  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Астон Вилла
 
Позже
Брентфорд
Прогнозы 48
Астон Вилла 95.8% (46)
X 2.1% (1)
Брентфорд 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Брентфорд
4.80
4.40
Реклама, betcity.ru
4.70
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Астон Вилла
Брентфорд

История личных встреч

Астон Вилла
Брентфорд

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ТМК
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
1:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.83

Среднее время на гол

49
108

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 16 0.52
Соарес Дуглас 9 (4) 0.29
Бэйли Леон 8 0.26
Макгинн Джон 6 0.19
Диаби Мусса 5 0.16
Дуран Джон 3 0.1
Кэш Мэтти 2 0.06
Морено Алекс 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Торрес Пау II 2 0.06
Тилеманс Юри 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Рамси Джакоб 1 0.03
Дендонкер Леандер 1 0.03
Конса Эзри 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Роджерс Морган 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.23
Висса Йоан 7 0.23
Мопе Нил 6 0.19
Тони Айвен 4 0.13
Йенсен Матиас 3 0.1
Норгор Кристиан 2 0.06
Айер Кристоффер 2 0.06
Льюис-Поттер Кин 2 0.06
Ми Бен 2 0.06
Расмуссен Мадс 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Коллинз Натан 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0
Регилон Серхио 0 0
Дамсгор Миккель 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соарес Дуглас 9 0
Макгинн Джон 7 1
Камара Бубакар I 7 1
Дзаньоло Николо 7 0
Динь Люка 6 0
Кэш Мэтти 6 0
Конса Эзри 5 0
Дуран Джон 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Бэйли Леон 4 0
Тилеманс Юри 3 0
Карлос Диего Сантос 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Чамберс Калум 1 0
Диаби Мусса 1 0
Роджерс Морган 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Ониика Фрэнк 8 0
Янельт Витали 7 0
Мопе Нил 6 0
Айер Кристоффер 6 0
Годдос Саман 5 0
Висса Йоан 5 0
Хикки Аарон 5 0
Йоргенсен Матиас Занка 4 0
Регилон Серхио 2 1
Флеккен Марк 3 0
Тони Айвен 3 0
Йенсен Матиас 3 0
Ми Бен 1 1
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Брентфорд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

4
10
Астон Вилла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Брентфорд
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

22
19
Астон Вилла
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (15)
29% (9)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Брентфорд
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

27
17

Упущенные победы

26
29

Голы по времени матча

Забито

36
17
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
3
8%
3
18%
1-15
7
19%
2
12%
16-30
4
11%
3
18%
31-45
4
11%
2
12%
46-60
9
25%
2
12%
61-75
9
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
25
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
3
15%
4
16%
31-45
6
30%
5
20%
46-60
3
15%
8
32%
61-75
4
20%
3
12%
76-90

Забито

27
24
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
11%
2
8%
1-15
11
41%
7
29%
29%
16-30
2
7%
2
8%
31-45
3
11%
4
17%
46-60
3
11%
5
21%
61-75
5
19%
4
17%
76-90

Пропущено

26
31
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
5
19%
5
16%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
2
8%
4
13%
31-45
7
27%
3
10%
46-60
6
23%
5
16%
61-75
3
12%
10
32%
76-90

Забито

63
41
30 В 1-м тайме 19
33 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 15
3 Не забивали 6
6
10%
5
12%
1-15
18
29%
9
22%
16-30
6
10%
5
12%
31-45
7
11%
6
15%
46-60
12
19%
7
17%
61-75
14
22%
9
22%
76-90

Пропущено

46
56
17 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 34
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 26
5
11%
9
16%
1-15
7
15%
5
9%
16-30
5
11%
8
14%
31-45
13
28%
8
14%
46-60
9
20%
13
23%
61-75
7
15%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Аякс - Астон Вилла 0:0 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1
Брентфорд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2
Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Брентфорд

Точный счет

3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 42%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
2
9
6
1.5
7
9
8
7
2.5
4
12
4
11
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
8
8
1.5
5
10
3
13
2.5
1
14
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
25
6
17
14
1.5
12
19
11
20
2.5
5
26
5
26
3.5
2
29
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 21 5 4 72 - 24 68
2.
Ливерпуль
 Заявка 29 20 7 2 67 - 27 67
3.
Манчестер Сити
 Заявка 30 20 7 3 67 - 29 67
4.
Астон Вилла
 Заявка 31 18 5 8 63 - 46 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 15 3 11 40 - 40 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 31 12 9 10 50 - 55 45
8.
Ньюкасл
 Заявка 30 13 5 12 64 - 52 44
9.
Брайтон
 Заявка 30 11 10 9 51 - 46 43
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 12 6 12 43 - 47 42
11.
Борнмут
 Заявка 30 11 8 11 45 - 54 41
12.
Челси
 Заявка 28 11 7 10 49 - 47 40
13.
Фулхэм
 Заявка 31 11 6 14 47 - 50 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 7 9 14 34 - 50 30
15.
Брентфорд
 Заявка 31 7 7 17 42 - 55 28
16.
Эвертон
 Заявка 30 8 8 14 31 - 42 26
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 31 5 7 19 44 - 65 22
19.
Бёрнли
 Заявка 31 4 7 20 32 - 66 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 29 3 6 20 27 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 15 12 3 0 40 - 13 39
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
12.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
13.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 22 22
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 20 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
13.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2024, осталось 2 дня 8 часов 53 минуты.

    Главный судья: Солсбери Майкл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Астон Вилла 95.8% (46)
    X 2.1% (1)
    Брентфорд 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Брентфорд
    4.80
    4.40
    Реклама, betcity.ru
    4.70
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Астон Вилла - Брентфорд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Астон Вилла - Брентфорд

    Исход игры
    Астон Вилла
    95.8% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Брентфорд
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (30)
    Меньше
    33.33% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    68.89% (31)
    Нет
    31.11% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    52.1% (25)
    2:0 Астон Вилла
    14.6% (7)
    1:0 Астон Вилла
    12.5% (6)
    3:1 Астон Вилла
    10.4% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Астон Вилла
    Брентфорд
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный