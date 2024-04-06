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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 18'
Байер Л
0'
9' Желтая карточка
Госенс Робин

Ход матча

9'
Госенс Робин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 127
Унион Берлин 0.8% (1)
X 6.3% (8)
Байер Л 92.9% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Унион Берлин
Ничья
Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
29
Тусар
Люка
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
6
Госенс
Робин
7
Ааронсон
Бренден
14
Вертессен
Йорбе
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
19
Телла
Нейтан
20
Гримальдо
Алехандро
8
Андрих
Роберт
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
23
Гложек
Адам
9
Иглесиас
Борха
Унион Берлин
3-5-2
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Унион Берлин
Байер Л

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б
4:0
Б
0:0
Б
5:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:1
Б
2:3
Б
2:0
К
4:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

21
4

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

25
9

Голов в среднем за матч

2.27
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

39
110

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 6 0.22
Бехренс Кевин 4 0.15
Холлербах Бенедикт 3 0.11
Фолланд Кевин 2 (1) 0.07
Духи Данило 2 0.07
Ааронсон Бренден 2 0.07
Вертессен Йорбе 1 0.04
Шефер Андраш 1 0.04
Пантович Милош 1 0.04
Кауфманн Миккель 1 0.04
Фофана Датро 1 0.04
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.04
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.37
Гримальдо Алехандро 9 0.33
Фримпонг Жереми 8 0.3
Вирц Флориан 7 0.26
Телла Нейтан 5 0.19
Шик Патрик 5 (1) 0.19
Хофманн Йонас 4 0.15
Та Джонатан 4 0.15
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.11
Адли Амин 2 0.07
Андрих Роберт 2 0.07
Гложек Адам 2 0.07
Инкапье Пьеро 1 0.04
Джака Гранит 1 0.04
Станишич Йосип 1 0.04
Коссуну Одилон 1 0.04
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 6 0
Хаберер Яник 6 0
Лейте Диогу 6 0
Фолланд Кевин 1 2
Фогт Кевин 4 0
Тусар Люка 4 0
Хедира Рани 2 1
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Белица Ненад 1 1
Триммель Кристофер 1 1
Шефер Андраш 1 1
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Юранович Йосип 2 0
Духи Данило 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Лайдуни Аисса 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Фримпонг Жереми 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Станишич Йосип 3 0
Адли Амин 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Андрих Роберт 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Байер Л
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

3
3
Унион Берлин
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Байер Л
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

20
0

Упущенные победы

6
37
Унион Берлин
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
Байер Л
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

9
40

Голы по времени матча

Забито

16
28
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
2
13%
3
11%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
19%
7
25%
31-45
4
25%
6
21%
46-60
3
19%
5
18%
61-75
3
19%
5
18%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
16%
4
31%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
7
37%
3
23%
76-90

Забито

10
37
8 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 11
21 Не забивали 14
2
20%
3
8%
1-15
1
10%
6
16%
16-30
5
50%
6
16%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
1
10%
9
24%
61-75
1
10%
8
22%
76-90

Пропущено

22
9
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
14%
2
22%
1-15
4
18%
1
11%
16-30
2
9%
2
22%
31-45
7
32%
2
22%
46-60
4
18%
2
22%
61-75
2
9%
0
0%
76-90

Забито

26
65
14 В 1-м тайме 27
12 Во 2-м тайме 38
9 Забивали первыми 19
13 Не забивали 1
4
15%
6
9%
1-15
2
8%
8
12%
16-30
8
31%
13
20%
31-45
4
15%
11
17%
46-60
4
15%
14
22%
61-75
4
15%
13
20%
76-90

Пропущено

41
22
17 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 16
6
15%
6
27%
1-15
6
15%
2
9%
16-30
5
12%
4
18%
31-45
8
20%
5
23%
46-60
7
17%
2
9%
61-75
9
22%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2
Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Мольде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Байер Л

Точный счет

0:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:3
3 раза 23%
0:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 52%
1
6 раз 22%
2
4 раза 15%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
3
10 раз 37%
2
9 раз 33%
1
3 раза 11%
4
3 раза 11%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
13
1
5
8
1.5
12
2
2
11
2.5
8
6
1
12
3.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
2
12
1.5
11
2
1
13
2.5
6
7
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
14
0.5
Больше Меньше
26
1
7
20
1.5
23
4
3
24
2.5
14
13
2
25
3.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 28 23 5 0 68 - 19 74
2.
Бавария
 0:0 Заявка 28 19 4 5 78 - 33 61
3.
Штутгарт
 Заявка 27 18 3 6 63 - 34 57
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 28 16 5 7 61 - 32 53
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Аугсбург
 Заявка 27 9 9 9 44 - 43 36
8.
Фрайбург
 0:1 Заявка 28 10 6 12 39 - 49 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
11.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 28 7 10 11 38 - 47 31
12.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 28 8 6 14 25 - 42 30
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 0:0 Заявка 28 5 12 11 32 - 56 27
16.
Майнц
 0:0 Заявка 28 3 12 13 22 - 46 21
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 28 3 11 14 21 - 48 20
18.
Дармштадт
 0:0 Заявка 28 2 9 17 28 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 0:0 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 14 6 3 5 16 - 19 21
8.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
9.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 14 5 5 4 21 - 20 20
10.
Фрайбург
 0:1 Заявка 14 5 5 4 24 - 23 20
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 0:0 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 0:0 Заявка 14 3 5 6 11 - 16 14
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
18.
Дармштадт
 0:0 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 14 11 3 0 30 - 11 36
2.
Бавария
 0:0 Заявка 14 8 3 3 31 - 22 27
3.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
4.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 14 7 2 5 29 - 22 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 0:1 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
13.
Кёльн
 0:0 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 0:0 Заявка 14 1 6 7 13 - 31 9
17.
Бохум
 0:0 Заявка 14 1 5 8 10 - 35 8
18.
Майнц
 0:0 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 23 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Забросил Инкапье в штрафную соперника на ход Иглесиасу, но тот нарушил правила в борьбе против Духи.
  • 16'
    Накрутил соперника на фланге Телла и навесил в центр штрафной, где Иглесиас пробил головой, но мяч полетел выше перекладины. 
  • 15'
    В силовой борьбе с Гримальдо подтолкнул в спину соперника Триммель. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 14'
    Мог убегать на ворота соперника Вирц после паса от Джаки, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера. 
  • 13'
    С углового теперь уже навесил Госенс на ближнюю штангу, но пробить головой Ааронсону не позволил Инкапье.
  • 12'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Гримальдо, но здесь выиграл верх Фогт и вынес сферу далеко за пределы поля.
  • Опасный момент
    11'
    Со штрафного закрутил точно в дальний верхний угол Гримальдо, но в падении смог отбить на угловой Рённов.
  • Желтая карточка
    10'
    Перед чужой штрафной Вирц получил по ногам в подкате от Госенса. Судья показал желтую карточку нарушителю.
  • 9'
    Мягко збсросил в штрафную соперника Андрих на ход Гложеку, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.
  • 8'
    С угла поля навесил Гримальдо на линию вратарской, но здесь головой вынес сферу Фогт за пределы поля.
  • Угловой
    7'
    Догнал мяч на фланге Гложек и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 6'
    Ушел от соперника по флангу Госенс и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть. 
  • 5'
    В центре поля теперь уже Та руками в спину подтолкнул Вертессена. Штрафной удар в пользу берлинцев назначил судья.
  • 4'
    В центре поля получил по ногам Джака в борьбе против Лейте. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 3'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Иглесиас после паса от Вирца, но пробил с острого угла немного неточно.
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    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе сине-голубой комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Байер Л

    Исход игры
    Унион Берлин
    0.8% (1)
    Ничья
    6.3% (8)
    Байер Л
    92.9% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.27% (86)
    Меньше
    27.73% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    74.79% (89)
    Нет
    25.21% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    57.5% (73)
    0:2 Байер Л
    13.4% (17)
    0:1 Байер Л
    7.1% (9)
    1:3 Байер Л
    5.5% (7)
    1:1 Ничья
    5.5% (7)
    0:3 Байер Л
    2.4% (3)
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