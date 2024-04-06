Роджерс увидел забегающего по флангу Диня и сделал скрытую передачу на защитника, но она оказалась слишком сильной.

60 - 40 — владение мячом в процентном соотношении в пользу "Астон Виллы".

Бэйли получил мяч на правом фланге и на подходе к штрафной сделал тонкую передачу внутрь зоны, но пас оказался неточным.

Угловой удар заработала "Астон Вилла", но после подачи в чужую штрафную мяч достался Флеккену.

Флеккен немного пострадал в эпизоде, так как в него врезался Карлос. Но все в порядке с голкипером "Брентфорда".

Карлос выполнил перевод на левый фланг, где Динь спокойно принял мяч, но вот обострить у него не получилось.

Конса хотел подключить к атаке Бэйли, но не смог сделать точную передачу на своего партнера, который лишь коснулся игрового снаряда, после чего мяч ушел за пределы поля.

9' Боковой зафиксировал положение вне игры у нападающего "Астон Виллы". Первый офсайд на сегодня.

8' Роджерс получил мяч на левом фланге атаки, но не смог обыграть соперника, поэтому передачей подключил к атаке партнера, который пытался забросить снаряд в чужую штрафную, но мяч покинул пределы поля.

7' Мбеумо классно перекинул мяч через стенку и целил в ближний угол - мяч влетел в сетку ворот "Астон Виллы", но лишь с внешней стороны!

6' Карлос сбил с ног Мбеумо рядом со своей штрафной. Хороший шанс для "пчел".

5' Тилеманс сделал мягкий заброс в чужую штрафную, но передача оказалась слишком сильной.

4' После резкого старта от "Брентфорда" хозяева закрепились на чужой половине поля и сейчас катают там мяч, пытаясь найти свободные зоны.

3' С правого фланга игрок гостей пытался прострелить в штрафную "Астон Виллы", но передача была перехвачена.