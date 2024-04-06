Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

Первый тайм

48' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Команда Вулверхэмптон играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Сарабия Пабло бьет со штрафного в створ, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

44' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Гомес Жоао - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Гомес Жоао пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

42' Сарабия Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Томас Дойл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Сарабия Пабло из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Боуэн Джаррод навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Команда Вулверхэмптон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' 'Г О О О О О Л - Сарабия Пабло из команды Вулверхэмптон забивает с пенальти! Он пробил правой. Лукаш Фабианьский был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

32' После проверки VAR судья не изменил решения - Вулверхэмптон пробьет пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вулверхэмптон

31' Эмерсон Палмиери - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Томас Дойл не смог попасть в створ ударом издали

29' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Гомес Жоао пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

26' Томас Дойл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Доэрти Мэтт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Сарабия Пабло из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хорошую попытку сделал Томас Дойл. Удар в створ, но вратарь начеку

24' Гомес Жоао создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Томас Дойл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Игра в одни ворота сейчас. Вулверхэмптон доминирует и владеет мячом

23' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хорошую попытку сделал Сарабия Пабло . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Семеду Нелсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Томас Дойл наказан за толчок Цоуфал Владимир

18' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Уорд-Праус Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Мавропанос Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Сарабия Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Матч остановлен

4' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Аит-Нури Раян не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля