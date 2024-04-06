Тур: 28. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Шлагер Даниэль
0'
1:0
33' ГолХанше-Ольсен Андреас
36' Желтая карточкаТорстен Либеркнехт
40' Желтая карточкаИшервуд Томас
Ход матча
33'
40'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
17
Юстван
Юлиан
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Кор ДоминикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Скарке ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Дармштадт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
78
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|4 (1)
|0.14
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.07
|Ажорк Людовик
|2
|0.07
|Каси Антони
|2
|0.07
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0.07
|Баррейро Леандро
|2
|0.07
|Амири Надим
|1
|0.04
|Груда Брайан
|1
|0.04
|Видмер Сильван
|1
|0.04
|Кор Доминик
|1
|0.04
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|Рихтер Марко
|1
|0.04
|Баркок Аймен
|1
|0.04
|Краусс Том
|1
|0.04
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|8
|0.29
|Мелем Марвин
|3
|0.11
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.11
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0.11
|Юстван Юлиан
|2
|0.07
|Пфайффер Лука
|1
|0.04
|Бадер Маттиас
|1
|0.04
|Кларер Кристоф
|1
|0.04
|Хонзак Матиас
|1
|0.04
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.04
|Сейдель Аарон
|1
|0.04
|Маглица Матей
|1
|0.04
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|11
|1
|Ван дер Берг Сепп
|8
|0
|Каси Антони
|6
|0
|Баррейро Леандро
|6
|0
|Видмер Сильван
|4
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Ажорк Людовик
|4
|0
|Амири Надим
|4
|0
|Мвене Филлипп
|4
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|4
|0
|Краусс Том
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Центнер Робин
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Груда Брайан
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Нганкам Жессик
|0
|1
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Онисиво Карим
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|6
|2
|Кларер Кристоф
|8
|0
|Гьясула Клаус
|5
|1
|Холланд Фабиан
|4
|1
|Скарке Тим
|5
|0
|Франич Бартол
|5
|0
|Торстен Либеркнехт
|5
|0
|Циммерман Кристоф
|4
|0
|Мюллер Янник
|4
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Дармштадт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
11
Майнц
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Дармштадт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
24
29
Упущенные победы
5
9
Майнц
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Дармштадт
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
24
30
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
1
8%
2
15%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
25%
2
15%
61-75
2
17%
2
15%
76-90
Пропущено
15
31
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
27%
1
3%
1-15
1
7%
5
16%
16-30
1
7%
4
13%
31-45
4
27%
7
23%
46-60
2
13%
9
29%
29%
61-75
3
20%
5
16%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
2
20%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Пропущено
31
36
14 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
6
19%
5
14%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
4
13%
6
17%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
7
23%
7
19%
61-75
6
19%
7
19%
76-90
Забито
22
28
13 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 11
3
14%
5
18%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
7
32%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
4
18%
5
18%
76-90
Пропущено
46
67
20 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 40
15 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
10
22%
6
9%
1-15
5
11%
11
16%
16-30
5
11%
10
15%
31-45
8
17%
12
18%
46-60
9
20%
16
24%
61-75
9
20%
12
18%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1
Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0
Дармштадт
(20 матчей)
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 поражений
Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6
Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0
Результаты матчей
Майнц
Дармштадт
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 52%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Майнц
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
86
211
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
85
212
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1611
423
819
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|28
|23
|5
|0
|68 - 19
|74
|2.
|1:0 Заявка
|28
|20
|3
|5
|79 - 33
|63
|3.
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|63 - 34
|57
|4.
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|55 - 32
|53
|5.
|2:0 Заявка
|28
|16
|5
|7
|62 - 32
|53
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|44 - 43
|36
|8.
|0:2 Заявка
|28
|10
|6
|12
|39 - 50
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 52
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|11.
|0:0 Заявка
|28
|8
|6
|14
|25 - 42
|30
|12.
|0:1 Заявка
|28
|7
|9
|12
|38 - 48
|30
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|15.
|0:0 Заявка
|28
|5
|12
|11
|32 - 56
|27
|16.
|1:0 Заявка
|28
|4
|11
|13
|23 - 46
|23
|17.
|0:0 Заявка
|28
|3
|11
|14
|21 - 48
|20
|18.
|0:1 Заявка
|28
|2
|8
|18
|28 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|1:0 Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|2:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|16 - 19
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|9.
|0:2 Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 24
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|11.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|12.
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|18.
|0:1 Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|11
|3
|0
|30 - 11
|36
|2.
|1:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 22
|29
|3.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|5.
|2:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 22
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|0:2 Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|0:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|13.
|0:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|15.
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 32
|8
|17.
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 35
|8
|18.
|1:0 Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|23 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|20 (5)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Вердер
|Дукш Марвин
|9
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 1:0 Дармштадт
Исход игры
Майнц
86.7% (111)
Ничья
12.5% (16)
Дармштадт
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.76% (59)
Меньше
51.24% (62)
Обе команды забьют
Да
57.85% (70)
Нет
42.15% (51)
Популярный счёт
2:1 Майнц
39.1% (50)
1:0 Майнц
25% (32)
2:0 Майнц
14.8% (19)
1:1 Ничья
8.6% (11)
3:1 Майнц
3.1% (4)
3:2 Майнц
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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