  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 39125 Главный судья: Оливер Майкл
Эвертон
1:0
Конец матча
Бёрнли
0'
34' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
45' Желтая карточка
Гомеш Андре
1:0
45' Гол
Калверт-Льюин Доминик
67' Красная карточка
О'Ши Дара
90' Желтая карточка
Берге Сандер
90'+6

Ход матча

34'
Тарковски Джеймс
 
45'
Гомеш Андре
 
45'
Калверт-Льюин Доминик
1:0
61'
 
Витиньо Виктор
Фофана Датро
67'
 
О'Ши Дара
69'
 
Браунхилл Джош
Ларсен Якоб-Бруун
83'
Гомеш Бету
Калверт-Льюин Доминик
 
83'
Харрисон Джек
Янг Эшли
 
84'
 
Амдуни Зеки
Тэйлор Чарли
84'
 
Гудмундссон Йоханн
Одоберт Уилсон
84'
 
Родригес Джей
Ассиньон Лоренс
90'
 
Берге Сандер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 10 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 5
  • 294 Количество передач 519
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Эвертон 86.9% (106)
X 12.3% (15)
Бёрнли 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
18
Янг
Эшли
37
Гарнер
Джеймс
21
Гомеш
Андре
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
49
Мурич
Ариянет
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
33
Эстев
Максим
3
Тэйлор
Чарли
17
Фостер
Лайл
16
Берге
Сандер
24
Каллен
Джош
34
Ларсен
Якоб-Бруун
47
Одоберт
Уилсон
23
Фофана
Датро
Эвертон
4-4-1-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Эвертон
Бёрнли

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

18 матчей

55.6%
5.6%
38.8%
10 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
КЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.78
1.67

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.56

Среднее время на гол

67
162

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.19
Калверт-Льюин Доминик 5 (1) 0.16
Харрисон Джек 3 0.1
Гомеш Бету 3 0.1
Макнил Дуайт 2 0.06
Миколенко Виталий 2 0.06
Брэнтуэйт Джерред 2 0.06
Онана Амаду 2 0.06
Гарнер Джеймс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Гуэйе Идрисса 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Гомеш Андре 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Доббин Льюис 1 0.03
Паттерсон Нэйтан 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.13
Фофана Датро 4 0.13
Амдуни Зеки 4 0.13
Ларсен Якоб-Бруун 4 (1) 0.13
Браунхилл Джош 3 0.09
Одоберт Уилсон 3 0.09
О'Ши Дара 2 0.06
Родригес Джей 2 (1) 0.06
Каллен Джош 1 0.03
Тэйлор Чарли 1 0.03
Берге Сандер 1 0.03
Колеошо Лука 1 0.03
Аль-Дахиль Амин 1 0.03
Гудмундссон Йоханн 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 8 0
Гуэйе Идрисса 7 0
Брэнтуэйт Джерред 7 0
Янг Эшли 5 1
Дукуре Абдулай 5 0
Гарнер Джеймс 5 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Шон 3 0
Гомеш Андре 3 0
Годфри Бен 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Гомеш Бету 2 0
Чермити Юссеф 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Доббин Льюис 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 8 1
Тэйлор Чарли 7 0
О'Ши Дара 5 1
Каллен Джош 6 0
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Браунхилл Джош 3 1
Ассиньон Лоренс 3 1
Эстев Максим 3 0
Компани Венсан 1 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0

Результаты матчей

Эвертон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Бёрнли
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
11
Эвертон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Бёрнли
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
29

Упущенные победы

15
11
Эвертон
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
55% (17)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
Бёрнли
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

16
30

Упущенные победы

23
22

Голы по времени матча

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
41%
3
20%
76-90

Пропущено

17
32
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
2
12%
1
3%
1-15
1
6%
5
16%
16-30
2
12%
7
22%
31-45
2
12%
4
13%
46-60
6
35%
5
16%
61-75
4
24%
10
31%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
3
17%
4
22%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
5
28%
4
22%
76-90

Пропущено

22
34
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
4
18%
5
15%
1-15
5
23%
7
21%
16-30
2
9%
5
15%
31-45
2
9%
3
9%
46-60
6
27%
7
21%
61-75
3
14%
7
21%
76-90

Забито

35
33
13 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
11 Не забивали 12
5
14%
6
18%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
4
11%
7
21%
31-45
6
17%
5
15%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
12
34%
7
21%
76-90

Пропущено

39
66
16 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 36
15 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 30
6
15%
6
9%
1-15
6
15%
12
18%
16-30
4
10%
12
18%
31-45
4
10%
7
11%
46-60
12
31%
12
18%
61-75
7
18%
17
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3
Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0
Бёрнли
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2
Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2

Результаты матчей

Эвертон
Бёрнли

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
7
4
11
1.5
4
12
2
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
5
11
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
20
12
8
23
1.5
9
23
4
27
2.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 31 22 5 4 73 - 24 71
2.
Ливерпуль
 Заявка 30 21 7 2 70 - 28 70
3.
Манчестер Сити
 Заявка 31 21 7 3 71 - 31 70
4.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 15 3 12 43 - 44 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
8.
Ньюкасл
 Заявка 31 14 5 12 65 - 52 47
9.
Челси
 Заявка 29 12 7 10 53 - 50 43
10.
Брайтон
 0:1 Заявка 31 11 10 10 51 - 47 43
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 12 6 13 44 - 49 42
12.
Борнмут
 Заявка 31 11 8 12 46 - 56 41
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
15.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 29
16.
Брентфорд
 Заявка 32 7 8 17 45 - 58 29
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 32 6 7 19 46 - 66 25
19.
Бёрнли
 Заявка 32 4 7 21 32 - 67 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 30 3 6 21 28 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 0:1 Заявка 15 7 6 2 28 - 17 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 16 10 3 3 35 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 0:1 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Челси Палмер Коул 16 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 39125 болельщиков
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Эвертон вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Эвертон: 37%, Бёрнли: 63%.
  • 96'
    Дукуре Абдулай из команды Эвертон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Бёрнли пытается что-то создать.
  • 96'
    Тарковски Джеймс из команды Эвертон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Эвертон 86.9% (106)
    X 12.3% (15)
    Бёрнли 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эвертон 1:0 Бёрнли онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей