Тур: 32. Стадион: Фалмер. Главный судья: Брукс Джон
Ход матча
33'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Модер
Якуб
10
Энсисо
Хулио
18
Уэлбек
Данни
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брайтон
Арсенал
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Среднее время на гол
65
65
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
21
25
Голов в среднем за матч
1.31
1.56
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
57
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (4)
|0.26
|Адингра Симон
|6
|0.19
|Фергюсон Эван
|6
|0.19
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.13
|Уэлбек Данни
|4
|0.13
|Митома Каору
|3
|0.1
|Данк Льюис
|3
|0.1
|Марч Соломон
|3
|0.1
|Буонанотте Факундо
|3
|0.1
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.1
|Эступиньян Первис
|2
|0.06
|Фати Ансу
|2
|0.06
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|13 (4)
|0.42
|Хаверц Кай
|8 (1)
|0.26
|Эдегор Мартин
|7 (2)
|0.23
|Троссар Леандро
|7
|0.23
|Райс Деклан
|6
|0.19
|Мартинелли Габриэл
|6
|0.19
|Нкетиа Эдди
|5
|0.16
|Жезус Габриэль
|4
|0.13
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.1
|Уайт Бен
|2
|0.06
|Салиба Вильям
|2
|0.06
|Кивёр Якуб
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1 (1)
|0.03
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.03
|Жоржиньо II
|0
|0
|Смит-Роу Эмиль
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|6
|1
|Буонанотте Факундо
|7
|0
|Гилмор Билли
|5
|1
|Гросс Паскаль
|5
|0
|Балеба Карлос
|5
|0
|Де Дзерби Роберто
|4
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Уэлбек Данни
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Лаллана Адам
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Вельтман Йоел
|2
|0
|Модер Якуб
|2
|0
|Фати Ансу
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|8
|0
|Жезус Габриэль
|6
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Райс Деклан
|3
|0
|Габриэль дос Сантос
|3
|0
|Салиба Вильям
|3
|0
|Нкетиа Эдди
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|2
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Виейра Фабиу
|0
|1
|Жоржиньо II
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Арсенал
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
8
4
Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Арсенал
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
15
35
Брайтон
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Арсенал
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
20% (6)
40% (12)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
32
7
Упущенные победы
23
39
Голы по времени матча
Забито
27
33
11 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
3
11%
5
15%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
4
15%
8
24%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
6
22%
6
18%
61-75
8
30%
30%
6
18%
76-90
Пропущено
17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
4
24%
3
25%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Забито
22
35
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
2
9%
4
11%
1-15
6
27%
6
17%
16-30
2
9%
3
9%
31-45
6
27%
6
17%
46-60
2
9%
6
17%
61-75
4
18%
10
29%
76-90
Пропущено
31
16
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
6
19%
2
13%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
3
10%
4
25%
31-45
2
6%
3
19%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
7
23%
4
25%
76-90
Забито
49
68
21 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 39
12 Забивали первыми 21
8 Не забивали 4
5
10%
9
13%
1-15
10
20%
9
13%
16-30
6
12%
11
16%
31-45
8
16%
11
16%
46-60
8
16%
12
18%
61-75
12
24%
16
24%
76-90
Пропущено
48
28
23 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 19
6
13%
5
18%
1-15
10
21%
6
21%
16-30
7
15%
4
14%
31-45
3
6%
7
25%
46-60
11
23%
1
4%
61-75
11
23%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0
Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0
Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1
Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4
Результаты матчей
Брайтон
Арсенал
Точный счет
1:1
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:6
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:6
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
9 раз 30%
1
6 раз 20%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
6
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
141
77
132
59
69
311
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
123
511
78
412
510
214
510
115
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
264
1218
2010
921
1119
525
822
129
525
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|21
|7
|2
|70 - 28
|70
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|3.
|0:0 Заявка
|31
|21
|6
|4
|72 - 24
|69
|4.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6.
|Заявка
|30
|15
|3
|12
|43 - 44
|48
|7.
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8.
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9.
|0:0 Заявка
|31
|11
|11
|9
|51 - 46
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|11.
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|46 - 56
|41
|13.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|17.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|46 - 66
|25
|19.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20.
|Заявка
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|0:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 16
|28
|8.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|14.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|2.
|0:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|34 - 11
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|18 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Челси
|Палмер Коул
|16 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 0:1 Арсенал
Исход игры
Брайтон
3.8% (5)
Ничья
5.3% (7)
Арсенал
90.9% (120)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (91)
Меньше
22.22% (26)
Обе команды забьют
Да
78.63% (92)
Нет
21.37% (25)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
50.8% (67)
0:2 Арсенал
9.1% (12)
1:3 Арсенал
8.3% (11)
0:1 Арсенал
7.6% (10)
2:1 Брайтон
3% (4)
1:1 Ничья
2.3% (3)
0:3 Арсенал
1.5% (2)
1:4 Арсенал
1.5% (2)
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