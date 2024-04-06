Тур: 28. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Вельц Тобиас
0'
25' Желтая карточкаМартель Эрик
35' Желтая карточкаБрошински Мориц
37' Желтая карточкаЗельке Дейви
Ход матча
25'
35'
37'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тилманн
Ян
24
Шабо
Юлиан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тилманн ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Луте АндреасВратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
Бохум
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
21 матч
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2
1.09
Среднее время на гол
45
82
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.09
1
Среднее время на гол
82
90
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.52
1.05
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
59
85
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|6
|0.21
|Алиду Фариде
|4
|0.14
|Кайнц Флориан
|3 (3)
|0.11
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.07
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|Майна Линтон
|1
|0.04
|Мартель Эрик
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Доунс Дамион
|1
|0.04
|Финкгрефе Макс
|1
|0.04
|Гусенбашич Денис
|0
|0
|Любичич Деян
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|6
|0.21
|Штёгер Кевин
|5 (4)
|0.18
|Хофманн Филипп
|3
|0.11
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.11
|Шлоттербек Кевен
|3
|0.11
|Патрик Остерхаге
|2
|0.07
|Брошински Мориц
|2
|0.07
|Лосилья Антони
|1
|0.04
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.04
|Беро Матуш
|1
|0.04
|Виттек Максимилиан
|1
|0.04
|Дашнер Лукас
|1
|0.04
|Ордец Иван
|1
|0.04
|Бернардо Фернандес
|1
|0.04
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабо Юлиан
|7
|1
|Любичич Деян
|6
|0
|Хюберс Тимо
|5
|0
|Мартель Эрик
|5
|0
|Тилманн Ян
|3
|1
|Гусенбашич Денис
|4
|0
|Кайнц Флориан
|3
|0
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Алиду Фариде
|3
|0
|Финкгрефе Макс
|3
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Олесен Матиас
|1
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Пентке Филипп
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардо Фернандес
|8
|0
|Шлоттербек Кевен
|8
|0
|Лосилья Антони
|7
|0
|Штёгер Кевин
|7
|0
|Машович Эрхан
|7
|0
|Гамбоа Кристиан
|6
|0
|Риман Мануэль
|5
|0
|Беро Матуш
|5
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|4
|0
|Патрик Остерхаге
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Брошински Мориц
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|1
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Лоосли Ноа
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Бохум
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
8
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Бохум
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
10
20
Кёльн
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
63% (17)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Бохум
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (2)
37% (10)
56% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
15
28
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
1
10%
1
10%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Пропущено
23
35
7 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
13%
4
11%
1-15
3
13%
5
14%
16-30
1
4%
11
31%
31-45
3
13%
2
6%
46-60
10
43%
6
17%
61-75
3
13%
7
20%
76-90
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
1
9%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
36%
5
21%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
2
18%
5
21%
61-75
2
18%
4
17%
76-90
Пропущено
25
19
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
7
28%
4
21%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
5
20%
3
16%
61-75
7
28%
5
26%
76-90
Забито
21
34
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
2
10%
3
9%
1-15
3
14%
6
18%
16-30
4
19%
7
21%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
4
19%
7
21%
61-75
5
24%
6
18%
76-90
Пропущено
48
54
18 В 1-м тайме 27
30 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
4
8%
5
9%
1-15
6
13%
7
13%
16-30
8
17%
15
28%
31-45
5
10%
6
11%
46-60
15
31%
9
17%
61-75
10
21%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3
Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1
Бохум
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4
Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1
Результаты матчей
Кёльн
Бохум
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 36%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
9 раз 64%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
6 раз 43%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
3:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
8 раз 30%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
11 раз 41%
3
2 раза 7%
2
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
211
59
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
76
113
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
216
324
819
225
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|28
|23
|5
|0
|68 - 19
|74
|2.
|1:0 Заявка
|28
|20
|3
|5
|79 - 33
|63
|3.
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|63 - 34
|57
|4.
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|55 - 32
|53
|5.
|2:0 Заявка
|28
|16
|5
|7
|62 - 32
|53
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|44 - 43
|36
|8.
|0:2 Заявка
|28
|10
|6
|12
|39 - 50
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 52
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|11.
|0:0 Заявка
|28
|8
|6
|14
|25 - 42
|30
|12.
|0:1 Заявка
|28
|7
|9
|12
|38 - 48
|30
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|15.
|0:0 Заявка
|28
|5
|12
|11
|32 - 56
|27
|16.
|1:0 Заявка
|28
|4
|11
|13
|23 - 46
|23
|17.
|0:0 Заявка
|28
|3
|11
|14
|21 - 48
|20
|18.
|0:1 Заявка
|28
|2
|8
|18
|28 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|1:0 Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|2:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|16 - 19
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|9.
|0:2 Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 24
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|11.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|12.
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|18.
|0:1 Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|11
|3
|0
|30 - 11
|36
|2.
|1:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 22
|29
|3.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|5.
|2:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 22
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|0:2 Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|0:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|13.
|0:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|15.
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 32
|8
|17.
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 35
|8
|18.
|1:0 Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|23 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|20 (5)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Вердер
|Дукш Марвин
|9
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Бохум
Исход игры
Кёльн
69.8% (88)
Ничья
23.8% (30)
Бохум
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.46% (66)
Меньше
44.54% (53)
Обе команды забьют
Да
78.99% (94)
Нет
21.01% (25)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
42.9% (54)
1:1 Ничья
22.2% (28)
1:0 Кёльн
15.9% (20)
3:1 Кёльн
3.2% (4)
1:2 Бохум
3.2% (4)
2:0 Кёльн
2.4% (3)
3:2 Кёльн
1.6% (2)
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