Тур: 32. Стадион: Гудисон Парк. Зрители: 39125 Главный судья: Оливер Майкл
0'
34' Желтая карточкаТарковски Джеймс
45' Желтая карточкаГомеш Андре
1:0
45' ГолКалверт-Льюин Доминик
67' Красная карточкаО'Ши Дара
90' Желтая карточкаБерге Сандер
90'+6
Ход матча
34'
45'
45'
67'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
10 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 5
-
294 Количество передач 519
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Янг
Эшли
21
Гомеш
Андре
33
Эстев
Максим
17
Фостер
Лайл
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
23
Фофана
Датро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
-
17 Фостер ЛайлПолузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Фофана ДатроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эвертон
Бёрнли
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
18 матчей
55.6%
5.6%
38.8%
10 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.78
1.67
Среднее время на гол
50
54
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.56
Среднее время на гол
67
162
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.56
1.11
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
81
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.19
|Калверт-Льюин Доминик
|5 (1)
|0.16
|Харрисон Джек
|3
|0.1
|Гомеш Бету
|3
|0.1
|Макнил Дуайт
|2
|0.06
|Миколенко Виталий
|2
|0.06
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.06
|Онана Амаду
|2
|0.06
|Гарнер Джеймс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Гомеш Андре
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Доббин Льюис
|1
|0.03
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|4
|0.13
|Фофана Датро
|4
|0.13
|Амдуни Зеки
|4
|0.13
|Ларсен Якоб-Бруун
|4 (1)
|0.13
|Браунхилл Джош
|3
|0.09
|Одоберт Уилсон
|3
|0.09
|О'Ши Дара
|2
|0.06
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.06
|Каллен Джош
|1
|0.03
|Тэйлор Чарли
|1
|0.03
|Берге Сандер
|1
|0.03
|Колеошо Лука
|1
|0.03
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.03
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|8
|0
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|7
|0
|Янг Эшли
|5
|1
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|Гарнер Джеймс
|5
|0
|Онана Амаду
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Чермити Юссеф
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|8
|1
|Тэйлор Чарли
|7
|0
|О'Ши Дара
|5
|1
|Каллен Джош
|6
|0
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Браунхилл Джош
|3
|1
|Ассиньон Лоренс
|3
|1
|Эстев Максим
|3
|0
|Компани Венсан
|1
|1
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Бёрнли
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
11
Эвертон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Бёрнли
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
29
Упущенные победы
15
11
Эвертон
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
55% (17)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
Бёрнли
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
16
30
Упущенные победы
23
22
Голы по времени матча
Забито
17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
41%
3
20%
76-90
Пропущено
17
32
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
2
12%
1
3%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
2
12%
7
22%
31-45
2
12%
4
13%
46-60
6
35%
5
16%
61-75
4
24%
10
31%
76-90
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
3
17%
4
22%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
5
28%
4
22%
76-90
Пропущено
22
34
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
4
18%
5
15%
1-15
5
23%
7
21%
16-30
2
9%
5
15%
31-45
2
9%
3
9%
46-60
6
27%
7
21%
61-75
3
14%
7
21%
76-90
Забито
35
33
13 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
11 Не забивали 12
5
14%
6
18%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
4
11%
7
21%
31-45
6
17%
5
15%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
12
34%
7
21%
76-90
Пропущено
39
66
16 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 36
15 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 30
6
15%
6
9%
1-15
6
15%
12
18%
16-30
4
10%
12
18%
31-45
4
10%
7
11%
46-60
12
31%
12
18%
61-75
7
18%
17
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3
Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0
Бёрнли
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2
Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2
Результаты матчей
Эвертон
Бёрнли
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
97
411
412
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
412
511
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
2012
823
923
427
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|31
|22
|5
|4
|73 - 24
|71
|2.
|Заявка
|30
|21
|7
|2
|70 - 28
|70
|3.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6.
|Заявка
|30
|15
|3
|12
|43 - 44
|48
|7.
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8.
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|10.
|0:1 Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 47
|43
|11.
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|46 - 56
|41
|13.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|16.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|17.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|46 - 66
|25
|19.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20.
|Заявка
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|1:0 Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|0:1 Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 17
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|14.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|18 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Челси
|Палмер Коул
|16 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10