Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Лосилья Антони получил желтую карточку от судьи

88' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Бернардо Фернандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Хорошую попытку сделал Вальдшмидт Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Лосилья Антони бьет ударом через себя, но Марвин Швабе блокирует удар!

82' Удар от ворот произведет Бохум

81' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

74' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Бохум

72' Алиду Фариде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Тилманн Ян получил желтую карточку от судьи

70' Финкгрефе Макс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

69' ШТАНГА! Так было близко к голу - Алиду Фариде нанес удар в каркас ворот!

69' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

68' Судье надоело, что Асано Такума тянет время и он наказал его горчичником

68' [team] пытается что-то создать.

68' Ох, нехорошо это выглядит. Зельке Дейви получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Зельке Дейви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Бохум

64' Зельке Дейви оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Удар от ворот произведет Кёльн

63' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Адамян Саркис нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

62' Любичич Деян из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Удар от ворот произведет Кёльн

58' Удар от ворот произведет Бохум

58' Тилманн Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Бохум

56' Майна Линтон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Игрок из команды Кёльн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Команда Бохум забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

53' Г О О О О Л - Пасслак Феликс забивает с правой ноги!

52' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Любичич Деян наказан за толчок Патрик Остерхаге

50' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.