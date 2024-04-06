Тур: 28. Стадион: Войт-Арена. Главный судья: Шрёдер Роберт
0:0
Первый тайм: 34'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бек
Адриан
26
Ульрайх
Свен
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хайденхайм
Бавария
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
4.5
0
Среднее время на гол
20
0
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
4.5
3
Тотал матчей
6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
20
30
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|9 (2)
|0.32
|Динкчи Эрен
|8
|0.29
|Бесте Ян-Никлас
|7
|0.25
|Пирингер Марвин
|3
|0.11
|Шёппнер Ян
|2
|0.07
|Майнка Патрик
|2
|0.07
|Доведан Никола
|1
|0.04
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.04
|Бек Адриан
|1
|0.04
|Малони Леннард
|1
|0.04
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Шиммер Штефан
|0
|0
|Хактаб Траоре Омар
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|31 (3)
|1.11
|Мусиала Джамал
|10
|0.36
|Сане Лерой
|8
|0.29
|Тель Матис
|5
|0.18
|Горецка Леон
|4
|0.14
|Коман Кингсли
|3
|0.11
|Мюллер Томас
|2
|0.07
|Павлович Александр
|2
|0.07
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.07
|Геррейру Рафаэл
|2
|0.07
|Гнабри Серж
|2
|0.07
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.07
|Киммих Йозуа
|1
|0.04
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.04
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.04
|Упамекано Дайо
|1
|0.04
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динкчи Эрен
|7
|0
|Гимбер Бенедикт
|5
|0
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Хактаб Траоре Омар
|4
|0
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|Кляйндинст Тим
|3
|0
|Шмидт Франк
|3
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Доведан Никола
|0
|1
|Буш Марнон
|1
|0
|Майнка Патрик
|1
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Бек Адриан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лигт Маттейс
|5
|0
|Павлович Александр
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Упамекано Дайо
|2
|1
|Лаймер Конрад
|3
|0
|Горецка Леон
|3
|0
|Мин-Чжэ Ким
|3
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Геррейру Рафаэл
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Нойер Мануэль
|1
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Бавария
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
8
7
Хайденхайм
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Бавария
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
11
46
Хайденхайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Бавария
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
19
53
Голы по времени матча
Забито
21
31
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
5%
5
16%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
3
14%
7
23%
31-45
5
24%
4
13%
46-60
5
24%
6
19%
61-75
4
19%
6
19%
76-90
Пропущено
20
22
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
15%
2
9%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
4
20%
6
27%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
5
23%
76-90
Забито
17
46
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 30
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
3
18%
7
15%
1-15
2
12%
4
9%
16-30
2
12%
5
11%
31-45
3
18%
8
17%
46-60
4
24%
11
24%
61-75
3
18%
11
24%
76-90
Пропущено
27
12
18 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
6
22%
1
8%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
7
26%
3
25%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
5
19%
3
25%
61-75
3
11%
3
25%
76-90
Забито
38
77
14 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 46
11 Забивали первыми 17
6 Не забивали 3
4
11%
12
16%
1-15
5
13%
7
9%
16-30
5
13%
12
16%
31-45
8
21%
12
16%
46-60
9
24%
17
22%
61-75
7
18%
17
22%
76-90
Пропущено
47
34
26 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
9
19%
3
9%
1-15
6
13%
6
18%
16-30
11
23%
9
26%
31-45
4
9%
5
15%
46-60
8
17%
3
9%
61-75
9
19%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Аугсбург - Хайденхайм 1:0
Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Вердер - Хайденхайм 1:2 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Кёльн - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Майнц - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Бавария - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Штутгарт 2:0
Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0
Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0
Результаты матчей
Хайденхайм
Бавария
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
5 раз 36%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
8
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
8:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
2
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
2
7 раз 26%
3
7 раз 26%
0
3 раза 11%
1
3 раза 11%
4
3 раза 11%
8
2 раза 7%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
67
113
310
95
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
121
59
103
113
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
243
1116
216
423
1413
126
720
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|28
|23
|5
|0
|68 - 19
|74
|2.
|0:0 Заявка
|28
|19
|4
|5
|78 - 33
|61
|3.
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|63 - 34
|57
|4.
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|55 - 32
|53
|5.
|2:0 Заявка
|28
|16
|5
|7
|62 - 32
|53
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|44 - 43
|36
|8.
|0:2 Заявка
|28
|10
|6
|12
|39 - 50
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 52
|33
|10.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|11.
|0:0 Заявка
|28
|7
|10
|11
|38 - 47
|31
|12.
|0:0 Заявка
|28
|8
|6
|14
|25 - 42
|30
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|15.
|0:0 Заявка
|28
|5
|12
|11
|32 - 56
|27
|16.
|1:0 Заявка
|28
|4
|11
|13
|23 - 46
|23
|17.
|0:0 Заявка
|28
|3
|11
|14
|21 - 48
|20
|18.
|0:1 Заявка
|28
|2
|8
|18
|28 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|0:0 Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|2:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|16 - 19
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|10.
|0:2 Заявка
|14
|5
|5
|4
|24 - 24
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|18.
|0:1 Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|11
|3
|0
|30 - 11
|36
|2.
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 22
|27
|3.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|5.
|2:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 22
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|0:2 Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|13.
|0:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|15.
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 32
|8
|17.
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|10 - 35
|8
|18.
|1:0 Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|23 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (5)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Вердер
|Дукш Марвин
|9
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 0:0 Бавария
Исход игры
Хайденхайм
1.5% (2)
Ничья
0.7% (1)
Бавария
97.8% (132)
Тотал 2.5
Больше
71.67% (86)
Меньше
28.33% (34)
Обе команды забьют
Да
56.67% (68)
Нет
43.33% (52)
Популярный счёт
1:2 Бавария
25.2% (34)
0:2 Бавария
22.2% (30)
1:3 Бавария
20.7% (28)
0:3 Бавария
10.4% (14)
0:1 Бавария
3% (4)
0:5 Бавария
2.2% (3)
2:3 Бавария
2.2% (3)
1:4 Бавария
1.5% (2)
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