Тур: 32. Стадион: Молинью. Главный судья: Харрингтон Тони
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
20
Дойл
Томми
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
17 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кунья МатеусНападающий
-
14 Ноа ЛеминаНападающий
- Нападающий
-
84 Чивоме ЛеонНападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Ананг ДжозефВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вулверхэмптон
Вест Хэм
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
16 матчей
43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
8 побед 0 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
0.67
Среднее время на гол
63
135
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.86
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.32
|Кунья Матеус
|9 (1)
|0.29
|Лемина Марио
|4
|0.13
|Сарабия Пабло
|3 (1)
|0.1
|Нету Педру
|2
|0.06
|Гомес Жоао
|2
|0.06
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.06
|Аит-Нури Раян
|2
|0.06
|Калайджич Саша
|2
|0.06
|Килман Макс
|2
|0.06
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|Доэрти Мэтт
|1
|0.03
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|15
|0.47
|Кудус Мохаммед
|7
|0.22
|Соучек Томаш
|6
|0.19
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (2)
|0.16
|Антонио Майкл
|4
|0.13
|Пакета Лукас
|3 (1)
|0.09
|Зума Курт
|3
|0.09
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Альварес Эдсон
|1
|0.03
|Ингс Дэнни
|1
|0.03
|Корне Максвелл
|1
|0.03
|Агер Наиф
|1
|0.03
|Мавропанос Константинос
|1
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|9
|1
|Семеду Нелсон
|8
|0
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Гомес Жоао
|7
|0
|Килман Макс
|6
|0
|Аит-Нури Раян
|6
|0
|Кунья Матеус
|5
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Сарабия Пабло
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Чирева Таванда
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Цоуфал Владимир
|6
|1
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Пакета Лукас
|7
|0
|Соучек Томаш
|6
|0
|Кудус Мохаммед
|6
|0
|Антонио Майкл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Агер Наиф
|2
|1
|Зума Курт
|3
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Мавропанос Константинос
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Дэвид Мойес
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
10
11
Вулверхэмптон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Вест Хэм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
14
26
Вулверхэмптон
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Вест Хэм
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
19% (6)
45% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
25
16
Упущенные победы
24
37
Голы по времени матча
Забито
21
24
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
1
5%
1
4%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
4
19%
7
29%
29%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
6
29%
5
21%
76-90
Пропущено
22
32
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
5
23%
3
9%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
6
27%
6
19%
46-60
2
9%
2
6%
61-75
5
23%
13
41%
76-90
Забито
20
27
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
10%
6
22%
1-15
3
15%
4
15%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
2
10%
2
7%
46-60
4
20%
6
22%
61-75
7
35%
5
19%
76-90
Пропущено
27
22
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
4
15%
4
18%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
5
23%
31-45
3
11%
4
18%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
7
26%
4
18%
76-90
Забито
41
51
13 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
3
7%
7
14%
1-15
5
12%
9
18%
16-30
5
12%
7
14%
31-45
6
15%
9
18%
46-60
9
22%
9
18%
61-75
13
32%
10
20%
76-90
Пропущено
49
54
22 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 33
18 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 26
9
18%
7
13%
1-15
6
12%
5
9%
16-30
7
14%
9
17%
31-45
9
18%
10
19%
46-60
6
12%
6
11%
61-75
12
24%
17
31%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1
Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0
Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
10 раз 32%
1
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
133
77
88
212
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
123
610
96
214
312
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
256
1317
1714
426
724
228
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|21
|7
|2
|70 - 28
|70
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|3.
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|72 - 24
|68
|4.
|0:0 Заявка
|32
|18
|6
|8
|63 - 46
|60
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6.
|Заявка
|30
|15
|3
|12
|43 - 44
|48
|7.
|0:0 Заявка
|32
|12
|10
|10
|50 - 55
|46
|8.
|0:0 Заявка
|31
|13
|6
|12
|64 - 52
|45
|9.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|10.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|51 - 46
|43
|11.
|0:0 Заявка
|31
|12
|7
|12
|43 - 47
|43
|12.
|0:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|45 - 54
|42
|13.
|0:0 Заявка
|32
|11
|7
|14
|47 - 50
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15.
|0:0 Заявка
|32
|7
|8
|17
|42 - 55
|29
|16.
|0:0 Заявка
|31
|8
|9
|14
|31 - 42
|27
|17.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18.
|0:0 Заявка
|32
|5
|8
|19
|44 - 65
|23
|19.
|0:0 Заявка
|32
|4
|8
|20
|32 - 66
|20
|20.
|Заявка
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|38 - 13
|38
|4.
|0:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|37 - 19
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|0:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 15
|29
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 21
|25
|12.
|0:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|13.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|17.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 18
|14
|18.
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|22 - 26
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|0:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 24
|23
|7.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 32
|21
|8.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 29
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|13
|14.
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|25 - 32
|12
|15.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 25
|11
|16.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 30
|11
|17.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Челси
|Палмер Коул
|16 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Вулверхэмптон
23.4% (29)
Ничья
48.4% (60)
Вест Хэм
28.2% (35)
Тотал 2.5
Больше
45.3% (53)
Меньше
54.7% (64)
Обе команды забьют
Да
88.89% (104)
Нет
11.11% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (51)
1:2 Вест Хэм
18.5% (23)
2:1 Вулверхэмптон
16.1% (20)
0:1 Вест Хэм
4.8% (6)
2:2 Ничья
4.8% (6)
1:0 Вулверхэмптон
4% (5)
0:2 Вест Хэм
1.6% (2)
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