Тур: 32. Стадион: Кенилуорт Роуд. Главный судья: Мэдли Анди
0:0
Первый тайм: 16'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Менги
Теден
16
Бурк
Рис
12
Каборе
Исса
45
Доти
Алфи
14
Чон
Тахит
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
-
16 Бурк РисЗащитник
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крул ТимВратарь
-
38 Джонсон ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
-
43 Нельсон ЗакПолузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
- Защитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лутон Таун
Борнмут
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.5
2.25
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
2.2
1.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
40
50
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.31
|Моррис Карлтон
|8 (4)
|0.25
|Баркли Росс
|4
|0.13
|Огбене Чидози
|4
|0.13
|Чон Тахит
|4
|0.13
|Браун Джейкоб
|2
|0.06
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.06
|Доти Алфи
|1
|0.03
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|Локьер Том
|1
|0.03
|Берри Люк
|1
|0.03
|Вудроу Коули
|1
|0.03
|Андерсен Мадс
|1
|0.03
|Менги Теден
|1
|0.03
|Бурк Рис
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
|Кларк Джордан
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|17 (1)
|0.55
|Семеньо Антуан
|7
|0.23
|Клюйверт Джастин
|5
|0.16
|Сенеси Маркос
|3
|0.1
|Тавернер Маркус
|2
|0.06
|Биллинг Филип
|2
|0.06
|Синистерра Луис
|2
|0.06
|Брукс Дэвид
|1
|0.03
|Скотт Алекс
|1
|0.03
|Унал Энес
|1
|0.03
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Мур Киффер
|1
|0.03
|Забарный Илья
|1
|0.03
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Мефам Крис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каборе Исса
|7
|0
|Баркли Росс
|5
|0
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Бурк Рис
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Доти Алфи
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Кларк Джордан
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Менги Теден
|3
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Берри Люк
|1
|0
|Оньединма Фред
|1
|0
|Раддок Пелли
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|8
|0
|Семеньо Антуан
|6
|0
|Кук Льюис
|4
|1
|Биллинг Филип
|3
|1
|Смит Адам
|4
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Кристи Райан
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Забарный Илья
|4
|0
|Соланке Доминик
|3
|0
|Тавернер Маркус
|3
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Келли Ллойд
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Борнмут
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
15
11
Лутон Таун
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Борнмут
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
25
13
Упущенные победы
11
19
Лутон Таун
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
42% (13)
13% (4)
Борнмут
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
26
16
Упущенные победы
26
30
Голы по времени матча
Забито
22
24
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
14%
5
21%
1-15
2
9%
3
13%
16-30
2
9%
2
8%
31-45
4
18%
5
21%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
7
32%
5
21%
76-90
Пропущено
26
28
13 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
12%
4
14%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
7
27%
5
18%
31-45
3
12%
5
18%
46-60
5
19%
5
18%
61-75
5
19%
7
25%
76-90
Забито
21
20
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
2
10%
6
30%
61-75
6
29%
6
30%
76-90
Пропущено
38
25
9 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
2
5%
2
8%
1-15
4
11%
5
20%
16-30
3
8%
4
16%
31-45
8
21%
4
16%
46-60
11
29%
3
12%
61-75
10
26%
7
28%
76-90
Забито
43
44
18 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
6
14%
7
16%
1-15
5
12%
5
11%
16-30
7
16%
3
7%
31-45
6
14%
8
18%
46-60
6
14%
10
23%
61-75
13
30%
11
25%
76-90
Пропущено
64
53
22 В 1-м тайме 22
42 Во 2-м тайме 31
21 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 23
5
8%
6
11%
1-15
7
11%
7
13%
16-30
10
16%
9
17%
31-45
11
17%
9
17%
46-60
16
25%
8
15%
61-75
15
23%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3
Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2
Борнмут
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2
Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2
Результаты матчей
Лутон Таун
Борнмут
Точный счет
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
1:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
3:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 52%
0
5 раз 16%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
115
510
79
213
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
131
511
77
313
311
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
246
1021
1416
526
525
229
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|21
|7
|2
|70 - 28
|70
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|3.
|Заявка
|30
|21
|5
|4
|72 - 24
|68
|4.
|0:0 Заявка
|32
|18
|6
|8
|63 - 46
|60
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6.
|Заявка
|30
|15
|3
|12
|43 - 44
|48
|7.
|0:0 Заявка
|32
|12
|10
|10
|50 - 55
|46
|8.
|0:0 Заявка
|31
|13
|6
|12
|64 - 52
|45
|9.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|10.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|51 - 46
|43
|11.
|0:0 Заявка
|31
|12
|7
|12
|43 - 47
|43
|12.
|0:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|45 - 54
|42
|13.
|0:0 Заявка
|32
|11
|7
|14
|47 - 50
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15.
|0:0 Заявка
|32
|7
|8
|17
|42 - 55
|29
|16.
|0:0 Заявка
|31
|8
|9
|14
|31 - 42
|27
|17.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18.
|0:0 Заявка
|32
|5
|8
|19
|44 - 65
|23
|19.
|0:0 Заявка
|32
|4
|8
|20
|32 - 66
|20
|20.
|Заявка
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|38 - 13
|38
|4.
|0:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|37 - 19
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|0:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 15
|29
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 21
|25
|12.
|0:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|13.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|16.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|17.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 18
|14
|18.
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|22 - 26
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|0:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|34 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 24
|23
|7.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 32
|21
|8.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 29
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|13
|14.
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|25 - 32
|12
|15.
|0:0 Заявка
|16
|3
|2
|11
|17 - 25
|11
|16.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 30
|11
|17.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|16 (9)
|Челси
|Палмер Коул
|16 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лутон Таун 0:0 Борнмут
Исход игры
Лутон Таун
25% (30)
Ничья
35% (42)
Борнмут
40% (48)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (50)
Меньше
56.52% (65)
Обе команды забьют
Да
74.78% (86)
Нет
25.22% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (36)
1:2 Борнмут
26.7% (32)
2:1 Лутон Таун
12.5% (15)
0:1 Борнмут
10.8% (13)
1:0 Лутон Таун
8.3% (10)
0:2 Борнмут
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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