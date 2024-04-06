Тур: 32. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Солсбери Майкл
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
11
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
-
29 Хейден КейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ким Джи СуЗащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Астон Вилла
Брентфорд
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
0.83
Среднее время на гол
49
108
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|16
|0.5
|Соарес Дуглас
|9 (4)
|0.28
|Бэйли Леон
|8
|0.25
|Макгинн Джон
|6
|0.19
|Диаби Мусса
|5
|0.16
|Дуран Джон
|3
|0.09
|Кэш Мэтти
|2
|0.06
|Морено Алекс
|2
|0.06
|Дзаньоло Николо
|2
|0.06
|Торрес Пау II
|2
|0.06
|Тилеманс Юри
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Рамси Джакоб
|1
|0.03
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Конса Эзри
|1
|0.03
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
|Роджерс Морган
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.22
|Висса Йоан
|7
|0.22
|Мопе Нил
|6
|0.19
|Тони Айвен
|4
|0.13
|Йенсен Матиас
|3
|0.09
|Норгор Кристиан
|2
|0.06
|Айер Кристоффер
|2
|0.06
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.06
|Ми Бен
|2
|0.06
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Коллинз Натан
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Шаде Кевин
|1
|0.03
|Янельт Витали
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
|Регилон Серхио
|0
|0
|Дамсгор Миккель
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соарес Дуглас
|9
|0
|Макгинн Джон
|7
|1
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Дзаньоло Николо
|7
|0
|Динь Люка
|6
|0
|Кэш Мэтти
|6
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Дуран Джон
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Чамберс Калум
|1
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Роджерс Морган
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Ониика Фрэнк
|8
|0
|Янельт Витали
|7
|0
|Мопе Нил
|6
|0
|Айер Кристоффер
|6
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Висса Йоан
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|4
|0
|Регилон Серхио
|2
|1
|Флеккен Марк
|3
|0
|Тони Айвен
|3
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Ми Бен
|1
|1
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Брентфорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
4
10
Астон Вилла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Брентфорд
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
22
19
Астон Вилла
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (15)
29% (9)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Брентфорд
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
27
17
Упущенные победы
26
29
Голы по времени матча
Забито
36
17
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
3
8%
3
18%
1-15
7
19%
2
12%
16-30
4
11%
3
18%
31-45
4
11%
2
12%
46-60
9
25%
2
12%
61-75
9
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
25
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
6
30%
5
20%
46-60
3
15%
8
32%
61-75
4
20%
3
12%
76-90
Забито
27
24
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
11%
2
8%
1-15
11
41%
7
29%
29%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
3
11%
4
17%
46-60
3
11%
5
21%
61-75
5
19%
4
17%
76-90
Пропущено
26
31
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
5
19%
5
16%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
2
8%
4
13%
31-45
7
27%
3
10%
46-60
6
23%
5
16%
61-75
3
12%
10
32%
76-90
Забито
63
41
30 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 15
3 Не забивали 6
6
10%
5
12%
1-15
18
29%
9
22%
16-30
6
10%
5
12%
31-45
7
11%
6
15%
46-60
12
19%
7
17%
61-75
14
22%
9
22%
76-90
Пропущено
46
56
17 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 34
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 26
5
11%
9
16%
1-15
7
15%
5
9%
16-30
5
11%
8
14%
31-45
13
28%
8
14%
46-60
9
20%
13
23%
61-75
7
15%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2
Брентфорд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1
Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Брентфорд
Точный счет
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 42%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
142
96
79
87
412
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
114
88
510
313
114
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
256
1714
1219
1120
526
526
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|21
|7
|2
|70 - 28
|70
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|3.
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|72 - 24
|68
|4.
|0:0 Заявка
|32
|18
|6
|8
|63 - 46
|60
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6.
|Заявка
|30
|15
|3
|12
|43 - 44
|48
|7.
|0:0 Заявка
|32
|12
|10
|10
|50 - 55
|46
|8.
|0:0 Заявка
|31
|13
|6
|12
|64 - 52
|45
|9.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|10.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|51 - 46
|43
|11.
|0:0 Заявка
|31
|12
|7
|12
|43 - 47
|43
|12.
|0:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|45 - 54
|42
|13.
|0:0 Заявка
|32
|11
|7
|14
|47 - 50
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15.
|0:0 Заявка
|32
|7
|8
|17
|42 - 55
|29
|16.
|0:0 Заявка
|31
|8
|9
|14
|31 - 42
|27
|17.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18.
|0:0 Заявка
|32
|5
|8
|19
|44 - 65
|23
|19.
|0:0 Заявка
|32
|4
|8
|20
|32 - 66
|20
|20.
|Заявка
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|38 - 13
|38
|4.
|0:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|37 - 19
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|0:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 15
|29
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 21
|25
|12.
|0:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|13.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|17.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 18
|14
|18.
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|22 - 26
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|0:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 24
|23
|7.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 32
|21
|8.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 29
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|13
|14.
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|25 - 32
|12
|15.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 25
|11
|16.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 30
|11
|17.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Челси
|Палмер Коул
|16 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Брентфорд
Исход игры
Астон Вилла
96% (119)
Ничья
3.2% (4)
Брентфорд
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.52% (79)
Меньше
32.48% (38)
Обе команды забьют
Да
69.23% (81)
Нет
30.77% (36)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
52.4% (65)
1:0 Астон Вилла
13.7% (17)
2:0 Астон Вилла
12.9% (16)
3:1 Астон Вилла
8.9% (11)
1:1 Ничья
3.2% (4)
3:0 Астон Вилла
1.6% (2)
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