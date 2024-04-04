Тур: 32. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Тирни Пол
Позже
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Главный тренер: Гласнер Оливер
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Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
120%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
24 матча
12.5%
16.7%
70.8%
3 победы 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
8.3%
29.2%
62.5%
2 победы 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
37
19
Голов в среднем за матч
3.08
1.58
Среднее время на гол
29
56
Всего голов
41
31
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
52
69
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|6 (2)
|0.2
|Олисе Майкл
|6 (1)
|0.2
|Эзе Эберечи
|6 (1)
|0.2
|Эдуар Одсонн
|6
|0.2
|Айю Джордан
|4
|0.13
|Андерсен Йоаким
|2
|0.07
|Митчелл Тайрик
|1
|0.03
|Шлупп Джеффри
|1
|0.03
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|Ричардс Крис
|1
|0.03
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Франса Матеус
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|0.6
|Фоден Фил
|14
|0.47
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.27
|Родри Эрнандес
|7
|0.23
|Силва Бернарду
|6
|0.2
|Грилиш Джек
|3
|0.1
|Доку Жереми
|2
|0.07
|Аке Натан
|2
|0.07
|Аканджи Мануэль
|2
|0.07
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.03
|Бобб Оскар
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Льюис Рико
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|7
|1
|Хефферсон Лерма
|7
|0
|Андерсен Йоаким
|5
|0
|Митчелл Тайрик
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Ричардс Крис
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Уортон Адам
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|8
|1
|Силва Бернарду
|7
|0
|Грилиш Джек
|6
|0
|Эдерсон Мораес
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Манчестер Сити
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
8
7
Кристал Пэлас
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Манчестер Сити
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
23
0
Упущенные победы
10
37
Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
53% (16)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
17% (5)
43% (13)
Манчестер Сити
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
27% (8)
53% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
28
7
Упущенные победы
18
44
Голы по времени матча
Забито
20
30
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
5
17%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
4
20%
6
20%
46-60
4
20%
7
23%
61-75
4
20%
7
23%
76-90
Пропущено
19
15
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
9
47%
3
20%
76-90
Забито
16
37
5 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
16 Не забивали 15
1
6%
5
14%
1-15
2
13%
6
16%
16-30
2
13%
7
19%
31-45
4
25%
4
11%
46-60
3
19%
7
19%
61-75
4
25%
8
22%
76-90
Пропущено
29
14
11 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
5
17%
3
21%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
4
14%
2
14%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
3
10%
3
21%
61-75
13
45%
5
36%
76-90
Забито
36
67
13 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 39
14 Забивали первыми 20
6 Не забивали 3
4
11%
7
10%
1-15
5
14%
11
16%
16-30
4
11%
10
15%
31-45
8
22%
10
15%
46-60
7
19%
14
21%
61-75
8
22%
15
22%
76-90
Пропущено
48
29
16 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 21
8
17%
3
10%
1-15
4
8%
4
14%
16-30
4
8%
7
24%
31-45
5
10%
1
3%
46-60
5
10%
6
21%
61-75
22
46%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 53%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
3
9 раз 30%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
151
59
115
410
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
122
214
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
273
723
2010
426
1317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|72 - 24
|68
|2.
|Заявка
|29
|20
|7
|2
|67 - 27
|67
|3.
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|67 - 29
|67
|4.
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|63 - 46
|59
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6.
|Заявка
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 55
|45
|8.
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|64 - 52
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|51 - 46
|43
|10.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|43 - 47
|42
|11.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|45 - 54
|41
|12.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|13.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|47 - 50
|39
|14.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|34 - 50
|30
|15.
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|42 - 55
|28
|16.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|26
|17.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18.
|Заявка
|31
|5
|7
|19
|44 - 65
|22
|19.
|Заявка
|31
|4
|7
|20
|32 - 66
|19
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|40 - 13
|39
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|37 - 19
|34
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|11.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|13.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|14.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 11
|30
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|15 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Исход игры
Кристал Пэлас
3.6% (2)
Ничья
0% (0)
Манчестер Сити
96.4% (53)
Тотал 2.5
Больше
76% (38)
Меньше
24% (12)
Обе команды забьют
Да
68% (34)
Нет
32% (16)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
30.9% (17)
1:3 Манчестер Сити
23.6% (13)
0:2 Манчестер Сити
20% (11)
0:3 Манчестер Сити
5.5% (3)
2:3 Манчестер Сити
3.6% (2)
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