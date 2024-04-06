  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Вельц Тобиас
Кёльн
0:0
Первый тайм: 45+'
Бохум
0'
25' Желтая карточка
Мартель Эрик
35' Желтая карточка
Брошински Мориц
37' Желтая карточка
Зельке Дейви

Ход матча

25'
Мартель Эрик
 
35'
 
Брошински Мориц
37'
Зельке Дейви
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 126
Кёльн 69.8% (88)
X 23.8% (30)
Бохум 6.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Бохум
3.50
3.65
Реклама, pari.ru
3.60
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
29
Тилманн
Ян
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
37
Майна
Линтон
23
Адамян
Саркис
11
Кайнц
Флориан
27
Зельке
Дейви
1
Риман
Мануэль
15
Пасслак
Феликс
4
Машович
Эрхан
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
8
Лосилья
Антони
19
Беро
Матуш
6
Патрик
Остерхаге
7
Штёгер
Кевин
29
Брошински
Мориц
33
Хофманн
Филипп
Кёльн
4-2-3-1
Бохум
4-1-2-1-2

История личных встреч

Кёльн
Бохум

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:2
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
ТМС
2:0
ТМК
2:1
Б2
2:3
Б2
0:2
ТМК
0:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
3:1
ТМС
2:1
ТМС
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2
1.09

Среднее время на гол

45
82

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.52
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
85

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 6 0.21
Алиду Фариде 4 0.14
Кайнц Флориан 3 (3) 0.11
Вальдшмидт Лука 2 0.07
Адамян Саркис 1 0.04
Майна Линтон 1 0.04
Мартель Эрик 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Доунс Дамион 1 0.04
Финкгрефе Макс 1 0.04
Гусенбашич Денис 0 0
Любичич Деян 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 6 0.21
Штёгер Кевин 5 (4) 0.18
Хофманн Филипп 3 0.11
Пасьенса Гонсало 3 0.11
Шлоттербек Кевен 3 0.11
Патрик Остерхаге 2 0.07
Брошински Мориц 2 0.07
Лосилья Антони 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Беро Матуш 1 0.04
Виттек Максимилиан 1 0.04
Дашнер Лукас 1 0.04
Ордец Иван 1 0.04
Бернардо Фернандес 1 0.04
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 7 1
Любичич Деян 6 0
Хюберс Тимо 5 0
Мартель Эрик 5 0
Тилманн Ян 3 1
Гусенбашич Денис 4 0
Кайнц Флориан 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Алиду Фариде 3 0
Финкгрефе Макс 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Майна Линтон 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Килиан Лука 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардо Фернандес 8 0
Шлоттербек Кевен 8 0
Лосилья Антони 7 0
Штёгер Кевин 7 0
Машович Эрхан 7 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Риман Мануэль 5 0
Беро Матуш 5 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Патрик Остерхаге 4 0
Ордец Иван 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Брошински Мориц 3 0
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Асано Такума 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0

Результаты матчей

Кёльн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Бохум
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
8
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Бохум
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

10
20
Кёльн
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
63% (17)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Бохум
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (2)
37% (10)
56% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

15
28

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
1
10%
1
10%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Пропущено

23
35
7 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
13%
4
11%
1-15
3
13%
5
14%
16-30
1
4%
11
31%
31-45
3
13%
2
6%
46-60
10
43%
6
17%
61-75
3
13%
7
20%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
1
9%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
36%
5
21%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
2
18%
5
21%
61-75
2
18%
4
17%
76-90

Пропущено

25
19
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
7
28%
4
21%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
5
20%
3
16%
61-75
7
28%
5
26%
76-90

Забито

21
34
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
2
10%
3
9%
1-15
3
14%
6
18%
16-30
4
19%
7
21%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
4
19%
7
21%
61-75
5
24%
6
18%
76-90

Пропущено

48
54
18 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
4
8%
5
9%
1-15
6
13%
7
13%
16-30
8
17%
15
28%
31-45
5
10%
6
11%
46-60
15
31%
9
17%
61-75
10
21%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3
Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1
Бохум
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4
Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1

Результаты матчей

Кёльн
Бохум

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 36%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
9 раз 64%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
6 раз 43%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
3:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
8 раз 30%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
11 раз 41%
3
2 раза 7%
2
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
2
11
1.5
5
9
1
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
6
1
13
1.5
3
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
21
6
3
24
1.5
8
19
2
25
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 28 23 5 0 68 - 19 74
2.
Бавария
 1:0 Заявка 28 20 3 5 79 - 33 63
3.
Штутгарт
 Заявка 27 18 3 6 63 - 34 57
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 28 16 5 7 62 - 32 53
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Аугсбург
 Заявка 27 9 9 9 44 - 43 36
8.
Фрайбург
 0:2 Заявка 28 10 6 12 39 - 50 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
11.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 28 8 6 14 25 - 42 30
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 28 7 9 12 38 - 48 30
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 0:0 Заявка 28 5 12 11 32 - 56 27
16.
Майнц
 1:0 Заявка 28 4 11 13 23 - 46 23
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 28 3 11 14 21 - 48 20
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 28 2 8 18 28 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 1:0 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 14 6 3 5 16 - 19 21
8.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
9.
Фрайбург
 0:2 Заявка 14 5 5 4 24 - 24 20
10.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
11.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
12.
Бохум
 0:0 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 1:0 Заявка 14 4 4 6 12 - 16 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 14 11 3 0 30 - 11 36
2.
Бавария
 1:0 Заявка 14 9 2 3 32 - 22 29
3.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
4.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 14 7 2 5 30 - 22 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 0:2 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
13.
Кёльн
 0:0 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 0:1 Заявка 14 1 5 8 13 - 32 8
17.
Бохум
 0:0 Заявка 14 1 5 8 10 - 35 8
18.
Майнц
 1:0 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 23 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 20 (5)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Бернардо Фернандес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 46'
    Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Бохум пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Кёльн: 54%, Бохум: 46%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 41'
      Финкгрефе Макс из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Кёльн: 52%, Бохум: 48%.
    • 40'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Тилманн Ян из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Патрик Остерхаге
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.45. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.45 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 126
    Кёльн 69.8% (88)
    X 23.8% (30)
    Бохум 6.3% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Бохум
    3.50
    3.65
    Реклама, pari.ru
    3.60
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Кёльн 0:0 Бохум онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Бохум

    Исход игры
    Кёльн
    69.8% (88)
    Ничья
    23.8% (30)
    Бохум
    6.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.46% (66)
    Меньше
    44.54% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    78.99% (94)
    Нет
    21.01% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Кёльн
    42.9% (54)
    1:1 Ничья
    22.2% (28)
    1:0 Кёльн
    15.9% (20)
    3:1 Кёльн
    3.2% (4)
    1:2 Бохум
    3.2% (4)
    2:0 Кёльн
    2.4% (3)
    3:2 Кёльн
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Кёльн
    Бохум
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный