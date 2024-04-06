Тур: 32. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Эллисон Сэм
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
10
Кэрни
Том
22
Айуоби
Алекс
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
28
Уиллок
Джо
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
54 Мерфи АлексЗащитник
- Полузащитник
-
40 Уайт ДжоПолузащитник
-
49 Диалло АмадуПолузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
-
15 Барнс ХарвиНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фулхэм
Ньюкасл
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
22 матча
36.4%
13.6%
50%
8 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.18
0.55
Среднее время на гол
76
165
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.09
1.55
Среднее время на гол
82
58
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.14
1.05
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
79
86
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго Мунис
|8
|0.25
|Рид Бобби
|6
|0.19
|Айуоби Алекс
|5
|0.16
|Хименес Рауль
|5
|0.16
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.13
|Пальинья Жоау
|4
|0.13
|Уилсон Гарри
|3
|0.09
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0.06
|Винисиус Карлос
|2
|0.06
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|Кэрни Том
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Тете Кенни
|1
|0.03
|Лукич Саша
|1
|0.03
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|15 (4)
|0.48
|Гордон Энтони
|9 (1)
|0.29
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.23
|Барнс Харви
|4
|0.13
|Лонгстафф Шон
|4
|0.13
|Гимараэс Бруно
|3
|0.1
|Шёр Фабиан
|3
|0.1
|Альмирон Мигель
|3
|0.1
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.06
|Бёрн Дэн
|2
|0.06
|Ботман Свен
|2
|0.06
|Жоэлинтон
|2
|0.06
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Майли Льюис
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Тонали Сандро
|1
|0.03
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|12
|0
|Уилсон Гарри
|6
|0
|Угелумба Кэлвин
|4
|1
|Рид Харрисон
|5
|0
|Перейра Андреас
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Рид Бобби
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|9
|1
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Лонгстафф Шон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Уайт Джо
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Эдди Хау
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Ньюкасл
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
1
12
Фулхэм
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Ньюкасл
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
11
35
Фулхэм
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (12)
45% (14)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
26% (8)
23% (7)
Ньюкасл
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
13% (4)
43% (13)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
17% (5)
60% (18)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
28
12
Упущенные победы
12
47
Голы по времени матча
Забито
29
25
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
2
7%
1
4%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
6
21%
7
28%
31-45
7
24%
3
12%
46-60
5
17%
5
20%
61-75
5
17%
6
24%
76-90
Пропущено
15
32
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
7%
2
6%
1-15
4
27%
5
16%
16-30
1
7%
4
13%
31-45
3
20%
5
16%
46-60
3
20%
8
25%
61-75
3
20%
8
25%
76-90
Забито
21
39
8 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 14
20 Не забивали 14
1
5%
8
21%
1-15
5
24%
4
10%
16-30
2
10%
5
13%
31-45
1
5%
5
13%
46-60
6
29%
7
18%
61-75
6
29%
10
26%
76-90
Пропущено
32
20
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 9
1
3%
1
5%
1-15
2
6%
4
20%
16-30
8
25%
3
15%
31-45
5
16%
5
25%
46-60
9
28%
3
15%
61-75
7
22%
4
20%
76-90
Забито
50
64
20 В 1-м тайме 28
30 Во 2-м тайме 36
14 Забивали первыми 19
10 Не забивали 4
3
6%
9
14%
1-15
9
18%
7
11%
16-30
8
16%
12
19%
31-45
8
16%
8
13%
46-60
11
22%
12
19%
61-75
11
22%
16
25%
76-90
Пропущено
47
52
17 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 33
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
2
4%
3
6%
1-15
6
13%
9
17%
16-30
9
19%
7
13%
31-45
8
17%
10
19%
46-60
12
26%
11
21%
61-75
10
21%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1
Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2
Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2
Результаты матчей
Фулхэм
Ньюкасл
Точный счет
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 38%
4
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:8
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
8
1 раз 7%
Точный счет
3:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
3:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
3
7 раз 23%
2
4 раза 13%
5
2 раза 6%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
1 раз 3%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
87
106
78
79
213
511
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
104
511
77
214
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
264
1318
1713
922
1020
229
624
229
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|21
|7
|2
|70 - 28
|70
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|3.
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|72 - 24
|68
|4.
|0:0 Заявка
|32
|18
|6
|8
|63 - 46
|60
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6.
|Заявка
|30
|15
|3
|12
|43 - 44
|48
|7.
|0:0 Заявка
|32
|12
|10
|10
|50 - 55
|46
|8.
|0:0 Заявка
|31
|13
|6
|12
|64 - 52
|45
|9.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|10.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|51 - 46
|43
|11.
|0:0 Заявка
|31
|12
|7
|12
|43 - 47
|43
|12.
|0:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|45 - 54
|42
|13.
|0:0 Заявка
|32
|11
|7
|14
|47 - 50
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15.
|0:0 Заявка
|32
|7
|8
|17
|42 - 55
|29
|16.
|0:0 Заявка
|31
|8
|9
|14
|31 - 42
|27
|17.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18.
|0:0 Заявка
|32
|5
|8
|19
|44 - 65
|23
|19.
|0:0 Заявка
|32
|4
|8
|20
|32 - 66
|20
|20.
|Заявка
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|38 - 13
|38
|4.
|0:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|37 - 19
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|0:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 15
|29
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 21
|25
|12.
|0:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|13.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|17.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 18
|14
|18.
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|22 - 26
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|0:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 24
|23
|7.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 32
|21
|8.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 29
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|13
|14.
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|25 - 32
|12
|15.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 25
|11
|16.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 30
|11
|17.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Челси
|Палмер Коул
|16 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Ньюкасл
Исход игры
Фулхэм
19.7% (24)
Ничья
42.6% (52)
Ньюкасл
37.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
53.45% (62)
Меньше
46.55% (54)
Обе команды забьют
Да
87.07% (101)
Нет
12.93% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (42)
1:2 Ньюкасл
25.4% (31)
2:1 Фулхэм
13.1% (16)
2:2 Ничья
6.6% (8)
1:0 Фулхэм
4.9% (6)
1:3 Ньюкасл
3.3% (4)
0:1 Ньюкасл
2.5% (3)
0:2 Ньюкасл
2.5% (3)
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