Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Команда Эвертон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

48' Мурич Ариянет плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

47' Удар от ворот произведет Эвертон

47' Г О О О О Л - Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

47' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

47' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Гомеш Андре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Удар от ворот произведет Бёрнли

45' Миколенко Виталий из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Бёрнли

41' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Бёрнли

40' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

40' Фофана Датро нанес удар головой, но Джордан Пикфорд спокойно отбил мяч.

39' Фостер Лайл из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Бёрнли

38' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Коулмэн Шеймус из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Ох, нехорошо это выглядит. Макнил Дуайт получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Макнил Дуайт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Тарковски Джеймс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

33' Ларсен Якоб-Бруун решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Бёрнли

25' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Бёрнли

22' Каллен Джош навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' О, нет. Из многообещающей позиции Фостер Лайл из команды Бёрнли наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

19' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Макнил Дуайт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Гомеш Андре навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Бёрнли

15' Брэнтуэйт Джерред из команды Эвертон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Янг Эшли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Бёрнли

9' Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Бёрнли

8' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бёрнли начинает с центра поля

1' Судья начинает матч