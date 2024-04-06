  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Хайденхайм
0:0
Первый тайм: 34'
Бавария
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 135
Хайденхайм 1.5% (2)
X 0.7% (1)
Бавария 97.8% (132)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Бавария
7.80
Реклама, fon.bet
6.10
Реклама, pari.ru
7.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
33
Малони
Леннард
8
Динкчи
Эрен
21
Бек
Адриан
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
26
Ульрайх
Свен
6
Киммих
Йозуа
2
Упамекано
Дайо
3
Мин-Чжэ
Ким
19
Дэвис
Альфонсо
27
Лаймер
Конрад
8
Горецка
Леон
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
7
Гнабри
Серж
9
Кейн
Гарри
Хайденхайм
4-2-3-1
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Бавария

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
4:2
К
5:4

Голы

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

4.5
0

Среднее время на гол

20
0

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

4.5
3

Тотал матчей

6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

20
30

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 9 (2) 0.32
Динкчи Эрен 8 0.29
Бесте Ян-Никлас 7 0.25
Пирингер Марвин 3 0.11
Шёппнер Ян 2 0.07
Майнка Патрик 2 0.07
Доведан Никола 1 0.04
Гимбер Бенедикт 1 0.04
Бек Адриан 1 0.04
Малони Леннард 1 0.04
Тоеркауф Норман 0 0
Шиммер Штефан 0 0
Хактаб Траоре Омар 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 31 (3) 1.11
Мусиала Джамал 10 0.36
Сане Лерой 8 0.29
Тель Матис 5 0.18
Горецка Леон 4 0.14
Коман Кингсли 3 0.11
Мюллер Томас 2 0.07
Павлович Александр 2 0.07
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.07
Геррейру Рафаэл 2 0.07
Гнабри Серж 2 0.07
Де Лигт Маттейс 2 0.07
Киммих Йозуа 1 0.04
Дэвис Альфонсо 1 0.04
Мин-Чжэ Ким 1 0.04
Упамекано Дайо 1 0.04
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динкчи Эрен 7 0
Гимбер Бенедикт 5 0
Пирингер Марвин 5 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Хактаб Траоре Омар 4 0
Тоеркауф Норман 3 0
Кляйндинст Тим 3 0
Шмидт Франк 3 0
Пик Флориан 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Доведан Никола 0 1
Буш Марнон 1 0
Майнка Патрик 1 0
Мюллер Кевин 1 0
Бек Адриан 1 0
Малони Леннард 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 5 0
Павлович Александр 5 0
Сане Лерой 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Лаймер Конрад 3 0
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Тель Матис 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Бавария
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

8
7
Хайденхайм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Бавария
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

11
46
Хайденхайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Бавария
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

19
53

Голы по времени матча

Забито

21
31
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
5%
5
16%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
3
14%
7
23%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
5
24%
6
19%
61-75
4
19%
6
19%
76-90

Пропущено

20
22
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
15%
2
9%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
4
20%
6
27%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
5
23%
76-90

Забито

17
46
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 30
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
18%
7
15%
1-15
2
12%
4
9%
16-30
2
12%
5
11%
31-45
3
18%
8
17%
46-60
4
24%
11
24%
61-75
3
18%
11
24%
76-90

Пропущено

27
12
18 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
6
22%
1
8%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
7
26%
3
25%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
5
19%
3
25%
61-75
3
11%
3
25%
76-90

Забито

38
77
14 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 46
11 Забивали первыми 17
6 Не забивали 3
4
11%
12
16%
1-15
5
13%
7
9%
16-30
5
13%
12
16%
31-45
8
21%
12
16%
46-60
9
24%
17
22%
61-75
7
18%
17
22%
76-90

Пропущено

47
34
26 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
9
19%
3
9%
1-15
6
13%
6
18%
16-30
11
23%
9
26%
31-45
4
9%
5
15%
46-60
8
17%
3
9%
61-75
9
19%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Аугсбург - Хайденхайм 1:0
Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0
Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0
Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0

Результаты матчей

Хайденхайм
Бавария

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
8
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
8:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
2
7 раз 26%
3
7 раз 26%
0
3 раза 11%
1
3 раза 11%
4
3 раза 11%
8
2 раза 7%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
11
3
3
10
2.5
9
5
1
12
3.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
1
5
9
1.5
10
3
1
13
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
24
3
11
16
1.5
21
6
4
23
2.5
14
13
1
26
3.5
7
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 28 23 5 0 68 - 19 74
2.
Бавария
 0:0 Заявка 28 19 4 5 78 - 33 61
3.
Штутгарт
 Заявка 27 18 3 6 63 - 34 57
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 28 16 5 7 62 - 32 53
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Аугсбург
 Заявка 27 9 9 9 44 - 43 36
8.
Фрайбург
 0:2 Заявка 28 10 6 12 39 - 50 36
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
11.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 28 7 10 11 38 - 47 31
12.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 28 8 6 14 25 - 42 30
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 0:0 Заявка 28 5 12 11 32 - 56 27
16.
Майнц
 1:0 Заявка 28 4 11 13 23 - 46 23
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 28 3 11 14 21 - 48 20
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 28 2 8 18 28 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 0:0 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 14 6 3 5 16 - 19 21
8.
Аугсбург
 Заявка 14 5 6 3 24 - 22 21
9.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 14 5 5 4 21 - 20 20
10.
Фрайбург
 0:2 Заявка 14 5 5 4 24 - 24 20
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 0:0 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 1:0 Заявка 14 4 4 6 12 - 16 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
18.
Дармштадт
 0:1 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 14 11 3 0 30 - 11 36
2.
Бавария
 0:0 Заявка 14 8 3 3 31 - 22 27
3.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
4.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 14 7 2 5 30 - 22 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 0:2 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
13.
Кёльн
 0:0 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
14.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 0:1 Заявка 14 1 5 8 13 - 32 8
17.
Бохум
 0:0 Заявка 14 1 5 8 10 - 35 8
18.
Майнц
 1:0 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 23 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (5)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Поддержка знатная сегодня у "Хайденхайма". На "Баварию" большое количество человек пришло. Оно и неудивительно. Все-таки действующий чемпион страны приехал. 
  • 30'
    Кейн попытался убежать со снарядом к воротам соперника, но против него было уверенно сыграно в подкате. Мяч в руки голкиперу в итоге прилетел. 
  • 29'
    Чем-то недоволен Томас Тухель у нас сейчас. Вскидывает он руки к небу, требуя ответа от рефери. Судя по всему, этого ответа наставник не получит.
  • 27'
    Траоре не успел к мячу в центре поля. Его наперерез вышел защитник Упамекано, который сыграл в обороне и на подстраховке. 
  • 26'
    Угловой не привел ни к чему опасному. После подачи с левого края в центре головой играет футболист обороны "Хайденхайма", который мяч в центр поля выносит.  
  • Угловой
    25'
    ОПАСНО! Киммих отдал пас на Мюллера. Тот пытался буквально мяч в ворота соперника завести, но отправить снаряд в сетку он не сумел. В сетку с внешней стороны мяч прилетел. Правда, там был рикошет. Угловой. 
  • 24'
    Такое ощущение, что чуть подустали уже соперники. Сегодня очень тепло в Хайденрхайме. Настоящая весна пришла в Германию.
  • 22'
    Подача в центр штрафной, и выходит из рамки голкипер, который сферу отражает в сторону от рамки. На подборе сами же хозяева оказываются. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Киммих заработал в центре поля штрафной удар для своей команды. Сам же он будет его подавать. Ждем, что придумает игрок "Баварии".
  • 20'
    Ничего опасного в атаке "Хайденхайм" пока не показал, но и атака "Баварии" совсем не впечатляет пока что. Добавлять впереди нужно мюнхенцам.
  • 19'
    Не было пока у Кейна моментов. К слову, пока толком и мяч не получал игрок "Баварии". Ждем, что придумает нападающий мюнхенцев. 
  • 17'
    Киммих на правом фланге мяч получил, выполнил подачу в центр штрафной, где мяч караулили только игроки "Хайденхайма". Вынос в центр поля последовал. 
  • 16'
    Такое ощущение, что "Бавария" не готова оказалась к этой игре. Пока большинство времени на своей половине поля проводят мюнхенцы. 
  • Угловой
    15'
    Мюллер после подачи с левого края выполнял удар по воротам соперника, но мяч не лег на голову. Улетела сфера значительно выше цели в этой ситуации. 
  • 14'
    Штрафной на правом фланге заработали сейчас игроки "Баварии". Киммих подавал, но в центре штрафной кто-то подставил ногу, переправив сферу на угловой. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 12'
      В обороне сегодня отсиживаться не собирается "Хайденхайм". Уже несколько фланговых атак провели игроки хозяев, но успеха они не имели.
    • Угловой
      11'
      Фёренбах после розыгрыша углового сейчас из центра по воротам соперника пробивал - мяч прилетел прямиком в голкипера "Баварии". 
    • 10'
      По воротам, судя по всему, Гнабри сейчас бил. С левого края огн подкручивал снаряд в дальний угол, но Мюллер там до снаряда добраться не сумел. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Траоре сейчас получил на своей половине поля по ноге. Рефери тут же дал свисток, определив нарушение правил в противостоянии.
    • 7'
      Присматриваются соперники друг к другу. Владеют снарядом футболисты "Баварии", которые заставляют соперника бегать без игрового снаряда. 
    • 6'
      Всего дважды встречались соперники в очных встречах. Что любопытно, за эти две игры "Хайденхайм" забил в ворота оппонента сразу (!) шесть голов.
    • 5'
      Киммих подал в штрафную соперника, но Кейн проиграл там борьбу за снаряд. Горецка играл у линии штрафной, пробивая по рамке соперника, но попал в защитника. 
    • 3'
      На первых минутах встречи "Бавария" взяла мяч под свой контроль. Владеют снарядом гости, но пока опасных атак они не создают. 
    • 2'
      Футболисты "Хайденхайма" вышли на футбольное поле в белых цветах, а игроки "Баварии" предстали перед нами в белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча в Хайденхайме! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится победой Хайденхайм.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.38. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.38 ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Хайденхайм 0:0 Бавария онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Бавария

    Исход игры
    Хайденхайм
    1.5% (2)
    Ничья
    0.7% (1)
    Бавария
    97.8% (132)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.67% (86)
    Меньше
    28.33% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    56.67% (68)
    Нет
    43.33% (52)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    25.2% (34)
    0:2 Бавария
    22.2% (30)
    1:3 Бавария
    20.7% (28)
    0:3 Бавария
    10.4% (14)
    0:1 Бавария
    3% (4)
    0:5 Бавария
    2.2% (3)
    2:3 Бавария
    2.2% (3)
    1:4 Бавария
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Хайденхайм
    Бавария
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный