 10 - 35 8
18.
Майнц
 1:0 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 23 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 20 (5)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • 46'
    СК Дармштадт контролирует мяч.
  • 46'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Майнц: 56%, СК Дармштадт: 44%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет СК Дармштадт
  • 45'
    Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 44'
    Бадер Маттиас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 44'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 44'
    Майнц контролирует мяч.
  • 43'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 43'
    Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 42'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 42'
    Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 38'
      Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Майнц начинает контратаку
    • 38'
      Центнер Робин из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Каси Антони из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хонзак Матиас
    • 36'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Скарке Тим
    • 36'
      Рефери не любит споров - именно за это Торстен Либеркнехт сейчас получил желтую
    • 36'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 36'
      Ману Брайдон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 35'
      Контроль мяча: Майнц: 56%, СК Дармштадт: 44%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Юстван Юлиан
    • 35'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Майнц будет все-таки засчитан.
    • 34'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Майнц.
    • 33'
      Чхэ-Сон Ли II сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Ханше-Ольсен Андреас записал гол на свой счет!
    • 32'
      Ману Брайдон из команды СК Дармштадт толкнул локтем оппонента. Это Амири Надим заработал фол
    • 32'
      Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Холланд Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 30'
      Майнц контролирует мяч.
    • 30'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Майнц: 56%, СК Дармштадт: 44%.
    • 30'
      Ван дер Берг Сепп выиграл воздушное противоборство у Вильхельмссон Оскар.
    • 29'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 29'
      Амири Надим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Груда Брайан
    • 28'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 27'
      Ишервуд Томас выиграл воздушное противоборство у Буркардт Джонатан.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Чхэ-Сон Ли II из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кристоф Кларер
    • 26'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 25'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Майнц: 56%, СК Дармштадт: 44%.
    • 25'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Майнц контролирует мяч.
    • 23'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 23'
      Юстван Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 22'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 21'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Майнц: 59%, СК Дармштадт: 41%.
    • 20'
      Майнц контролирует мяч.
    • 20'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 20'
      Франич Бартол нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Мвене Филлипп ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 19'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 18'
      Майнц контролирует мяч.
    • 18'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 17'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 17'
      Груда Брайан пробует нанести удар издали, но Марсель Шуэн держит все под контролем
    • 16'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 16'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 15'
      Контроль мяча: Майнц: 68%, СК Дармштадт: 32%.
    • 15'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Вильхельмссон Оскар выиграл воздушное противоборство у Кор Доминик.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Ханше-Ольсен Андреас из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Ману Брайдон
    • 14'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 13'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 13'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 12'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Майнц контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Баррейро Леандро
    • 11'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Майнц: 66%, СК Дармштадт: 34%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 10'
      Шанс! Чхэ-Сон Ли II из команды Майнц пробил головой, но мимо
    • 10'
      Каси Антони из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Майнц начинает контратаку
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Ханше-Ольсен Андреас из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 7'
      Центнер Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 7'
      Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Буркардт Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 5'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Майнц: 61%, СК Дармштадт: 39%.
    • 4'
      Майнц контролирует мяч.
    • 4'
      Ишервуд Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Амири Надим из команды Майнц подал угловой слева.
    • 3'
      Франич Бартол из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 3'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт толкнул локтем оппонента. Это Кор Доминик заработал фол
    • 2'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 1'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Судья начинает матч
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 128
    Майнц 86.7% (111)
    X 12.5% (16)
    Дармштадт 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Дармштадт
    8.00
    4.95
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    7.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 1:0 Дармштадт

    Исход игры
    Майнц
    86.7% (111)
    Ничья
    12.5% (16)
    Дармштадт
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.76% (59)
    Меньше
    51.24% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    57.85% (70)
    Нет
    42.15% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    39.1% (50)
    1:0 Майнц
    25% (32)
    2:0 Майнц
    14.8% (19)
    1:1 Ничья
    8.6% (11)
    3:1 Майнц
    3.1% (4)
    3:2 Майнц
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Майнц
    Дармштадт
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