Такое ощущение, что чуть подустали уже соперники. Сегодня очень тепло в Хайденрхайме. Настоящая весна пришла в Германию.

ОПАСНО! Киммих отдал пас на Мюллера. Тот пытался буквально мяч в ворота соперника завести, но отправить снаряд в сетку он не сумел. В сетку с внешней стороны мяч прилетел. Правда, там был рикошет. Угловой.

Угловой не привел ни к чему опасному. После подачи с левого края в центре головой играет футболист обороны "Хайденхайма", который мяч в центр поля выносит.

Траоре не успел к мячу в центре поля. Его наперерез вышел защитник Упамекано, который сыграл в обороне и на подстраховке.

Чем-то недоволен Томас Тухель у нас сейчас. Вскидывает он руки к небу, требуя ответа от рефери. Судя по всему, этого ответа наставник не получит.

Кейн попытался убежать со снарядом к воротам соперника, но против него было уверенно сыграно в подкате. Мяч в руки голкиперу в итоге прилетел.

Поддержка знатная сегодня у "Хайденхайма". На "Баварию" большое количество человек пришло. Оно и неудивительно. Все-таки действующий чемпион страны приехал.

22' Подача в центр штрафной, и выходит из рамки голкипер, который сферу отражает в сторону от рамки. На подборе сами же хозяева оказываются.

21' Киммих заработал в центре поля штрафной удар для своей команды. Сам же он будет его подавать. Ждем, что придумает игрок "Баварии".

20' Ничего опасного в атаке "Хайденхайм" пока не показал, но и атака "Баварии" совсем не впечатляет пока что. Добавлять впереди нужно мюнхенцам.

19' Не было пока у Кейна моментов. К слову, пока толком и мяч не получал игрок "Баварии". Ждем, что придумает нападающий мюнхенцев.

17' Киммих на правом фланге мяч получил, выполнил подачу в центр штрафной, где мяч караулили только игроки "Хайденхайма". Вынос в центр поля последовал.

16' Такое ощущение, что "Бавария" не готова оказалась к этой игре. Пока большинство времени на своей половине поля проводят мюнхенцы.

15' Мюллер после подачи с левого края выполнял удар по воротам соперника, но мяч не лег на голову. Улетела сфера значительно выше цели в этой ситуации.