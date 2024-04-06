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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Эллисон Сэм
Фулхэм
0:0
Первый тайм: 15'
Ньюкасл
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 122
Фулхэм 19.7% (24)
X 42.6% (52)
Ньюкасл 37.7% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фулхэм
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
10
Кэрни
Том
22
Айуоби
Алекс
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
19
Родриго
Мунис
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
Фулхэм
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Фулхэм
Ньюкасл

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

22 матча

36.4%
13.6%
50%
8 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

История матчей

К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:0
Ч
1:3
Ч
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.18
0.55

Среднее время на гол

76
165

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.09
1.55

Среднее время на гол

82
58

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.14
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

79
86

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго Мунис 8 0.25
Рид Бобби 6 0.19
Айуоби Алекс 5 0.16
Хименес Рауль 5 0.16
Виллиан Боргес 4 (2) 0.13
Пальинья Жоау 4 0.13
Уилсон Гарри 3 0.09
Адарабиойо Олуватосин 2 0.06
Винисиус Карлос 2 0.06
Перейра Андреас 1 0.03
Кэрни Том 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Рим Тим 1 0.03
Тете Кенни 1 0.03
Лукич Саша 1 0.03
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Робинсон Энтони 0 0
Кастань Тимоти 0 0
Рид Харрисон 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 15 (4) 0.48
Гордон Энтони 9 (1) 0.29
Уилсон Каллум 7 (2) 0.23
Барнс Харви 4 0.13
Лонгстафф Шон 4 0.13
Гимараэс Бруно 3 0.1
Шёр Фабиан 3 0.1
Альмирон Мигель 3 0.1
Мёрфи Джейкоб 2 0.06
Бёрн Дэн 2 0.06
Ботман Свен 2 0.06
Жоэлинтон 2 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Майли Льюис 1 0.03
Ритчи Мэтт 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Тонали Сандро 1 0.03
Уиллок Джо 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 12 0
Уилсон Гарри 6 0
Угелумба Кэлвин 4 1
Рид Харрисон 5 0
Перейра Андреас 5 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Лено Бернд 3 0
Рид Бобби 3 0
Кэрни Том 2 0
Тете Кенни 2 0
Кастань Тимоти 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Лукич Саша 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Траоре Адама 1 0
Родак Марек 1 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 9 1
Гимараэс Бруно 8 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Лонгстафф Шон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 2 0
Барнс Харви 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Исак Александр 1 0
Уайт Джо 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Эдди Хау 1 0
Майли Льюис 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Ньюкасл
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

1
12
Фулхэм
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Ньюкасл
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

11
35
Фулхэм
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
26% (8)
23% (7)
Ньюкасл
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
17% (5)
60% (18)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

28
12

Упущенные победы

12
47

Голы по времени матча

Забито

29
25
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
2
7%
1
4%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
6
21%
7
28%
31-45
7
24%
3
12%
46-60
5
17%
5
20%
61-75
5
17%
6
24%
76-90

Пропущено

15
32
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
7%
2
6%
1-15
4
27%
5
16%
16-30
1
7%
4
13%
31-45
3
20%
5
16%
46-60
3
20%
8
25%
61-75
3
20%
8
25%
76-90

Забито

21
39
8 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 14
20 Не забивали 14
1
5%
8
21%
1-15
5
24%
4
10%
16-30
2
10%
5
13%
31-45
1
5%
5
13%
46-60
6
29%
7
18%
61-75
6
29%
10
26%
76-90

Пропущено

32
20
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 9
1
3%
1
5%
1-15
2
6%
4
20%
16-30
8
25%
3
15%
31-45
5
16%
5
25%
46-60
9
28%
3
15%
61-75
7
22%
4
20%
76-90

Забито

50
64
20 В 1-м тайме 28
30 Во 2-м тайме 36
14 Забивали первыми 19
10 Не забивали 4
3
6%
9
14%
1-15
9
18%
7
11%
16-30
8
16%
12
19%
31-45
8
16%
8
13%
46-60
11
22%
12
19%
61-75
11
22%
16
25%
76-90

Пропущено

47
52
17 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 33
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
2
4%
3
6%
1-15
6
13%
9
17%
16-30
9
19%
7
13%
31-45
8
17%
10
19%
46-60
12
26%
11
21%
61-75
10
21%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1
Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2
Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2

Результаты матчей

Фулхэм
Ньюкасл

Точный счет

0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 38%
4
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:8
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
8
1 раз 7%

Точный счет

3:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
3:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
3
7 раз 23%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
10
6
7
8
2.5
7
9
2
13
3.5
5
11
2
13
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
4
5
11
1.5
7
7
2
14
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
26
4
13
18
1.5
17
13
9
22
2.5
10
20
2
29
3.5
6
24
2
29
4.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 30 21 7 2 70 - 28 70
2.
Манчестер Сити
 Заявка 31 21 7 3 71 - 31 70
3.
Арсенал
 Заявка 30 21 5 4 72 - 24 68
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 32 18 6 8 63 - 46 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 15 3 12 43 - 44 48
7.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 32 12 10 10 50 - 55 46
8.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 31 13 6 12 64 - 52 45
9.
Челси
 Заявка 29 12 7 10 53 - 50 43
10.
Брайтон
 Заявка 30 11 10 9 51 - 46 43
11.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 31 12 7 12 43 - 47 43
12.
Борнмут
 0:0 Заявка 31 11 9 11 45 - 54 42
13.
Фулхэм
 0:0 Заявка 32 11 7 14 47 - 50 40
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
15.
Брентфорд
 0:0 Заявка 32 7 8 17 42 - 55 29
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 31 8 9 14 31 - 42 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 32 5 8 19 44 - 65 23
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 32 4 8 20 32 - 66 20
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 30 3 6 21 28 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 16 11 2 3 37 - 19 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 16 9 2 5 29 - 15 29
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 21 25
12.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 0:0 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 15 3 5 7 15 - 18 14
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 16 3 4 9 22 - 26 13
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 0:0 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
2.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 16 6 3 7 24 - 32 21
8.
Борнмут
 0:0 Заявка 15 5 4 6 23 - 29 19
9.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
14.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 15 3 3 9 25 - 32 12
15.
Брентфорд
 0:0 Заявка 16 3 2 11 17 - 25 11
16.
Бёрнли
 0:0 Заявка 16 2 5 9 16 - 30 11
17.
Фулхэм
 0:0 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Челси Палмер Коул 16 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • 14'
    Крафт Эмиль из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 13'
    Фулхэм пытается что-то создать.
  • 13'
    Бёрн Дэн ослабляет давление, выбив мяч.
  • 13'
    Айуоби Алекс из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 12'
    Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 12'
    Фулхэм пытается что-то создать.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 11'
    Виллиан Боргес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
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    • 11'
      Бёрн Дэн успешно блокирует удар.
    • 11'
      Виллиан Боргес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Перейра Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Фулхэм: 72%, Ньюкасл: 28%.
    • 10'
      Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Удар от ворот произведет Ньюкасл
    • 10'
      Кэрни Том из команды Фулхэм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 9'
      Шёр Фабиан из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 34.4% пользователей.
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    Прогнозы 122
    Фулхэм 19.7% (24)
    X 42.6% (52)
    Ньюкасл 37.7% (46)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Ньюкасл
    3.80
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    3.85
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    3.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Ньюкасл

    Исход игры
    Фулхэм
    19.7% (24)
    Ничья
    42.6% (52)
    Ньюкасл
    37.7% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.45% (62)
    Меньше
    46.55% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    87.07% (101)
    Нет
    12.93% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (42)
    1:2 Ньюкасл
    25.4% (31)
    2:1 Фулхэм
    13.1% (16)
    2:2 Ничья
    6.6% (8)
    1:0 Фулхэм
    4.9% (6)
    1:3 Ньюкасл
    3.3% (4)
    0:1 Ньюкасл
    2.5% (3)
    0:2 Ньюкасл
    2.5% (3)
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