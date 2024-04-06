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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Майнц
4:0
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
32' Гол
Ханше-Ольсен Андреас
36' Желтая карточка
Торстен Либеркнехт
39' Желтая карточка
Ишервуд Томас
51' Желтая карточка
Кор Доминик
52' Желтая карточка
Скарке Тим
56' Желтая карточка
Брунст Александер
2:0
60' Гол
Груда Брайан
75' Желтая карточка
Груда Брайан
3:0
80' Гол
Ли Чхэ-Сон
4:0
84' Гол
Ли Чхэ-Сон
90'+6

Ход матча

32'
Ханше-Ольсен Андреас
(Чхэ-Сон Ли II)
1:0
36'
 
Торстен Либеркнехт
39'
 
Ишервуд Томас
46'
 
Сейдель Аарон
Ману Брайдон
46'
 
Хольтманн Геррит
Ишервуд Томас
51'
Кор Доминик
 
52'
 
Скарке Тим
54'
Фернандес Эдимилсон
Кор Доминик
 
56'
 
Брунст Александер
60'
Груда Брайан
(Буркардт Джонатан)
2:0
75'
Груда Брайан
 
75'
 
Карич Эмир
Холланд Фабиан
75'
 
Ридель Клеменс
Юстван Юлиан
75'
 
Полтер Себастьян
Бадер Маттиас
75'
Видмер Сильван
Каси Антони
 
75'
Краусс Том
Груда Брайан
 
80'
Ли Чхэ-Сон
(Видмер Сильван)
3:0
84'
Ли Чхэ-Сон
(Краусс Том)
4:0
85'
Ажорк Людовик
Мвене Филлипп
 
85'
Гилавоги Жошуа
Баррейро Леандро
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 496 Количество передач 334
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Майнц 86.7% (111)
X 12.5% (16)
Дармштадт 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
3
Ван
дер
Берг
Сепп
25
Ханше-Ольсен
Андреас
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
8
Баррейро
Леандро
18
Амири
Надим
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
14
Кларер
Кристоф
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
28
Франич
Бартол
7
Ману
Брайдон
17
Юстван
Юлиан
18
Хонзак
Матиас
29
Вильхельмссон
Оскар
27
Скарке
Тим
Майнц
3-4-2-1
Дармштадт
4-1-3-2

История личных встреч

Майнц
Дармштадт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

История матчей

Б
0:0
ТМК
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:3
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
78

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 4 0.14
Буркардт Джонатан 4 (1) 0.14
Груда Брайан 2 0.07
Ажорк Людовик 2 0.07
Каси Антони 2 0.07
Ван дер Берг Сепп 2 0.07
Баррейро Леандро 2 0.07
Видмер Сильван 1 0.04
Амири Надим 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Кор Доминик 1 0.04
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
Рихтер Марко 1 0.04
Баркок Аймен 1 0.04
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 8 0.29
Мелем Марвин 3 0.11
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.11
Вильхельмссон Оскар 3 0.11
Юстван Юлиан 2 0.07
Пфайффер Лука 1 0.04
Бадер Маттиас 1 0.04
Кларер Кристоф 1 0.04
Хонзак Матиас 1 0.04
Нюрнбергер Фабиан 1 0.04
Сейдель Аарон 1 0.04
Маглица Матей 1 0.04
Холланд Фабиан 0 0
Полтер Себастьян 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 12 1
Ван дер Берг Сепп 8 0
Каси Антони 6 0
Баррейро Леандро 6 0
Видмер Сильван 4 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Ажорк Людовик 4 0
Амири Надим 4 0
Мвене Филлипп 4 0
Чхэ-Сон Ли II 4 0
Краусс Том 4 0
Груда Брайан 4 0
Бель Штефан 3 0
Центнер Робин 3 0
Рихтер Марко 3 0
Свенссон Бо 2 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Баркок Аймен 2 0
Нганкам Жессик 0 1
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Онисиво Карим 1 0
Бо Энриксен 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 6 2
Кларер Кристоф 8 0
Гьясула Клаус 5 1
Скарке Тим 6 0
Холланд Фабиан 4 1
Франич Бартол 5 0
Торстен Либеркнехт 5 0
Циммерман Кристоф 4 0
Мюллер Янник 4 0
Мелем Марвин 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Брунст Александер 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0

Результаты матчей

Майнц
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Дармштадт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
11
Майнц
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Дармштадт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

24
29

Упущенные победы

5
9
Майнц
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Дармштадт
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

24
30

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
1
6%
2
15%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Пропущено

15
35
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
27%
1
3%
1-15
1
7%
5
14%
16-30
1
7%
5
14%
31-45
4
27%
8
23%
46-60
2
13%
9
26%
61-75
3
20%
7
20%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
2
20%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

31
36
14 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
6
19%
5
14%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
4
13%
6
17%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
7
23%
7
19%
61-75
6
19%
7
19%
76-90

Забито

26
28
14 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
8 Не забивали 12
3
12%
5
18%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
8
31%
4
14%
31-45
1
4%
4
14%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
6
23%
5
18%
76-90

Пропущено

46
71
20 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 43
15 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
10
22%
6
8%
1-15
5
11%
11
15%
16-30
5
11%
11
15%
31-45
8
17%
13
18%
46-60
9
20%
16
23%
61-75
9
20%
14
20%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1
Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0
Дармштадт
(20 матчей)
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 поражений
Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6
Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0

Результаты матчей

Майнц
Дармштадт

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Майнц
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
2
12
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
16
12
5
23
1.5
8
20
1
27
2.5
3
25
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 28 24 4 0 69 - 19 76
2.
Бавария
 Заявка 28 19 3 6 80 - 36 60
3.
Штутгарт
 Заявка 27 18 3 6 63 - 34 57
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 16 5 7 64 - 33 53
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Аугсбург
 Заявка 27 9 9 9 44 - 43 36
8.
Фрайбург
 Заявка 28 10 6 12 40 - 52 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Хайденхайм
 Заявка 28 8 9 11 41 - 49 33
11.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
12.
Унион Берлин
 Заявка 28 8 5 15 25 - 43 29
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 Заявка 28 5 11 12 33 - 58 26
16.
Майнц
 Заявка 28 4 11 13 26 - 46 23
17.
Кёльн
 Заявка 28 4 10 14 23 - 49 22
18.
Дармштадт
 Заявка 28 2 8 18 28 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
8.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
3.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
4.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
13.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 23 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 21 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Майнц заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Майнц: 60%, СК Дармштадт: 40%.
  • 95'
    Амири Надим бьет со штрафного в створ, но Марсель Шуэн держит все под контролем
  • 95'
    Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Ажорк Людовик.
  • 94'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Контроль мяча: Майнц: 56%, СК Дармштадт: 44%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 90'
      Видмер Сильван из команды Майнц попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 90'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 88'
      Судья сигнализирует, что Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Амири Надим
    • 88'
      Майнц контролирует мяч.
    • 88'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 86'
      Краусс Том нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 86'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 85'
      Тактическая замена. Баррейро Леандро уходит с поля и его заменяет Гилавоги Жошуа
    • 85'
      Тактическая замена. Мвене Филлипп уходит с поля и его заменяет Ажорк Людовик
    • 85'
      Контроль мяча: Майнц: 56%, СК Дармштадт: 44%.
    • 84'
      Краусс Том сделал результативную передачу.
    • 84'
      Г О О О О Л - Чхэ-Сон Ли II из команды Майнц левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 84'
      Краусс Том создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 84'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 84'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Чхэ-Сон Ли II нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 83'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 83'
      Судья сигнализирует, что Краусс Том из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Скарке Тим
    • 82'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 82'
      Майнц контролирует мяч.
    • 80'
      Видмер Сильван сделал результативную передачу.
    • 80'
      Г О О О О Л - Чхэ-Сон Ли II левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 80'
      Видмер Сильван создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 80'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 80'
      Судья сигнализирует, что Хольтманн Геррит из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Краусс Том
    • 80'
      Контроль мяча: Майнц: 54%, СК Дармштадт: 46%.
    • 79'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Видмер Сильван из команды Майнц толкнул локтем оппонента. Это Хонзак Матиас заработал фол
    • 78'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 78'
      Сейдель Аарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 78'
      Мвене Филлипп из команды Майнц в офсайде
    • 75'
      Тактическая замена. Бадер Маттиас уходит с поля и его заменяет Полтер Себастьян
    • 75'
      Тактическая замена. Юстван Юлиан уходит с поля и его заменяет Ридель Клеменс
    • 75'
      Тактическая замена. Холланд Фабиан уходит с поля и его заменяет Карич Эмир
    • 75'
      Контроль мяча: Майнц: 54%, СК Дармштадт: 46%.
    • 75'
      Тактическая замена. Груда Брайан уходит с поля и его заменяет Краусс Том
    • 75'
      Тактическая замена. Каси Антони уходит с поля и его заменяет Видмер Сильван
    • 75'
      Груда Брайан получил желтую карточку от судьи
    • 74'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 74'
      Ван дер Берг Сепп успешно блокирует удар.
    • 74'
      Хонзак Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 74'
      Ван дер Берг Сепп успешно блокирует удар.
    • 74'
      Сейдель Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 74'
      Ван дер Берг Сепп из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Хольтманн Геррит нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 73'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 73'
      Буркардт Джонатан бьет ударом через себя, но Марсель Шуэн блокирует удар!
    • 73'
      Груда Брайан из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 73'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 72'
      Майнц контролирует мяч.
    • 71'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 71'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 71'
      Фернандес Эдимилсон выиграл воздушное противоборство у Вильхельмссон Оскар.
    • 71'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Майнц: 53%, СК Дармштадт: 47%.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 70'
      Матч возобновлен
    • 70'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 69'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 69'
      Хольтманн Геррит пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем
    • 69'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 68'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 68'
      Амири Надим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 68'
      Судья сигнализирует, что Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Груда Брайан
    • 67'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 67'
      Хорошую попытку сделал Мвене Филлипп. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 67'
      Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 66'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 66'
      Скарке Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 65'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Майнц: 52%, СК Дармштадт: 48%.
    • 65'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 65'
      Амири Надим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 65'
      Майнц начинает контратаку
    • 65'
      Фернандес Эдимилсон из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Ван дер Берг Сепп из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Судья сигнализирует, что Ханше-Ольсен Андреас из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Скарке Тим
    • 64'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 63'
      Груда Брайан наказан за толчок Холланд Фабиан
    • 63'
      Майнц контролирует мяч.
    • 63'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 62'
      Сейдель Аарон выиграл воздушное противоборство у Ван дер Берг Сепп.
    • 62'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Майнц контролирует мяч.
    • 61'
      Франич Бартол плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 60'
      Буркардт Джонатан сделал результативную передачу.
    • 60'
      Г О О О О Л - Груда Брайан забивает с левой ноги!
    • 60'
      Контроль мяча: Майнц: 52%, СК Дармштадт: 48%.
    • 60'
      Майнц контролирует мяч.
    • 59'
      Баррейро Леандро возвращается на поле.
    • 59'
      Матч возобновлен
    • 59'
      Ох, нехорошо это выглядит. Баррейро Леандро получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 58'
      Баррейро Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 58'
      Каси Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 57'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 57'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 56'
      Рефери не любит споров - именно за это Брунст Александер сейчас получил желтую
    • 56'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 56'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 56'
      Судья сигнализирует, что Мвене Филлипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хонзак Матиас
    • 55'
      Груда Брайан из команды Майнц в офсайде
    • 55'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 55'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Майнц: 54%, СК Дармштадт: 46%.
    • 54'
      Тактическая замена. Кор Доминик уходит с поля и его заменяет Фернандес Эдимилсон
    • 53'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 52'
      Скарке Тим получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Кор Доминик получает желтую карточку за игру рукой
    • 51'
      Кор Доминик задерживает мяч рукой
    • 51'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Шуэн Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Контроль мяча: Майнц: 54%, СК Дармштадт: 46%.
    • 50'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 50'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 50'
      Хольтманн Геррит нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 50'
      Кор Доминик из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Кор Доминик из команды Майнц заходит слишком далеко, он валит Сейдель Аарон.
    • 49'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Баррейро Леандро из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Юстван Юлиан
    • 47'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Баррейро Леандро из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Чхэ-Сон Ли II выиграл воздушное противоборство у Бадер Маттиас.
    • 46'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 46'
      Тактическая замена. Ишервуд Томас уходит с поля и его заменяет Хольтманн Геррит
    • 46'
      Тактическая замена. Ману Брайдон уходит с поля и его заменяет Сейдель Аарон
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Майнц: 57%, СК Дармштадт: 43%.
    • 49'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 48'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 47'
      Кристоф Кларер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 47'
      Ханше-Ольсен Андреас выиграл воздушное противоборство у Вильхельмссон Оскар.
    • 46'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 46'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 46'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Майнц: 56%, СК Дармштадт: 44%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 45'
      Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Бадер Маттиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 44'
      Майнц контролирует мяч.
    • 43'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 42'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Ван дер Берг Сепп наказан за толчок Вильхельмссон Оскар
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Кор Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Майнц: 56%, СК Дармштадт: 44%.
    • 39'
      Ишервуд Томас получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Кор Доминик
    • 39'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 39'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 39'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 38'
      Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Майнц начинает контратаку
    • 38'
      Центнер Робин из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Каси Антони из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хонзак Матиас
    • 36'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Скарке Тим
    • 36'
      Рефери не любит споров - именно за это Торстен Либеркнехт сейчас получил желтую
    • 36'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 36'
      Ману Брайдон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 35'
      Контроль мяча: Майнц: 56%, СК Дармштадт: 44%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Юстван Юлиан
    • 35'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Майнц будет все-таки засчитан.
    • 34'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Майнц.
    • 32'
      Чхэ-Сон Ли II сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О О Л - Ханше-Ольсен Андреас из команды Майнц легко посылает мяч в пустые ворота правой! Ханше-Ольсен Андреас легко с этим справился!
    • 32'
      Ману Брайдон из команды СК Дармштадт толкнул локтем оппонента. Это Амири Надим заработал фол
    • 32'
      Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Холланд Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 30'
      Майнц контролирует мяч.
    • 30'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Майнц: 56%, СК Дармштадт: 44%.
    • 30'
      Ван дер Берг Сепп выиграл воздушное противоборство у Вильхельмссон Оскар.
    • 29'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 29'
      Амири Надим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Груда Брайан
    • 28'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 27'
      Ишервуд Томас выиграл воздушное противоборство у Буркардт Джонатан.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Чхэ-Сон Ли II из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кристоф Кларер
    • 26'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 25'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Майнц: 56%, СК Дармштадт: 44%.
    • 25'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Майнц контролирует мяч.
    • 23'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 23'
      Юстван Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 22'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 21'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Майнц: 59%, СК Дармштадт: 41%.
    • 20'
      Майнц контролирует мяч.
    • 20'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 20'
      Франич Бартол нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Юстван Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Мвене Филлипп ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 19'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 18'
      Майнц контролирует мяч.
    • 18'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 17'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 17'
      Груда Брайан пробует нанести удар издали, но Марсель Шуэн держит все под контролем
    • 16'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 16'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 15'
      Контроль мяча: Майнц: 68%, СК Дармштадт: 32%.
    • 15'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Вильхельмссон Оскар выиграл воздушное противоборство у Кор Доминик.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Ханше-Ольсен Андреас из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Ману Брайдон
    • 14'
      Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 13'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 13'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 12'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Майнц контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Баррейро Леандро
    • 11'
      Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Майнц: 66%, СК Дармштадт: 34%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 10'
      Шанс! Чхэ-Сон Ли II из команды Майнц пробил головой, но мимо
    • 10'
      Каси Антони из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Майнц начинает контратаку
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Ханше-Ольсен Андреас из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Юстван Юлиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 9'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Майнц
    • 7'
      Центнер Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 6'
      Скарке Тим пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем
    • 6'
      Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Буркардт Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 5'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Майнц: 61%, СК Дармштадт: 39%.
    • 4'
      Майнц контролирует мяч.
    • 4'
      Ишервуд Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Амири Надим из команды Майнц подал угловой слева.
    • 3'
      Франич Бартол из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 3'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт толкнул локтем оппонента. Это Кор Доминик заработал фол
    • 2'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Майнц пытается что-то создать.
    • 1'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Майнц 86.7% (111)
    X 12.5% (16)
    Дармштадт 0.8% (1)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 4:0 Дармштадт

    Исход игры
    Майнц
    86.7% (111)
    Ничья
    12.5% (16)
    Дармштадт
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.76% (59)
    Меньше
    51.24% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    57.85% (70)
    Нет
    42.15% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    39.1% (50)
    1:0 Майнц
    25% (32)
    2:0 Майнц
    14.8% (19)
    1:1 Ничья
    8.6% (11)
    3:1 Майнц
    3.1% (4)
    3:2 Майнц
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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