Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Фулхэм играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Виллиан Боргес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Адарабиойо Олуватосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Ньюкасл

46' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Родриго Мунис наказан за толчок Эллиот Андерсон

45' Айуоби Алекс из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

43' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

41' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Уиллок Джо получил травму и заменен. Эллиот Андерсон выходит на поле.

40' Уиллок Джо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Оооо... вот это был удар! Родриго Мунис должен был забить с этой позиции.

39' Хорошую попытку сделал Родриго Мунис . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Перейра Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Фулхэм

38' Гордон Энтони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Уиллок Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Фулхэм

34' Гордон Энтони из команды Ньюкасл наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

34' Удар от ворот произведет Ньюкасл

34' Перейра Андреас не смог попасть в створ ударом издали

34' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновлен

29' Дубравка Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Айуоби Алекс из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

24' Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Дубравка Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Виллиан Боргес из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Крафт Эмиль получил желтую карточку от судьи

18' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Хорошую попытку сделал Перейра Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Робинсон Энтони из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Удар от ворот произведет Ньюкасл

15' Пальинья Жоау оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Кастань Тимоти из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Айуоби Алекс из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Ньюкасл

11' Виллиан Боргес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Перейра Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Ньюкасл

10' Кэрни Том из команды Фулхэм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Ньюкасл

7' Виллиан Боргес из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хорошую попытку сделал Робинсон Энтони . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фулхэм начинает с центра поля