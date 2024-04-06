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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Вельц Тобиас
Кёльн
2:1
Конец матча
Бохум
0'
25' Желтая карточка
Мартель Эрик
35' Желтая карточка
Брошински Мориц
37' Желтая карточка
Зельке Дейви
0:1
53' Гол
Пасслак Феликс
68' Желтая карточка
Асано Такума
71' Желтая карточка
Тилманн Ян
89' Желтая карточка
Лосилья Антони
1:1
90' Гол
Тиггес Штеффен
2:1
90' Гол
Вальдшмидт Лука
90'+6

Ход матча

25'
Мартель Эрик
 
35'
 
Брошински Мориц
37'
Зельке Дейви
 
53'
0:1
Пасслак Феликс
(Брошински Мориц)
63'
Гусенбашич Денис
Мартель Эрик
 
63'
Алиду Фариде
Майна Линтон
 
66'
 
Асано Такума
Брошински Мориц
68'
Вальдшмидт Лука
Зельке Дейви
 
68'
 
Асано Такума
71'
Тилманн Ян
 
77'
 
Виттек Максимилиан
Штёгер Кевин
77'
 
Ордец Иван
Хофманн Филипп
84'
Шмиц Бенно
Тилманн Ян
 
84'
Тиггес Штеффен
Адамян Саркис
 
86'
 
Гамбоа Кристиан
Пасслак Феликс
86'
 
Антви-Аджей Кристофер
Беро Матуш
89'
 
Лосилья Антони
90'
Тиггес Штеффен
(Кайнц Флориан)
1:1
90'
Вальдшмидт Лука
(Шмиц Бенно)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 327 Количество передач 263
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Кёльн 69.8% (88)
X 23.8% (30)
Бохум 6.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
29
Тилманн
Ян
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
35
Финкгрефе
Макс
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
37
Майна
Линтон
23
Адамян
Саркис
11
Кайнц
Флориан
27
Зельке
Дейви
1
Риман
Мануэль
15
Пасслак
Феликс
4
Машович
Эрхан
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
8
Лосилья
Антони
19
Беро
Матуш
6
Патрик
Остерхаге
7
Штёгер
Кевин
29
Брошински
Мориц
33
Хофманн
Филипп
Кёльн
4-2-3-1
Бохум
4-1-2-1-2

История личных встреч

Кёльн
Бохум

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:2
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
ТМС
2:0
ТМК
2:1
Б2
2:3
Б2
0:2
ТМК
0:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
3:1
ТМС
2:1
ТМС
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2
1.09

Среднее время на гол

45
82

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.09
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.52
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
85

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 6 0.21
Алиду Фариде 4 0.14
Кайнц Флориан 3 (3) 0.11
Вальдшмидт Лука 3 0.11
Адамян Саркис 1 0.04
Майна Линтон 1 0.04
Мартель Эрик 1 0.04
Тиггес Штеффен 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Доунс Дамион 1 0.04
Финкгрефе Макс 1 0.04
Гусенбашич Денис 0 0
Любичич Деян 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 6 0.21
Штёгер Кевин 5 (4) 0.18
Хофманн Филипп 3 0.11
Пасьенса Гонсало 3 0.11
Шлоттербек Кевен 3 0.11
Брошински Мориц 2 0.07
Патрик Остерхаге 2 0.07
Лосилья Антони 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Беро Матуш 1 0.04
Виттек Максимилиан 1 0.04
Дашнер Лукас 1 0.04
Ордец Иван 1 0.04
Пасслак Феликс 1 0.04
Бернардо Фернандес 1 0.04
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабо Юлиан 7 1
Любичич Деян 6 0
Тилманн Ян 4 1
Хюберс Тимо 5 0
Мартель Эрик 5 0
Гусенбашич Денис 4 0
Кайнц Флориан 3 0
Зельке Дейви 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Алиду Фариде 3 0
Финкгрефе Макс 3 0
Карстенсен Расмус 1 1
Олесен Матиас 1 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Майна Линтон 2 0
Пентке Филипп 1 0
Ут Марк 1 0
Адамян Саркис 1 0
Килиан Лука 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 8 0
Бернардо Фернандес 8 0
Шлоттербек Кевен 8 0
Штёгер Кевин 7 0
Машович Эрхан 7 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Риман Мануэль 5 0
Беро Матуш 5 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Патрик Остерхаге 4 0
Брошински Мориц 4 0
Ордец Иван 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Асано Такума 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0

Результаты матчей

Кёльн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Бохум
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
9
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Бохум
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

10
20
Кёльн
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (5)
64% (18)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Бохум
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
7% (2)
39% (11)
54% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

15
29

Голы по времени матча

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
1
8%
1
9%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
5
42%
2
18%
76-90

Пропущено

24
37
7 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
13%
4
11%
1-15
3
13%
5
14%
16-30
1
4%
11
30%
30%
31-45
4
17%
2
5%
46-60
10
42%
6
16%
61-75
3
13%
9
24%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 14
1
9%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
36%
5
21%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
2
18%
5
21%
61-75
2
18%
4
17%
76-90

Пропущено

25
19
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
7
28%
4
21%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
5
20%
3
16%
61-75
7
28%
5
26%
76-90

Забито

23
35
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 14
11 Не забивали 7
2
9%
3
9%
1-15
3
13%
6
17%
16-30
4
17%
7
20%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
4
17%
7
20%
61-75
7
30%
6
17%
76-90

Пропущено

49
56
18 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 24
4
8%
5
9%
1-15
6
12%
7
13%
16-30
8
16%
15
27%
31-45
6
12%
6
11%
46-60
15
31%
9
16%
61-75
10
20%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Брейдаблик 2:2 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 Боруссия М - Кёльн 3:3
Кёльн - Байер Л 0:2 Штутгарт - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Кёльн 4:4 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Майнц 0:0 Дармштадт - Кёльн 0:1 Кёльн - Бавария 0:1 Порц - Кёльн 0:8 Бохум - Кёльн 1:1
Бохум
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бохум - Дармштадт 2:2 Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4
Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1

Результаты матчей

Кёльн
Бохум

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
9 раз 64%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
6 раз 43%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
8 раз 29%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
1
14 раз 50%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
1
13
1.5
3
11
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
22
6
4
24
1.5
8
20
2
26
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 28 24 4 0 69 - 19 76
2.
Бавария
 Заявка 28 19 3 6 80 - 36 60
3.
Штутгарт
 Заявка 27 18 3 6 63 - 34 57
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 16 5 7 64 - 33 53
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Аугсбург
 Заявка 27 9 9 9 44 - 43 36
8.
Фрайбург
 Заявка 28 10 6 12 40 - 52 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Хайденхайм
 Заявка 28 8 9 11 41 - 49 33
11.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
12.
Унион Берлин
 Заявка 28 8 5 15 25 - 43 29
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 Заявка 28 5 11 12 33 - 58 26
16.
Майнц
 Заявка 28 4 11 13 26 - 46 23
17.
Кёльн
 Заявка 28 4 10 14 23 - 49 22
18.
Дармштадт
 Заявка 28 2 8 18 28 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
8.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
3.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
4.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
13.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 23 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 21 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Кёльн: 56%, Бохум: 44%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Кёльн
  • 94'
    Лосилья Антони из команды Бохум в офсайде
  • 94'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Хюберс Тимо из команды Кёльн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 92'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 92'
    Команда Кёльн сравняла счет! Игра продолжается!
  • 92'
    Шмиц Бенно сделал результативную передачу.
  • 92'
    Г О О О О Л - Вальдшмидт Лука записал гол на свой счет!
  • 92'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 92'
    Машович Эрхан из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Кёльн 69.8% (88)
    X 23.8% (30)
    Бохум 6.3% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 2:1 Бохум

    Исход игры
    Кёльн
    69.8% (88)
    Ничья
    23.8% (30)
    Бохум
    6.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.46% (66)
    Меньше
    44.54% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    78.99% (94)
    Нет
    21.01% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Кёльн
    42.9% (54)
    1:1 Ничья
    22.2% (28)
    1:0 Кёльн
    15.9% (20)
    3:1 Кёльн
    3.2% (4)
    1:2 Бохум
    3.2% (4)
    2:0 Кёльн
    2.4% (3)
    3:2 Кёльн
    1.6% (2)
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