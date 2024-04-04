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Тур: 28. Стадион: .
Унион Берлин
 
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Байер Л
Прогнозы 50
Унион Берлин 0% (0)
X 10% (5)
Байер Л 90% (45)
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Унион Берлин
Байер Л

История личных встреч

Унион Берлин
Байер Л

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б
4:0
Б
0:0
Б
5:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:1
Б
2:3
Б
2:0
К
4:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

21
4

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

25
9

Голов в среднем за матч

2.27
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

39
110

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 6 0.22
Бехренс Кевин 4 0.15
Холлербах Бенедикт 3 0.11
Фолланд Кевин 2 (1) 0.07
Духи Данило 2 0.07
Ааронсон Бренден 2 0.07
Вертессен Йорбе 1 0.04
Шефер Андраш 1 0.04
Пантович Милош 1 0.04
Кауфманн Миккель 1 0.04
Фофана Датро 1 0.04
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.04
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.37
Гримальдо Алехандро 9 0.33
Фримпонг Жереми 8 0.3
Вирц Флориан 7 0.26
Телла Нейтан 5 0.19
Шик Патрик 5 (1) 0.19
Хофманн Йонас 4 0.15
Та Джонатан 4 0.15
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.11
Адли Амин 2 0.07
Андрих Роберт 2 0.07
Гложек Адам 2 0.07
Инкапье Пьеро 1 0.04
Джака Гранит 1 0.04
Станишич Йосип 1 0.04
Коссуну Одилон 1 0.04
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 6 0
Хаберер Яник 6 0
Лейте Диогу 6 0
Фолланд Кевин 1 2
Фогт Кевин 4 0
Тусар Люка 4 0
Хедира Рани 2 1
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Белица Ненад 1 1
Триммель Кристофер 1 1
Шефер Андраш 1 1
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Юранович Йосип 2 0
Духи Данило 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Лайдуни Аисса 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Фримпонг Жереми 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Станишич Йосип 3 0
Адли Амин 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Андрих Роберт 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Байер Л
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

3
3
Унион Берлин
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Байер Л
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

20
0

Упущенные победы

6
37
Унион Берлин
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (14)
22% (6)
26% (7)
Байер Л
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

9
40

Голы по времени матча

Забито

16
28
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
2
13%
3
11%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
19%
7
25%
31-45
4
25%
6
21%
46-60
3
19%
5
18%
61-75
3
19%
5
18%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
16%
4
31%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
7
37%
3
23%
76-90

Забито

10
37
8 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 11
21 Не забивали 14
2
20%
3
8%
1-15
1
10%
6
16%
16-30
5
50%
6
16%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
1
10%
9
24%
61-75
1
10%
8
22%
76-90

Пропущено

22
9
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
3
14%
2
22%
1-15
4
18%
1
11%
16-30
2
9%
2
22%
31-45
7
32%
2
22%
46-60
4
18%
2
22%
61-75
2
9%
0
0%
76-90

Забито

26
65
14 В 1-м тайме 27
12 Во 2-м тайме 38
9 Забивали первыми 19
13 Не забивали 1
4
15%
6
9%
1-15
2
8%
8
12%
16-30
8
31%
13
20%
31-45
4
15%
11
17%
46-60
4
15%
14
22%
61-75
4
15%
13
20%
76-90

Пропущено

41
22
17 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 16
6
15%
6
27%
1-15
6
15%
2
9%
16-30
5
12%
4
18%
31-45
8
20%
5
23%
46-60
7
17%
2
9%
61-75
9
22%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0
Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0
Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Мольде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Байер Л

Точный счет

0:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:3
3 раза 23%
0:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 52%
1
6 раз 22%
2
4 раза 15%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
3
10 раз 37%
2
9 раз 33%
1
3 раза 11%
4
3 раза 11%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
13
1
5
8
1.5
12
2
2
11
2.5
8
6
1
12
3.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
2
12
1.5
11
2
1
13
2.5
6
7
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
14
0.5
Больше Меньше
26
1
7
20
1.5
23
4
3
24
2.5
14
13
2
25
3.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 27 23 4 0 68 - 19 73
2.
Бавария
 Заявка 27 19 3 5 78 - 33 60
3.
Штутгарт
 Заявка 27 18 3 6 63 - 34 57
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 15 5 7 60 - 32 50
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 10 11 6 42 - 35 41
7.
Фрайбург
 Заявка 27 10 6 11 39 - 48 36
8.
Аугсбург
 Заявка 27 9 9 9 44 - 43 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Вердер
 Заявка 27 8 6 13 35 - 43 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 27 7 9 11 38 - 47 30
12.
Унион Берлин
 Заявка 27 8 5 14 25 - 42 29
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 Заявка 27 5 11 11 32 - 56 26
16.
Майнц
 Заявка 27 3 11 13 22 - 46 20
17.
Кёльн
 Заявка 27 3 10 14 21 - 48 19
18.
Дармштадт
 Заявка 27 2 8 17 28 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 6 6 1 22 - 12 24
7.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
8.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
9.
Фрайбург
 Заявка 13 5 5 3 24 - 22 20
10.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 30 - 11 35
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
3.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
4.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
13.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 13 1 5 7 13 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 23 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Унион Берлин - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2024, осталось 2 дня 8 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Унион Берлин 0% (0)
    X 10% (5)
    Байер Л 90% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Байер Л
    6.10
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    4.26
    5.90
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    Прогнозы на матч Унион Берлин - Байер Л

    Исход игры
    Унион Берлин
    0% (0)
    Ничья
    9.8% (5)
    Байер Л
    90.2% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.17% (38)
    Меньше
    20.83% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (40)
    Нет
    16.67% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    62.7% (32)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    0:2 Байер Л
    5.9% (3)
    0:1 Байер Л
    5.9% (3)
    1:3 Байер Л
    3.9% (2)
    0:3 Байер Л
    3.9% (2)
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