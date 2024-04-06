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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Брайтон
0:1
Первый тайм: 35'
Арсенал
0'
0:1
33' Пенальти
Сака Букайо

Ход матча

33'
0:1
Сака Букайо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 132
Брайтон 3.8% (5)
X 5.3% (7)
Арсенал 90.9% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брайтон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
2
Лемпти
Тарик
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
20
Балеба
Карлос
13
Гросс
Паскаль
24
Адингра
Симон
15
Модер
Якуб
10
Энсисо
Хулио
18
Уэлбек
Данни
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
9
Жезус
Габриэль
Брайтон
4-2-3-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Брайтон
Арсенал

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:4
КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
К
2:3
К
2:3

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Среднее время на гол

65
65

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

21
25

Голов в среднем за матч

1.31
1.56

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
57

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.26
Адингра Симон 6 0.19
Фергюсон Эван 6 0.19
Гросс Паскаль 4 (1) 0.13
Уэлбек Данни 4 0.13
Митома Каору 3 0.1
Данк Льюис 3 0.1
Марч Соломон 3 0.1
Буонанотте Факундо 3 0.1
Хиншелвуд Джек 3 0.1
Эступиньян Первис 2 0.06
Фати Ансу 2 0.06
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 13 (4) 0.42
Хаверц Кай 8 (1) 0.26
Эдегор Мартин 7 (2) 0.23
Троссар Леандро 7 0.23
Райс Деклан 6 0.19
Мартинелли Габриэл 6 0.19
Нкетиа Эдди 5 0.16
Жезус Габриэль 4 0.13
Габриэль дос Сантос 3 0.1
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Кивёр Якуб 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 (1) 0.03
Томиясу Такэхиро 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Смит-Роу Эмиль 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 6 1
Буонанотте Факундо 7 0
Гилмор Билли 5 1
Гросс Паскаль 5 0
Балеба Карлос 5 0
Де Дзерби Роберто 4 0
Роша Игор II 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Митома Каору 4 0
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Уэлбек Данни 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Лаллана Адам 2 0
Педро Жоао 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Модер Якуб 2 0
Фати Ансу 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Адингра Симон 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 8 0
Жезус Габриэль 6 0
Уайт Бен 5 0
Райс Деклан 3 0
Габриэль дос Сантос 3 0
Салиба Вильям 3 0
Нкетиа Эдди 3 0
Сака Букайо 3 0
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 2 0
Зинченко Александр 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Виейра Фабиу 0 1
Жоржиньо II 1 0
Райя Давид 1 0
Нелсон Райс 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Брайтон
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Арсенал
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

8
4
Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Арсенал
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
2

Упущенные победы

15
35
Брайтон
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Арсенал
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
20% (6)
40% (12)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

32
7

Упущенные победы

23
39

Голы по времени матча

Забито

27
33
11 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
3
11%
5
15%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
4
15%
8
24%
31-45
2
7%
5
15%
46-60
6
22%
6
18%
61-75
8
30%
30%
6
18%
76-90

Пропущено

17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
4
24%
3
25%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Забито

22
35
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
2
9%
4
11%
1-15
6
27%
6
17%
16-30
2
9%
3
9%
31-45
6
27%
6
17%
46-60
2
9%
6
17%
61-75
4
18%
10
29%
76-90

Пропущено

31
16
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
6
19%
2
13%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
3
10%
4
25%
31-45
2
6%
3
19%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
7
23%
4
25%
76-90

Забито

49
68
21 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 39
12 Забивали первыми 21
8 Не забивали 4
5
10%
9
13%
1-15
10
20%
9
13%
16-30
6
12%
11
16%
31-45
8
16%
11
16%
46-60
8
16%
12
18%
61-75
12
24%
16
24%
76-90

Пропущено

48
28
23 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 19
6
13%
5
18%
1-15
10
21%
6
21%
16-30
7
15%
4
14%
31-45
3
6%
7
25%
46-60
11
23%
1
4%
61-75
11
23%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0
Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0
Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1
Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4

Результаты матчей

Брайтон
Арсенал

Точный счет

1:1
4 раза 29%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:6
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:6
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
2
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
9 раз 30%
1
6 раз 20%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
6
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
14
1
7
7
1.5
13
2
5
9
2.5
6
9
3
11
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
3
5
11
1.5
7
8
4
12
2.5
5
10
2
14
3.5
5
10
1
15
4.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
26
4
12
18
1.5
20
10
9
21
2.5
11
19
5
25
3.5
8
22
1
29
4.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 30 21 7 2 70 - 28 70
2.
Манчестер Сити
 Заявка 31 21 7 3 71 - 31 70
3.
Арсенал
 0:0 Заявка 31 21 6 4 72 - 24 69
4.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 15 3 12 43 - 44 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
8.
Ньюкасл
 Заявка 31 14 5 12 65 - 52 47
9.
Брайтон
 0:0 Заявка 31 11 11 9 51 - 46 44
10.
Челси
 Заявка 29 12 7 10 53 - 50 43
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 12 6 13 44 - 49 42
12.
Борнмут
 Заявка 31 11 8 12 46 - 56 41
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
15.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 29
16.
Брентфорд
 Заявка 32 7 8 17 45 - 58 29
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 32 6 7 19 46 - 66 25
19.
Бёрнли
 Заявка 32 4 7 21 32 - 67 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 30 3 6 21 28 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Брайтон
 0:0 Заявка 15 7 7 1 28 - 16 28
8.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
2.
Арсенал
 0:0 Заявка 16 9 4 3 34 - 11 31
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 0:0 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Челси Палмер Коул 16 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Пенальти
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! БУКАЙО САКА!
  • Пенальти!
    31'
    Пенальти в ворота "Брайтона"! Лемпти на краю штрафной сфолил против Жезуса!
  • 30'
    Полчаса игры позади, пока у гостей небольшое преимущество во всех компонентах, но ничего опасного пока нет.
  • Травма, повреждение
    28'
    У Лемпти довольно серьезные проблемы, очень долго врачи "Брайтона" оказывают помощь своему защитнику.
  • Травма, повреждение
    26'
    Лэмпти требуется помощь врачей после предыдущего момента, досталось игроку "Брайтона" в предыдущем моменте.
  • 25'
    Проникающий пас на Лэмпти исполняют хозяева, игрок "Брайтона" оказывается на газоне в борьбе с Зинченко, но нарушения правил нет.
  • 23'
    Никак не получается игра у "Брайтона" в контратакующей манере, все контратаки приводят к перехватам гостей.
  • Угловой
    21'
    Эдегор подает угловой с правого фланга, Габриэль дос Сантос пытается пробить головой, но мяч проходит мимо дальнего угла.
  • 20'
    Эдегор с края штрафной простреливает в центр штрафной, однако от защитника "Брайтона" мяч уходит на угловой.
  • 15'
    Хаверц с левого фланга катит мяч на Жезуса, однако удар бразильца получился неточным.
  • 10'
    Первая атака хозяев завершается ударом Модера из центральной зоны - мяч проходит мимо створа.
  • 6'
    В этом туре "Манчестер Сити" уже успел обыграть "Кристал Пэлас", выйдя в лидеры АПЛ, но конкуренты еще впереди. 
  • 3'
    "Арсенал" ведет борьбу за чемпионство, в мид-уик лондонцы очень спокойно обыграли "Лутон Таун" - 2:0.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 32-го тура Английской премьер-лиги "Брайтон" принимает "Арсенал". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 0:1 Арсенал

    Исход игры
    Брайтон
    3.8% (5)
    Ничья
    5.3% (7)
    Арсенал
    90.9% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (91)
    Меньше
    22.22% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    78.63% (92)
    Нет
    21.37% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    50.8% (67)
    0:2 Арсенал
    9.1% (12)
    1:3 Арсенал
    8.3% (11)
    0:1 Арсенал
    7.6% (10)
    2:1 Брайтон
    3% (4)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    0:3 Арсенал
    1.5% (2)
    1:4 Арсенал
    1.5% (2)
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