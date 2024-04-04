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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Кристал Пэлас
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 54
Кристал Пэлас 3.7% (2)
X 0% (0)
Манчестер Сити 96.3% (52)
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Кристал Пэлас
Ничья
Манчестер Сити
9.04
5.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Кристал Пэлас
Манчестер Сити

История личных встреч

Кристал Пэлас
Манчестер Сити

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
120%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

24 матча

12.5%
16.7%
70.8%
3 победы 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

8.3%
29.2%
62.5%
2 победы 7 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
5:0
ПЛ
5:0
К
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
КЛ
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КC
0:2

Голы

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

37
19

Голов в среднем за матч

3.08
1.58

Среднее время на гол

29
56

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

52
69

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 6 (2) 0.2
Олисе Майкл 6 (1) 0.2
Эзе Эберечи 6 (1) 0.2
Эдуар Одсонн 6 0.2
Айю Джордан 4 0.13
Андерсен Йоаким 2 0.07
Митчелл Тайрик 1 0.03
Шлупп Джеффри 1 0.03
Хефферсон Лерма 1 0.03
Ричардс Крис 1 0.03
Уорд Джоэл 0 0
Гехи Марк 0 0
Муньос Даниэль 0 0
Франса Матеус 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 18 (3) 0.6
Фоден Фил 14 0.47
Альварес Хулиан 8 (1) 0.27
Родри Эрнандес 7 0.23
Силва Бернарду 6 0.2
Грилиш Джек 3 0.1
Доку Жереми 2 0.07
Аке Натан 2 0.07
Аканджи Мануэль 2 0.07
Де Брёйне Кевин 1 0.03
Бобб Оскар 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Льюис Рико 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 7 1
Хефферсон Лерма 7 0
Андерсен Йоаким 5 0
Митчелл Тайрик 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Хьюз Уилл 4 0
Эдуар Одсонн 3 0
Эзе Эберечи 3 0
Муньос Даниэль 3 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Гехи Марк 2 0
Ричардс Крис 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Джонстон Сэм 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Ахамада Науиру 1 0
Франса Матеус 1 0
Озо Дэвид 1 0
Уортон Адам 1 0
Рой Ходжсон 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 7 0
Грилиш Джек 6 0
Эдерсон Мораес 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Манчестер Сити
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

8
7
Кристал Пэлас
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Манчестер Сити
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

23
0

Упущенные победы

10
37
Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
53% (16)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
17% (5)
43% (13)
Манчестер Сити
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
27% (8)
53% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

28
7

Упущенные победы

18
44

Голы по времени матча

Забито

20
30
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
5
17%
16-30
2
10%
3
10%
31-45
4
20%
6
20%
46-60
4
20%
7
23%
61-75
4
20%
7
23%
76-90

Пропущено

19
15
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
9
47%
3
20%
76-90

Забито

16
37
5 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
16 Не забивали 15
1
6%
5
14%
1-15
2
13%
6
16%
16-30
2
13%
7
19%
31-45
4
25%
4
11%
46-60
3
19%
7
19%
61-75
4
25%
8
22%
76-90

Пропущено

29
14
11 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
5
17%
3
21%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
4
14%
2
14%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
3
10%
3
21%
61-75
13
45%
5
36%
76-90

Забито

36
67
13 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 39
14 Забивали первыми 20
6 Не забивали 3
4
11%
7
10%
1-15
5
14%
11
16%
16-30
4
11%
10
15%
31-45
8
22%
10
15%
46-60
7
19%
14
21%
61-75
8
22%
15
22%
76-90

Пропущено

48
29
16 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 21
8
17%
3
10%
1-15
4
8%
4
14%
16-30
4
8%
7
24%
31-45
5
10%
1
3%
46-60
5
10%
6
21%
61-75
22
46%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Манчестер Сити

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:3
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 53%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
3
9 раз 30%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
15
1
5
9
1.5
11
5
4
10
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
2
2
14
1.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
27
3
7
23
1.5
20
10
4
26
2.5
13
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 30 21 5 4 72 - 24 68
2.
Ливерпуль
 Заявка 29 20 7 2 67 - 27 67
3.
Манчестер Сити
 Заявка 30 20 7 3 67 - 29 67
4.
Астон Вилла
 Заявка 31 18 5 8 63 - 46 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 17 6 7 62 - 44 57
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 15 3 11 40 - 40 48
7.
Вест Хэм
 Заявка 31 12 9 10 50 - 55 45
8.
Ньюкасл
 Заявка 30 13 5 12 64 - 52 44
9.
Брайтон
 Заявка 30 11 10 9 51 - 46 43
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 12 6 12 43 - 47 42
11.
Борнмут
 Заявка 30 11 8 11 45 - 54 41
12.
Челси
 Заявка 28 11 7 10 49 - 47 40
13.
Фулхэм
 Заявка 31 11 6 14 47 - 50 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 7 9 14 34 - 50 30
15.
Брентфорд
 Заявка 31 7 7 17 42 - 55 28
16.
Эвертон
 Заявка 30 8 8 14 31 - 42 26
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 31 7 8 16 39 - 53 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 31 5 7 19 44 - 65 22
19.
Бёрнли
 Заявка 31 4 7 20 32 - 66 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 29 3 6 20 27 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 15 12 3 0 40 - 13 39
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
12.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
13.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 22 22
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 9 3 3 34 - 11 30
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 19 - 20 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
13.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 13
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 16 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2024, осталось 2 дня 6 часов 23 минуты.

    Главный судья: Тирни Пол

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 30.9% пользователей.
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    • Прогнозы 54
    Кристал Пэлас 3.7% (2)
    X 0% (0)
    Манчестер Сити 96.3% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.04
    5.50
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    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Сити

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    3.6% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Сити
    96.4% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    76% (38)
    Меньше
    24% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    68% (34)
    Нет
    32% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    30.9% (17)
    1:3 Манчестер Сити
    23.6% (13)
    0:2 Манчестер Сити
    20% (11)
    0:3 Манчестер Сити
    5.5% (3)
    2:3 Манчестер Сити
    3.6% (2)
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