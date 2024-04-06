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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Вулверхэмптон
0:0
Первый тайм: 17'
Вест Хэм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Прогнозы 124
Вулверхэмптон 23.4% (29)
X 48.4% (60)
Вест Хэм 28.2% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Вест Хэм
2.90
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3.60
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3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
4
Буэно
Сантьяго
23
Килман
Макс
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
2
Доэрти
Мэтт
8
Гомес
Жоао
5
Лемина
Марио
3
Аит-Нури
Раян
20
Дойл
Томми
21
Сарабия
Пабло
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Мавропанос
Константинос
4
Зума
Курт
33
Эмерсон
Палмиери
19
Альварес
Эдсон
28
Соучек
Томаш
14
Кудус
Мохаммед
7
Уорд-Праус
Джеймс
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
Вулверхэмптон
3-4-2-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Вест Хэм

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

16 матчей

43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
8 побед 0 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.86

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.32
Кунья Матеус 9 (1) 0.29
Лемина Марио 4 0.13
Сарабия Пабло 3 (1) 0.1
Нету Педру 2 0.06
Гомес Жоао 2 0.06
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.06
Аит-Нури Раян 2 0.06
Калайджич Саша 2 0.06
Килман Макс 2 0.06
Доусон Крэйг 1 0.03
Доэрти Мэтт 1 0.03
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 15 0.47
Кудус Мохаммед 7 0.22
Соучек Томаш 6 0.19
Уорд-Праус Джеймс 5 (2) 0.16
Антонио Майкл 4 0.13
Пакета Лукас 3 (1) 0.09
Зума Курт 3 0.09
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Альварес Эдсон 1 0.03
Ингс Дэнни 1 0.03
Корне Максвелл 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Мавропанос Константинос 1 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 9 1
Семеду Нелсон 8 0
Доусон Крэйг 7 0
Гомес Жоао 7 0
Килман Макс 6 0
Аит-Нури Раян 6 0
Кунья Матеус 5 0
Нету Педру 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Сарабия Пабло 2 0
Силва Фабио 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Буэно Уго 1 0
Чирева Таванда 1 0
Фрейзер Натан 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Цоуфал Владимир 6 1
Эмерсон Палмиери 7 0
Пакета Лукас 7 0
Соучек Томаш 6 0
Кудус Мохаммед 6 0
Антонио Майкл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Дэвид Мойес 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Джонсон Бен 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

10
11
Вулверхэмптон
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Вест Хэм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

14
26
Вулверхэмптон
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Вест Хэм
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
19% (6)
45% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

25
16

Упущенные победы

24
37

Голы по времени матча

Забито

21
24
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
1
5%
1
4%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
4
19%
7
29%
29%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
6
29%
5
21%
76-90

Пропущено

22
32
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
5
23%
3
9%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
6
27%
6
19%
46-60
2
9%
2
6%
61-75
5
23%
13
41%
76-90

Забито

20
27
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
10%
6
22%
1-15
3
15%
4
15%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
2
10%
2
7%
46-60
4
20%
6
22%
61-75
7
35%
5
19%
76-90

Пропущено

27
22
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
4
15%
4
18%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
5
23%
31-45
3
11%
4
18%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
7
26%
4
18%
76-90

Забито

41
51
13 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
3
7%
7
14%
1-15
5
12%
9
18%
16-30
5
12%
7
14%
31-45
6
15%
9
18%
46-60
9
22%
9
18%
61-75
13
32%
10
20%
76-90

Пропущено

49
54
22 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 33
18 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 26
9
18%
7
13%
1-15
6
12%
5
9%
16-30
7
14%
9
17%
31-45
9
18%
10
19%
46-60
6
12%
6
11%
61-75
12
24%
17
31%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1
Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0
Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Вест Хэм

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
10 раз 32%
1
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
3
7
7
1.5
8
8
2
12
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
3
6
10
1.5
9
6
2
14
2.5
3
12
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
25
6
13
17
1.5
17
14
4
26
2.5
7
24
2
28
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 30 21 7 2 70 - 28 70
2.
Манчестер Сити
 Заявка 31 21 7 3 71 - 31 70
3.
Арсенал
 Заявка 30 21 5 4 72 - 24 68
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 32 18 6 8 63 - 46 60
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 30 15 3 12 43 - 44 48
7.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 32 12 10 10 50 - 55 46
8.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 31 13 6 12 64 - 52 45
9.
Челси
 Заявка 29 12 7 10 53 - 50 43
10.
Брайтон
 Заявка 30 11 10 9 51 - 46 43
11.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 31 12 7 12 43 - 47 43
12.
Борнмут
 0:0 Заявка 31 11 9 11 45 - 54 42
13.
Фулхэм
 0:0 Заявка 32 11 7 14 47 - 50 40
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
15.
Брентфорд
 0:0 Заявка 32 7 8 17 42 - 55 29
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 31 8 9 14 31 - 42 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 32 5 8 19 44 - 65 23
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 32 4 8 20 32 - 66 20
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 30 3 6 21 28 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 16 11 2 3 37 - 19 35
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 16 9 2 5 29 - 15 29
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 21 25
12.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 0:0 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 15 3 5 7 15 - 18 14
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 16 3 4 9 22 - 26 13
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 0:0 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
2.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 16 6 3 7 24 - 32 21
8.
Борнмут
 0:0 Заявка 15 5 4 6 23 - 29 19
9.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
10.
Вулверхэмптон
 0:0 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
14.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 15 3 3 9 25 - 32 12
15.
Брентфорд
 0:0 Заявка 16 3 2 11 17 - 25 11
16.
Бёрнли
 0:0 Заявка 16 2 5 9 16 - 30 11
17.
Фулхэм
 0:0 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Челси Палмер Коул 16 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    Прогнозы 124
    Вулверхэмптон 23.4% (29)
    X 48.4% (60)
    Вест Хэм 28.2% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Вест Хэм
    2.90
    Реклама, betcity.ru
    3.60
    Реклама, pari.ru
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    23.4% (29)
    Ничья
    48.4% (60)
    Вест Хэм
    28.2% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.3% (53)
    Меньше
    54.7% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (104)
    Нет
    11.11% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.1% (51)
    1:2 Вест Хэм
    18.5% (23)
    2:1 Вулверхэмптон
    16.1% (20)
    0:1 Вест Хэм
    4.8% (6)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    1:0 Вулверхэмптон
    4% (5)
    0:2 Вест Хэм
    1.6% (2)
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