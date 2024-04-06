Тур: 28. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Бранд Бенжамин
0:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
9'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тусар
Люка
13
Шефер
Андраш
19
Телла
Нейтан
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
23
Гложек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Телла НейтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Унион Берлин
Байер Л
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
21
4
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
25
9
Голов в среднем за матч
2.27
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
39
110
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|6
|0.22
|Бехренс Кевин
|4
|0.15
|Холлербах Бенедикт
|3
|0.11
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.07
|Духи Данило
|2
|0.07
|Ааронсон Бренден
|2
|0.07
|Вертессен Йорбе
|1
|0.04
|Шефер Андраш
|1
|0.04
|Пантович Милош
|1
|0.04
|Кауфманн Миккель
|1
|0.04
|Фофана Датро
|1
|0.04
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.04
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|10 (1)
|0.37
|Гримальдо Алехандро
|9
|0.33
|Фримпонг Жереми
|8
|0.3
|Вирц Флориан
|7
|0.26
|Телла Нейтан
|5
|0.19
|Шик Патрик
|5 (1)
|0.19
|Хофманн Йонас
|4
|0.15
|Та Джонатан
|4
|0.15
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.11
|Адли Амин
|2
|0.07
|Андрих Роберт
|2
|0.07
|Гложек Адам
|2
|0.07
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Джака Гранит
|1
|0.04
|Станишич Йосип
|1
|0.04
|Коссуну Одилон
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|6
|0
|Хаберер Яник
|6
|0
|Лейте Диогу
|6
|0
|Фолланд Кевин
|1
|2
|Фогт Кевин
|4
|0
|Тусар Люка
|4
|0
|Хедира Рани
|2
|1
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Белица Ненад
|1
|1
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Шефер Андраш
|1
|1
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Юранович Йосип
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|6
|0
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Фримпонг Жереми
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Станишич Йосип
|3
|0
|Адли Амин
|3
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Градецки Лукаш
|2
|0
|Андрих Роберт
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Байер Л
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
3
3
Унион Берлин
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Байер Л
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
20
0
Упущенные победы
6
37
Унион Берлин
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
Байер Л
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
9
40
Голы по времени матча
Забито
16
28
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
2
13%
3
11%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
19%
7
25%
31-45
4
25%
6
21%
46-60
3
19%
5
18%
61-75
3
19%
5
18%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
16%
4
31%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
7
37%
3
23%
76-90
Забито
10
37
8 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 11
21 Не забивали 14
2
20%
3
8%
1-15
1
10%
6
16%
16-30
5
50%
6
16%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
1
10%
9
24%
61-75
1
10%
8
22%
76-90
Пропущено
22
9
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
14%
2
22%
1-15
4
18%
1
11%
16-30
2
9%
2
22%
31-45
7
32%
2
22%
46-60
4
18%
2
22%
61-75
2
9%
0
0%
76-90
Забито
26
65
14 В 1-м тайме 27
12 Во 2-м тайме 38
9 Забивали первыми 19
13 Не забивали 1
4
15%
6
9%
1-15
2
8%
8
12%
16-30
8
31%
13
20%
31-45
4
15%
11
17%
46-60
4
15%
14
22%
61-75
4
15%
13
20%
76-90
Пропущено
41
22
17 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 16
6
15%
6
27%
1-15
6
15%
2
9%
16-30
5
12%
4
18%
31-45
8
20%
5
23%
46-60
7
17%
2
9%
61-75
9
22%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2
Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Мольде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1
Результаты матчей
Унион Берлин
Байер Л
Точный счет
0:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:3
3 раза 23%
0:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 52%
1
6 раз 22%
2
4 раза 15%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
3
10 раз 37%
2
9 раз 33%
1
3 раза 11%
4
3 раза 11%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
131
58
122
211
86
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
212
112
113
67
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1314
Больше Меньше
261
720
234
324
1413
225
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|28
|23
|5
|0
|68 - 19
|74
|2.
|0:0 Заявка
|28
|19
|4
|5
|78 - 33
|61
|3.
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|63 - 34
|57
|4.
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|55 - 32
|53
|5.
|1:0 Заявка
|28
|16
|5
|7
|61 - 32
|53
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|44 - 43
|36
|8.
|0:1 Заявка
|28
|10
|6
|12
|39 - 49
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 52
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|11.
|0:0 Заявка
|28
|7
|10
|11
|38 - 47
|31
|12.
|0:0 Заявка
|28
|8
|6
|14
|25 - 42
|30
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|15.
|0:0 Заявка
|28
|5
|12
|11
|32 - 56
|27
|16.
|0:0 Заявка
|28
|3
|12
|13
|22 - 46
|21
|17.
|0:0 Заявка
|28
|3
|11
|14
|21 - 48
|20
|18.
|0:0 Заявка
|28
|2
|9
|17
|28 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|0:0 Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|1:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|16 - 19
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|10.
|0:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 23
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|18.
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|11
|3
|0
|30 - 11
|36
|2.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 22
|27
|3.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|5.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|29 - 22
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|0:1 Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|13.
|0:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|15.
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 31
|9
|17.
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 35
|8
|18.
|0:0 Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|23 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Вердер
|Дукш Марвин
|9
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Байер Л
Исход игры
Унион Берлин
0.8% (1)
Ничья
6.3% (8)
Байер Л
92.9% (118)
Тотал 2.5
Больше
72.27% (86)
Меньше
27.73% (33)
Обе команды забьют
Да
74.79% (89)
Нет
25.21% (30)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
57.5% (73)
0:2 Байер Л
13.4% (17)
0:1 Байер Л
7.1% (9)
1:3 Байер Л
5.5% (7)
1:1 Ничья
5.5% (7)
0:3 Байер Л
2.4% (3)
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