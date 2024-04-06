СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Удар от ворот произведет Майнц

86' СК Дармштадт пытается что-то создать.

84' Краусс Том создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

84' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

84' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Г О О О О Л - Чхэ-Сон Ли II левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

80' Видмер Сильван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Майнц

78' Сейдель Аарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Груда Брайан получил желтую карточку от судьи

73' СК Дармштадт начинает контратаку

73' Буркардт Джонатан бьет ударом через себя, но Марсель Шуэн блокирует удар!

73' Груда Брайан из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' СК Дармштадт контролирует мяч.

71' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

71' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Майнц

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' СК Дармштадт контролирует мяч.

69' Хольтманн Геррит пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

69' СК Дармштадт пытается что-то создать.

68' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

68' Амири Надим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

68' Судья сигнализирует, что Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Груда Брайан

67' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Хорошую попытку сделал Мвене Филлипп . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Удар от ворот произведет Майнц

66' Скарке Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' СК Дармштадт пытается что-то создать.

65' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

65' Амири Надим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' СК Дармштадт пытается что-то создать.

63' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

62' СК Дармштадт пытается что-то создать.

62' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Франич Бартол плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

60' Г О О О О Л - Груда Брайан забивает с левой ноги!

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Баррейро Леандро получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Баррейро Леандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' СК Дармштадт контролирует мяч.

56' Рефери не любит споров - именно за это Брунст Александер сейчас получил желтую

56' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

55' СК Дармштадт контролирует мяч.

53' Удар от ворот произведет Майнц

52' Скарке Тим получил желтую карточку от судьи

51' Кор Доминик получает желтую карточку за игру рукой

51' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Шуэн Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Майнц

49' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

48' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

47' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет СК Дармштадт