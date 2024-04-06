Первый тайм

34' Команда Арсенал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О О Л - Букайо Сака из команды Арсенал забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Барт Вербрюгген прыгнул не в ту сторону.

33' После проверки VAR судья не изменил решения - Арсенал пробьет пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Арсенал

31' ПЕНАЛЬТИ - Тарик Лэмпти из команды Брайтон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Жезус Габриэль

31' Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Матч возобновлен

28' Идет дождь, трудные условия для игроков.

28' Тарик Лэмпти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Удар от ворот произведет Арсенал

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Уэлбек Данни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Жоржиньо II из команды Арсенал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Райя Давид взял и забрал мяч на выходе

23' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Брайтон

21' Букайо Сака из команды Арсенал подал угловой справа.

20' Эступиньян Первис выиграл воздушное противоборство у Букайо Сака.

17' Удар от ворот произведет Арсенал

17' Адингра Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Удар от ворот произведет Брайтон

15' Хаверц Кай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Жоржиньо II из команды Арсенал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Энсисо Хулио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Эступиньян Первис выиграл воздушное противоборство у Букайо Сака.

14' Букайо Сака навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Жезус Габриэль . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Букайо Сака создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Удар от ворот произведет Брайтон

12' Букайо Сака оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Жоржиньо II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Арсенал

10' Модер Якуб не смог попасть в створ ударом издали

10' Арсенал совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Арсенал

9' Энсисо Хулио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Тарик Лэмпти из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Тарик Лэмпти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Уэлбек Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Жоржиньо II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Удар от ворот произведет Брайтон

2' Оооо... вот это был удар! Габриэль дос Сантос должен был забить с этой позиции.

2' Эдегор Мартин из команды Арсенал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Арсенал начинает с центра поля