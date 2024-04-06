Со штрафного закрутил точно в дальний верхний угол Гримальдо, но в падении смог отбить на угловой Рённов.

С угла поля навесил на дальнюю штангу Гримальдо, но здесь выиграл верх Фогт и вынес сферу далеко за пределы поля.

С углового теперь уже навесил Госенс на ближнюю штангу, но пробить головой Ааронсону не позволил Инкапье.

Мог убегать на ворота соперника Вирц после паса от Джаки, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

В силовой борьбе с Гримальдо подтолкнул в спину соперника Триммель. Штрафной удар исполнять будут гости.

Накрутил соперника на фланге Телла и навесил в центр штрафной, где Иглесиас пробил головой, но мяч полетел выше перекладины.

Забросил Инкапье в штрафную соперника на ход Иглесиасу, но тот нарушил правила в борьбе против Духи.

10' Перед чужой штрафной Вирц получил по ногам в подкате от Госенса. Судья показал желтую карточку нарушителю.

9' Мягко збсросил в штрафную соперника Андрих на ход Гложеку, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.

8' С угла поля навесил Гримальдо на линию вратарской, но здесь головой вынес сферу Фогт за пределы поля.

7' Догнал мяч на фланге Гложек и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

6' Ушел от соперника по флангу Госенс и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

5' В центре поля теперь уже Та руками в спину подтолкнул Вертессена. Штрафной удар в пользу берлинцев назначил судья.

4' В центре поля получил по ногам Джака в борьбе против Лейте. Штрафной удар исполнять будут гости.